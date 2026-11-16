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        Haberler Yaşam Nemrut Kalderası Milli Parkı karla kaplandı

        Nemrut Kalderası Milli Parkı karla kaplandı

        Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçelerinin sınırlarında yer alan Nemrut Kalderası Milli Parkı, karla kaplanan doğasıyla ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 11:19 Güncelleme:
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        Nemrut Kalderası karla kaplandı

        Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan kaldera, zengin bitki örtüsü, gölleri ve doğal güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

        Bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen kaldera, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için güzel manzaralar oluşturuyor.

        Kalderaya gelerek krater gölünün çevresinde doğayla iç içe zaman geçiren ziyaretçiler, bölgedeki güzellikleri fotoğrafladı.

        İstanbul'dan gelen Abdulmelik Yalçın, bölgenin kış aylarında fotoğraf tutkunları için güzel bir durak olduğunu söyledi.

        Doğayla iç içe vakit geçirme imkanı bulduklarını belirten Yalçın, "Nemrut Kalderası'nı görmek için ailemle buraya geldim. Karlı alanda gezdik. Manzaraya baktığımızda bir tarafımız Van Gölü, diğer tarafımız Nemrut Krater Gölü. Çok güzel bir manzara var" dedi.

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        Bölgeyi ziyaret eden öğretmen Gülşah Kanat ise İstanbul'dan geldiğini ve tatilini değerlendirmek için Van ve Bitlis yöresini gezdiğini dile getirdi.

        Kanat, "Ara tatilimi değerlendirmek için burayı tercih ettim. Bölgeyi geziyorum. Buraya ilk defa geliyorum ve çok beğendim. Çok güzel bir doğası var" diye konuştu.

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