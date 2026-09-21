Rüyada bal yemek zahmetsiz gelen bir kazanca, helal rızka ve müjdeli habere işaret eder; hasta için şifaya, bekar için nikaha delalet eder.

Rüyada bal yemek tabir edilirken ilk bakılan şey, balı kimin ağzına götürdüğüdür. Rüya sahibinin kendisi mi yiyor, bir başkasına mı yediriyor, yoksa balı yiyen bambaşka biri mi? Yeme eyleminin kime ait olduğu tabiri baştan ayırır. Kendi yiyen, başkasına yediren ve başkasının yediğini gören için ayrı ayrı tabir edilir.

Rüyada bal yemek

Rüyada bal yemek, zahmetsiz gelen bir hayra delalet eder. Bal şifaya ve helal rızka işaret ettiği için, onu yemek bu hayrın rüya sahibine fiilen ulaşması anlamına gelir. Rüya zengin olmaya, sahip olunacak mala ve ganimete, beklenen müjdeli haberin gelmesine işaret eder. Görmekle yetinmeyip yemek, o hayrın gerçekleştiğine delalet eder. Elde edilen malın helal yoldan geldiğine, içine kimsenin hakkının karışmadığına ve bereketinin süreceğine yorulur.

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Bu rüyanın asıl vurgusu kazancın nasıl geldiğindedir. Bal hazır bir nimettir, sofraya gelmesi için emek istemez. Onu yemek de çalışıp yorulmadan gelecek bir kazanca, umulmadık bir yerden çıkan paraya ya da bir mirasa işaret sayılır. Rüya sahibi, uzun uğraş vermeyi göze aldığı bir işin karşılığını umduğundan erken alır.

Sağlık tarafında bal yemek hastalıktan kurtulmaya alamettir. Rüyayı hasta bir kimse görmüşse şifa bulacağına, sürüp giden rahatsızlığın geçeceğine işaret eder. Yatağa düşmemiş olan için de bedenin dinçleşmesine, yorgunluğun dağılmasına yorulur. Ev içinde ise eşler arasındaki sevgiye ve saygıya, evde hüküm süren huzura delalet eder. Arası açık olanların barışacağını, küskünlüğün uzun sürmeyeceğini haber verir.

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Rüya sahibinin hâline göre de karşılığı değişir. Bekâr için nikâha ve sevdiğine kavuşmaya müjde sayılır, evli için geçim rahatlığına işaret eder, hamile kadın için doğumun hayırlı geçeceğine yorulur. Borcu olan için borcun kapanacağına, darlıkta olanın rızkının genişleyeceğine delalet eder. Beklenen haber kimi zaman işten, kimi zaman evlilikten gelir ve her hâlde rüya sahibini sevindiren bir haber olur.

Rüyada bal yediğini görmek

Rüyada bal yediğini görmek evde bolluk ve bereket olacağına işarettir. Kişinin verdiği emeğin karşılığını eksiksiz alacağına, geçim darlığının sona ereceğine delalet eder. Arası bozuk çiftler için barışmaya, uzun süredir çözülmeyen sıkıntıların ortadan kalkmasına yorulur. Bekâr bir kimse için doğru kişiyle nikâhın yaklaştığına, sağlığın da sorunsuz bir döneme gireceğine alamettir. Balı önce görüp sonra yemek de evin bereketlenmesine işaret eder.

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Rüyada bal yemek evli, bekâr ve hamile için ne anlama gelir?

Evli bir kimse için rüyada bal yemek eşler arasındaki sevginin ve saygının artmasına, evde huzurun yerleşmesine delalet eder. Evin rızkının genişleyeceğine, sofranın bereketleneceğine işaret eder.

Bekâr için bal yemek nikâha delalet eder. Sevdiği kimseye kavuşmaya, hayırlı bir kısmetin çıkmasına ve beklenen sözün kesilmesine alamettir.

Hamile kadın için bal yemek doğumun kolay geçeceğine ve çocuğun sağlıklı dünyaya geleceğine yorulur. Doğacak çocuğun erkek olacağına da işaret sayılır.

Rüyada petek bal yemek

Rüyada petek bal yemek, rüya sahibinin uzun süredir dertlendiği meselelerin çözüme kavuşacağına işaret eder. Etrafını kuşatmış olan sorunlardan tek tek kurtulacağına delalet eder; bu kurtuluş hepsi birden değil, sabır isteyen bir sırayla gerçekleşir. Petekli bal yemek de aynı tabire girer, balın peteğiyle birlikte yenmesi sıkıntıdan kurtulmaya ve ferahlığa işarettir.

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Petekten bal yemek darlıktan genişliğe çıkmaya alamettir. Kârlı bir işe girmeye, atılan adımın karşılığını vermesine yorulur. Hastalık çeken bir kimse için şifaya kavuşmaya, uzun süren rahatsızlığın geçmesine işarettir. Peteği kendi eliyle koparıp yemek, çözümün başkasından değil rüya sahibinin kendi gayretinden geleceğine delalet eder.

Rüyada balı başka bir yiyecekle birlikte yemek

Balın tek başına değil, yanında başka bir yiyecekle yenmesi hayrın paylaşılarak geleceğine delalet eder. Kazanç rüya sahibine tek başına gelmez, ailesiyle, ortağıyla ya da evin diğer fertleriyle birlikte bereketlenir. Yanına katılan yiyecek hayrın hangi yoldan geleceğini belli eder ve her katıkta kazanç bereketli sayılır. Sofrada balın bulunması, o evin rızkının genişleyeceğine işarettir.

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Rüyada bal kaymak yemek

Rüyada bal kaymak yemek rüya sahibinin zenginleşeceğine delalet eder. Borçlarından kurtulup rahata ereceğinin müjdesi sayılır; ödemekte zorlandığı yükün hafifleyeceğine, elinin genişleyeceğine işaret eder. Aile içindeki gerginliğin yerini sevgiye bırakacağına, küskünlüğün sona ereceğine yorulur. Bal ile kaymağın birlikte yenmesi sevinçli bir haberin geleceğine alamettir. Sofrada kaymağın balla görülmesi, gelen kazancın hem bol hem helal olacağına işarettir.

Rüyada ballı ekmek yemek

Rüyada ballı ekmek yemek rüya sahibine ulaşacak bir ganimetle geçinmeye işaret eder. Kendisine gelecek malın helal olduğuna, maddi durumunun düzeleceğine delalet eder. Bu kazanç çalışıp yorulmadan, umulmadık bir yerden gelir. Ekmeğe bal sürüp yemek de helal rızka ve geçim rahatlığına alamettir. Bekâr için evlilik müjdesi sayılır, borcu olan için borcun kapanmasına işarettir. Ticaretle uğraşan biri bu rüyayı görmüşse rakiplerine üstünlük sağlayacağına, pazarda elinin güçleneceğine yorulur. Rüya, kişinin günlük geçiminin güvenceye alınacağını da haber verir.

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Rüyada bal ve yoğurt yemek

Bal ile yoğurdun birlikte yenmesi sağlığa ve huzura kavuşmaya yorulur. Rüya sahibi için hayırlı olacak bir işin, dışarıdan gelecek destekle yoluna gireceğine delalet eder. Zararlı alışkanlıkların terk edileceğine, uzun süredir görülmeyen kimselerle hasret giderileceğine işarettir. Verilen sözlerin tutulacağına, bedendeki rahatsızlığın geçeceğine de alamettir.

Rüyada balın nasıl yendiğine göre tabiri

Balın ağza nasıl götürüldüğü, gelecek hayrın rüya sahibine hangi yakınlıkta ulaşacağını gösterir. Araya bir araç girmeden, doğrudan elle yenen bal hayrın kişinin kendi eline geçeceğine delalet eder. Bir aracın ucuyla yenmesi ise kazancın bir vesileyle, başka birinin eliyle geleceğine işarettir. Her iki hâlde de rüya bereket ve helal kazanç müjdesi sayılır.

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Rüyada parmakla bal yemek

Rüyada parmakla bal yemek hayırlı bir kimseyle yol birliği kurmaya işaret eder. Nikâh yolunun açık olduğuna, kısmetin önündeki engellerin kalktığına delalet eder. Evli biri için mutlu bir beraberliğe, eşiyle arasındaki bağın güçlenmesine yorulur. Bekâr için güzel bir kısmete ve huzurlu bir aile hayatına alamettir. Parmağın bala batırılıp doğrudan ağza götürülmesi, bu hayrın aracısız ve gecikmesiz geleceğine işarettir.

Rüyada kaşıkla bal yemek

Rüyada kaşıkla bal yemek zahmetsiz bir kazanca delalet eder. Rüya sahibinin hiç zorlanmadan eline para geçeceğine, umduğundan büyük bir kâr göreceğine işarettir. Beklenmedik bir miras da bu rüyanın işaretleri arasında sayılır; esas hüküm yine emek harcamadan gelen berekettir. Sıkıntılı zamanların geride kalacağına, uzayan bir meselenin büyümeden çözüleceğine yorulur.

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Rüyada başkasının bal yediğini görmek

Bu rüyada balı yiyen rüya sahibi değil bir başkası olduğu için hüküm de yiyenin kim olduğundan çıkarılır. Hayır gerçekleşmiştir, ancak önce o kimsenin eline geçer ve rüya sahibine düşen pay onun üzerinden gelir.

Rüyada başkasının bal yediğini görmek, geniş bir çevrenin takdir edeceği işler yapılacağına işaret eder. Rüya sahibinin birçok kimsenin işini yoluna koyacağına, itibarının yükseleceğine delalet eder. Aile içindeki huzursuzluğun dağılacağına, rakipleri karşısında üstün geleceğine yorulur.

Rüyada başkasına bal yedirmek

Rüyada başkasına bal yedirmek kaybedilen bir şansın yeniden ele geçeceğine işarettir. Keyifli günlerin artacağına, uzun süredir beklenen bir fırsatın ikinci kez önüne çıkacağına delalet eder. Rüya sahibinin çevresindekilerin saygısını ve güvenini kazanacağına, ailesiyle bağının güçleneceğine yorulur. Balı kendi eliyle yedirmek, gösterilen cömertliğin karşılığını göreceğine alamettir.

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Rüyada süzme bal yemek

Rüyada süzme bal yemek zenginliğe ve iş hayatında yeni bir başlangıca yorulur. Rüya sahibinin üzerindeki sıkıntının dağılacağına, maddi yükümlülüklerinden kurtulup hafifleyeceğine delalet eder. Peteğinden ayrılmış, süzülmüş balın yenmesi kazancın temiz ve karışıksız olduğuna işaret eder. Rüya muradına ereceğine, durumu düzelince ihtiyaç sahiplerine yardım edeceğine alamettir. İş kuran biri için yeni bir alana açılmaya işaret sayılır.

Rüyada balın tadına göre tabiri

Balın tadının beklendiği gibi gelmemesi bu rüyanın hükmünü bozmaz. Acı bal yemek, ekşi bal yemek, tatsız bal yemek ve balı yiyip tadını alamamak tabirde aynı yere düşer, çünkü bal ağza girdiği sürece hayır ayakta kalır. Rüya sıkıntılı bir dönemin kapanmasına, yakın zamanda gelecek rahat ve mutlu günlere işaret eder. Rüya sahibinin gelirinin artacağına, geçiminin genişleyeceğine ve yaşayışının eskisinden daha rahat olacağına delalet eder. Aile hayatında huzurun yerleşmesine, uzayan sorunların çözülmesine ve yaşanan ayrılıkların sona ermesine yorulur. Anlayışlı bir kimseyle tanışmaya, beklenmedik bir kazanca ve ferahlığa da alamettir. Damakta tat kalmaması gelecek müjdeyi eksiltmez, bal yenmiş sayılır.

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Rüyada bozuk bal yemek

Tadı kaçmış bal ile bozulmuş bal ayrı şeylerdir. Acı, ekşi ya da tatsız bal yemek hayra yorulurken, bozulmuş balın yenmesi uyarı tarafına geçer.

Rüyada bozuk bal yemek beklenmedik bir hayal kırıklığına işaret eder. Rüya sahibinin girdiği ya da gireceği bir işte yanlış bir yatırım yapacağına, güvendiği kazanç kapısının umduğu gibi çıkmayacağına delalet eder. Acele verilecek bir kararın zarar getireceğine yorulur. İhmal edilen bir rahatsızlığın büyümesine karşı tedbirli olmaya da işarettir. Bozuk bal yalnız görülüp ağza götürülmemişse bu uyarı rüya sahibini bağlamaz.