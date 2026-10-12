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        Haberler Yaşam Kızı da aynı mücadeleyi veriyordu… Görme engelli anne, masal okuyabilmek için kitapları değiştirdi!

        Kızı da aynı mücadeleyi veriyordu… Görme engelli anne, masal okuyabilmek için kitapları değiştirdi!

        Görme engelli Zeynep Çıkla Önel, kendisi gibi görme engelli olan kızı Masal Arya'nın kitaplarla buluşabilmesi için harekete geçti. Masal kitaplarını kabartma yazılarla yeniden düzenleyen anne, yaşadığı zorluğu başka ailelerin de karşılaşabileceği bir soruna dikkat çekmek için fırsata dönüştürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 10:35 Güncelleme:
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        Kızına masal okuyabilmek için kitapları değiştirdi!

        Bir çocuğun dünyasında masalların yeri bambaşka. Peki, görme engelli bir anne, kızına kitap okuyabilmek ve onunla aynı hikayeyi paylaşabilmek için nasıl bir yol izliyor? Ankara'da yaşayan Zeynep Çıkla Önel, kızı Masal Arya'nın kitaplarla kurduğu bağı güçlendirmek için kendi imkanlarıyla çözüm arıyor. Görme yetisine sahip arkadaşlarının desteğiyle masal kitaplarını kabartma yazılarla düzenleyen Önel, hem kızına kitap okuyabilmek hem de benzer durumdaki ailelerin yaşadığı güçlüğe dikkat çekmek istiyor.

        KIZI İÇİN KİTAPLARI YENİDEN DÜZENLİYOR

        Zeynep Çıkla Önel, masal kitaplarını kabartma yazıyla okunabilir hale getirmek için sayfalara şeffaf asetat kağıtları üzerinde hazırladığı yazıları yerleştiriyor. Bu işlemde cümleleri kesip kitapların üzerine yapıştırıyor. Böylece kızına masal okurken dokunarak takip edebileceği bir metin oluşturmayı amaçlıyor.

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        Ancak her kitabı bu şekilde hazırlamak emek ve zaman gerektiriyor. Önel'in yaşadığı deneyim, görme engelli ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte kitap okuyabilmesi için erişilebilir yayınların ne kadar önemli olduğunu da ortaya koyuyor.

        KIZININ DA AYNI GENETİK HASTALIĞI TAŞIDIĞI ÖĞRENİLDİ

        Halk arasında "tavuk karası" olarak bilinen retinitis pigmentosa hastalığıyla dünyaya gelen Önel, çocukluk döneminde görme yetisini kaybetti. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde eğitim gördüğü sırada görme yetisini tamamen yitiren Önel, buna rağmen spor ve eğitim hayatını sürdürdü.

        Kendisi gibi aynı hastalığa sahip olan eski milli sporcu ve öğretmen Halil İbrahim Önel ile 2020 yılında evlenen Zeynep Çıkla Önel'in Masal Arya adını verdikleri kızları 2022 yılında dünyaya geldi. Doktor kontrollerinde kızlarının da aynı genetik hastalığı taşıdığının ve ilerleyen dönemde görme yetisini kaybedebileceğinin belirlenmesi, ailenin yaşamında önemli bir dönüm noktası oldu.

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        YAYINEVLERİNE ERİŞİLEBİLİR KİTAP ÇAĞRISI

        Kızıyla birlikte kitap okuyabilmek için kendi imkanlarıyla çözüm geliştiren Önel, kabartmalı kitapların yaygınlaşmasını istiyor. Görme engelli ebeveynlerin çocuklarına kitap okuyabilmek için farklı yöntemlere başvurmak zorunda kaldığına dikkat çeken anne, yayınevlerinin de bu konuda adım atması gerektiğini düşünüyor.

        Önel ve eşi, günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için evlerinde de erişilebilir teknolojilerden yararlanıyor. Konuşan televizyonlar ve uygulamalarla kontrol edilebilen ev aletleri, kullandıkları çözümler arasında yer alıyor.

        Bir anne ile kızının kitaplar üzerinden kurduğu bu bağ, erişilebilirliğin yalnızca günlük ihtiyaçlar için değil, çocukların hikayelerle ve kitaplarla buluşabilmesi açısından da önem taşıdığını gösteriyor.

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