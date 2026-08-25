İki medeniyetin izini taşıyan 800 yıllık köprü
Antalya'nın Aksu ilçesinde Roma Dönemi'nde Perge'ye su taşımak amacıyla inşa edilen, Selçuklu Dönemi'nde kemerden köprüye dönüştürülen 800 yıllık Soğucaksu Köprüsü, yüzyıllara meydan okuyor. 2009-2010 yıllarında restore edilerek koruma altına alınan tarihi yapı araç trafiğine kapalı tutulurken, ulaşım hemen yanındaki modern köprüden sağlanıyor
Aksu ilçesinde tarihi Soğucaksu Köprüsü, Roma Dönemi'nde Düden Irmağı'ndan gelen suyu Perge’ye ulaştıran su kemeri olarak inşa edildi.
Aksu ilçesinde tarihi Soğucaksu Köprüsü, Roma Dönemi'nde Düden Irmağı'ndan gelen suyu Perge’ye ulaştıran su kemeri olarak inşa edildi.
211 metre uzunluğundaki yapı, Selçuklu Dönemi'nde Antalya- Alanya arasındaki tarihi yol güzergahında kullanılmak üzere köprüye dönüştürüldü.
800 yıl önce inşa edildiği değerlendirilen ve üç kemer gözünden oluşan yapı, köprüye dönüştürülmesinin ardından uzun yıllar ulaşım amacıyla kullanıldı.
Soğucaksu Köprüsü, Karayolları 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından 2009-2010 yıllarında tadilat ve onarımdan geçirildi.
TARİHİ VE MODERN KÖPRÜ YAN YANA
Restorasyonun ardından tarihi yapı korunarak günümüze ulaştı. Soğucaksu Köprüsü günlük araç ulaşımında kullanılmazken, hemen yanında bulunan modern köprü bölgedeki araç trafiğine hizmet veriyor.
Köprünün altından geçen Soğucaksu Deresi’nin kuruduğu, dere yatağında ise çeşitli atıkların bulunduğu görüldü. Tarihi köprü ile hemen yanında 2016 yılında yapılan modern köprü, geçmişte ve günümüzde kullanılan ulaşım yapılarının yan yana görüntüsüyle dikkati çekti.