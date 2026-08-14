Munzur Dağları'nın 2 bin rakımlı yamaçları paraşütçülerin yeni rotası oldu

Dört mevsim farklı güzellikler sunan Ovacık, sahip olduğu yüksek dağları, akarsuları ve yaylalarıyla doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Dağcılık ve su sporlarına elverişli ortam sunan ilçede, son yıllarda yürütülen çalışmalarla yamaç paraşütü de yapılmaya başlandı.

Munzur Sportif Havacılık Kulübü bünyesinde bir araya gelen paraşütçüler, belirli aralıklarla rotalarını Munzur Dağları'nın eteklerine çevirerek uçuş gerçekleştiriyor.

Özellikle Munzur Gözeleri ve Kepır Yaylası mevkilerini tercih eden paraşütçüler, araçlarla yaklaşık 2 bin metre rakıma çıkarak hazırlıklarını yapıyor.

İLÇENİN GÜZELLİKLERİNİ KUŞBAKIŞI İZLİYORLAR

Uygun hava koşullarını yakaladıktan sonra havalanan paraşütçüler, dakikalarca gökyüzünde süzülerek adrenalin dolu anlar yaşıyor. Bazen de tandem (ikili) uçuşlar yapan paraşütçüler, Ovacık'ın vadilerini, köylerini ve mendereslerini kuşbakışı izleyip manzaranın keyfini çıkarıyor.

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Türkiye Hava Sporları Federasyonu Tunceli İl Temsilcisi ve yamaç paraşütü pilotu Hikmet Gökmen, Tunceli'de yamaç paraşütü sporunun yapılabilmesi için uzun yıllar çaba harcadığını söyledi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ün bu sporun gelişmesine destek verdiğini dile getiren Gökmen, kentin birkaç noktasında yamaç paraşütü pistlerinin oluşturulacağını belirtti.

Munzur Dağları'nda her türlü sporun yapılabileceğini ifade eden Gökmen, şöyle konuştu:

"Kesinlikle bu coğrafyayı gökyüzünden izlemek, bu dağların yükseltisine çıkmak olağanüstü bir duygu. Yamaç paraşütüne bu hayalle başladım ve şu an devam ediyorum. Çevre illerdeki paraşütçü arkadaşlarımız bu konuda sağ olsunlar bize destek veriyorlar ve bu işi daha iyi yapmamızı sağlıyorlar, beraber uçuyoruz. Gerçekten çok güzel bir spor, deneyimlemek lazım."

Gökmen, Munzur Dağları'ndan uçuş yaparken heyecanlı anlar yaşadığını belirterek, "Dağların büyüsüne kapılmak, Ovacık ovasının güzelliğini görmek, mendereslerin üzerinde uçmak olağanüstü bir şey. Herkesi buraya uçmaya davet ediyorum çünkü doğaya çok zararsız ve güzel bir spor" dedi.

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"İLK DEFA UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİM, ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı ve yamaç paraşütü eğitmeni Enes Güneş de Erzincan'dan Tunceli'ye geldiğini ve bölgeye hayran kaldığını dile getirdi.

Ovacık'ın dağlarının yamaç paraşütüne çok uygun olduğuna işaret eden Güneş, "Munzur Dağları'nda ilk defa uçuş gerçekleştirdim, çok hoşuma gitti. Termik uçuşları gayet keyifliydi. Buradaki coğrafyayı, iklimi ve tabiatı görmek için insanlar çok uzaklardan geliyor. Yürüyerek sadece 10 metre önündeki manzarayı görüyorlar ama biz bu manzaranın tamamını 13-15 dakikalık uçuşlarla kuşbakışı görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Dilan Çetin de hayatında ilk kez yamaç paraşütüyle uçuş deneyimi yaşadığını ve kendisini çok şanslı hissettiğini aktardı.

Araçlarla Munzur Dağları'nın 2 bin metre rakımına çıktıklarını anlatan Çetin, "Hocalarımız bize güzel bir uçuş deneyimi sundu. Havadayken doğamızın eşsiz güzelliklerinden Mercan ve Kırkmerdiven vadileri ile Aksu Deresi'ni görme fırsatımız oldu. Havada yaklaşık yarım saat boyunca vakit geçirip güvenli şekilde iniş yaptık" diye konuştu.

Kader Uluşan ise Ovacık'ın doğasıyla dikkati çektiğinden bahsederek, Munzur Dağları'nda yamaç paraşütüyle uçmanın muazzam bir duygu olduğunu ifade etti.