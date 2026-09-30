Rüyada ata binmek şerefli bir mertebeye ermeye, makam ve itibarın yükselmesine, rızkın genişlemesine ve murada ermeye delalet eder.

Rüyada ata binmek tabir edilirken ilk bakılan şey atın takımıdır. Eyerin ve dizginin yerinde olup olmaması, atın uysal ya da yabani oluşu yorumu değiştirir. Binilen atın rüya sahibine mi yoksa bir başkasına mı ait olduğu, rüyayı görenin evli ya da bekâr olması da tabiri ayıran ölçülerdendir. Atın cinsi de gözden kaçırılmaz, yavru bir ata binmekle yarış atına binmek bir tutulmaz.

Rüyada ata binmek

Rüyada ata binmek şerefli bir mertebeye ermeye, makam ve itibarın yükselmesine delalet eder. Ata bindiğini gören kimse muradına erer, rızkı genişler ve eline mal geçer. Bu rüya borçtan kurtulmaya, uzun süredir çekilen maddi sıkıntının sona ermesine de işaret eder. Kazancı daralmış kimse için ferahlığın yaklaştığı haber verilir. Rüya sahibinin adı hayırla anılır, bulunduğu yerde itibar görür.

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Atın üstünde olmak güce ve üstünlüğe yorulur. Rüya sahibi kendisine düşmanlık besleyen kimseye galip gelir, bir çekişme içindeyse üstün çıkar. Binmek aynı zamanda hâl değişiminin alametidir. Rüyayı gören bulunduğu durumdan daha iyisine geçer, sıkıntılı günleri geride bırakır ve etrafında sözü dinlenen bir kimse olur. Rüyada ata binmek bir yolculuğun da habercisidir. Atla gezdiğini görmek uzak bir yere gitmeye işaret eder.

Bekâr kimsenin ata binmesi zengin, asil ve saygın biriyle evlenmeye delalet eder. Aynı rüya ev sahibi olmaya da yorulur ve evliliğin kısa süre içinde gerçekleşeceğini müjdeler. Evli kimsenin ata binmesi rızkın artmasına ve gücün büyümesine işaret eder. Rüya sahibi insanlar arasında saygınlık kazanır, hanesinde sözü daha çok geçer. Ata bindiğini gören kimsenin hanımı hamile ise rüya doğacak çocuğun erkek olacağına delalet eder.

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Rüyada ata binip gitmek

Rüyada ata binip gitmek yeni bir işe girişmeye ve kazanç kapısının açılmasına delalet eder. Atılacak adım rüya sahibinin bütün hayatını değiştirir. Bu rüya bir yolculuğa çıkmaya, yaşanan tatsızlıkların hayırlı biçimde sonuçlanmasına da işaret eder.

Rüyada eyerli ata binmek

Rüyada eyerli ata binmek izzete ve saltanata delalet eder. Gemi ve takımı eksiksiz bir ata bindiğini gören kimse yüksek bir mertebeye nail olur. Eyerin yerinde olması rüya sahibinin at üstünde sağlam durduğuna, eriştiği yerden kolay kolay düşmeyeceğine yorulur.

Rüyada eyersiz ata binmek

Rüyada eyersiz ata binmek işlerin ters gitmesine ve nefsin isteğine uymaya delalet eder. Bekâr kimse için bu rüya evlenme isteğinin gecikmesine işaret eder. Denk olmayan bir yakınlık kurulmasına da yorulur. Çıplak ata bindiğini görmek aynı tabire girer.

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Rüyada dizginsiz ata binmek

Rüyada dizginsiz ata binmek istemediği bir emrin altına girmeye delalet eder. Rüya sahibi gönülsüz olduğu hâlde bir başkasının hizmetinde çalışır. Dizginin elde bulunmaması, girişilen işin sonuç vermeyeceğine de işaret eder. Gemsiz ata bindiğini görmek de bu yönde tabir edilir.

Rüyada ters ata binmek

Rüyada ters ata binmek fıtrata aykırı bir davranışa delalet eder. Rüya sahibi kendisine verilen öğüdü dinlemez ve doğru bilineni tersine çevirir. Uyarıları dikkate almamanın alameti sayılır.

Rüyada huysuz ata binmek

Rüyada huysuz ata binmek yalancı ve hilekâr bir kimseyle karşılaşmaya delalet eder. Rüya sahibi o kişiden zarar görür. Yabani bir ata bindiğini görmek evlilikte geçimsizliğe de yorulur. Eşler arasındaki tartışmaların büyümesine ve geçimin bozulmasına işaret eder.

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Rüyada başkasının atına binmek

Rüyada başkasının atına binmek tembelliğe delalet eder. Rüya sahibi kendi gayretiyle elde edebileceği şeyi bir başkasından bekler ve önüne çıkan fırsatları kaçırır.

Rüyada ata binmeye çalışmak

Rüyada ata binmeye çalışmak, rüya sahibinin at üstüne çıkmak için gayret göstermesidir. Bu gayret iş ve aile hayatında sağlam işlere girişmeye delalet eder. At üstüne çıkmak için uğraştığını gören kimsenin emeği boşa gitmez, peşinde olduğu neticeyi kendi çabasıyla elde eder. Bu rüya gösterilen çabanın karşılık bulmasına ve el atılan işin yürümesine işaret eder.

Rüyada at sürmek

Rüyada at sürmek uzun süredir sıkıntı çekilen bir konuda hayırlı sonuca varmaya delalet eder. Dizgini eline alıp atı yürüten kimsenin çözülmeyen meselesi çözülür, beklediği cevap gelir. At sürdüğünü gören kimsenin kazancı artar, geçimi rahatlar. Bu rüya işin başına geçmeye, yürütülen bir işte idarenin rüya sahibine verilmesine de işaret eder. Atın yönünü kendi belirleyen kimsenin önüne yeni fırsatlar çıkar. İşinde ilerlemek isteyen kimse aradığı imkânı bulur.

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Rüyada ata binmek ve koşturmak

Rüyada ata binmek ve koşturmak işte acele etmeye delalet eder. Rüya sahibi neticeyi beklemeden adım atar ve bu telaş ona zarar verir. Atı hızla sürdüğünü gören kimse elindeki işi vaktinden önce bitirmeye kalkar. Dört nala at sürdüğünü görmek hak yolunda olmayan işlere girişmeye işaret eder. Ata binip koşturmak makbul olmayan yoldan gelen kazancın alametidir. Aynı rüya korkuya da yorulur.

Rüyada atla engel atlamak

Rüyada atla engel atlamak zorlukların üstesinden gelmeye delalet eder. Rüya sahibi önündeki pürüzü aşar ve başarıya ulaşır. Uzun süredir ilerleyemediği işte yol alır.

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Rüyada başkasının ata bindiğini görmek

Rüyada başkasının ata bindiğini görmek rüya sahibinin hayallerinin hayırlı biçimde gerçekleşmesine delalet eder. Bu rüya bolluğa ve berekete kavuşmaya işaret eder. At üstünde birini gören kimsenin talihi açılır, kapalı kalan işleri yürür. Atlı adam görmek sevilen birinin yanında yer almaya ve onun desteğini görmeye yorulur.

Rüyada ata binen kadın görmek

Rüyada ata binen kadın görmek, rüya sahibinin hayrına bir kadının vesile olacağına delalet eder. At üstünde bir kadın gören kimse umduğu neticeyi onun eliyle alır.

Rüyada oğlunun ata bindiğini görmek

Rüyada oğlunun ata bindiğini görmek evlat tarafından gelecek hayra delalet eder. Çocuğun eline geçecek imkâna ve talihinin açılmasına işaret eder. Baba için bu rüya hayallerinin evladı üzerinden gerçekleşeceğinin müjdesidir.

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Rüyada attan düşmek ve attan inmek

Atın üstünden ayrılmak, binmekle gelen hayrın sona ermesine delalet eder. Burada tabiri ayıran ölçü, ayrılışın rüya sahibinin elinde olup olmamasıdır. At üstünden irade dışı ayrılmak düşmek, kendi isteğiyle ayrılmak inmektir.

Rüyada attan düşmek

Rüyada attan düşmek büyük umutla kurulan bir işin hayal kırıklığıyla sonuçlanmasına delalet eder. Rüya sahibi emek verdiği işte muradına eremez, başladığı iş yarıda kalır. Bu rüya mal kaybına işaret eder ve eldeki imkânın azalmasına yorulur. Attan düştüğünü gören kimse için sağlık tarafında bir sıkıntı çıkacağı haber verilir. Uzun zamandır beklenen neticenin alınamayacağının alametidir.

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Rüyada birinin attan düştüğünü görmek o kimsenin elindekini kaybetmesine delalet eder. Düşen kişi tanıdık biriyse bulunduğu mevkiden gerilemesine ve malının azalmasına işaret eder. Zarar rüya sahibinin değil, at üstünden düşenin tarafındadır.

Rüyada attan inmek

Rüyada attan inmek elde edilen mevkiin ve makamın kaybına delalet eder. Rüya sahibi yürüttüğü işte başarısız olur ve bulunduğu yerden geri çekilir. İnen kimse elindeki imkânı kendi eliyle bırakır, üstlendiği görev sona erer.

Rüyada gelinlikle ata binmek

Rüyada gelinlikle ata binmek kısmetin açılmasına delalet eder. Rüya sahibi sever ve sevilir, mutluluğa erer. Bu rüya maddi rahatlığın yanında gönül huzuruna kavuşmaya işaret eder. Bir işin peşinde kendisiyle yarışan kimseler varsa rüya sahibi onların önüne geçer.

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Rüyada at üstünde gelin görmek

Rüyada at üstünde gelin görmek, rüya sahibinin yakınlarından birine gelecek evlilik haberine delalet eder. Gelinlikli bir kadını at üstünde gören kimse başkasının sevincine ortak olur, hanesinde düğün kurulur. Bu rüya gelinle birlikte eve girecek berekete de yorulur.

Rüyada binilen atın cinsine göre tabiri

Binilen atın cinsi, rüya sahibine gelecek hayrın büyüklüğünü ayıran ölçüdür. Makbul bir ata bindiğini gören kimse umduğu şeyin fazlasına erişir, eline geçecek imkân beklediğinden büyük olur.

Rüyada uçan ata binmek

Rüyada uçan ata binmek kimsenin ulaşamadığı bir zirveye erişmeye delalet eder. Rüya sahibi emsalleri arasında tek başına yükselir ve saltanata kavuşur. Bu rüya erişilmesi güç sayılan bir arzunun gerçekleşmesine işaret eder.

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Rüyada yarış atına binmek

Rüyada yarış atına binmek kişinin eski hâlinden eser kalmayacağına delalet eder. Önce bir sarsıntı yaşanır, ardından başarı gelir. Bu rüya terfiye ve aile içindeki geçimsizliğin düzelmesine işaret eder.

Rüyada taya binmek

Rüyada taya binmek şansın açılmasına ve ün kazanmaya delalet eder. Yavru bir ata bindiğini gören kimse için erken evlilik işareti sayılır. Genç yaşta itibar kazanmaya ve adının duyulmasına yorulur.