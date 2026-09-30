Rüyada arı sokması, sürdürülen bir yanlıştan dönmeye ve zahmetle kazanılmış helal bir rızka ermeye delalet eder.

Rüyada arı sokması, tek bir ayrıntıya değil rüyanın bütününe bakılarak tabir edilir. Arının vücudun neresini soktuğu, sokanın bal arısı mı eşek arısı mı olduğu, acının duyulup duyulmaması ve sokulan yerin şişmesi hükmü değiştiren başlıca ölçülerdir. Kimin sokulduğu da ayrı bir ölçüdür, çünkü rüya sahibinin kendisi, çocuğu ya da yanındaki bir başkası sokulduğunda hüküm ayrı ayrı kurulur.

Rüyada arı sokması

Rüyada arı sokması, görünüşte ürkütücü olsa da hayra yorulur ve zahmetle kazanılmış helal bir rızka ermeye delalet eder. Arının iğnesi yakın çevreden gelen incitici bir söze ve kırgınlığa işaret eder. Sokmanın sertliği güvenilen bir dostun fesat tutumuna ve rüya sahibini hayal kırıklığına uğratmasına yorulsa da çekilen sıkıntı kısa ömürlüdür ve ardından bolluk gelir.

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Rüyada arı sokmak ve rüyada arı soktuğunu görmek, sürdürülen bir yanlıştan dönmeye ve doğru yola girmeye delalet eder. Rüyada arı sokması görmek ile rüyada arı ısırması da bereketin habercisidir.

Birden fazla arının sokması ve birçok arının sokması, üst üste gelişmeler yaşanacağına, sıkıntıların topluca sona ereceğine ve kazancın artmasına işaret eder. Rüya sahibinin değil de bir başkasının sokulduğunu görmek zararlı bir dönemin kapanacağına ve hane halkının refaha ermesine delalet eder. Çocuğunu arı sokması huzurlu, sıhhatli ve uzun bir ömre yorulur. Dinî tabirde de rüya hayırlıdır ve rızkın alın teriyle kazanılacağına, ferah bir döneme girileceğine işaret eder.

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Rüyada arının saldırması ve kovalaması

Arının rüya sahibinin üzerine gelmesi, görünüşteki telaşa rağmen berekete delalet eder. Peşe düşen arı rızkın genişlemesine yorulur, saldıran arı ise türüne göre kimi zaman kazanca kimi zaman bir hastalık haberine işaret eder.

Rüyada arı kovalaması

Rüyada arı kovalaması, yani arının rüya sahibinin peşine düşmesi, malın her geçen gün artacağına ve bolluğa işaret eder. Rüyada eşek arısı kovaladığını görmek de aynı bolluğa delalet eder. Rüyada arının kovalaması bu rüyanın bir başka söyleyişidir. Bir tabirde aşağı bir kimseden incitici bir söz işitmeye yorulsa da o söz rüya sahibine zarar vermez, hüküm bereket tarafında kalır.

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Rüyada arı saldırması

Rüyada arı saldırması, iflasa doğru giden işlerin geri dönmesine yorulur. Rüya sahibi işine dair bilgi eksikliğini kapatır ve rakiplerinin önüne geçer. Saldıran arının sokması da aynı hayra delalet eder.

Rüyada eşek arısı saldırısına uğramak

Rüyada eşek arısı saldırısına uğramak, büyük bir badirenin atlatılacağına delalet eder. Bu rüya, saldırıdan sonra ele geçen paranın helal olduğuna da işaret eder.

Rüyada sarı arı saldırısına uğramak

Rüyada sarı arı saldırısına uğramak, bir akrabanın hastalık haberinin alınacağına işaret eder. Sarı arının sokması da aynı haberi verir ve eşek arısındaki kazanç kolu bu renkte bulunmaz.

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Rüyada arı kovalamak

Rüyada arı kovalamak, düşmandan emin olmaya delalet eder. Arıyı uzaklaştıran rüya sahibinin kendisi olduğu için ona zarar vermek isteyen kimselerin tesiri kalkar.

Rüyada sokan arının türüne göre tabiri

Bal arısının soktuğu rüya baştan sona hayırlıdır ama eşek arısının sokması hem zarar hem kazanç yönüyle tabir edilir. Siyah arının sokması küçük bir sıkıntının ardından iş hayatında ciddi bir yükselişe ve hayırlı bir ortaklığa delalet eder.

Rüyada eşek arısı sokması

Rüyada eşek arısı sokması, ahlaksız bir kimse yüzünden başa bela gelmesine yorulur. Bir arkadaştan görülecek kin, ihanet ve düşmanlık da bu rüyanın hükmüne girer. Eşek arısının sokması, sokulan yere göre kazanca döner. Rüyada elini ya da parmağını eşek arısı sokması bol kazanca ve mal varlığının ikiye katlanmasına delalet eder.

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Rüyada bal arısı sokması

Rüyada bal arısı sokması, eski bir dostla karşılaşılacağına işaret eder. Bu rüya şifaya ve kısmetli bir kazanca da delalet eder. Rüyada bal arısının sokması hane içindeki geçimin düzelmesine, iş ve aile hayatının bereketlenmesine yorulur.

Rüyada arı sokmasının etkisine göre tabiri

Arının soktuğu hâlde acı duyulmaması, zorlukların zarar görmeden atlatılacağına ve kaçırılan fırsatların telafi edileceğine yorulur. Acısız sokma, hayatta dönüm noktası sayılacak gelişmeleri de haber verir. Sokulan yerin kanaması kötü niyetli kimselerden ve üzerindeki ağırlıktan kurtulmaya, geçmişteki tatsızlıkların unutulmasına ve düşmanlıkların bitmesine delalet eder. Duyulan acı ise tabirde geçici sayılır.

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Rüyada arı sokması ve acıması

Rüyada arı sokması ve acıması, sabırla beklenen bir konuda sevindirici bir haber alınacağına delalet eder. Sokmanın acısı kısa sürer ve ardından ferahlık gelir.

Rüyada arı sokması ve şişmesi

Rüyada arı sokması ve şişmesi, malın artmasına ve dargınlıkların sona ermesine yorulur. Şişme, zor günlerin geride kaldığını haber verir.

Rüyada arı sokması ve iğnesini çıkarmak

Rüyada arı sokması ve iğnesini çıkarmak, uzun süredir devam eden sorunların biteceğine işaret eder. İğneyi çıkaran rüya sahibi rahata kavuşur.

Rüyada arının soktuğu yere göre tabiri

Yüzünü arı sokması, çevrenin kişiye bakışının değişeceğine ve herkesçe sevilen, sözü geçen bir kimse olunacağına delalet eder. Sırtını arı sokması arkadan konuşan bir arkadaş çevresine yorulsa da kırgınlıkların unutulacağını ve yitirilen itibarın geri geleceğini haber verir.

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Zenginlik, iş hayatında yükseliş ve bereketin haneye hâkim olması ayağını arı sokmasının hükmüdür. Boynundan arı sokması aileden ya da akrabadan gelecek mal ve mülke, eşler arasındaki çekişmenin bitmesine ve yüksek bir makama ulaşılmasına delalet eder.

Kolunu arı sokması hayatın kolaylaşacağına, emeklerin boşa gitmeyeceğine ve ticaretin genişleyip zararın giderileceğine işaret eder. Dudağını arı sokması ise ağız tadının ve rahatın sürmesine, bereketin gün geçtikçe artmasına ve sıkıntılı işlerin çözüme kavuşmasına yorulur.

Göz ile ense yakın çevreye bakar. Gözünü arı sokması kişinin maddi durumunu gözleyip kıskanan kimselerin varlığına, ensesinden arı sokması ise beklenmedik bir zararın yakından geleceğine işaret eder.

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Rüyada elini arı sokması

Rüyada elini arı sokması, emeğin karşılığının alınacağına ve büyük bir maddi kazanca işaret eder. Aileden gelecek bir mirasa ve mal varlığının artmasına da yorulur.

Rüyada parmağını arı sokması

Rüyada parmağını arı sokması, çekilen bir sıkıntının yakın zamanda son bulacağına ve iş hayatında yeni kapıların açılacağına delalet eder. Borçların ödenmesi ve dileklerin gerçekleşmesi de bu hükmün içindedir.

Rüyada sokan arıyı öldürmek

Rüyada sokan arıyı öldürmek, bolluk içinde bir hayata ve kârlı işlere yorulur. Zor meseleler kolaylıkla çözülür ve işler yoluna girer. Önce sokan, sonra öldürülen arı, rüya sahibinin kendisine sıkıntı verenden kurtulmasına delalet eder.