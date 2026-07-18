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        Haberler Yaşam Kars'ın doğası sığır kuyruğu çiçekleriyle sarıya büründü

        Kars'ın doğası sığır kuyruğu çiçekleriyle sarıya büründü

        Kars'ın Sarıkamış ilçesi, yağışların ardından 'sığır kuyruğu' adı verilen sarı çiçek örtüsüyle kaplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 11:14 Güncelleme:
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        Sarıkamış sığır kuyruğu çiçekleriyle sarıya büründü

        Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim yerleri arasında bulunan ilçede, meralar ve çayırlık alanlar 'sığır kuyruğu' adıyla bilinen sarı çiçeklere büründü.

        Doğayı süsleyen sarı çiçek örtüsü, dron kamerasıyla görüntülendi.

        Hamamlı ve Hançerli Düzü'nde açan sığır kuyruğu çiçekleri, adeta kanola tarlalarını andırıyor.

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        Boyları 1,5 metreyi aşan çiçekler, doğa fotoğrafçıları ve vatandaşların da ilgisini çekiyor.

        Doğa fotoğrafçısı Gürsoy Solmaz, Sarıkamış'ın zengin bir bitki örtüsüne sahip olduğunu söyledi.

        Doğanın çok güzel renklere büründüğünü belirten Solmaz, şu ifadeleri kullandı:

        "Fotoğraf çekmek için böyle bir fırsat buldum. Burada kanola tarlalarını andıran sığır kuyruğu bitkisi var. İnsan boyuna ulaşan bu bitkinin alternatif tıpta önemli bir yeri var. Şifa olarak İbn-i Sina'da da geçer. Halkımız bundan yararlanır inşallah. Bunların içerisinde dolaşmak, ruh ve moral anlamında insanlara sağlık ve mutluluk veriyor."

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