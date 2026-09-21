Rüyada anahtar görmek lütuf ve ihsana, rızka, murada ermeye ve duanın kabulüne delalet eder; anahtarın cinsi, kimden alındığı ve akıbeti tabirin yönünü belirler.

Rüyada anahtar görmek denince tabirde ilk sorulan, anahtarın hangi kapıya ait olduğudur. Ev anahtarı başka tabir edilir, araba anahtarı başka, kapı anahtarı başka. Altın anahtar ise madeninin kıymeti yüzünden kendi başına bir yer tutar. Anahtarın rüya sahibinin elinde mi yoksa bir başkasının elinde mi görüldüğü de ayrıca sorulan ölçüdür.

Rüyada anahtar görmek

Rüyada anahtar görmek lütuf ve ihsana, rızka ve murada ermeye delalet eder. Anahtar kapalı olanı açan alet sayıldığı için rüyada görülmesi duanın kabulüne ve rüya sahibinin önündeki engelin kalkmasına işaret eder. İş isteyene iş, evlenmek isteyene kısmet, evlat isteyene evlat kapısının açılacağı yolunda tabir edilir. Rüya sahibine bir çıkış yolu görüneceğine, umulmadık bir yerden yardım eli uzanacağına yorulur. Anahtar aynı zamanda ilme, marifete ve kişiye teslim edilen emanete işarettir. Bir yerin anahtarla açılması hükmün hayır tarafını kuvvetlendirir.

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Rüyada elinde anahtar görmek

Rüyada elinde anahtar görmek duaların kabulüne ve zor sanılan işlerin çabucak bitmesine delalet eder. Rüya sahibinin elindeki yetkinin ve gücün artacağına, dine ve ibadete bağlılığının kuvvetleneceğine işaret eder. Darlık içinde olan kimse için darlığın sona erip bolluğa geçileceğinin müjdesidir. Elde tutulan anahtar, bir işin başına geçileceğine ve o işin yürütülmesinin rüya sahibine bırakılacağına yorulur.

Rüyada başkasının elinde anahtar görmek yüksek makamdan bir kimseyle tanışmaya delalet eder. Korku ve endişelerin sona ermesine, iyi ücretli bir işe girilmesine işarettir.

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Rüyada bir sürü anahtar görmek

Rüyada bir sürü anahtar görmek büyük ve şerefli bir saltanata, yüksek bir makama erişmeye delalet eder. Malın çoğalmasına ve insanlar arasında saygın bir yer edinmeye işarettir. Rüya sahibinin verdiği kararların arkasında duracağına ve bu kararlarla başarıya ulaşacağına yorulur.

Rüyada kapıda anahtar görmek

Rüyada kapıda anahtar görmek kazanılacak başarıya ve kudrete delalet ederken rüya sahibinin bir konuda bekleyiş içinde olacağına da işaret eder. Rüyada kapının üstünde anahtar görmek sorunların ve umutsuzluğun geride kalacağına yorulur.

Rüyada kilit ve anahtar görmek

Rüyada kilit ve anahtar görmek hayra yorulur. Kilit güvenilir bir kimseye delalet eder, kilidin anahtarla açılması sıkıntılardan kurtulmaya işarettir. Sağlık sorunlarının sona ermesine, para darlığının kalkmasına ve rızkın genişlemesine delalet eder.

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Rüyada anahtar çeşidine göre tabiri

Anahtarın cinsi, hayrın hangi kapıdan geleceğini haber verir. Hane ve yuvaya ait bir anahtar aile tarafından görülecek hayra delalet eder, yol ve taşıta ait bir anahtar ise geçim ve çalışma tarafındaki bir açılmaya işaret eder. Anahtarın madeninin kıymetli olması gelecek hayrın büyüklüğüne yorulur. Cins hangisi olursa olsun anahtarın görülmesi rüya sahibinin lehine tabir edilir.

Rüyada ev anahtarı görmek

Rüyada ev anahtarı görmek mutluluğa, sevince ve hayırlı kapıların açılmasına işaret eder. Ev sahibi olmaya, evliliğe ve hayatta yeni bir sayfa açılmasına delalet eder. Beklenmedik bir yerden gelecek kazanca ve borçların kapanmasına yorulur. Kirada oturan için kendi evine geçmenin, evlenmeyi düşünen için hayırlı bir kısmetin alametidir. Yeni bir eve taşınmaya ve hane halkının bir arada huzur bulmasına da işaret eder. Uzun zamandır beklenen bir hayır varsa vaktinin yaklaştığına yorulur.

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Rüyada araba anahtarı görmek

Rüyada araba anahtarı görmek daha iyi bir yaşam kurmak için verilen çabaya ve bu çabanın karşılığını bulacağına yorulur. Dürüst kazançla elde edilecek büyük bir başarıya, uzun süredir çözülmeyen işin yoluna girmesine işaret eder. Helal yoldan kazanılan mal ile görülecek rahatlığa işarettir. Rüyada elinde araba anahtarı görmek niyet edilen işin elde tutulduğuna ve umulan geçim rahatlığına kavuşulacağına delalet eder.

Rüyada kapı anahtarı görmek

Rüyada kapı anahtarı görmek bahtın ve kısmetin açılmasına, özlenen kişiye kavuşmaya delalet eder. İş hayatında bir değişikliğe işaret eder. Evli olanlar için eşler arasındaki kıskançlığın ve güvensizliğin gideceğine yorulur.

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Rüyada altın anahtar görmek

Rüyada altın anahtar görmek başarının önündeki engellerin kalkacağına ve yakın zamanda büyük bir kazanç elde edileceğine delalet eder. İş çevresinde ve aile içinde itibarın yükseleceğine, bolluk ve rahatlığa işarettir.

Rüyada anahtar almak

Rüyada anahtar almak zenginleşmeye ve başarıya ulaşmaya delalet eder. Kişiyi mutsuz eden meselelerin kafasından çıkacağına, hayırlı bir kısmetin ardından huzurlu bir yuva kurulacağına yorulur. Rüya sahibine bir kapının açılacağına ve o kapının ardındaki iş ya da makamın kendisine nasip olacağına işaret eder.

Rüyada birinden anahtar almak

Rüyada birinden anahtar almak işlerin tersine dönüp düzeleceğine, ticaretin açılacağına ve aileden destek göreceğine işaret eder. Hasret çekilen günlerin uzun sürmeyeceğine, omuzdaki yükümlülüklerin hafifleyeceğine delalet eder. Rüyada birinin elinden anahtar almak bir yetkinin ve sorumluluğun devralınacağına, karşı taraftan gelecek desteğe yorulur.

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Rüyada tanıdık birinden anahtar almak, o tanıdığın vesilesiyle hayırlı bir kapının açılacağına delalet eder. Onunla birlikte iyi günler geçirileceğine ve bir meselede tecrübesinden yararlanılacağına işaret eder.

Rüyada bir erkekten anahtar almak helal yoldan gelecek bir kazanca delalet eder.

Rüyada ölmüş birinden anahtar almak iş hayatında yükselmeye, makama ve rızka sahip olmaya delalet eder. Üzerine gelen bir sıkıntının tecrübeli birinin desteğiyle haneden uzaklaşacağına işaret eder.

Rüyada araba anahtarı almak

Rüyada araba anahtarı almak gösterilen gayretle murada derece derece yaklaşılacağına delalet eder. Rüyada birinden araba anahtarı almak bir yakının vesilesiyle hedefe yaklaşılacağına ve yol açıcı bir desteğe işarettir.

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Rüyada ev anahtarı almak

Rüyada ev anahtarı almak ev sahibi olmaya, yeni bir yuva kurmaya ve beklenen müjdenin gelmesine delalet eder.

Rüyada anahtar kaybetmek

Rüyada anahtar kaybetmek elden kaçan büyük bir fırsata delalet eder. İşten çıkarılmaya, işlerde durgunluğa ve zorluğa işaret eder. Nüfuz ve itibar kaybına, saklı tutulan bir aile meselesinin açığa çıkmasına yorulur. Elinde bir yetki bulunan kimse için bu yetkinin başkasına geçmesinin alametidir. Erkek için mekân ya da iş değişikliğine, kadın için evlilikte geçimsizliğe işarettir.

Rüyada evin anahtarını kaybetmek

Rüyada evin anahtarını kaybetmek aile içinde gerginliğe ve eldeki bir imkânın yitirilmesine delalet eder. Ev anahtarının çalınması geçici bir sıkıntıya, dedikoduya ve evlilikte huzursuzluğa işaret eder.

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Rüyada araba anahtarı kaybetmek

Rüyada araba anahtarı kaybetmek şanssızlığa, kaçan fırsata ve başarıyı yolundan çıkaracak bir engele delalet eder. Rüyada arabanın anahtarını kaybetmek yolda kalmaya işaret eder; sabredildiği takdirde işlerin yeniden yoluna gireceğine yorulur.

Rüyada anahtarla kapı açmak

Rüyada anahtarla kapı açmak sıkıntıların biteceğine ve sorunların göründüğünden çok daha kolay çözüleceğine delalet eder. Hayırlı bir işe girişmeye, emeğin karşılığını bulmasına ve önü açık bir kazanca işarettir. Rüyada anahtarla kapıyı açmak arzuya nail olmanın ve kapanmış sanılan kapıların yeniden açılmasının alametidir. Kapının zorlanmadan açılması zahmetsiz bir kazanca yorulur. Kapıyı açan anahtar rüya sahibinin elindeyse işin yürümesi için gereken imkânın kendisinde bulunduğuna delalet eder.

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Rüyada anahtarla ev kapısı açmak

Rüyada anahtarla ev kapısı açmak evin ve ailenin üzerindeki darlığın kalkacağına delalet eder. Hane içinde huzurun yerleşeceğine ve geçim sıkıntısının hafifleyeceğine işarettir.

Rüyada başkasının evini anahtarla açmak

Rüyada başkasının evini anahtarla açmak, vaktinde destek olanların şimdi rüya sahibinin desteğine ihtiyaç duyduğuna delalet eder. Yalancı bir kimseyle kurulan ortaklığın bozulmasına ve ayrı düşenlerin kavuşmasına işaret eder.

Rüyada anahtar bulmak

Rüyada anahtar bulmak karşısına hayırlı bir kısmet çıkacağına delalet eder. Define bulmaya ya da rütbenin artmasına, bol kazanca ve iyi bir iş teklifine işaret eder. Kesilen umudun yeniden canlanacağının müjdesidir. Rüya sahibinin işini kolaylaştıracak bir vesilenin çıkacağına delalet eder. Bulunan anahtar, rüya sahibinin uzun süredir kapalı bildiği bir kapının açılacağını haber verir.

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Rüyada başkasının anahtarını bulmak

Rüyada başkasının anahtarını bulmak maddi olarak ileri gidileceğine delalet eder. Evde ve iş yerinde bolluk ve bereketin hüküm süreceğine işarettir.

Rüyada araba anahtarı bulmak

Rüyada araba anahtarı bulmak dertlere derman olacak bir çözüme ve beklenmedik bir kısmete delalet eder.

Rüyada kaybolan anahtarı bulmak

Rüyada kaybolan anahtarı bulmak, yitirildiği sanılan fırsatın geri geleceğine ve umudun tazeleneceğine delalet eder.

Rüyada anahtar kırılması

Rüyada anahtar kırılması hayatta her şeyden umudunu kesmiş olmaya delalet eder. Sağlık sorununa, kaçan iş fırsatına ve yakın çevreden gelecek bir ihanete işaret eder. İstenen şeye ulaşamamaya ve dertlerin artmasına yorulur. Rüyada anahtarın kırılması rüya sahibinin çevresindeki sahte dostlara karşı bir uyarı sayılır.

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Rüyada kapı açarken anahtar kırılması

Rüyada kapı açarken anahtar kırılması iş üstündeyken çıkacak bir aksaklığa delalet eder. Görünüşte yakınlık gösteren kimselerin arkadan yürüttüğü bir tertibe işarettir. Rüyada kapıyı açarken anahtarın kırılması son anda bozulan bir işe ve güvenilen kimsenin sözünde durmamasına yorulur.

Rüyada araba anahtarının kırılması

Rüyada araba anahtarının kırılması harcamada tedbirli olunmasına ve geleceğe pay ayrılmasına delalet eder. Eldeki imkânın plansız harcanmamasına işaret eder.

Rüyada birinin sana anahtar vermesi

Rüyada birinin sana anahtar vermesi aile huzuruna ve yakın bir evliliğe delalet eder. Rüya sahibine bırakılan emanetin ve gösterilen güvenin karşılığını bulacağına, uzun soluklu bir işin tamamlanacağına işaret eder. Rüyada birinin anahtar vermesi, kişiye bir kapının emanet edileceğine; darlıktan çıkışa ve maişet tarafında umulan murada erileceğine yorulur. Rüyada anahtar verilmesi bir yetkinin teslim edilmesine ve hayırlı bir habere işarettir.

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Rüyada anahtar aramak

Rüyada anahtar aramak yeni tanışmalara ve kurulacak bir iş ortaklığına delalet eder. Rüya sabredilmesi gerektiğine ve işin görülmesi için bir müddet daha beklemek icap ettiğine işaret eder. Arayış sürdükçe çözümün rüya sahibinin kendi gayretiyle ele geçeceğine yorulur.

Rüyada anahtar aramak ve bulamamak

Rüyada anahtar aramak ve bulamamak, evin içinde sürüp giden bir anlaşmazlığa delalet eder. Miras çekişmesinin ve hane halkı arasındaki kırgınlığın bir süre daha devam edeceğine işaret eder.

Rüyada anahtar aramak ve bulmak

Rüyada anahtar aramak ve bulmak dargınlıkların ve eşler arasındaki kırgınlığın sona ereceğine delalet eder. Aranan çözümün nihayet bulunacağına işarettir.

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Rüyada anahtar vermek

Rüyada anahtar vermek evlilik işaretidir. Ailenin huzura kavuşacağına, uzun süren bir işin tamamlanıp borcun kapanacağına ve ihtiyaç sahibi birine el uzatılacağına delalet eder. Rüyada birine anahtar vermek, o kişiye duyulan güvene ve bir sorumluluğun ona devredileceğine işaret eder; yapılan yardımın karşılığının görüleceğine yorulur.

Rüyada bir kadına anahtar vermek

Rüyada bir kadına anahtar vermek hane içinde bir işin idaresinin ona bırakılacağına ve aile huzuruna delalet eder. Bekâr bir kimse için kısmetin çıkmasına yorulur.

Rüyada kırık anahtar görmek

Rüyada kırık anahtar görmek, görünüşte yakınlık gösterip gerçek yüzünü saklayan kimselere delalet eder. Beklenmedik bir zarara karşı tedbirli olmaya işaret eder. Uzayan bir sıkıntının bir müddet daha süreceğine yorulur. Rüya sahibinin güvendiği bir işten umduğunu bulamayacağını haber verir.

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Rüyada anahtar unutmak

Rüyada anahtar unutmak, üzücü bir durumdan dostların yardımıyla zarar görmeden kurtulmaya delalet eder. Dargınların barışmasına ve geçmiş hatalardan ders çıkarılacağına işaret eder. Rüyada anahtarı unutmak bir işin yarım kalmasına, sonra yardım görüp tamamlanmasına yorulur.

Rüyada anahtarı evde unutmak

Rüyada anahtarı evde unutmak hane içinde yarım kalan bir işe delalet eder. Yakınların yardımıyla çözülecek bir sıkıntıya işarettir.

Rüyada anahtarsız kapı açmak

Rüyada anahtarsız kapı açmak kimseye muhtaç olmadan, kendi gücüyle engelleri aşmaya delalet eder. Terfiye, büyük ve kârlı işlere girişmeye işaret eder. Hayallerin gerçekleşeceğinin müjdesidir.

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Rüyada anahtarla kapı kilitlemek

Rüyada anahtarla kapı kilitlemek, kişinin kendisini günaha götürecek yollardan koruyacağına delalet eder. Düşmanlıkların barışa dönmesine ve küslüklerin sona ermesine işaret eder. İş yerindeki konumun sağlamlaşacağına yorulur.

Rüyada anahtar saklamak

Rüyada anahtar saklamak bir sırrın korunmasına delalet eder. Kendisine emanet bırakılan kimse için emanetin gözetileceğine, dostlardan görülecek yardıma işaret eder. Saklanan anahtar, rüya sahibinin kimseye söylemediği bir işi olduğuna ve bu işin gizli kalacağına yorulur.

Rüyada anahtarla kapıyı açamamak

Rüyada anahtarla kapıyı açamamak işin gecikeceğine ve karşılığın ancak uzun bir çabadan sonra alınacağına delalet eder. Kapının açılmaması sabır ve direnç isteyen bir döneme işarettir. Çaba sürdürüldüğü takdirde kapalı kalan işin vaktinde açılacağına yorulur.