Rüyada araba görmek, tabirde tek bir sahneye bağlı kalmaz. Araba kimi rüyada satın alınır, kimi rüyada yıkanır, kimi rüyada çalınır, yanar ya da yolda kalır. Rüya sahibi kimi rüyada arabaya biner, kimi rüyada onu uzaktan görmekle yetinir. Kimi rüyada araba yepyenidir, kimi rüyada yıllanmış ve bakımsız kalmıştır. Bazen rüya sahibinin kendi arabasıdır, bazen bir yakınının ya da hiç tanımadığı birinin arabasıdır. Arabaya ne olduğu ve rüya sahibinin o sahnedeki yeri hükmü değiştirir.

Rüyada araba görmek

Rüyada araba görmek, rüya sahibinin geçimi için aldığı tedbire ve rızkının geldiği yola işaret eder. Erişilecek şerefe ve büyük bir kimseden gelecek izzete delalet eder. Arabanın sağlam, bakımlı ve güzel olması işlerin yolunda gideceğine, sıkıntıların ferahlığa dönüşeceğine yorulur. Hasarlı ya da yürümeyen bir araba ise tedbir isteyen bir döneme delalet eder. Rüyada birden çok araba görmek, bir sürü arabanın bir arada durduğunu görmek ve evin içinde araba görmek de bu hükmün içindedir. Arabaya bakmak ve arabayı itmek, geçim için harcanan emeğin aynı yolda süreceğine işaret eder. Rüya, geçim uğruna atılan adımın karşılığını bulacağına delalet eder.

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Rüyada araba sahibi olmak

Rüyada araba sahibi olmak ve arabasının olduğunu görmek, rahat bir hayata ve halk arasında sayılan bir kimse olunacağına işaret eder. Rüya sahibinin sevdikleriyle huzurlu bir ömür süreceğine ve umut kıran sorunlardan kurtulacağına delalet eder. Varlığın artacağına, uzun süredir beklenen genişliğin geleceğine yorulur. Araba sahibi olduğunu görmek ve arabanın kendisine ait olduğunu görmek de aynı tabire girer.

Rüyada kendi arabasını görmek

Rüyada kendi arabasını görmek, işinde hatırı sayılır bir yere gelineceğine ve tanınan bir kimse hâline gelineceğine işaret eder. İnsanlar arasında itibar kazanılacağına delalet eder. Bekârlar için evliliğe yorulur. Rüya, rüya sahibinin adının kendi çevresinin dışında da duyulacağına işaret eder. Rüya sahibinin kendi arabasını görmesi ve başkasının arabasını görmesi de bu tabirin içindedir.

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Rüyada araba renklerinin tabiri

Arabanın rengi, gelecek hayrın hangi kapıdan geleceğini gösterir. Kimi renk ferahlık ve kavuşma tarafına, kimi renk kazanç ve kuvvet tarafına, kimi renk hane ve evlat tarafına, kimi renk de insanlar arasında sevilme ve itibar tarafına düşer. Bir rengin bu kapılardan birkaçını birden açtığı da olur. Hükmün yönü her renkte rüya sahibinin lehinedir. Rüyada bordo araba görmek, mor araba görmek ve kahverengi araba görmek, hayrın kazanç ve kuvvet tarafından geleceğine delalet eder.

Rüyada kırmızı araba görmek

Rüyada kırmızı araba görmek ve kırmızı arabaya binmek, rüya sahibinin üzerindeki sıkıntının gelecek bir haberle ortadan kalkacağına işaret eder. Akrabaların ve dostların sevineceği bir işe girileceğine, ele geçecek fırsatlar sayesinde hayırlı bir mevkiye erişileceğine delalet eder. Bekârlar için hayırlı bir tanışmaya yorulur. Rüya, sevinci yalnız rüya sahibinin değil çevresindekilerin de paylaşacağına işaret eder.

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Rüyada kırmızı araba almak, beklenmedik bir yardımla borçların kapanacağına işaret eder. Kavuşmanın sevincinin yaşanacağına ve bundan sonra kimseye el açılmayacağına delalet eder. Rüya sahibinin içinin ferahlayacağına da yorulur.

Rüyada beyaz araba görmek

Rüyada beyaz araba görmek, zahmetli bir işin kolayca sonuçlanacağına ve üzüntülerin yerini sevincin alacağına işaret eder. Rüya sahibinin tek başına taşıyamayacağı bir yükün alınacak yardımlarla hafifleyeceğine delalet eder. Hanenin bolluğa kavuşacağına yorulur. Beyaz arabaya binmek de bu ferahlığın yakın olduğuna işaret eder. Rüyanın hükmü, gelen ferahlığın karşılıksız olacağı yönündedir.

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Rüyada beyaz araba almak, uzun süredir kâr getirmeyen bir işin kazanca döneceğine işaret eder. Elde tutulan ama bugüne kadar bir şey getirmeyen işin bereketleneceğine ve rüya sahibinin huzura kavuşacağına delalet eder. Sabredilen işin meyvesini vereceğine yorulur.

Rüyada siyah araba görmek

Rüyada siyah araba görmek, zor görünen bir işin hayırlı bir yoldan ve beklenenden hızlı tamamlanacağına işaret eder. Sıkıntılardan kurtulup güzel işlere imza atılacağına, elin bolluğa ve berekete kavuşacağına delalet eder. Rüya, işin uzayacağı düşünülen kısmının kolayca aşılacağına ve beklenen gecikmenin yaşanmayacağına yorulur. Evin önünde siyah araba görmek de aynı hükme girer ve işin kısa sürede neticeye bağlanacağına işaret eder.

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Rüyada siyah arabaya binmek, girişilen işlerin peş peşe neticeye ulaşacağına işaret eder. Kazanılan her başarının bir sonrakinin yolunu açacağına ve elde edilenin kalıcı olacağına delalet eder.

Rüyada siyah araba almak, eş dost ya da akrabadan biriyle ortaklık kurulacağına işaret eder. Bir işe girişmek için gereken bütün imkânların elde edileceğine ve işinde söz sahibi olunacağına delalet eder.

Rüyada mavi araba görmek

Rüyada mavi araba görmek, mavi araba almak ve mavi arabaya binmek, kazancın kesintiye uğramadan devam edeceğine işaret eder. İradenin sınanacağı bir işten başarıyla çıkılacağına ve bahtın hayır getireceğine delalet eder. Hayrı dokunacak kimselerle karşılaşılacağına yorulur. Rüya, elde olanın elden çıkmayacağına işaret eder.

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Rüyada yeşil araba görmek

Rüyada yeşil araba görmek ve yeşil arabaya binmek, evliler için evlat hayrına işaret eder. Başarıların duyulmasıyla büyük kimselerin iş vereceğine ve zararlı kişilerden uzak durulacağına delalet eder. Yeşil araba almak refahın artacağına yorulur. Rüyanın hükmü, hayrın aile tarafından geleceği yönündedir.

Rüyada sarı araba görmek

Rüyada sarı araba görmek, uzun süredir sürüncemede kalan bir meselenin çözüleceğine işaret eder. Eşler arasındaki tartışmanın biteceğine ve güvenin tazeleneceğine delalet eder. Sarı araba almak, mütevazı da olsa bereketli bir kazanca ve zorlukların aşılmasına yorulur.

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Rüyada gri araba görmek

Rüyada gri araba görmek, rüya sahibinin insanlar arasında sevilip sayılacağına işaret eder. Dargınların barışacağına ve askıda kalan işlerin yavaş yavaş düzeleceğine delalet eder. Girilen işlerde büyük başarılar kazanılacağına yorulur.

Rüyada turuncu araba görmek

Rüyada turuncu araba görmek, acıların dineceğine ve rahata kavuşulacağına işaret eder. Yarıda kalan işlerin tamamlanacağına ve büyük bir fırsatın ele geçeceğine delalet eder. Rüya, hayrın tek bir kapıdan değil birkaç kapıdan birden geleceğine işaret eder.

Rüyada lacivert araba görmek

Rüyada lacivert araba görmek, birinin öncülüğüyle yeni bir ekmek kapısının açılacağına işaret eder. Amaçlara ulaşılacağına, şansın açılacağına ve itibarın yükseleceğine delalet eder. Yol gösteren kimsenin hayrının görüleceğine yorulur.

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Rüyada pembe araba görmek

Rüyada pembe araba görmek, rızkın çoğalacağına ve işlerde büyük kazanç sağlanacağına işaret eder. Rakipleri geride bırakacak bir kuvvete delalet eder. Girişilen işte üstünlüğün rüya sahibinde kalacağına yorulur.

Rüyada araba almak

Rüyada araba almak ve araba satın almak, uzun süredir peşinde koşulan bir işte başarı elde edileceğine işaret eder. Kaçırıldığı düşünülen fırsatların geri döneceğine ve işinde itibar kazanılacağına delalet eder. Kısa zamanda mevkinin yükseleceğine ve geçimin düzeleceğine yorulur. Araba aldığını görmek ve büyük araba almak da aynı hükme girer. İstenen arabayı almak, peşinde koşulan işin tam istendiği biçimde sonuçlanacağına işaret eder. Araba pazarlığı yapmak, işin henüz görüşme safhasında olduğuna ve neticenin yaklaştığına delalet eder. Emanet araba almak ise geçim vasıtasının bir süreliğine başkasından geleceğine ve o yardımla işin yürüyeceğine yorulur. Rüya, uzun süren bir bekleyişin neticeye bağlanacağına delalet eder.

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Rüyada yeni araba almak

Rüyada yeni araba almak, uzun zamandır hayali kurulan bir işin gerçekleşeceğine işaret eder. Saygınlığın artacağına ve sevinçli haberler alınacağına delalet eder. Arası bozuk olan kimselerle anlaşmaya varılacağına yorulur. Yeni araba aldığını görmek de aynı yönde tabir edilir. Babanın yeni araba aldığını görmek, hanenin tamamına dokunacak bir hayra işaret eder. Rüya, üzerinde uzun süre durulan kararın hayırla verileceğine delalet eder.

Rüyada sıfır araba almak ve sıfır araba aldığını görmek, geçmişte yaşanan kayıpların telafi edileceğine işaret eder. İşinde beklenmedik bir yükselişe ve umutların gerçekleşeceğine delalet eder. Hayata yeniliklerin gireceğine yorulur.

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Rüyada eski araba almak

Rüyada eski araba almak ve ikinci el araba satın almak, elde bulunan imkânların çoğalacağına ve rakiplere karşı üstünlük kurulacağına işaret eder. Başarıların artacağına ve işinde ilerleme yolunun açılacağına delalet eder. Eski bir araba aldığını görmek de aynı anlama gelir.

Rüyada araba hediye almak

Rüyada araba hediye almak, geçim yönünden kimseye muhtaç kalınmayacağına işaret eder. Hem varlık hem makam sahibi olunacağına, yeni bir işe girileceğine ve zorlukların sona ereceğine delalet eder. Çekilişte araba kazanmak, beklenmedik bir yerden gelecek imkâna yorulur. Araba hediye edildiğini görmek de bu hükmün içindedir.

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Rüyada araba kiralamak

Rüyada araba kiralamak, dileklerin kabul göreceğine ve hayırlı bir döneme girileceğine işaret eder. İşlerin açılacağına ve çevrenin genişleyeceğine delalet eder. Sevinçli bir vaktin yaklaştığına yorulur.

Rüyada yakınının araba aldığını görmek

Rüyada yakınının araba aldığını görmek, o kimsenin işinin açılacağına işaret eder. Rüya sahibinin arkadaşının, kardeşinin ya da akrabasının araba aldığını görmek, satın almanın getirdiği hayırdan rüya sahibine de bir pay düşeceğine delalet eder. Eşinin araba aldığını görmek, hanenin imkânlarının genişleyeceğine yorulur.

Rüyada araba türüne göre tabiri

Arabayı çeken güç ve arabanın gördüğü iş, tabirin yönünü belirler. Gücünü hayvandan ya da insandan alan araba geçim ve emek tarafına, kendi motoruyla yürüyen araba imkân ve rahatlık tarafına düşer. Taşınan yük, çeken gücü aşıyorsa hüküm zahmet tarafına döner. Rüyada uçan araba görmek, uçan arabaya binmek, karavan araba görmek, beyaz servis arabası görmek ve araba konvoyu görmek, arabanın gördüğü işin büyüklüğü ölçüsünde tabir edilir.

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Rüyada lüks araba görmek

Rüyada lüks araba görmek, pahalı araba görmek ve lüks araba sahibi olmak, rüya sahibinin hâlinin bugünkünden daha iyi olacağına işaret eder. Kazançlı işlere girileceğine ve yaşayışın düzeleceğine delalet eder. Siyah lüks araba görmek, beyaz lüks araba görmek ve kırmızı lüks araba görmek de aynı hükme girer. Renk yalnız hayrın hangi yönden geleceğini gösterir.

Rüyada lüks arabaya binmek, rüya sahibinin çevresindekilere yardım edebileceği saygın bir mevkiye erişeceğine işaret eder. Elindeki imkânın başkalarına da yetecek kadar artacağına delalet eder.

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Rüyada lüks araba almak, hayatın seyrinin değişeceğine işaret eder. Rüyadan sonra başlayan dönemin öncesine benzemeyeceğine ve verilecek kararın uzun yıllar tesirini göstereceğine delalet eder.

Rüyada at arabası görmek

Rüyada at arabası görmek ve öküz arabası görmek, kazanılan paranın helal olduğuna ve geçimin rahatlayacağına işaret eder. Motoru olmayan, gücünü hayvandan alan bu araba emekle kazanılan rızka delalet eder. İlim öğrenme yolunda emek verileceğine ve bolluğun süreceğine yorulur. Rüya, aile efradıyla birlikte yürütülen bir işin bereketleneceğine işaret eder.

Rüyada at arabasına binmek, arabanın ağır yük taşıdığı görülmüşse üzüntü ve kedere işaret eder. Çeken güç kaldırabileceğinden fazlasını yüklenmiştir ve bu durumda rüya, rüya sahibinin omzuna kaldıramayacağı bir yükün bineceğine delalet eder.

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Rüyada cenaze arabası görmek

Rüyada cenaze arabası görmek, kötü günlerin geride kalacağına işaret eder. Sıkıntılı bir dönemin kapanacağına ve güçlü bir kimseden yardım görüleceğine delalet eder. Cenaze arabasının ardından yürümek, o yardımın rüya sahibinin önünü açacağına yorulur. Hanenin uzun süredir beklediği rahatlığa kavuşacağına delalet eder. Rüyanın görüntüsü ağır olsa da hükmü hayır tarafındadır.

Rüyada bebek arabası görmek

Rüyada bebek arabası görmek, verilen sözlerin tutulacağına işaret eder. İşinde ileri bir adım atılacağına, makamın ve kazancın artacağına delalet eder. Bebek arabası almak ve bebek arabasıyla bebek gezdirmek de bu tabirin içindedir. Bebek arabasının boş olduğu görülmüşse hüküm döner ve rüya sıkıntıya, kedere ve geçim darlığına delalet eder. Çocuk arabası görmek de aynı ölçüyle tabir edilir.

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Rüyada polis arabası görmek

Rüyada polis arabası görmek, jandarma arabası görmek ve itfaiye arabası görmek, can ve mal emniyetine işaret eder. Resmî bir işin ya da devlet kapısından gelecek bir görevin habercisi sayılır. Polis arabasına binmek, resmî işlerin hayırla sonuçlanacağına, sınav kazanmaya, tayine ya da davanın lehe çıkmasına delalet eder.

Rüyada gelin arabası görmek

Rüyada gelin arabası görmek, süslenmiş gelin arabası görmek ve düğün arabası görmek, mutlu bir yuvanın temelinin atılacağına işaret eder. Evlilik yolunda atılan adımın hayırla neticeleneceğine ve kardeşler arasındaki sürtüşmenin sona ereceğine delalet eder. Rüya, evlilik hazırlığının hayırla ilerleyeceğine yorulur.

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Rüyada oyuncak araba görmek

Rüyada oyuncak araba görmek ve akülü araba görmek, malın artacağına işaret eder. Kazancın da makamın da birlikte yükseleceğine ve elde bulunanın bereket getirecek bir işe konulacağına delalet eder. Küçük görünen bir imkânın zamanla büyüyeceğine ve artışın düzenli biçimde süreceğine yorulur.

Rüyada el arabası görmek

Rüyada el arabası görmek, zahmete ve meşakkate işaret eder. Yükün insan gücüyle taşındığı bu araba, karşılığı ağır bir emekle alınacak bir döneme delalet eder. El arabasının boş olduğu görülmüşse hüküm uzun sürecek bir sağlık zorluğuna bağlanır. Rüyanın ikinci vechinde iş değişikliğiyle ya da başka bir sebeple taşınılacağına ve uzun zamandır beklenen bir misafirin geleceğine yorulur. Pazar arabası görmek, market arabası görmek, çöp arabası görmek ve seyyar satıcı arabası görmek de zahmet hükmüne girer.

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Rüyada üstü açık araba görmek

Rüyada üstü açık araba görmek, üstüne düşen işlerin savsaklanacağına ve beklenmedik davranışlar sergileneceğine işaret eder. İşinde duyulan güvenin sarsılacağına, varlıklı bir kimse için savurganlığa ve artan borca delalet eder. Bu hüküm arabanın yalnız açıkta görülmesine bağlıdır. Araba rüyada satın alınmışsa ölçü değişir ve üstü açık araba almak isteklerin gerçekleşmesine ve el genişliğine yorulur. Üstü açık arabaya binmek ve üstü açık arabayla gezmek de görme hükmündeki uyarıyı taşır.

Rüyada Mercedes araba görmek

Rüyada Mercedes araba görmek, Mercedes araba almak ve Mercedes arabaya binmek, küskünlüklerin ve hüzünlerin geçeceğine işaret eder. Sağlık sorunlarının düzeleceğine ve istenen noktaya varılacağına delalet eder.

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Rüyada spor araba görmek

Rüyada spor araba görmek ve kırmızı spor araba görmek, kısa sürede hızla yol alınacağına işaret eder. Masraflı bir işin başarıyla tamamlanacağına, darlık çekilmeyeceğine ve yapılanlarla tanınıp saygı görüleceğine delalet eder.

Rüyada arabaya binmek

Rüyada arabaya binmek, el darlığının sona ereceğine işaret eder. Kazancın artacağına ve rüya sahibinin kendi işinin başına geçeceğine delalet eder. Arabaya bindiğini görmek ve arabaya binip gitmek de aynı müjdeyi taşır. Rüyada arabada olmak, dar geçen bir dönemin kapanıp ferahlığa çıkılacağına yorulur. Tanıdık biriyle arabaya binmek, tanımadığı birinin arabasına binmek, arka koltukta oturmak ve kalabalık bir arabaya binmek de binmenin hükmüyle tabir edilir. Binmek, hayrın rüya sahibine doğrudan dokunacağına ve yolun rüya sahibinin kendi gücüyle değil bir vasıtayla alınacağına işaret eder. Rüyada arabadan inmek ise bunun tersine yorulur ve makamdan inmeye, mevki kaybına delalet eder. Bu rüya, elde tutulan bir imkânın bırakılacağına işaret eder.

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Rüyada arabayla yolculuk yapmak

Rüyada arabayla yolculuk yapmak, yolun sonunda varılacak yere ve işlerin gidişatının yönüne işaret eder. Yolun düz ve rahat olması sıkıntısız bir döneme, yolun yokuşa dönmesi ise emek isteyen bir döneme delalet eder. Rüyada arabayla yokuş çıkmak, önü tırmanışa dönen bir işe girişileceğine ve tırmanışın sonunda maksada erişileceğine yorulur. Yokuşun dikleşmesi, neticenin daha çok emekle alınacağını gösterir. Arabada gitmek, arabayla bir yere gitmek ve arabayla gezmek de yolculuğun hükmüne girer.

Rüyada arabanın çalınması

Rüyada arabanın çalınması, rüya sahibinin haberi olmadan arabanın elinden çıktığı rüyadır ve dertlerin ondan uzaklaşacağına işaret eder. Sıkıntı veren bir konuda tecrübeli birinden yardım alınacağına ve kazancın artacağına delalet eder. Rüya, hayatı baştan değiştirecek büyük bir adımın atılacağına yorulur. Araba çalınması, arabasının çalındığını görmek, arabanın motorunun çalınması ve arabanın soyulduğunu görmek de rüya sahibinin haberi olmadan gerçekleştiği için hayır tarafında tabir edilir. Çalınan arabayı bulmak, uzaklaşan derdin bir daha geri dönmeyeceğine işaret eder. Arabanın kaçırılması da aynı hükme girer. Rüyanın hükmü, bu kaybın rüya sahibinin zararına olmayacağı yönündedir.

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Rüyada arabayı çaldırmak

Rüyada arabayı çaldırmak, arabanın alınmasına rüya sahibinin bilerek göz yumduğu rüyadır ve eski bir ortaktan gelecek zarara işaret eder. Bir vakit birlikte çalışılan kimsenin rüya sahibinin aleyhine hareket edeceğine ve bu yüzden mal yönünden bir kayıp yaşanacağına delalet eder. Zararın mal kadar güven tarafında da hissedileceğine yorulur. Araba çaldırmak, kaybın dışarıdan değil bilinen bir kimseden geleceğine işaret eder.

Rüyada araba çalmak

Rüyada araba çalmak, uzun süredir kapalı olan şansın açılacağına işaret eder. Sıkıntıların çok yakında sona ereceğine, yeni rızık kapılarının açılacağına ve mevki edinileceğine delalet eder. Arabayı çalan kişinin rüya sahibinin kendisi olması, hükmü hayır tarafına çevirir.

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Rüyada araba kaybetmek

Rüyada araba kaybetmek, arabanın kaybolduğunu görmek ve arabayı bulamamak, hiçbir isteğin havada kalmayacağına işaret eder. Bereketli bir döneme girileceğine ve kazançlı bir işin başına geçileceğine delalet eder. Arabasını kaybetmek, arabanın yerinde olmadığını görmek ve arabanın park edildiği yeri bulamamak, aranan şeyin beklenenden başka bir yerden çıkacağına yorulur. Kaybolan arabayı aramak, isteğin neticeye ulaşmadan bırakılmayacağına işaret eder. Rüya, kaybın görünürde kalacağına ve neticede kazanca döneceğine delalet eder.

Rüyada arabanın yandığını görmek

Rüyada arabanın yandığını görmek, arabanın yanması ve yanan araba görmek, mevkinin artacağına işaret eder. Ummadık bir yerden gelecek kazanca ve yol arkadaşlığı yapılan biriyle yüklü bir gelir elde edileceğine delalet eder. Rüyanın görüntüsü ağır olsa da hükmü baştan sona hayır tarafındadır. Arabasının yandığını görmek ve araba yangını görmek, rahat bir geçime yorulur. Başkasının arabasının yandığını görmek, o kimsenin de bu hayırdan pay alacağına işaret eder. Arabanın yanması ve ateşin sönmesi de aynı hükümle tabir edilir. Rüya, elden çıkan şeyin yerine daha fazlasının geleceğine delalet eder.

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Rüyada arabanın parçalarını görmek

Arabanın parçası, işin hangi noktasında durulduğunu gösterir. Sağlam ve yerinde duran parça yolun açık olduğuna, eksik ya da kırık parça işin o noktada beklediğine delalet eder. Araba camının kırılması, arabanın sol aynasının kırıldığını görmek ve arabanın parçalarının söküldüğünü görmek, işin bir noktasında onarım isteyen bir duruma işaret eder. Araba plakası görmek ve araba motoru görmek ise işin gücünün yerinde durduğuna delalet eder.

Rüyada araba anahtarı görmek

Rüyada araba anahtarı görmek, karşılaşılan engellerin çabucak aşılacağına işaret eder. Anahtarın elde bulunması, geçim vasıtasının rüya sahibinin elinde durduğuna ve yola istenen vakitte çıkılabileceğine delalet eder. Aile içindeki dargınlıkların kısa sürede biteceğine ve işin yürümesi için gereken imkânın tamam olduğuna yorulur. Araba anahtarı almak, araba anahtarı kaybetmek, araba anahtarı bulmak ve araba anahtarının kırılması da bu hükme bağlanır.

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Rüyada araba lastiği görmek

Rüyada araba lastiği görmek, rızkın genişleyeceğine ve yapılan işin takdir göreceğine işaret eder. Hedefin yükseleceğine ve başarılı bir döneme delalet eder. Lastiği değiştirmek, rızık yolunda yenilenen bir imkâna yorulur. Tekerin çıkması, rüya sahibinin işin yürümesi için gereken desteğin tamamlanmasını beklediğine delalet eder. Arabanın tekerleğinin olmadığını görmek de aynı beklemeye işaret eder.

Rüyada arabanın lastiğinin patlaması, arabanın tekerinin patlaması ve ön lastiğinin patlaması, yolun ortasında bir duraklama yaşanacağına işaret eder. Bu aksamanın telafisi vardır ve iş kaldığı yerden yürür. Lastiğin inmesi ve lastiğin patlak görülmesi de aynı duraklamaya delalet eder.

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Rüyada arabanın bozulması

Rüyada arabanın bozulması, tasarlanan işlerin aksayacağına ve bir işe vaktinden önce girişileceğine işaret eder. Önüne çıkan imkânın elden kaçacağına, eşler arasında konuşmanın azalacağına ve işinde büyüğüyle arasına anlaşmazlık gireceğine delalet eder. Bu yüzden beklenen yükselmenin gecikeceğine yorulur. Arabanın çalışmaması, kazanca gelecek artışın önünün kapanmasına ve birlikte iş görülen kimselerin arkadan konuşmasına işaret eder. Arabanın marş basmaması, hararet yapması, arıza yapması ve benzininin bitmesi de aynı aksamaya delalet eder. Arabanın freninin tutmaması, aracın bakımsız kaldığına ve alınması gereken tedbirin elden bırakıldığına yorulur. Bozuk araba görmek, hurda araba görmek ve arabanın çekilmesi de bu hükmün içindedir.

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Rüyada araba tamir etmek

Rüyada araba tamir etmek, uğranılan haksızlıkların telafi edileceğine işaret eder. Sağlık sorunlarının biteceğine ve pek çok kimseye yardım edileceğine delalet eder. Doğru bilinenin izleneceğine ve başarıyla gelen bir mutluluğa da yorulur. Arabayı tamire vermek, bırakılmış bir işin yeniden ele alınacağına delalet eder. Araba tamircisi görmek, aksayan işin ehlinin eline geçeceğine işaret eder.

Rüyada arabanın eski ya da yeni olmasına göre tabiri

Arabanın yaşı, hayrın hangi taraftan geleceğini gösterir. Eski araba yeni açılacak bir kapıya ve geride kalanın yerine gelecek ferahlığa, yeni araba ise verilen emeğin karşılığının alınacağına delalet eder. Klasik araba görmek ve antika araba görmek, eskiden kalan bir bağdan yeni bir hayır doğacağına işaret eder. Küçük araba görmek ise eldeki imkânın yeterli geleceğine delalet eder.

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Rüyada eski araba görmek

Rüyada eski araba görmek, yeni bir dostluğa adım atılacağına işaret eder. Endişelerin yerini mutluluğun alacağına, şifa bulunacağına ve huzurlu bir hayatın başlayacağına delalet eder. Kişinin kendi eski arabasını görmesi ve eski arabaya binmesi de bu tabire girer. Satılan eski arabayı yeniden görmek, geride bırakılan bir bağın yeniden hayır getireceğine yorulur.

Rüyada yeni araba görmek

Rüyada yeni araba görmek, sıfır araba görmek ve yeni arabaya binmek, verilen emeğin boşa gitmeyeceğine işaret eder. Büyük bir mutluluk yaşanacağına, güzel bir eve ve emekle kazanılacak ciddi bir kazanca delalet eder. Rüya, emekle kurulan düzenin uzun ömürlü olacağına yorulur.

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Rüyada araba satmak

Rüyada araba satmak ve kendi arabasını sattığını görmek, aile hayatının düzeleceğine işaret eder. İki sevenin nikâh haberinin alınacağına ve geçim endişesinden kurtulunacağına delalet eder. Ummadık bir aksiliğe rağmen yola devam edileceğine ve derde derman bulunacağına yorulur. Araba sattığını görmek de aynı hükme girer. Araba değiştirmek, hayatın düzeninde bir değişme olacağına ve bu değişikliğin hayırlı olacağına işaret eder.

Rüyada araba yıkamak

Rüyada araba yıkamak, araba temizlemek ve araba yıkatmak, eksik görülen yönlerin tamamlanacağına işaret eder. Niyet edilen işlerin gerçekleşeceğine ve daha düzenli bir hayata delalet eder. Geçim ve aile tarafındaki sıkıntıların çözüleceğine, sevdiklerine kavuşulacağına yorulur. Araba yıkadığını görmek de aynı yönde tabir edilir. Hortumla araba yıkamak, kurulan düzenin kalıcı olacağına işaret eder.

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Rüyada araba park etmek

Rüyada araba park etmek, hedefler uğruna azimle yürüneceğine işaret eder. Zorlukların aşılacağına ve çözülmez sanılan meselelerin halledileceğine delalet eder. Arabayı park ettiğini görmek ve başkasının araba park ettiğini görmek de aynı ölçüyle tabir edilir. Arabanın bırakıldığı yer hükmü belirler. Arabayı evin önüne park etmek yakından gelecek bir vefasızlığa işaret eder. Otoparka park etmek ise önü açılacak fırsatlara ve varılmak istenen yere sabırla ulaşılacağına yorulur.