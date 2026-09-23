Rüyada altın görmek, tabirde tek bir hükümle karşılanmayan rüyalardandır. Altının işlenmiş takı hâlinde mi yoksa külçe, sikke ve para hâlinde mi görüldüğü, miktarı, rengi ve rüya sahibinin onu bulup bulmadığı yorumu değiştirir. Kadın ve erkek için ayrı tabir edilen varyantlar da vardır.

Rüyada altın görmek

Rüyada altın görmek bolluğa, berekete ve kısa sürede ele geçecek mala delalet eder. Rüya sahibinin sıkıntılı günleri geride bırakacağına, uzun süredir beklediği isteğine kavuşacağına ve çevresinde itibar kazanacağına işaret eder. Altının işlenmiş, ziynet hâlinde görülmesi kadın için sevince, hayırlı habere ve mal artışına yorulur; erkek için aynı görüntü gam, keder ve maddi darlık alametidir.

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Geleneğin bir de ağır yüzü vardır. Klasik tabirde altın borca, kedere ve elden çıkacak mala delalet eder. Bu ikinci okuma özellikle erkeğin altın takması ve külçe altın gibi varyantlarda öne çıkar, yaygın olan ise birinci okumadır. Altınla gümüşün bir arada görülmesi helal kazanca ve elde duracak mala işaret eder.

Altın görmenin doğacak çocuğun cinsiyetini haber verdiği halk arasında sık söylenir. Bu rüya cinsiyete bakılmaksızın hayra ve mal artışına yorulur.

Rüyada başkasına ait altın görmek

Rüyada başkasına ait altın görmek, bereketin rüya sahibinin yakın çevresine uğrayacağına delalet eder. Başkasının altınlarını görmek o kimsenin malının artacağına, kendi altınlarını görmek ise elde duran malın korunacağına işaret eder.

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Rüyada elinde altın görmek

Rüyada elinde altın görmek ele geçecek mala ve yakın zamanda artacak kazanca delalet eder. Avucunda altın görmek aynı yönde tabir edilir, kazancın rüya sahibinin kendi emeğiyle geleceğine işaret eder.

Rüyada altın bilezik görmek

Rüyada altın bilezik görmek kadın için hayırlı bir işe, evliliğe ve eline geçecek mirasa delalet eder. Bekâr kadın için varlıklı ve hayırlı bir kısmete, evli kadın için eşinden ve çocuklarından göreceği hayra ve maddi güce işaret eder. Erkek için ise darlığa, üzüntüye ve maddi bir çıkmaza yorulur.

Kalın bilezik ve burma bilezik görmek gelecek malın çokluğuna delalet eder. Altın bilezik kaybetmek elde duran bir hayrın eksilmesine, bilezik hediye almak ise ummadığı yerden gelecek mala yorulur.

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Rüyada altın bilezik takmak

Rüyada altın bilezik takmak ele geçecek mirasa, baş olmaya ve çevrede saygı görmeye delalet eder. Bekâr kimse için evlilik ve nişan gibi hayırlı işlere, evli kimse için eşinden hayır görmeye ve hayırlı bir işe vesile olmaya işaret eder. Erkeğin koluna bilezik taktığını görmesi ise sıkıntıya ve dara düşmeye yorulur. Dört tane bilezik takmak ya da kolunda birden çok bilezik görmek hayrın çoğalmasına, gelecek mirasın büyüklüğüne delalet eder.

Rüyada koluna altın bilezik takmak, eline geçecek mala ve çevrede artacak itibara delalet eder. Bileziğin kolda sıkı durduğu görülürse edinilen hayrın kalıcı olacağına işaret eder.

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Rüyada başkasının altın bilezik taktığını görmek, o kimsenin hayırlı bir işe ya da evliliğe yaklaştığına delalet eder. Tanıdık birinin bilezik taktığını görmek aileden birine gelecek müjdeye işaret eder.

Rüyada kendi kolunda altın bilezik görmek

Rüyada kendi kolunda altın bilezik görmek, eline geçecek mala ve hayırlı bir kısmete delalet eder. Kolunda altın bilezik görmek evli kadın için eşinden göreceği hayra, bekâr kadın için nişan ve evlilik haberine yorulur. İki kolunda birden bilezik görmek elde duracak malın ikiye katlanmasına işaret eder.

Rüyada başkasının kolunda altın bilezik görmek

Rüyada başkasının kolunda altın bilezik görmek, o kimsenin eline geçecek hayra ve maddi güce delalet eder. Tanıdık birinin kolunda bilezik görmek yakın çevreden gelecek sevindirici habere, ölmüş birinin kolunda bilezik görmek ise geride kalanların eline geçecek mala işaret eder.

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Rüyada kırık altın bilezik görmek

Rüyada kırık altın bilezik görmek, elde tutulan bir değerin eksilmesine ve bozulacak bir bağa işaret eder. Bileziğinin kırıldığını görmek yakın bir ilişkide çıkacak anlaşmazlığa, kolunda bilezik kırılması ise yürütülen bir işin yarıda kalmasına delalet eder.

Rüyada altın bilezik almak

Rüyada altın bilezik almak edinilecek yeni bir mala ve maddi durumun düzelmesine delalet eder. Bilezik aldığını görmek emeğin karşılığını almaya, ölüden bilezik almak ise miras yoluyla gelecek kazanca işaret eder.

Rüyada altın bilezik bulmak

Rüyada altın bilezik bulmak hanede berekete ve hayırlı bir kısmete delalet eder. Birinin bilezik vermesi o kimseden görülecek iyiliğe, birine bilezik vermek şan ve şerefin artmasına, birinin rüya sahibinden bilezik istemesi ise yapılacak bir yardıma işaret eder.

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Rüyada altın bulmak

Rüyada altın bulmak iki okumayla tabir edilir. Yaygın okumada dünya nimetine, hanede berekete, borçların kapanmasına ve iş hayatında yeni bir başlangıca delalet eder. Klasik okumada ise bulunan altın zarara uğramaya, gam ve kedere, dağınık işlerin rüya sahibini yormasına yorulur.

Altın bulduğunu görmek beklenmedik bir kazanca, külçe bulmak büyük bir maldan pay almaya, altın para bulmak ise bolluk ve bereket içinde yaşamaya işaret eder.

Rüyada yerde altın bulmak

Rüyada yerde altın bulmak, ummadığı bir yerden gelecek kazanca delalet eder. Yolda altın bulmak yolculuktan ya da dışarıdaki bir işten doğacak hayra, tarlada altın bulmak emek verilen işin karşılığını vermesine işaret eder. Çöpte altın bulmak ise değersiz görülen bir işten kazanç doğacağına yorulur.

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Rüyada topraktan altın bulmak

Rüyada topraktan altın bulmak, emekle kazanılacak mala ve uzun süredir beklenen bir işin sonuç vermesine delalet eder. Topraktan altın çıkarmak saklı kalmış bir hakkın geri alınmasına, topraktan altın toplamak ise kazancın azar azar artmasına işaret eder.

Rüyada define altın bulmak

Rüyada define altın bulmak, toplu hâlde ele geçecek büyük bir kazanca delalet eder. Gömü altın bulmak, altın define ve altın hazine bulmak miras yoluyla gelecek mala ve saklı bir değerin ortaya çıkmasına işaret eder. Böyle bir rüya iş hayatında beklenmedik bir imkâna da yorulur.

Rüyada küp altın bulmak

Rüyada küp altın bulmak, bir arada duran ve elde kalacak mala delalet eder. Altın küpü görmek hanenin bereketine, küple altın bulmak toplu gelecek bir kazanca işaret eder.

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Rüyada suda altın bulmak

Rüyada suda altın bulmak, helal ve temiz kazanca delalet eder. Sudan altın çıkardığını görmek rızkın kolay yoldan geleceğine işaret eder.

Rüyada altın aramak

Rüyada altın aramak, rızık peşinde harcanan emeğe ve yeni bir kapı arayışına delalet eder. Aramak ve bulmak bir arada görülürse emeğin karşılığını almaya, altın arama işiyle uğraşmak ise uzun sürecek bir kazanç yoluna işaret eder.

Rüyada altın saklamak

Rüyada altın saklamak, elde duran malın korunmasına ve tutumlu davranmaya delalet eder. Bulmak ve saklamak bir arada görülürse eline geçen hayrı gözden uzak tutmaya, altını birinden saklamak ise kazancını kıskanan bir kimsenin varlığına işaret eder.

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Rüyada altın yüzük görmek

Rüyada altın yüzük görmek hayırlı gelişmelere, sevindirici habere ve gönül huzuruna delalet eder. Bekâr kimse için evlilik müjdesidir; evli kimse için özel yaşamda güzel bir gelişmenin, aranan mutluluğa kavuşmanın alametidir.

Altın yüzük almak verilecek bir karara ve bağlanacak yeni bir ahde işaret eder. Altın yüzük kaybetmek ise elde tutulan bir hayrın azalmasına, yakın ilişkilerde araya girecek soğukluğa yorulur.

Rüyada altın yüzük takmak

Rüyada altın yüzük takmak, verilen sözün yerine geleceğine ve kurulacak hayırlı bir bağa delalet eder. Bekâr kimse için nişan ve evlilik haberine işaret eder. Bulmak ve takmak bir arada görülürse ummadığı yerden gelen kısmete, üç tane yüzük takmak ise hayrın çoğalmasına yorulur.

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Rüyada parmağına altın yüzük takmak, kısmetin açılmasına ve yakın zamanda verilecek olumlu bir karara delalet eder. Bekâr kimse için bu rüya evlilik müjdesidir.

Rüyada altın yüzük bulmak

Rüyada altın yüzük bulmak, beklenmedik bir sevince ve gönül işlerinde açılacak kapıya delalet eder. Bekâr kimse için kısmetin açılmasına, evli kimse için evinde göreceği huzura işaret eder.

Rüyada parmağında altın yüzük görmek

Rüyada parmağında altın yüzük görmek, söz sahibi olmaya ve elde edilecek hayırlı bir makama delalet eder. Yüzüğün parmakta sağlam durduğu görülürse kurulan bağın bozulmadan süreceğine işaret eder.

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Rüyada altın alyans görmek

Rüyada altın alyans görmek, kurulacak yuvaya ve verilecek söze delalet eder. Alyans takmak nikâh ve evlilik haberine, parmağında alyans görmek ise evli kimse için eşiyle arasındaki bağın güçleneceğine işaret eder.

Rüyada altın yüzüğün kırılması

Rüyada altın yüzüğün kırılması, bozulacak bir bağa ve verilen sözden dönülmesine işaret eder. Yüzüğünün kırıldığını görmek evli kimse için evde çıkacak bir anlaşmazlığa, bekâr kimse için konuşulan işin yarıda kalmasına delalet eder.

Rüyada altın hırsızlığı

Rüyada altın hırsızlığı, elde duran bir malın el değiştirmesine ve kısmet üzerinde çıkacak bir çekişmeye delalet eder. Rüya sahibinin kendi eliyle aldığı altın hak arayışına yahut haram yola sapmaya, elinden alınan altın ise bir kazancın engellenmesine yorulur.

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Rüyada altın çalmak

Rüyada altın çalmak, zorla da olsa hak ettiği kazancı almaya yahut haram yola sapmaya yorulur. Çaldığı altını sakladığı görülürse gözden uzak tutulan bir kazanca, açıkta çaldığı görülürse hakkını ararken göze alacağı tehlikeye işaret eder. Başkasının altın çaldığını görmek ise rüya sahibinin kısmetine göz diken bir kimsenin varlığına delalet eder.

Rüyada altın çaldığını görmek, elde edilmesi güç bir kazancın peşine düşmeye delalet eder. Çalınan altının elde kaldığı görülürse istenen şeye ulaşılacağına işaret eder.

Rüyada altının çalınması

Rüyada altının çalınması iki yönde tabir edilir. Bir okumada rüya sahibinin içinde bulunduğu sıkıntıdan kısa sürede kurtulacağına delalet eder. Diğer okumada kısmetinin bir başkası tarafından engelleneceğine, eline geçecek bir kazancın elinden alınacağına işaret eder. Hangisinin geçerli olacağını altının geri alınıp alınmadığı belirler. Altınların çalınması ve sonradan bulunması kaybın telafi edileceğine, çalındığını görmek ve ağlamak ise uğranılan zararın bir süre daha süreceğine yorulur. Altın çaldırmak da bu hükme girer.

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Rüyada eve hırsızın girmesi altın çalması

Rüyada eve hırsızın girip altın çalması, hanenin bereketine göz diken bir kimseye ve aile içinde eksilecek bir hayra işaret eder. Evdeki altınların çalınması ise ev halkını ilgilendiren bir kaybın yaklaştığına delalet eder.

Rüyada altın almak

Rüyada altın almak, işlerin yoluna gireceğine ve hayatın olumlu yöne döneceğine delalet eder. Altın aldığını görmek edinilecek yeni bir mala, gram altın almak ölçülü ama sürekli artan bir kazanca işaret eder. Altını bozdurup para almak, elde duran değerin nakde döneceğine ve yakın zamanda görülecek bir ihtiyaca yorulur.

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Rüyada kuyumcudan altın almak

Rüyada kuyumcudan altın almak, iş yaşamında büyük başarıya ve ileride gelecek yüklü kazanca alamettir. Kuyumcuda altın seçtiğini görmek doğru bir karar vermeye işaret eder.

Rüyada birinden altın almak

Rüyada birinden altın almak, bir kimsenin yardımıyla hedefe ulaşmaya delalet eder. Anneden altın almak aileden görülecek desteğe, eşinden altın almak evde artacak berekete, başkasından altın almak ise beklenmedik bir yerden gelecek yardıma işaret eder.

Rüyada altın satın almak

Rüyada altın satın almak, birikim yapmaya ve elde duracak bir mal edinmeye delalet eder. Parasıyla altın aldığını görmek emeğin karşılığını almaya yorulur.

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Rüyada borç altın almak

Rüyada borç altın almak, bir süre başkasının desteğiyle yürütülecek işe delalet eder. Birinden altın istemek yardım arayışına, altın kazanmak ise sıkıntının geçeceğine işaret eder.

Rüyada altın kolye görmek

Rüyada altın kolye görmek şerefe, itibara ve omuza alınacak bir emanete delalet eder. Bekâr kimse için evliliğe, evli kimse için evlat müjdesine, erkek için hayırlı bir işe ve kazancın artmasına yorulur. Altın kolye bulmak beklenmedik bir hayra, kolye almak ise üstlenilecek yeni bir sorumluluğa işaret eder.

Rüyada altın kolye takmak

Rüyada altın kolye takmak, rüya sahibinin güvenilir bulunup önemli bir görev üstleneceğine ve insanlar arasında hürmet göreceğine işaret eder. Boynuna altın takmak taşınan emanetin ağırlığına, erkeğin kolye takması ise memuriyete ve hayırlı bir işe yorulur.

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Rüyada boynunda altın kolye görmek

Rüyada boynunda altın kolye görmek, yüklenilen sorumluluğa ve çevrede görülecek saygıya delalet eder. Başkasının boynunda kolye görmek o kimsenin eline geçecek göreve, boynunda birden çok kolye görmek ise aynı anda yürütülecek birden fazla işe işaret eder.

Rüyada altın kolyenin kopması

Rüyada altın kolyenin kopması, üstlenilen bir emanetin elden çıkmasına işaret eder. Kolyenin kırılması ise verilen görevin yarıda kalmasına yorulur.

Rüyada altın kolye hediye almak

Rüyada altın kolye hediye almak, üstlenilecek hayırlı bir göreve ve güzel günlere kavuşmaya delalet eder. Kolyeyi verenin tanıdık biri olması, o kimseden görülecek desteğe işaret eder.

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Rüyada altın gerdanlık görmek

Rüyada altın gerdanlık görmek, artacak itibara ve elde edilecek maddi güce delalet eder. Gerdanlık takmak çevrede itibarlı bir konuma gelmeye işaret eder.

Rüyada altın takı görmek

Rüyada altın takı görmek eline geçecek ziynete, artacak itibara ve hayırlı bir habere delalet eder. Kolda ve elde görülen takı ele geçecek mala ve hayırlı bir kısmete işaret eder. Boyunda, belde ve başta görülen takı ise üstlenilecek bir emanete ve çevrede görülecek hürmete yorulur.

Rüyada altın bileklik görmek

Rüyada altın bileklik görmek, eline geçecek hayra ve çevrede artacak itibara delalet eder. Bileklik bulmak ummadığı bir kazanca, bileklik hediye almak yeni bir mal edinmeye işaret eder. Bilekliğin kopması ya da bileklik kırılması ise eksilecek bir hayra ve yarıda kalacak bir işe yorulur.

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Rüyada altın bileklik takmak, hayırlı bir işe girişmeye ve çevrede saygı görmeye delalet eder. Bekâr kimse için kısmetin açılmasına işaret eder.

Rüyada altın zincir görmek

Rüyada altın zincir görmek, uzayıp gidecek bir işe ve kurulacak sağlam bir bağa delalet eder. Zincir takmak yüklenilen sorumluluğa, boynuna zincir takmak taşınan emanetin ağırlığına, zincir bulmak ise eline geçecek mala işaret eder.

Rüyada altın kemer görmek

Rüyada altın kemer görmek, elde edilecek güce ve malın emniyette olmasına delalet eder. Kemer takmak işlerin toparlanmasına ve rüya sahibinin idareyi eline almasına, beline altın kemer takmak ise taşınan yükü kaldıracak güce erişmeye işaret eder.

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Rüyada altın saat görmek

Rüyada altın saat görmek, gelecek hayrın vaktinin yaklaştığına delalet eder. Saat takmak işlerin zamanında sonuçlanmasına, saat hediye almak beklenen bir habere işaret eder.

Rüyada altın künye görmek

Rüyada altın künye görmek, çevrede tanınmaya ve adın hayırla anılmasına delalet eder. Künye takmak itibarın artmasına yorulur.

Rüyada altın taç görmek

Rüyada altın taç görmek, baş olmaya ve elde edilecek makama delalet eder. Taç takmak sözü dinlenen bir konuma gelmeye işaret eder.

Rüyada altın türüne göre tabiri

Altının külçe, gram, sikke ve para hâlinde görülmesi ele geçecek mala ve bolluğa delalet eder. Toplu ve işlenmemiş hâlde görülen altın gelecek malın büyüklüğüne yorulur. Ufak ve sayılabilir hâlde görülen altın ise azar azar birikecek kazanca işaret eder.

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Rüyada külçe altın görmek

Rüyada külçe altın görmek, toplu hâlde ele geçecek büyük bir mala delalet eder. Klasik tabirde külçe altın hayra yorulmaz; borca, gam ve kedere, omuza binecek ağır bir yüke işaret eder. Külçenin ağırlığı hem gelecek kazancın hem de sorumluluğun büyüklüğünü gösterir. Külçenin elde tutulamayıp bırakıldığı görülürse sıkıntının geçeceğine yorulur.

Rüyada gram altın görmek

Rüyada gram altın görmek, ölçülü ve düzenli bir kazanca delalet eder. Az miktarda da olsa elde duracak bir mala, biriktirilerek büyütülecek bir hayra işaret eder.

Rüyada cumhuriyet altını görmek

Rüyada cumhuriyet altını görmek, elde duracak sağlam bir mala ve aileden gelecek berekete delalet eder. Beşibiryerde altın görmek toplu gelecek bir kazanca, altın lira ve altın sikke görmek ise saklanan değerin korunmasına işaret eder.

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Rüyada tam altın görmek

Rüyada tam altın görmek, eksiksiz tamamlanacak bir işe ve elde edilecek bütün bir kazanca delalet eder. Reşat altın görmek de aynı anlama gelir, aile büyüklerinden gelecek mala işaret eder.

Rüyada altın para görmek

Rüyada altın para görmek, bolluk ve bereket içinde yaşamaya, dileklerin gerçekleşmesine delalet eder. Çevreden görülecek maddi ve manevi yardıma, eline geçecek bir emanete işaret eder. Altın para biriktirdiğini görmek tutumluluğa ve işlerin yoluna girmesine yorulur. Altın ve parayı bir arada görmek bereketli bir kazanca delalet eder.

Rüyada altın tozu görmek

Rüyada altın tozu görmek, küçük küçük birikecek kazanca delalet eder. Toz altın toplamak emek isteyen ama sonu hayırlı bir işe işaret eder.

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Rüyada altın madeni görmek

Rüyada altın madeni görmek, uzun süre gelir getirecek bir kapıya delalet eder. Madenden altın çıkarmak emekle elde edilecek büyük kazanca yorulur.

Rüyada çeyrek altın görmek

Rüyada çeyrek altın görmek, eline geçecek küçük ama bereketli bir mala ve kısa sürede görülecek hayra delalet eder. Çeyrek altınlar görmek kazancın çoğalmasına, çeyrek altın kaybetmek ise elde duran bir hayrın eksilmesine yorulur. Çeyrek altın rüyada çoğu zaman düğün ve doğum gibi hayırlı bir vesilenin, sevinçli bir haberin alameti sayılır.

Rüyada çeyrek altın bulmak

Rüyada çeyrek altın bulmak, hesapta olmayan bir kazanca delalet eder. Yerden çeyrek toplamak ve çeyrek altın toplamak azar azar birikecek mala, eve girecek berekete işaret eder.

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Rüyada çeyrek altın almak

Rüyada çeyrek altın almak, ele geçecek küçük bir kazanca ve yapılacak birikime delalet eder. Birinin çeyrek altın vermesi o kimseden görülecek iyiliğe, çeyrek hediye almak beklenen bir sevince işaret eder.

Rüyada çeyrek altın takmak

Rüyada çeyrek altın takmak, hayırlı bir vesileye ve çevrede artacak itibara delalet eder. Bebeğe çeyrek altın takmak evlada gelecek hayra ve hanenin bereketine yorulur.

Rüyada altın miktarına ve büyüklüğüne göre tabiri

Rüyada görülen altının çokluğu ele geçecek malın bolluğuna, azlığı ise küçük ama sürekli bir kazanca delalet eder. Yığın hâlinde, kap içinde ya da sayılır durumda görülen altın elde duracak malın toplu geleceğine ve sıkıntılı bir dönemin sona ereceğine işaret eder.

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Rüyada çok altın görmek

Rüyada çok altın görmek, zorlu ve sıkıntılı günlerin geride kalacağına, mutlu ve rahat bir döneme girileceğine delalet eder. Rüya sahibinin hem niyetinde hem de maddiyatta yükseleceğine işaret eder. Yığın hâlinde altın görmek saklı bir sırra vakıf olmaya yorulur. Çil çil altın görmek eve girecek toplu berekete, bolca ve çok sayıda altın görmek kazancın artmasına delalet eder.

Rüyada bir sürü altın görmek, elde edilecek toplu kazanca ve sıkıntılı bir dönemin sona ermesine delalet eder.

Rüyada büyük altın görmek

Rüyada büyük altın görmek, büyük bir kazanca ve rüya sahibinin eline geçecek geniş imkâna delalet eder. Altının büyüklüğü gelecek malın ölçüsünü gösterir.

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Rüyada küçük altın görmek

Rüyada küçük altın görmek, az ama sürekli bir kazanca delalet eder. Küçük parçalar hâlinde altın görmek işlerin yavaş yavaş düzeleceğine işaret eder.

Rüyada bir kese altın görmek

Rüyada bir kese altın görmek, toplu hâlde ele geçecek mala delalet eder. Bir avuç altın ve bir poşet altın görmek eline geçecek kısmete, çuvalla altın görmek büyük bir kazanca işaret eder.

Rüyada altın saymak

Rüyada altın saymak, elde duran malın hesabını tutmaya ve kazancın artmasına delalet eder. Altın saydığını görmek işlerin düzene gireceğine yorulur.

Rüyada birinin altın vermesi

Rüyada birinin altın vermesi, o kimseden görülecek iyiliğe ve ummadığı yerden gelecek yardıma delalet eder. Tanıdık birinin rüya sahibine altın vermesi yakın çevreden gelecek desteğe, tanımadığı birinin altın vermesi ise rüya sahibine değer veren bir kimsenin varlığına işaret eder. Verilen altının elde kaldığı görülürse edinilen hayrın kalıcı olacağına yorulur.

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Rüyada ölünün altın vermesi

Rüyada ölünün altın vermesi, umulmadık bir yerden gelecek hayra ve helal kazanca delalet eder. Ölmüş birinin altın vermesi geride bıraktığı maldan ya da miras yoluyla eline geçecek kazanca işaret eder. Ölüden altın almak aynı tabire girer, rüya sahibinin sıkıntısının geçeceğine ve maddi bir rahatlığa kavuşacağına yorulur.

Rüyada altın hediye almak

Rüyada altın hediye almak, yeni bir mal edinmeye ve güzel günlere kavuşmaya delalet eder. Tanımadığı birinden altın hediye aldığını görmek, rüya sahibine değer veren bir kimsenin varlığına ve beklenmedik bir yardıma işaret eder. Altın küpe hediye almak kısmetin açılmasına yorulur.

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Rüyada annenin altın vermesi

Rüyada annenin altın vermesi, aileden görülecek desteğe ve eve girecek berekete delalet eder. Babanın altın vermesi ise miras yoluyla gelecek mala işaret eder.

Rüyada altın takmak

Rüyada altın takmak kadın için sevince, bolluğa, mal artışına ve meslekte yükselişe delalet eder; eve girecek hayırlı bir habere işaret eder. Erkeğin rüyasında altın taktığını görmesi hayra yorulmaz; dünyevi sıkıntıya, borca, eşiyle arasında çıkacak anlaşmazlığa ve elden çıkacak mala alamettir. Altın takılması ve altın takınmak da aynı hüküm içinde değerlendirilir.

Rüyada birine altın takmak

Rüyada birine altın takmak, o kimseye yapılacak iyiliğe ve şan ile şerefin artmasına delalet eder. Düğünde altın takmak hayırlı bir vesileye, yeni doğan bebeğe altın takmak hanenin bereketine ve evlada gelecek hayra işaret eder.

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Rüyada kendine altın takıldığını görmek

Rüyada kendine altın takıldığını görmek, başkalarının eliyle gelecek hayra ve çevrede görülecek itibara delalet eder. Rüya sahibine altın takılması biçiminde görülen rüya, beklenen bir yardımın yolda olduğuna işaret eder.

Rüyada başkasının altın taktığını görmek

Rüyada başkasının altın taktığını görmek, o kimsenin eline geçecek hayra delalet eder. Birinin altın taktığını görmek yakın çevrede duyulacak sevindirici habere işaret eder.

Rüyada altın küpe görmek

Rüyada altın küpe görmek, bol kazançlı bir işe girmeye, kısmetin ve şansın açılmasına delalet eder. Evladı olan için çocuğundan göreceği hayra, ailesiyle huzurlu bir ömür sürmeye işaret eder.

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Rüyada altın küpe takmak

Rüyada altın küpe takmak, iş hayatındaki olumsuzluğun sona ereceğine ve helal kazanç kapısının açılacağına yorulur. Kulağına küpe taktığını görmek duyulacak hayırlı bir habere işaret eder.

Rüyada altın küpe kaybetmek

Rüyada altın küpe kaybetmek, elde duran bir hayrın eksilmesine ve gelir kapılarının daralmasına delalet eder. Küpenin tekini kaybetmek, bir işin yarım kalmasına ve beklenen kazancın bir kısmının elden çıkmasına işaret eder.

Rüyada altın küpe bulmak

Rüyada altın küpe bulmak, kısmetin açılmasına ve beklenmedik bir sevince delalet eder. Bulduğu küpeyi taktığını görmek eline geçen hayrın kalıcı olacağına yorulur.

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Rüyada altın küpenin kırılması

Rüyada altın küpenin kırılması, elde tutulan değerin azalmasına işaret eder. Küpe hediye almak ise bunun tersine, yeni bir mal edinmeye delalet eder.

Rüyada altın toplamak

Rüyada altın toplamak hayra yorulur. Altın toplamak azar azar birikecek mala, emekle elde edilecek kazanca ve işlerin toparlanmasına delalet eder. Altın topladığını görmek eline geçen fırsatı değerlendirmeye, denizden altın toplamak rızkın uzaktan gelmesine, altın tozu toplamak ise küçük kazançların birikerek büyümesine işaret eder.

Rüyada yerden altın toplamak

Rüyada yerden altın toplamak, umulmadık yerden çıkacak kısmete ve zahmetsiz elde edilecek kazanca delalet eder. Toplanan altının çokluğu ele geçecek malın çokluğuna yorulur.

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Rüyada topraktan altın toplamak

Rüyada topraktan altın toplamak, emekle kazanılacak mala ve sabırla yürütülen bir işin sonuç vermesine delalet eder.

Rüyada altın kaybetmek

Rüyada altın kaybetmek, iyi hâlin bozulacağına, işlerin sekteye uğrayacağına ve maddi kayba delalet eder. Gelir kapılarının daralacağına, bir müddet sıkıntı çekileceğine işaret eder. Altının kaybolduğunu görmek elde duran malın azalmasına, altın düşürmek ise dikkatsizlik yüzünden uğranılacak zarara yorulur.

Rüyada kaybolan altını bulmak

Rüyada kaybolan altını bulmak, yersiz korkuların geçeceğine ve elden çıkan şeyin geri kazanılacağına yorulur. Altın kaybedip bulmak, kısa süren bir sıkıntının ardından işlerin düzeleceğine delalet eder.

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Rüyada birine altın vermek

Rüyada birine altın vermek, şan ve şerefin artmasına delalet eder. Rüya sahibinin bir işin ciddiyetine varacağına, gayretiyle güzele erişeceğine, sıkıntılarından kurtulup borçlarını rahatça ödeyeceğine yorulur. Bulduğu altını sahibine vermek ise emanete sadakate ve bunun karşılığında görülecek hayra işaret eder.

Rüyada ölüye altın vermek

Rüyada ölüye altın vermek, o kimsenin arkasından yapılacak hayra ve elden çıkacak bir mala delalet eder. Ölmüş birinin altın istemesi, geride kalanların yerine getirmesi gereken bir emanete işaret eder.

Rüyada altın dağıtmak

Rüyada altın dağıtmak, çevreye yapılacak iyiliğe ve adın hayırla anılmasına delalet eder. Altın hediye etmek de bu yönde yorumlanır.

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Rüyada altın cinsine göre tabiri

Altının rengine, saflığına ve durumuna göre görülmesi elde tutulan malın hâline delalet eder. Halis ve parlak görülen altın helal kazanca, samimi niyete ve hayırlı anlaşmalara yorulur. Sahte, kararmış ya da kırılmış altın ise aldanmaya ve elde duran değerin eksilmesine işaret eder.

Rüyada sahte altın görmek

Rüyada sahte altın görmek, göründüğü gibi olmayan bir kimseye ve içi boş çıkacak bir vaade delalet eder. Sahte altını gerçek sanıp aldığını görmek, güvenilen bir işte uğranılacak aldanmaya işaret eder. Sahteliğin vaktinde anlaşıldığı görülürse zararın önüne geçileceğine yorulur.

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Rüyada beyaz altın görmek

Rüyada beyaz altın görmek, şansın açılmasına, mutluluğa ve sağlıklı bir ömre delalet eder. Beyaz altın topladığını görmek kazancın artmasına, ticaretle uğraşan için işlerin toplu girmesine yorulur. Beyaz altının yere düştüğü görülürse girişilen işte başarısızlığa alamettir.

Rüyada sarı altın görmek

Rüyada sarı altın görmek, saf niyete, samimiyete, verilen söze ve hayırlı anlaşmalara delalet eder. Saf altın görmek kalıcı değere ve elde duracak gerçek zenginliğe işaret eder.

Rüyada siyah altın görmek

Rüyada siyah altın görmek, gizli kalmış bir mala ve herkesin bilmediği bir kazanç kapısına delalet eder. Altının karardığı görülürse elde duran değerin eksilmesine işaret eder.

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Rüyada eski altın görmek

Rüyada eski altın görmek, aileden kalan mala ve uzun zamandır elde tutulan bir değere delalet eder. Eski altının parlatıldığı görülürse unutulmuş bir hakkın geri alınacağına yorulur.

Rüyada kırık altın görmek

Rüyada kırık altın görmek, altın kırıkları hâlindeyse faydalı ilme, sadık dosta, uygun eşe ve hayırlı evlada delalet eder. Altın kırılması takı üzerinde görülürse elde tutulan bir değerin eksilmesine işaret eder.

Rüyada altın bozdurmak

Rüyada altın bozdurmak, elde mal ve para birikmesine, yoksulluktan kurtulmaya delalet eder. Bir diğer okumada bozdurulan altın kedere ve hastalığa yorulur; hangisinin geçerli olacağını paranın nereye harcandığı belirler. Altın bozmak ve altın eritmek aynı tabire girer. Bozdurmaya gittiğini görmek yakın zamanda görülecek bir ihtiyaca işaret eder.

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Rüyada altın satmak

Rüyada altın satmak, elde tutulan değerin hayra dönüşeceğine, kârlı ve bereketli bir işe girmeye delalet eder. Rüya sahibinin sıkıntılarından kurtulacağına, kazancının artacağına ve verdiği kararların isabetli olacağına işaret eder. Altını sarrafa sattığını görmek sevindirici bir habere yorulur.

Rüyada altınla ilgili diğer tabirler

Altının daha seyrek görülen biçimleri de rızka ve elde tutulan malın hâline delalet eder. Altın yılan görmek saklı duran bir mala ve korunması gayret isteyen bir kazanca yorulur. Altın balık görmek eline geçecek rızka, altın ağacı görmek uzun süre gelir getirecek bir mala, altın çilek görmek ise küçük ama bereketli bir kazanca işaret eder. Altın kaşık hanenin bereketine ve sofranın genişliğine, altın kutusu elde saklanan malın korunmasına, altın toka kurulan bir bağın sağlamlığına, altın heykel ise gösterişe harcanan ve elde kalmayan mala delalet eder.

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Rüyada altın diş görmek

Rüyada altın diş görmek, söylenen sözün değerine ve konuşmasıyla kazanılacak itibara delalet eder. Altın dişli kadın görmek, çevrede sözü geçen bir kimseden görülecek yardıma işaret eder.

Rüyada altın yemek

Rüyada altın yemek, elde bulunan malın harcanıp tükenmesine delalet eder. Altın yutmak, taşıyamayacağı bir yükü üstlenmeye ve elden çıkacak mala yorulur.

Rüyada altın anahtar görmek

Rüyada altın anahtar görmek, kapalı bir kapının açılmasına ve eline geçecek imkâna delalet eder. Anahtarın kilide uyduğu görülürse beklenen işin çözüleceğine işaret eder.

Rüyada altının yükseldiğini görmek

Rüyada altının yükseldiğini görmek, elde duran malın değerlenmesine ve kazancın artmasına delalet eder. Altın fiyatının düştüğünü görmek ise gelirin bir süre daralacağına işaret eder.