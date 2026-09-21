Rüyada abdest almak hayra ve sevince, dert ve sıkıntıların çözülmesine delalet eder; hasta için şifaya, borcu olan için borcun ödenmesine yorulur.

Rüyada abdest almak, görüldüğü yere ve kullanılan suya göre farklı biçimlerde tabir edilir. Çeşme başı, cami şadırvanı ve evin musluğu ayrı ayrı yorumlanır; suyun temiz, kirli ya da sıcak oluşu da hükmü değiştirir. Abdesti rüya sahibinin kendisinin mi aldığı, yoksa başka birini mi abdest alırken gördüğü yorumun yönünü belirleyen bir başka ayrımdır. Gusül abdesti, namaz abdesti ve teyemmüm abdesti ise kendi tabirlerini taşır.

Rüyada abdest almak

Rüyada abdest almak hayra ve sevince delalet eder. Tabir geleneğinde bu rüya, zor müşküllerin halline ve uzun süredir çözülmeyen dert ve sıkıntıların dağılmasına işaret eder. Üzüntünün sevince, darlığın ferahlığa dönmesi bu rüyanın en yaygın karşılığıdır. Düğümlenmiş bir meselenin çözülmesine ve kapalı duran yolun açılmasına alamettir.

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Rüya sahibinin güzel ahlakına ve iyi niyetine yorulur. Arkasından hayır dua edildiğine, çevresinin onu hayırla andığına ve sözüne itibar edildiğine işaret eder. Abdestin su başında rahatça alındığı ve eksiksiz tamamlandığı görülmüşse hüküm daha kuvvetli tutulur; başlanan işin sonuna varılmasına ve murada erilmesine delalet eder.

Acele ile abdest almak işveren konumuna gelmeye ve bol kazanç getiren bir işe girmeye delalet eder. Abdest üzerine abdest almak ise rahmetin ve nimetin artacağına, elde olan hayrın çoğalmasına işaret eder.

Rüyada abdest aldığını görmek

Rüyada abdest aldığını görmek, rüya sahibinin kendisini su başında abdest alırken görmesidir. Hastanın şifa bulacağına, borcu olanın borcunu ödeyeceğine ve günahı olanın affa mazhar olacağına işaret eder. Müjdeli haber alınacağına ve dertlere çare bulunacağına delalet eder.

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Suyun bol ve berrak aktığı, abdestin rahatlıkla alındığı rüyalarda bu hüküm kuvvetlenir. Beklenen iyiliğin yakın olduğuna, umut kesilen bir işte sonucun rüya sahibinin lehine döneceğine yorulur. Abdestin ardından ferahladığını gören kimse için sıkıntılı dönemin sona ermesine ve işlerin yoluna girmesine alamettir.

Rüyada başka birinin abdest aldığını görmek

Rüyada başka birinin abdest aldığını görmek, yıllardır arzulanan şeye kavuşulacağına ve hayata yeni bir yön verileceğine işaret eder. Birinin abdest aldığını görmek bolluğa, musibetlerden kurtuluşa ve dindarlığa delalet eder. Arkadaşının başı üzerine abdest aldığını gören kimse için rüya, ona varis olacağına yorulur.

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Rüyada bir kadının abdest aldığını görmek beklenmedik bir fırsata, kazancın artmasına ve zor durumun çözülmesine işaret eder. Sevilen bir kimsenin abdest aldığı görülmüşse bereketli bir döneme girileceğine delalet eder.

Rüyada ölmüş babasının abdest aldığını görmek, rüya sahibinin derecesinin yükseleceğine ve sorunlarının çözüleceğine işaret eder. Rızkın artmasına, zihnin ferahlamasına ve maddi darlık döneminin bitmesine delalet eder. Geleceğe dair isabetli kararlar alınacağına yorulur.

Rüyada tanıdık birinin abdest aldığını görmek, sıkışılan bir durumda yakın çevreden destek görüleceğine işaret eder. Küskünlüklerin ve kırgınlıkların sona ermesine, rüya sahibinin tuttuğu yolda değerinin bilinmesine delalet eder.

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Rüyada gusül abdesti almak

Rüyada gusül abdesti almak büyük bir ferahlamaya ve sıkıntıdan kurtuluşa işaret eder. Kaybedilen ya da çalınan mala yeniden kavuşmaya delalet eder; elden çıkmış sayılan bir hakkın geri alınmasına yorulur. Zor durumdan çıkıp refaha ermeye ve maddi durumun genişlemesine alamettir.

Gusül abdestinin temiz suyla alındığı görülmüşse iyiliğe, hasta için şifaya delalet eder. Başından sonuna rahatça tamamlanan gusül abdesti, üzerindeki yükün kalkmasına ve uzun zamandır beklenen rahatlığın gelmesine işaret eder. Rüya sahibinin duraklayan işlerinin yeniden ilerlemesine ve elindeki imkânın artmasına yorulur.

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Rüyada boy abdesti almak

Rüyada boy abdesti almak, başarı yolunda gösterilen gayret ve sebatın karşılığının alınacağına işaret eder. Yüksek bir mevkiye terfi edileceğine, iş yerinde sözü geçen bir konuma gelineceğine delalet eder. Sorunların kısa sürede ortadan kalkmasına ve yorucu bir dönemin ardından büyük rahatlığa kavuşmaya yorulur. Boy abdestinin eksiksiz tamamlandığı görülmüşse beklenen terfi haberinin yakın olduğuna alamettir.

Rüyada abdest almaya çalışmak

Rüyada abdest almaya çalışmak, su başına varıp abdeste hazırlanmayı ve eyleme başlamayı anlatır. Zor bir dönemin kısa sürede atlatılacağına, kederin sevince ve hastalığın sağlığa dönmesine delalet eder. Yolunu şaşırmış kimse için tövbeye işaret eder. Borç ve para sıkıntısından kurtulmaya, maddi darlığın geride kalmasına yorulur. Abdest için gösterilen gayret, rüya sahibinin niyetinin hayırlı olduğuna alamettir.

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Rüyada abdest almaya çalışmak ama alamamak

Rüyada abdest almaya çalışmak ama alamamak maddi ve manevi kayba, umut kırıklığına işaret eder. Yakın zamanda bir zorluk yaşanacağına, istenen şeye ulaşılamayacağına ve arzu edilenin yarım kalacağına delalet eder. Abdeste başlayıp tamamlayamamak da bu hükmün içindedir; elde edilmek istenen şeyin ertelenmesine yorulur.

Rüyada gusül abdesti almaya çalışmak

Rüyada gusül abdesti almaya çalışmak, adının uzaklarda anılacağına ve beklenmedik bir başarıya işaret eder. Uzun süredir bekleyen işlerin tamamlanmasına delalet eder. Aile içinde muhabbetin artmasına ve özlenen kimseyle kavuşmaya yorulur.

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Rüyada gusül abdesti almaya çalışmak ama alamamak, aranan ferahlığa hemen ulaşılamayacağına ve arzu edilen şeyin gecikeceğine işaret eder. Niyetin hayırlı olduğuna, sabırla sürdürülen arayışın sonunda sonuç vereceğine delalet eder.

Rüyada abdest almaya gitmek

Rüyada abdest almaya gitmek, uzun zamandır kapalı olan şansın açılacağına ve emeğin takdir göreceğine işaret eder. İlim sahibi olmaya, zararlı kimselerden uzak durmaya ve dargınlıkların sona ermesine delalet eder.

Rüyada abdest alınan yere göre tabiri

Abdestin alındığı yer, gelecek hayrın hangi taraftan geleceğini gösterir. Camide abdest almak rüya sahibinin arkasından güzel sözler edildiğine, dostlarından hayırlı tavsiyeler duyacağına ve malından sadaka vereceğine delalet eder. Evde abdest almak ise huzurun artacağına, iç sıkıntısının azalacağına ve müjdeli haber alınacağına alamettir.

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Rüyada çeşmeden abdest almak

Rüyada çeşmeden abdest almak bol rızka, berekete ve başarılı bir iş hayatına müjdedir. Herkesin güvendiği bir kimse olunacağına, maddi sıkıntının dağılacağına ve omuzdaki yükün hafifleyeceğine delalet eder. Çeşmenin akar hâlde görülmesi rakiplere üstünlüğe ve kendi işini kurmaya işaret eder. Çeşmede abdest alırken suyun bol ve berrak akması kazancın artacağına, geçim tarafında genişliğe yorulur.

Rüyada tuvalette abdest almak

Rüyada tuvalette abdest almak, sıkıntıların sevilen kimselerden gelecek destekle çözüleceğine işaret eder. Aile içindeki anlaşmazlıkların sona ermesine ve evdeki gerginliğin dağılmasına delalet eder.

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Rüyada şadırvanda abdest almak

Rüyada şadırvanda abdest almak, uzun süredir beklenen arzunun gerçekleşeceğine ve kazancın artacağına işaret eder. Ödeme sıkıntısından kurtulmaya delalet eder. Cami şadırvanında abdest alındığı görülmüşse huzurlu bir yaşama ve salih kimselerle ortaklığa yorulur.

Rüyada namaz abdesti almak

Rüyada namaz abdesti almak tabir geleneğinde en hayırlı rüyalardan sayılır. Emellere kavuşmaya, huzurlu ve mutlu bir hayata, sıkıntılardan kurtuluşa delalet eder. Borçların ödeneceğine, eve eski huzurun döneceğine ve emeğin karşılığının fazlasıyla alınacağına işaret eder. Namaz kılmak için abdest alındığı görülen rüya, ibadetin kabulüne ve işlerin bereketlenmesine alamettir. Namaz için abdest alınıp ardından namaza durulduğu görülmüşse murada ermenin yakın olduğuna yorulur.

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Rüyada cuma namazı için abdest almak

Rüyada cuma namazı için abdest almak, rüya sahibinin hayırla anılacağına ve çevresinin ona güven duyduğuna delalet eder. Cuma için camide abdest alındığı görülmüşse topluluk içinde itibar görmeye yorulur.

Rüyada neyle abdest alındığına göre tabiri

Abdestin hangi suyla alındığı hükmün yönünü değiştirir. Temiz ve berrak suyla abdest almak gam ve kederden kurtulmaya, murada ermeye delalet eder. Kirli suyla abdest almak borçlanmaya ve eşler arasında geçimsizlik çıkmasına işaret eder, ancak anlaşmazlık büyümeden geçer. Sıcak suyla abdest almak gam ve kedere düşmeye yorulur.

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Rüyada akarsuda abdest almak

Rüyada akarsuda abdest almak, atılan adımların kazancı artıracağına ve sağlıkla huzurun kalıcı olacağına işaret eder. Nehir suyuyla abdest almak dileklerin ve arzuların kabulüne delalet eder; suyun temiz görülmesi kazancın bereketini artırır.

Rüyada sütle abdest almak

Rüyada sütle abdest almak din konusunda selamete ermeye delalet eder. Emeğin karşılığının alınacağına ve duaların kabul olacağına işaret eder. Suyun yerini sütün aldığı bu rüya hayra yorulur.

Rüyada teyemmüm abdesti almak

Rüyada teyemmüm abdesti almak, zorluk içinde bile gayretin ve emeğin durumu düzelteceğine işaret eder. Kârlı işlere girmeye ve sıkıntıların çözülmesine delalet eder. Küs olunan yakınlarla barışmaya, araya giren soğukluğun kalkmasına yorulur.