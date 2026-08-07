Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Rize'de yol üstüne villa

        Rize'de yol üstüne villa

        Rize'de konut yapacak düz arazi bulamayan Muhammet Dilmaç, yamaç arazisinden geçen yol üzerine diktiği 8 metrelik beton kolonların üzerine villa inşa etti. Altından beton mikserlerinin bile rahatça geçebildiği sıra dışı evinin yapım sürecini anlatan Dilmaç, "Karadeniz Bölgesi'nde ev yapmak için geniş bir arazimiz olmadığı için böyle bir proje düşündük" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 12:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Karadeniz usulü villa!

        Doğu Karadeniz'in eğimli ve zor coğrafyasında insanların özellikle yapılaşmaya karşı bulduğu sıra dışı çözümlere bir yenisi daha eklendi.

        Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yaşayan Muhammet Dilmaç, bölgedeki kısıtlı ve engebeli arazi şartları nedeniyle ev yapacak yer bulamayınca ilginç yönteme başvurdu.

        Dilmaç, kendi arazisinden geçen yolu kapatmamak ve komşularına ait kamyon ve inşaat araçlarının geçişine engel olmamak için 7,5 metre yüksekliğinde 6 dev beton kolon dikerek üzerine 4+1 ahşap villa inşa etti. Dilmaç'ın altından kamyonların yanı sıra beton mikserinin dahi geçebildiği evi, görenlerin ilgisini çekiyor.

        "ARAZİMİZ OLMADIĞI İÇİN BÖYLE PROJE DÜŞÜNDÜK"

        Arazi sıkıntısına karşı pratik çözüm ürettiklerini anlatan Muhammet Dilmaç, "Karadeniz Bölgesi'nde ev yapmak için geniş bir arazimiz olmadığı için böyle bir proje düşündük. Temelleri aşağıdan alıp, yukarıya doğru devam ettik. Evi bu kadar yüksek yapmamın önemli sebebi de komşumun evinin konumu.

        Yarın öbür gün komşum da ev yapmak isterse beton mikserleri altından rahatça geçebilsin diye yapıyı 4 metre 40 santime kadar yükselttik. Arazinin eğiminden dolayı 6 kolonun yüksekliği 7,5 metreyi buluyor. Evin üst katı 100 metrekare. Şu andaki haliyle evin altından rahatlıkla mikser kamyonu geçebiliyor. Boş zamanlarımı değerlendirerek bu evi inşa ettim" dedi.

        "YÜKSEK, HAVALI VE GÜZEL EVİMİZ OLDU"

        Evlerinin konumundan oldukça memnun olduğunu söyleyen Kezban Dilmaç da "Eşim evi bu şekilde planlamıştı. Çocuklarla birlikte karar verip yaptılar ve çok da güzel oldu. Görenler evimizi çok beğeniyor; misafirler gelip bol bol fotoğraf çektiriyorlar. Evin altından yol geçtiği ve iş makinelerinin geçişine izin vermek gerektiği için mecbur yüksek yapmak zorunda kaldık. Normal bir eve göre çok daha yüksek, havalı ve güzel bir evimiz oldu" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Altında hızlı yükseliş
        Altında hızlı yükseliş
        Komisyon aşaması başladı
        Komisyon aşaması başladı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        FETÖ'cü Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat aranıyor!
        FETÖ'cü Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat aranıyor!
        Boşanma davası açtığı ortaya çıktı
        Boşanma davası açtığı ortaya çıktı
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        Genç fenomen kanserle mücadelesini kaybetti
        Genç fenomen kanserle mücadelesini kaybetti
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Dev final için İstanbul iddiası!
        Dev final için İstanbul iddiası!
        Elektrikli scooterlar motosikletlerden üç kat daha tehlikeli
        Elektrikli scooterlar motosikletlerden üç kat daha tehlikeli
        Bu dil kelimelerden oluşmuyor!
        Bu dil kelimelerden oluşmuyor!
        Bu nasıl kazançtır?
        Bu nasıl kazançtır?
        EasyJet'in yeni sahibi belli oldu
        EasyJet'in yeni sahibi belli oldu
        Gece yarısı facia! 2 arkadaş boğuldu!
        Gece yarısı facia! 2 arkadaş boğuldu!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"