Rüyada baklava yemek hayırlı bir habere ve umulmadık kazanca delalet eder, rüya sahibinin bahtının açılacağına ve sıkıntısının biteceğine yorulur.

Rüyada baklava yemek, yorumu ayrıntılara göre ayrışan rüyalardandır. Baklavanın fıstıklı mı cevizli mi olduğu, sıcak mı bayat mı göründüğü, bir tepsi halinde mi bulunduğu tabiri değiştirir. Bayram sofrasında, düğünde ya da misafirlikte yenmesi başka başka tabir edilir. Rüya sahibinin bekâr ya da hasta olması da yorumu belirleyen ölçüler arasındadır.

Rüyada baklava yemek

Rüyada baklava yemek kısmete, açık bahta ve müjdeli habere delalet eder. Sevince, bolluğa ve helal kazanca yorulur. Bu rüya en çok beklenmedik yerden gelecek toplu paraya işaret eder. Kimi zaman da mirastan pay almaya delalet eder. Rüya sahibinin uzun süredir beklediği fırsatın önüne geleceğine, bahtının açılacağına yorulur. Baklava yediğini görmek, rüya sahibinin girdiği işlerden kar edeceğine ve mal mülk sahibi olacağına işaret eder. Yenen baklavanın bir dilim olması hükmü değiştirmez.

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Rüyayı gören kimsenin sıkıntısı varsa sıkıntısının sona ereceğine delalet eder. Bekar kimsenin baklava yemesi evliliğe ve düğün sofrasına oturmaya işarettir. Hasta kimsenin baklava yemesi ise şifaya ve hastalıktan kurtulmaya yorulur.

Baklavanın yendiği sofra da tabire yön verir. Düğünde baklava yemek zorlukların aşılacağına, maddi kazanca ve hayatta yeni bir sayfanın açılacağına delalet eder. Misafirlikte baklava yemek çok iyi dostluklar kurulacağına ve renkli günler yaşanacağına işaret eder. Kalabalık içinde baklava yemek kederlerin sona ereceğine ve hayırlı bir evliliğe yorulur. Aileyle baklava yemek sıkıntıların çözüleceğine, şansın sabit kalacağına, aile içinde huzura ve bolluğa işarettir. Anneyle baklava yemek önemli başarılara, çevrede saygınlığa ve işte yükselmeye delalet eder. Pastanede baklava yemek ise sevilen, yanında bulunmaktan hoşnut olunan bir kimse olmaya ve ev içinde mutluluğa işaret eder.

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Rüyada bayram baklavası yemek

Rüyada bayram baklavası yemek, geçim sıkıntısına düşen bir tanıdığının darlığının giderilmesinde rüya sahibinin öncülük edeceğine işaret eder. Bayramda baklava yemek, rüya sahibinin darda kalanı görüp gözetecek varlığa kavuşacağına delalet eder. Bayram günü baklava yediğini görmek, rüya sahibinin bütün sıkıntılarının kalkacağına yorulur.

Rüyada baklava görmek

Rüyada baklava görmek güzel ve hayırlı işlerde yer almaya delalet eder. Rüya sahibinin girdiği faydalı işlerde önde bulunacağına, iyilik yönünde yürütülen bir çalışmada adının geçeceğine işaret eder. Hayrı kendi eliyle başlatmasa bile o işin içinde sayılacağına, yürütülen hayırda emeğinin geçeceğine delalet eder.

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Bu rüya tatlı sohbete ve güzel söze de işaret eder. Dostlar arasında geçecek hoş konuşmalara, aile meclisinde kurulacak muhabbete delalet eder. Rüyada baklava gören kimsenin girdiği meclislerde hoş karşılanacağına ve kendisiyle güzel şeyler konuşulacağına yorulur.

Rüyada baklava görmek ama yememek

Rüyada görülen baklavanın hayrı, o baklavanın yenmesiyle tamamlanır. Baklavayı görüp de yemediğini gören kimsenin rüyası bu yüzden huzursuzluğa ve gönül darlığına delalet eder. Rüya sahibinin gönlünü meşgul eden, önüne geldiği hâlde eline geçmeyen bir işin bulunduğuna işaret eder.

Rüyada baklava yapmak

Rüyada baklava yapmak barış içinde yaşamaya delalet eder. Dargınlıkların biteceğine, tartışmaların çözüleceğine ve ailece bir araya gelineceğine işaret eder. Baklava yaptığını görmek ticarette daha önemli yerlere gelineceğine, yürütülen işler sayesinde yüksek kademelere çıkılacağına ve kısa zamanda ün kazanılacağına yorulur. Bu rüya ayrıca evliliğe ve düğüne işarettir.

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Baklava kesmek, rüya sahibinin eşiyle ya da sevdiğiyle arasındaki bağın güçleneceğine, emeğinin karşılığını alıp rahata kavuşacağına işaret eder. Çevresinin genişleyeceğine ve geçmişin yükünden kurtulacağına delalet eder.

Rüyada baklava açmak

Rüyada baklava açmak el becerisine ve ince bir zevke sahip bir kimse olunduğuna işaret eder. Aile sevincine, hayırlı gelişmelere ve geçim kolaylığına delalet eder. Baklava hamuru açmak da aynı anlama gelir. Rüya sahibinin sabırla yürüttüğü bir işin sonunda evine sevinç gireceğine, ev halkının geçim yönünden rahat edeceğine yorulur.

Rüyada baklava yapan birini görmek

Rüyada baklava yapan birini görmek, aile içindeki dargınlıkların sona ereceğine ve evde sevinçli bir toplanmaya delalet eder. Hayrın rüya sahibinin kendi elinden değil, yakınlarından biri eliyle geleceğine işaret eder. Baklava yapıldığını görmek, bu sevinçli günün hazırlığının başladığına yorulur.

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Rüyada bir tepsi baklava görmek

Rüyada bir tepsi baklava görmek, azar azar değil bir defada ele geçecek toplu bir kazanca delalet eder. Baklavanın tepsiyle görülmesi hayrın bir seferde ve tam olarak geleceğine işaret eder. Baklava tepsisi görmek, tepsi baklava görmek ve tepsi tepsi baklava görmek de bu ölçüdeki bir kazancı haber verir. Bir tepsi baklava yemek, bu kazancın bölünmeden rüya sahibinin elinde kalacağına delalet eder. Tepsiden baklava yemek ise beklenen kazancın gecikmeden geleceğine işarettir.

Rüyada baklava çeşidine göre tabiri

Sıcak baklava yemek umutsuz geçen günlerin ardından kazanılacak zafere, hastalıktan kurtulmaya ve yüksek makamlara gelmeye işaret eder. Bayat baklava yemek, rüya sahibinin vereceği kararların insanlara yol göstereceğine ve bu kararların yakın zamanda büyük başarı getireceğine yorulur. Sütlü baklava yemek huzurlu günlere delalet eder. Renkli baklava yemek ise güzelliğe ve mutluluğa işarettir. Ev baklavası yemek, hayrın dışarıdan değil rüya sahibinin kendi evinden geleceğine delalet eder.

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Rüyada fıstıklı baklava yemek

Rüyada fıstıklı baklava yemek, rahatlık içinde sürdürülecek bir hayata işaret eder. Rüya sahibinin eli geniş bir düzen kuracağına, istediğini elde etmekte zorlanmayacağına delalet eder. Bu rüya çevreden görülecek takdire de yorulur. Rüya sahibinin hali vakti yerinde bir kimse sayılacağına işaret eder. Antep fıstıklı baklava yemek de aynı hükmü taşır. Fıstıklı baklava görmek ise rüya sahibinin önüne bu rahatlığı sağlayacak bir imkânın çıkacağına delalet eder.

Rüyada cevizli baklava yemek

Rüyada cevizli baklava yemek duran işlerin harekete geçeceğine işaret eder. Uzun süredir yürümeyen bir işin yoluna gireceğine, ertelenmiş bir işin yeniden ele alınacağına delalet eder. Rüya sahibinin hasta bir yakını varsa o kimsenin şifa bulacağına yorulur.

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Rüyada baklava almak

Rüyada baklava almak kazançlı işler yapılacağına işaret eder. Rızkını kimseye kaptırmayan, başkasının malına göz dikmeyen dürüst bir kimse olmaya delalet eder. Bir tepsi baklava satın almak mülk ve arsa sahibi olmaya, gayrimenkule yapılan yatırımdan kâr etmeye yorulur. Rüya sahibinin elindeki parayı kalıcı bir mala çevireceğine ve bu alışverişten zarar etmeyeceğine işaret eder.

Rüyada baklava ikram edilmesi

Rüyada baklava ikram edilmesi ve birinin baklava vermesi şansın açılacağına, makam ve kariyer elde edileceğine işaret eder. Kendisine ikram edilen baklavayı yemek önemli bir işte başarıya delalet eder. Ölmüş birinden baklava almak sorunların çözüleceğine, hayallerin gerçekleşeceğine ve kardeşler arasındaki anlaşmazlıkların hâlledileceğine yorulur.

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Rüyada baklava ikram etmek

Rüyada baklava ikram etmek cömertliğe, gönül hoş etmeye ve çevrede saygınlığın artmasına yorulur. Rüya sahibinin sıkıntıdan kurtulacağına, mutlu ve huzurlu bir hayat süreceğine işaret eder. Önemli bir işte muvaffak olunacağına ve büyük iş kapılarının açılacağına delalet eder. Rüya sahibinin ikram ettiği kimselerin duasını alacağına işaret eder.

Baklava dağıtmak hayır işlemeye ve helal nimetlerle kedersiz bir ömür sürmeye delalet eder. Yaşam zorluklarının çok uzamadan sona ereceğine, kazancın artacağına ve uzun süredir görülmeyen bir kimseyle buluşulacağına işaret eder. Anne baba duası almaya ve çevrede itibar kazanmaya yorulur.