Rüyada arkadaşını görmek hayra yorulur, yenilenmeye, iş hayatında yükselmeye ve uzun ömre delalet eder.

Rüyada arkadaşını görmek, görülen kişinin kim olduğuna ve rüyada ne yaşandığına göre ayrı ayrı tabir edilir. Eski bir arkadaş, iş arkadaşı, okul arkadaşı ya da çocukluk arkadaşı görmek birbirinden ayrı hükümler taşır. Arkadaşla konuşmak, küs olunan arkadaşla barışmak, kavga etmek, arkadaşını hamile ya da hasta görmek başlı başına birer rüya sayılır ve her birinin kendi karşılığı vardır.

Rüyada arkadaşını görmek

Rüyada arkadaşını görmek hayra yorulur. Rüya sahibinin hayatında bir yenilenme olacağına, iş hayatında yükseleceğine ve uzun bir ömür süreceğine delalet eder. Beklenip durulan hayırlı bir haberin geleceğine, girilecek bir ortaklık sayesinde işlerin büyüyeceğine de işaret sayılır. Hükmü belirleyen asıl ölçü arkadaşın rüyadaki hâlidir. İyi niyetli, sağlıklı ve neşeli görülen arkadaş rüya sahibinin huzura ve kazanca kavuşacağına yorulur. Hilekâr ya da kötü niyetli görülen arkadaş ise çevredeki iki yüzlü kimselere ve o kişiden gelecek üzücü bir habere işaret eder. Sevdiğin arkadaşını görmek bu ölçüye göre dostluğun pekişmesine, sevmediğin arkadaşını görmek o taraftan gelecek bir zarara delalet eder. Rüyada arkadaş görmek, dayanışmaya ve destek görmeye yorulur. Bir arkadaşını görmek ve arkadaşımı görmek de aynı destek tarafındadır. Arkadaşlar görmek ve arkadaş topluluğu görmek, kalabalık içinde yardım bulunacağına işaret eder. Tanıdık arkadaş görmek, sır paylaşılan bir kimseden fayda görüleceğine delalet eder. Arkadaşın görünüşündeki değişiklikler de hâl ölçüsüne bağlanır. Arkadaşının saçını kestiğini, saçını kestirdiğini ya da saçını boyadığını görmek hâlinin düzgünlüğüne göre tabir edilir. Arkadaşının zayıfladığını yahut kilo aldığını görmek, o kimsenin durumunda bir değişiklik olacağına işaret eder. Arkadaşını sarhoş görmek ve arkadaşının bayıldığını görmek de aynı ölçüye girer. Arkadaş rahat ve huzurlu görünüyorsa değişiklik hayra, bitkin ve perişan görünüyorsa aradaki dostluğun soğumasına delalet eder.

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Rüyada arkadaşının ağladığını görmek

Rüyada arkadaşının ağladığını görmek, çekilen sıkıntıların ve kederlerin son bulacağına delalet eder. Kârlı bir işe girileceğine ve atılacak adımların daha iyi düşünüleceğine işarettir. Arkadaşını ağlarken görmek, sevilen kimselerin desteğiyle dertlerin çözüleceğine yorulur. Arkadaşın ağladığını görmek ve bir arkadaşının ağladığını görmek de aynı ferahlığa işaret eder.

Rüyada arkadaşını görmek ve konuşmak

Rüyada arkadaşını görmek ve konuşmak, iş hayatında yeni ve büyük adımlar atılacağına, işlerin kolaylaşacağına delalet eder. Bayan arkadaşını görmek ve konuşmak, yapılan iyiliklerin karşılığında sağlam bir dostluk kazanılacağına işarettir. Arkadaşınla konuşmak ve arkadaşla konuşmak, atılacak yeni adımın hayırlı sonuç vereceğine yorulur. Arkadaşla sohbet etmek, borçların ödeneceğine delalet eder.

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Rüyada bayan arkadaşını görmek

Rüyada bayan arkadaşını görmek, rüya sahibinin yakın çevresinden dayanışma ve yardım göreceğine delalet eder. Kadın arkadaşını görmek ve evli bayan arkadaşını görmek, bu yardımın bir haneden geleceğine işaret eder. Öğretmen arkadaşını görmek, zor bir konuda yol gösterileceğine yorulur. Eski bayan arkadaşını görmek ve eski bir bayan arkadaşı görmek, geçmişten gelen bir dostluğun yeniden fayda vereceğine delalet eder.

Rüyada arkadaşını hasta görmek

Rüyada arkadaşını hasta görmek, o kişiden üzücü bir haber alınacağına işaret eder. Arkadaşının hasta olduğunu görmek, o kimsenin başına gelecek bir sıkıntının duyulacağına delalet eder. Arkadaşının kanser olduğunu görmek de aynı haber tarafındadır. Hastalığına rağmen arkadaş güler yüzlü ve güçlü görünüyorsa hüküm döner. Bu hâlde rüya hayatın keyifli geçeceğine, işinde yükselmeye ve kazancın artmasına delalet eder. Bekar kimseler için kısmete yorulur.

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Rüyada arkadaşını çıplak görmek

Rüyada arkadaşını çıplak görmek, bir dostun gerçek yüzünün ortaya çıkacağına ve saklanan bir sırrın açığa çıkacağına işaret eder. Arkadaşının cinsel organını görmek, saklanan sırrın duyulacağına delalet eder. Çıplaklık kalabalık içinde görülmüşse güç duruma düşüleceğine yorulur. Kimsenin bulunmadığı bir yerde görülmüşse rüya sahibinin üzerindeki yüklerden kurtulacağına işaret eder.

Rüyada arkadaşlarla yemek yemek

Rüyada arkadaşlarla yemek yemek, iş hayatında bolluğa ve toplum içinde itibar kazanılacağına delalet eder. Eski arkadaşlarla yemek yemek, arzu edilen bir eve kavuşmak ve hayırlı bir evlilik gibi önemli eşiklerin yaklaştığına işaret sayılır. Arkadaşlarla tatile gitmek ve arkadaşlarla gezmeye gitmek, aile hayatına güzel haberler getirecek fırsatlara yorulur. Arkadaşlarla gezmek, zor gün geçirenlerin ferahlayacağına delalet eder. Arkadaşlarla buluşmak ve eski arkadaşlarla buluşmak, kurulacak ortaklıklara işaret eder. Arkadaşlarla sohbet etmek de yeni girişimlere yorulur.

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Rüyada arkadaşının namaz kıldığını görmek

Rüyada arkadaşının namaz kıldığını görmek, endişelerin yavaş yavaş dağılacağına ve uzun süredir peşinde koşulan işin maddi karşılığını vereceğine delalet eder. Arkadaşının umreye gittiğini görmek, sevilen kimselerle mutlu günler geçirileceğine ve ailede huzura işarettir. Umreye giden arkadaşını görmek ve arkadaşının umreden geldiğini görmek hayırlı fırsatlara yorulur.

Rüyada kapalı arkadaşının açıldığını görmek

Rüyada kapalı arkadaşının açıldığını görmek, o kişinin hâlinde bir değişiklik olacağına delalet eder. Kapalı arkadaşını açık görmek ve arkadaşının açıldığını görmek de aynı değişikliğe işaret eder. Değişiklik rüyada huzurla karşılanmışsa dostluğun süreceğine, tedirginlikle karşılanmışsa iki taraf arasında bir kırgınlık çıkacağına yorulur.

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Rüyada arkadaşını üzgün görmek

Rüyada arkadaşını üzgün görmek, sıkıntıların kısa sürede kendiliğinden çözüleceğine delalet eder. Küs olanların barışacağına ve ilerleyen dönemde bereketli günler görüleceğine işarettir.

Rüyada eski arkadaşını görmek

Rüyada eski arkadaşını görmek, uzun süredir beklenen müjdeli bir haberin geleceğine delalet eder. Rüya sahibinin sıkıntılarından kurtulacağına, iş tarafında yeni bir görüşmenin ya da ortaklığın yakın olduğuna işaret eder. Eski bir arkadaşı görmek, kalpten geçen bir dileğin kısa sürede gerçekleşeceğine yorulur. Kısaca eski arkadaş görmek de aynı müjdeye delalet eder.

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Rüyada eski arkadaşları görmek

Rüyada eski arkadaşları görmek, rüya sahibinin hayatına taze bir rüzgâr eseceğine ve yeni yüzlerle karşılaşacağına işaret eder. Eski arkadaşlarını görmek, hüzünlerden uzak ferah bir döneme girileceğine delalet eder. Eski arkadaşlar görmek de yeni dostluklar kurulacağına yorulur.

Rüyada uzun zamandır görmediğin arkadaşını görmek

Rüyada uzun zamandır görmediğin arkadaşını görmek, rüya sahibinin çevresinin insanlarla dolacağına ve makbul bir kimse sayılacağına işaret eder. Uzun süredir görmediğin arkadaşını görmek, gönlü sevindirecek bir haberin geleceğine delalet eder. Görmediğin arkadaşını görmek ve yıllardır görmediğin arkadaşını görmek, yarına dair umudun yitirilmeyeceğine yorulur. Uzaktaki arkadaşını görmek ve uzakta olan arkadaşını görmek, ileride fayda görülecek kimselerle tanışılacağına işaret eder. Uzun süre görmediğin arkadaşını görmek de aynı tanışıklığa delalet eder.

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Rüyada eski arkadaşını görmek ve konuşmak

Rüyada eski arkadaşını görmek ve konuşmak, sevindirici bir haberin geleceğine ve uzun süredir kapalı olan işlerin açılacağına delalet eder. Eski arkadaşla konuşmak, rüya sahibinin keyifli bir döneme gireceğine işarettir.

Rüyada çok eski bir arkadaşı görmek

Rüyada çok eski bir arkadaşı görmek, yıllardır gönülde taşınan bir dileğin gerçekleşeceğine delalet eder. Çok eski arkadaşını görmek, eskiden kalan bir isteğin karşılığını bulacağına yorulur. Çok eski arkadaşları görmek de unutulmuş bir bağın yeniden kurulacağına işaret eder.

Rüyada iş arkadaşını görmek

Rüyada iş arkadaşını görmek, bol kazanca ve iş hayatında yeni bir başlangıca delalet eder. İş arkadaşlarını görmek, emeğin karşılığının fazlasıyla alınacağına işarettir. İş arkadaşı görmek, geçim darlığının aşılacağına yorulur. İş arkadaşları görmek, işyerinde yeni bir düzen kurulacağına delalet eder. Çalışma arkadaşını görmek ve mesai arkadaşını görmek, aile bağlarının güçleneceğine işaret eder. İşyerindeki arkadaşını görmek ve işyerindeki arkadaşları görmek, kazanç kapısının genişleyeceğine yorulur. İş arkadaşını görmek ve konuşmak, faydalı bir haberin işyerinden geleceğine delalet eder. Sevmediğin iş arkadaşını görmek ise işyerinde iki yüzlü davranan bir kimseye karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret eder.

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Rüyada eski iş arkadaşını görmek

Rüyada eski iş arkadaşını görmek, uzun zamandır görüşülmeyen biriyle yeniden bağ kurulacağına ve yarım bırakılmış işlerin tamamlanacağına delalet eder. Eski iş arkadaşlarını görmek, sevinçli haberler alınacağına işarettir. Eski çalışma arkadaşlarını görmek ve eski işyeri arkadaşlarını görmek de bu habere yorulur. Eski işyerini ve arkadaşlarını görmek, geride bırakılan bir işin rüya sahibine yeniden fayda getireceğine delalet eder. Eski iş arkadaşı ile konuşmak, yarım kalan işin hangi yoldan tamamlanacağının belli olacağına işaret eder.

Rüyada bayan iş arkadaşını görmek ve konuşmak

Rüyada bayan iş arkadaşını görmek ve konuşmak, güce ve kudrete delalet eder. Bayan iş arkadaşını görmek ve kadın iş arkadaşını görmek, güçlü bir destek görüleceğine işaret eder. Bayan iş arkadaşı görmek de bu kudrete yorulur. Erkek iş arkadaşını görmek ve eski erkek iş arkadaşını görmek ise yeni iş imkânlarına delalet eder.

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Rüyada küs olduğun arkadaşını görmek

Rüyada küs olduğun arkadaşını görmek, bir süredir canı sıkan ve kafayı meşgul eden bir meselenin ortadan kalkacağına işaret eder. Konuşmadığın arkadaşını görmek, aradaki soğukluğa yol açan sebebin kendiliğinden ortadan kalkacağına delalet eder. Küstüğün arkadaşını görmek ve küs arkadaşını görmek de bu ferahlığa yorulur. Küs olduğun arkadaşı rüyada görmek, meselenin büyümeden kapanacağına işaret eder. Küs olan arkadaşını görmek ve eski küs arkadaşını görmek, iki taraf arasındaki dargınlığın uzun sürmeyeceğine delalet eder. Arkadaşını kaybetmek ve arkadaşının kaybolduğunu görmek ise bağın kopması tarafındadır ve aradaki dostluğun zedeleneceğine yorulur. Arkadaşları tarafından yalnız bırakılmak ve arkadaşlar tarafından dışlanmak kırgınlığa işaret eder.

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Rüyada küs olduğun arkadaşınla barışmak

Rüyada küs olduğun arkadaşınla barışmak, aradaki anlaşmazlığın son bulacağına ve kırgınlığın yerini anlayışa bırakacağına delalet eder. Küstüğün arkadaşla barışmak, rüya sahibinin vicdanen rahatsızlık duyduğu bir konuda yakında adım atacağına işarettir. Küs arkadaşla barışmak, bu barışmanın zamanla bir ortaklığa dönüşeceğine yorulur. Küs arkadaşınla barışmak ve küs olduğun arkadaşla barışmak, iki taraf arasındaki soğukluğun kalkacağına delalet eder. Arkadaşınla barışmak, dostluğun eski hâline döneceğine işaret eder. Küs olduğun arkadaşınla barıştığını görmek ve küs arkadaşınla barıştığını görmek de aynı hükme girer.

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Rüyada eski arkadaşla barışmak, murada erileceğine ve kârlı işlere girileceğine delalet eder. Eski yakın arkadaşla barışmak, hayırlı kimselerin arasına girileceğine ve gönlün ferahlayacağına işaret eder.

Rüyada küs olduğun arkadaşınla konuşmak

Rüyada küs olduğun arkadaşınla konuşmak, daha önce denenip başarısız olunan bir işe yeniden azimle sarılınacağına yorulur. Küs olduğun arkadaşını görmek ve konuşmak, o işten beklenen neticenin alınacağına delalet eder. Küs arkadaşla konuşmak ve konuşmadığın arkadaşınla konuşmak, bu kez sonuç alınacağına işaret eder. Küstüğün arkadaşınla konuşmak da gösterilen azmin karşılığını bulacağına yorulur.

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Rüyada arkadaşına küsmek

Rüyada arkadaşına küsmek, içinde bulunulan kötü durumdan kurtulunacağına ve önemli bir destek görüleceğine işaret eder. Arkadaşla küsmek, iş hayatında sağlam bir yer edinileceğine delalet eder. En yakın arkadaşla küsmek, hatalar düzeltildikten sonra işlerin rahatlayacağına yorulur. Yakın arkadaşla kavga etmek ve küsmek de aynı rahatlamaya işaret eder.

Rüyada arkadaşının öldüğünü görmek

Rüyada arkadaşının öldüğünü görmek hayra yorulur. Rüyada ölü görülen arkadaşın uzun ve sağlıklı bir ömür süreceğine delalet eder. Aradaki dostluk bağının kuvvetleneceğine ve zorlukların sona ereceğine işarettir. Bir arkadaşının öldüğünü görmek, rüya sahibine hayırlı bir haber geleceğine yorulur. Arkadaşın öldüğünü görmek, o kimsenin sıhhatinin yerinde olduğuna delalet eder. Arkadaşımın öldüğünü görmek ve arkadaşın ölmesi, uzun ömre işaret eder. Arkadaşlarının öldüğünü görmek, o kimselerle arasındaki bağın kuvvetleneceğine yorulur. İş arkadaşının öldüğünü görmek, o kimsenin ömrünün uzayacağına delalet eder. Eski arkadaşının öldüğünü görmek de eski dostun sıhhatine işarettir. Kız arkadaşının öldüğünü görmek ve erkek arkadaşının öldüğünü görmek, gönül verilen kimsenin uzun ömürlü olacağına yorulur. Arkadaşının çocuğunun öldüğünü görmek de o çocuğun sağlığına delalet eder.

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Rüyada yakın arkadaşının öldüğünü görmek

Rüyada yakın arkadaşının öldüğünü görmek, o kişinin sağlığının yerinde olacağına delalet eder. Yakın arkadaşın öldüğünü görmek, rüya sahibinin o arkadaşı için tedirgin olunacak bir durum bulunmadığına işaret eder. En yakın arkadaşının öldüğünü görmek de o kimsenin ömrünün uzayacağına yorulur.

Rüyada arkadaşının öldüğünü duymak

Rüyada arkadaşının öldüğünü duymak, o arkadaşın işlerinin yoluna gireceğine ve hayırlı bir döneme girileceğine delalet eder. Arkadaşının ölüm haberini almak, rüya sahibinin kendi sağlığına dikkat etmesi gerektiğine işaret sayılır.

Rüyada arkadaşının vurulduğunu görmek

Rüyada arkadaşının vurulduğunu görmek, o kişinin başına gelecek bir sıkıntıya işaret eder. Arkadaşının öldürüldüğünü görmek, o kimseye bir kötülük dokunacağına delalet eder. Arkadaşının şehit olduğunu görmek ve arkadaşının boğulduğunu görmek de aynı sıkıntıya yorulur.

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Rüyada arkadaşının öldüğünü görmek ve ağlamak

Rüyada arkadaşının öldüğünü görmek ve ağlamak, rüya sahibinin o kişiyle aradaki dostluğun daha da yakınlaşacağına delalet eder. Dostlar arasında bazı tartışmalar yaşanacağına da yorulur.

Rüyada arkadaşını hamile görmek

Rüyada arkadaşını hamile görmek hayra yorulur. Hükmü belirleyen ölçü, görülen arkadaşın evli ya da bekar olmasıdır. Arkadaşının hamile olduğunu görmek, geçici sıkıntıların yerini huzurlu günlere bırakacağına delalet eder. Arkadaşımı hamile görmek ve arkadaşı hamile görmek de bu hayrın içindedir. Hamile arkadaşını görmek ve arkadaşın hamile olduğunu görmek aynı ölçüye göre tabir edilir. Kız arkadaşını hamile görmek, gönül verilen kimseyle ilgili sevindirici bir gelişmeye işaret eder.

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Rüyada arkadaşının çocuğu olduğunu görmek

Rüyada arkadaşının çocuğu olduğunu görmek, zarar edilen işlerin düzeleceğine ve maddi açıdan iyi bir noktaya gelineceğine delalet eder. Arkadaşının erkek çocuğu olduğunu görmek ve arkadaşının kız çocuğu olduğunu görmek, engellerin büyük zorluk çekilmeden aşılacağına işaret eder. Arkadaşının erkek bebeği olduğunu görmek ve arkadaşının kızı olduğunu görmek de aynı kolaylığa yorulur. Bir arkadaşının çocuğu olduğunu görmek ve arkadaşının bebeğini görmek, işlerdeki zararın telafi edileceğine delalet eder. Arkadaşının oğlu olduğunu görmek, arkadaşının oğlunu görmek ve arkadaşının erkek çocuğunu görmek aynı tabire girer. Arkadaşının ikiz bebekleri olduğunu görmek ve arkadaşının bebeğinin olduğunu görmek, hayırlı bir kazancın habercisi sayılır. Arkadaşının çocuğunu görmek, arkadaşını ve kızını görmek ve evli arkadaşının kucağında bebek görmek, işlerin düzeleceğine işaret eder.

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Rüyada arkadaşının doğum yaptığını görmek

Rüyada arkadaşının doğum yaptığını görmek, rızkın artacağına ve büyük kazanç sağlanacağına işaret eder. Arkadaşının doğurduğunu görmek, borçlardan ve zorluklardan kurtulunacağına delalet eder.

Rüyada bekar arkadaşını hamile görmek

Rüyada bekar arkadaşını hamile görmek, rüya sahibinin hayırlı bir kısmetle tanışacağına yorulur. Bekar arkadaşının hamile olduğunu görmek de kısmetin yakın olduğuna işaret eder.

Rüyada evli arkadaşını hamile görmek

Rüyada evli arkadaşını hamile görmek, o arkadaşın yakında müjdeli bir habere kavuşacağına delalet eder. Müjde o kimsenin kendi hanesiyle ilgilidir.

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Rüyada arkadaşının hamile olduğunu öğrenmek

Rüyada arkadaşının hamile olduğunu öğrenmek, beklenen müjdenin rüya sahibine bir başkası aracılığıyla ulaşacağına delalet eder. Arkadaşının hamile olduğu haberini almak da müjdenin başkasından duyulacağına işaret eder.

Rüyada okul arkadaşını görmek

Rüyada okul arkadaşını görmek, eski bir dosttan gelecek iyi habere delalet eder. Sıkıntılı bir konuda arkadaşlardan fikir alınacağına ve zorluğun kolayca aşılacağına işaret sayılır. Eski okul arkadaşlarını görmek, çevreden beklenmeyen bir yardım geleceğine yorulur. Eski üniversite arkadaşlarını görmek de eski dostlardan gelecek habere delalet eder.

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Rüyada sınıf arkadaşlarını görmek

Rüyada sınıf arkadaşlarını görmek, geçmişte yaşanan olayların yeniden gündeme geleceğine delalet eder. Sınıf arkadaşını görmek, uzun süre önce kapanmış bir konunun rüya sahibinin önüne yeniden geleceğine işaret eder. Eski sınıf arkadaşını görmek, o günlerden kalan duyguların tazeleneceğine yorulur. Erkek sınıf arkadaşını görmek ve kız sınıf arkadaşını görmek de geçmişin hatırlanmasına delalet eder.

Rüyada ilkokul arkadaşını görmek

Rüyada ilkokul arkadaşını görmek, umut verici bir dönemin başlayacağına delalet eder. Bu dönemin hem iş hem de özel hayatta karşılığını bulacağına işarettir. Eski ilkokul arkadaşını görmek ve eski ilkokul arkadaşlarını görmek, huzurlu zamanların yaklaştığına yorulur.

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Rüyada lise arkadaşını görmek

Rüyada lise arkadaşını görmek, geçmişten gelen bir bağın tazeleneceğine delalet eder. Eski lise arkadaşlarını görmek, o yılların dostluğunun yeniden kurulacağına işaret eder.

Rüyada ortaokul arkadaşını görmek

Rüyada ortaokul arkadaşını görmek, hayata ferahlık ve sevinç getirecek yeni tanışıklıklara delalet eder. Ortaokul arkadaşlarını görmek, geçmişe dönüşün verdiği sevince işaret eder. Eski ortaokul arkadaşlarını görmek de anıların canlanmasına yorulur.

Rüyada arkadaşının evlendiğini görmek

Rüyada arkadaşının evlendiğini görmek, karşısına çıkan şans ve fırsatların çok iyi değerlendirileceğine ve önündeki engellerin kalkacağına işaret eder. Araya nifak sokan kimselerin hayattan uzaklaşacağına delalet sayılır. Bekar arkadaşının evlendiğini görmek, o kişinin hayatında hayırlı bir düzen kurulacağına yorulur. Yakın arkadaşının evlendiğini görmek, o kimseyle aradaki bağın hayırla süreceğine delalet eder. Bir arkadaşının evlendiğini görmek ve evli arkadaşının tekrar evlendiğini görmek, ömür boyu sürecek bir huzura işaret eder. Arkadaşının evlendiğini duymak ve arkadaşının evleneceğini duymak da engellerin kalkacağına yorulur. Arkadaşının evlendiğini görmek ve ağlamak aynı hayra girer. Evli olan arkadaşının boşandığını görmek ve arkadaşının sevgilisinden ayrıldığını görmek ise bağın çözülmesi tarafındadır ve o kişiyle ilgili üzücü bir habere delalet eder.

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Rüyada arkadaşının nişanlandığını görmek

Rüyada arkadaşının nişanlandığını görmek, süregelen bir durumun bir müddet daha devam edeceğine, ardından daha iyi gelişmelerin gelip sıkıntıları çözeceğine delalet eder. Bekar kimseler için iyi kalpli biriyle evliliğe işarettir. Arkadaşın nişanlandığını görmek, kırgınlıkların sona ereceğine yorulur. Arkadaşının evlilik teklifi aldığını görmek de bekleyişin ardından gelecek düzelmeye delalet eder.

Rüyada arkadaşını gelinlikle görmek

Rüyada arkadaşını gelinlikle görmek, yeniden güzel hayaller kurulmaya başlanacağına işaret eder. Sıkıntıların ve darlığın aşılacağına, sabırla büyük bir kazanç elde edileceğine delalet sayılır. Arkadaşının gelinlik giydiğini görmek, uzun bir bekleyişin sonunda muradın alınacağına yorulur. Arkadaşını beyaz elbiseyle görmek ve arkadaşının kınasını görmek de aynı tabirin içindedir.

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Rüyada arkadaşının düğününü görmek

Rüyada arkadaşının düğününü görmek, hane bereketine ve anlaşmazlıkların olumlu çözülmesine delalet eder. İşlerin rüya sahibini çok mutlu edecek şekilde iyiye gideceğine ve fırsatların artacağına işarettir. Arkadaşının düğününe gitmek, hayatının dışarıdan müdahale olmadan süreceğine yorulur.

Rüyada arkadaşla kavga etmek

Rüyada arkadaşla kavga etmek, paylaşılan bir sır yüzünden pişmanlık duyulacağına işaret eder. Rüya sahibinin güvenip anlattığı bir mesele yüzünden sonradan üzüleceğine delalet eder. Arkadaş ile kavga etmek, sırrın saklanmadığına yorulur. Eski arkadaşla kavga etmek ve arkadaşlarla kavga etmek aynı pişmanlığa işaret eder. Küs olduğun arkadaşınla kavga etmek, saklanması gereken bir meselenin yeniden konuşulacağına delalet eder. Kız arkadaşla kavga etmek ve kız arkadaşınla kavga etmek, gönül verilen kimseye açılan bir sırrın pişmanlık doğuracağına yorulur. Arkadaşlarının kavga ettiğini görmek ise rüya sahibinin bildiği bir sırrın iki taraf arasında anlaşmazlığa yol açacağına delalet eder.

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Rüyada yakın arkadaşla kavga etmek

Rüyada yakın arkadaşla kavga etmek, açılan bir sırrın etrafa yayılacağına delalet eder. En yakın arkadaşla kavga etmek, sırrın duyulmasına ve rüya sahibinin bundan üzüntü duymasına yorulur.

Rüyada iş arkadaşıyla kavga etmek

Rüyada iş arkadaşıyla kavga etmek, bir süre kazanç elde etmekte zorlanılacağına delalet eder. İş arkadaşıyla tartışmak ve iş arkadaşı ile kavga etmek de bu hükme dahildir. Kavga rüyada barışmayla kapanmışsa hüküm döner ve ticari işlerde ilerlemeye, aile hayatında mutluluğa yorulur.

Rüyada arkadaşını dövmek

Rüyada arkadaşını dövmek, aleyhte plan kuranların alt edileceğine ve dedikodudan uzak durulacağına delalet eder. Arkadaş dövmek, sevdikleriyle çok güzel bir hayat yaşanacağına işarettir. Eski arkadaşını dövmek, kaybedilen umutlara yeniden kavuşulacağına yorulur. Arkadaşının dayak yediğini görmek ve arkadaşının dövüldüğünü görmek de aynı karşılıktadır.

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Rüyada arkadaşla tartışmak

Rüyada arkadaşla tartışmak, eski bir dostlukta soğukluk yaşanacağına delalet eder. Arkadaşınla tartışmak, aradaki yakınlığın azalacağına yorulur.

Rüyada arkadaşını öldürmek

Rüyada arkadaşını öldürmek, rahatlık sağlayacak kararlar alınacağına ve kolay bir hayata kavuşulacağına delalet eder. Çıkan fırsatların doğru kullanılacağına ve aile hayatını ilgilendiren hayırlı bir haber alınacağına işarettir. Arkadaşını bıçaklamak ve arkadaşı bıçaklamak, alınan kararın rüya sahibini rahatlatacağına yorulur.

Rüyada ölmüş arkadaşını görmek

Rüyada ölmüş arkadaşını görmek, zorlukların azalacağına, işlerin genişleyeceğine ve borçların ödeneceğine işaret eder. Ölen arkadaşını görmek, rüya sahibinin sağlığına kavuşacağına ve güç toplayacağına delalet eder. Vefat eden arkadaşını görmek ve vefat etmiş arkadaşını görmek, kayıpların telafi edileceğine yorulur. Arkadaşını ölmüş görmek ve ölmüş arkadaşı görmek, rüya sahibinin üzerindeki darlığın kalkacağına işaret eder. Arkadaşını ölü görmek ve ölen arkadaşı görmek de aynı genişliğe delalet eder.

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Rüyada ölmüş arkadaşını canlı görmek

Rüyada ölmüş arkadaşını canlı görmek, kaybedilmiş sayılan bir hakkın ya da malın telafi edileceğine delalet eder. Ölmüş arkadaşını diri görmek de kaybın yerine konacağına yorulur.

Rüyada ölmüş arkadaşıyla konuşmak

Rüyada ölmüş arkadaşıyla konuşmak, uzun süredir beklenen bir mevkiye erişileceğine işaret eder. Ölmüş arkadaşını görmek ve konuşmak, beklenen görevin verileceğine delalet eder. Ölmüş arkadaşla konuşmak da aynı hükümdedir.

Rüyada yakın arkadaşını görmek

Rüyada yakın arkadaşını görmek, aile içinde büyük bir huzur ve mutluluk duyulacağına delalet eder. Önemli bir işin başarıyla tamamlanacağına ve çevresinde itibarının artacağına işarettir. En yakın arkadaşını görmek, hastalıkların geçeceğine yorulur. Eski yakın arkadaşını görmek ve eski en yakın arkadaşını görmek, ihtiyacı olana yardım ulaşacağına delalet eder.

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Rüyada kız arkadaşını görmek

Rüyada kız arkadaşını görmek, yani gönül bağı bulunan kimseyi rüyada görmek, karşılıklı bir özleme delalet eder. İş hayatında önemli bir atılım yapılacağına da yorulur. Uzaktaki bir tanıdığın sevindirici bir habere kavuşacağına işarettir. Kız arkadaş edinmek, bu özlemin karşılık bulacağına işaret eder.

Rüyada eski kız arkadaşını görmek

Rüyada eski kız arkadaşını görmek, rüya sahibinin üzerinde ağır bir yük bulunduğuna ve dilediği gibi hareket edemediğine delalet eder. Eski bir kız arkadaşı görmek de bu yükün bir süre daha süreceğine işaret eder.

Rüyada kız arkadaşının aldattığını görmek

Rüyada kız arkadaşının aldattığını görmek, büyük çalışmalar sonucu hayırlı kazançlar elde edileceğine delalet eder. Darlıktan kurtulunacağına ve rızkın genişleyeceğine işaret sayılır.

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Rüyada çocukluk arkadaşını görmek

Rüyada çocukluk arkadaşını görmek, iş yaşamında beklenmedik fırsatlarla karşılaşılacağına delalet eder. Değer verilen birinden büyük destek görüleceğine işarettir. Huzurlu bir döneme girileceğine de yorulur. Mahalle arkadaşını görmek, hayatta güzel gelişmelerin habercisi sayılır.

Rüyada erkek arkadaşını görmek

Rüyada erkek arkadaşını görmek, yani gönül verilen kimseyi rüyada görmek, mal ve mülk kaybına karşı bir uyarı sayılır. Çevredeki kötü niyetli kimselere dikkat edilmesi gerektiğine yorulur. Erkek arkadaş görmek de bu uyarıyı taşır. Erkek arkadaşını görmek ve konuşmak, uyarının yakın çevreden geleceğine işaret eder.

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Rüyada eski erkek arkadaşını görmek

Rüyada eski erkek arkadaşını görmek, sevilen bir kimseden yardım görüleceğine işaret eder. Rüyada görülen kişi iyi biriyse onun hakkında güzel haberler alınacağına, sevilmeyen biriyse o taraftan üzücü haber geleceğine yorulur.

Rüyada erkek arkadaşının aldattığını görmek

Rüyada erkek arkadaşının aldattığını görmek, zor bir duruma düşülse de rahatın bozulmayacağına delalet eder. Yakın çevredeki kötü niyetli kimselere karşı bir uyarı sayılır. Erkek arkadaşın aldattığını görmek de aynı uyarıyı taşır. Arkadaşının aldatıldığını görmek, o arkadaşın güvendiği birinden zarar göreceğine yorulur.

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Rüyada arkadaşının ailesini görmek

Rüyada arkadaşının ailesini görmek, ailede neşeli günlerin başlayacağına ve içinde bulunulan darlığın biteceğine delalet eder. Arkadaşının babasını görmek de aynı ferahlığa işaret eder. Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmak, yani gönül verilen kimsenin ailesini görmek, rüya sahibinin çevresinin genişleyeceğine ve üzerindeki yükün hafifleyeceğine yorulur.

Rüyada arkadaşının annesini görmek

Rüyada arkadaşının annesini görmek, büyük bir kısmetsizlik yaşanan bir işe yeniden girilip bu kez başarı kazanılacağına delalet eder. Arkadaşımın annesini görmek ve arkadaşın annesini görmek de aynı başarıya işaret eder.

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Rüyada arkadaşının annesinin öldüğünü görmek, o kimsenin uzun ömürlü olacağına delalet eder. Arkadaşının annesinin öldüğünü duymak, ailenin üzerindeki yükün kalkacağına işaret eder. Haberi duyup ağlamak, o ailenin rahata kavuşacağına yorulur.

Rüyada arkadaşının eşini görmek

Rüyada arkadaşının eşini görmek, o evden rüya sahibine bir kolaylık ve yardım geleceğine delalet eder. Arkadaşının karısını görmek, yardımın hane tarafından geleceğine işaret eder. Arkadaşının kocasını görmek de aynı kolaylığa yorulur. Arkadaşın hanımını görmek, iki hane arasındaki yakınlığın artacağına delalet eder. Arkadaşının eşiyle tanışıp yakınlaşmak, iki ev arasındaki gidiş gelişin çoğalacağına ve komşuluğun kuvvetleneceğine işaret eder.

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Rüyada arkadaşının sevgilisini görmek

Rüyada arkadaşının sevgilisini görmek, o arkadaşın çevresine yeni birinin gireceğine delalet eder. Arkadaşının sevgilisi olduğunu görmek ve arkadaşının eski sevgilisini görmek, o kişinin yakınında yeni bir tanışıklık doğacağına yorulur. Arkadaşının eski sevgilisiyle barıştığını görmek eski bir meselenin kapanacağına, arkadaşının sevgilisiyle sevgili olmak ise iki arkadaş arasında bir anlaşmazlık çıkacağına işaret eder.

Rüyada asker arkadaşını görmek

Rüyada asker arkadaşını görmek, sevilen kimselerle büyük mutluluklar yaşanacağına ve bereketli bir döneme girileceğine delalet eder. Askerlik arkadaşını görmek, geçmiş tecrübeler sayesinde faydalı öğütler alınacağına işarettir. Asker arkadaşlarını görmek de aynı berekete yorulur. Asker arkadaşıyla konuşmak, alınacak öğüdün rüya sahibini zor bir durumdan kurtaracağına delalet eder.

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Rüyada arkadaşının ev aldığını görmek

Rüyada arkadaşının ev aldığını görmek, tanıdık birinden haber geleceğine ve özel hayatta mutlu olunacağına delalet eder. Arkadaşının araba aldığını görmek, uğranılan haksızlığın düzeltileceğine işaret eder. Arkadaşının araba sürdüğünü görmek ve arkadaşının araba kullandığını görmek, sıkıntılardan kurtulunacağına ve hayatta yeni bir sayfa açılacağına yorulur. Bayan arkadaşın araba sürmesi de aynı yenilenmeye delalet eder. Arkadaşının arabasına binmek de bu yöndedir. Arkadaşının zengin olduğunu görmek ve arkadaşının kolunda altın bilezik görmek, o kişinin eline geçecek bir mala işaret eder. Arkadaşına para vermek, arkadaşının para vermesi ve arkadaşından para almak, malın ve imkânın artacağına delalet eder.

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Rüyada arkadaşına sarılmak ve öpüşmek

Rüyada arkadaşına sarılmak, yani dostluk bağı bulunan bir kimseye sarıldığını görmek, umutların yakında gerçekleşeceğine, girişilen işlerde huzura ve başarıya delalet eder. Uzun süren gerginliğin dağılacağına ve faydalı ortaklıklar kurulacağına işaret sayılır. Küs olunan arkadaşa sarılmak barışmaya ve yakınlaşmaya, ölmüş arkadaşına sarılmak ise gönül rahatlığına yorulur. Rüyada arkadaşla öpüşmek, zor dönemde çıkan fırsatlar sayesinde sıkıntılardan kurtulunacağına delalet eder. Arkadaşınla öpüşmek, kaçırılan fırsatların geri kazanılacağına ve helal kazanca işarettir. Arkadaşını öpmek, kırgınlıkların giderileceğine yorulur. Arkadaşının rüya sahibini öpmesi, o kimseyle arasının düzeleceğine delalet eder. Küs olunan arkadaşla öpüşmek, umulmadık bir işten gelecek maddi kazanca işaret eder.

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Rüyada arkadaşının evine gitmek

Rüyada arkadaşının evine gitmek, kendi eliyle kurduğu işlerden büyük kazanç sağlanacağına ve işlerin hızla gelişeceğine delalet eder. Rüya sahibinin amirlerinin dikkatini çekeceğine ve işinde ustalaşacağına işarettir. Eski arkadaşının evine gitmek ve arkadaşının evine misafirliğe gitmek, hayırlı bir haberin o evden geleceğine yorulur. Arkadaşının evinde kalmak, arkadaşının evinde olduğunu görmek ve arkadaşının evini görmek de aynı kazanca delalet eder. Arkadaşının evini temizlemek, işin ince tarafının rüya sahibine kalacağına ve emeğinin görüleceğine işaret eder.

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Rüyada arkadaşının taşındığını görmek

Rüyada arkadaşının taşındığını görmek, zor işlerin alınacak yardımla kolayca tamamlanacağına delalet eder. Yapılan işle ünün artacağına, dost ve akrabayla ortaklıklar kurulacağına işarettir.

Rüyada arkadaşının kaza yaptığını görmek

Rüyada arkadaşının kaza yaptığını görmek, sıkıntılı bir döneme girileceğine ve dertlerin başlangıcına işaret eder. Yapılmış bir hatanın telafi edilmesi gerektiğine, bunun için rüya sahibinin bir yakınından destek alacağına yorulur. Arkadaşın kaza yaptığını görmek, o kimsenin başına gelecek bir aksiliğe delalet eder. Bir arkadaşının kaza yaptığını görmek de aynı aksiliğe işaret eder. Arkadaşına araba çarptığını görmek, o kişinin bir zarara uğrayacağına yorulur. Arkadaşının kaçırıldığını görmek, arkadaşının hırsızlık yaptığını görmek ve arkadaşının işten çıkarıldığını görmek, o kişinin başına gelecek bir darlığa delalet eder. Rüya sahibi kaza yerine yetişip arkadaşına yardım etmişse hüküm döner. Bu hâlde rüya, rüya sahibinin o arkadaşın derdini çözüp onu sıkıntıdan kurtaracağına işaret eder.

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Rüyada arkadaşının yüksekten düştüğünü görmek

Rüyada arkadaşının yüksekten düştüğünü görmek, o kişinin ansızın bir sıkıntıya düşeceğine ve rüya sahibinin desteğine ihtiyaç duyacağına delalet eder. Arkadaşının düştüğünü görmek de aynı hükmü alır.

Rüyada arkadaşınla sevgili olduğunu görmek

Rüyada arkadaşınla sevgili olduğunu görmek, rüya sahibinin hayatında bir yenilenme olacağına ve iki taraf arasındaki yakınlığın artacağına delalet eder. Arkadaşla sevgili olmak ve arkadaşla sevgili olduğunu görmek, aradaki dostluğun kuvvetleneceğine işaret eder. Arkadaşınla evlendiğini görmek, o kimseyle bağın kalıcı hâle geleceğine yorulur. Arkadaşınla ilişkiye girmek ve arkadaşınla seviştiğini görmek de aynı yakınlığa delalet eder. İş arkadaşıyla ilişkiye girmek ve iş arkadaşıyla sevişmek ise işyerinde kurulacak bir ortaklığa işaret eder.

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Rüyada yeni arkadaşlar edinmek

Rüyada yeni arkadaşlar edinmek, yeni bir iş ya da girişimin yakın olduğuna ve zor dönemin bitip bereketli günlerin geleceğine delalet eder. Yeni arkadaş edinmek, uzakta yaşayan sevilen biriyle yeniden bir araya gelineceğine işaret eder. Arkadaş edinmek ve tanımadığın biriyle arkadaş olmak, yanlış ve sorunlu kimselerden uzak durulacağına yorulur. Ünlü biriyle arkadaş olmak ve ünlülerle arkadaş olmak, yeni bir tanışıklığın hayra vesile olacağına delalet eder.

Rüyada cezaevindeki arkadaşını görmek

Rüyada cezaevindeki arkadaşını görmek, kırılan umutların yeniden filizleneceğine ve işlerin yoluna gireceğine delalet eder. Cezaevinde arkadaşını görmek, yeni bir işe girileceğine ve itibarın geri kazanılacağına işaret eder. Arkadaşının hapse girdiğini görmek, hastalıktan kurtulunacağına yorulur.