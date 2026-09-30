Rüyada birinden kaçmak kötülüklerden korunmaya, zarar veren bir durumdan sıyrılıp selamete çıkmaya ve geçmişte yapılan bir hatadan dönmeye delalet eder.

Rüyada birinden kaçmak, tabirde birkaç ölçüye birden bakılarak değerlendirilir. Rüya sahibinin kaçarken korku duyup duymadığı ve kaçışın koşarak mı, saklanarak mı yoksa arabayla mı olduğu ilk bakılan ölçülerdir. Kaçılan kimsenin elinde silah ya da bıçak bulunması ve o kimsenin hangi sıfatla anıldığı da tabirde hesaba katılır.

Rüyada birinden kaçmak

Rüyada birinden kaçmak hayra yorulur. Rüya sahibinin kötülüklerden korunacağına ve kendisine zarar veren bir durumdan sıyrılıp selamete çıkacağına delalet eder. Hayrı dokunmayan kimselerden ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşacağına, taşıdığı sıkıntının kalkacağına da işaret sayılır. Rüyada birilerinden kaçmak, rüyada sürekli kaçmak ve rüyada sürekli birilerinden kaçmak aynı tabire girer.

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Bu rüya, işini bozan kimselerden uzak durulacağına, rüya sahibinin sevilip sayılan biri olduğuna ve gayretiyle muradına ereceğine delalet eder. Rüyada birinden kaçtığını görmek de hayal edilen şeylere yakın zamanda kavuşulacağına ve yaşam şartlarının düzeleceğine yorulur. Aile bağlarının kuvvetleneceğine, emeğin karşılığının alınacağına ve rüya sahibi hakkında kurulan tuzaklardan korunulacağına işaret sayılır.

Tabirin bir manası daha vardır. Rüyada birinden kaçmak tövbeye ve pişmanlığa, geçmişte yapılan bir hatadan dönüleceğine ve o hataya bir daha düşülmeyeceğine işaret eder. Kaçıp kurtulduğunu görmek de aynı yönde tabir edilir. Sıkıntı ile kederin son bulacağına, bereketin artacağına ve dargınların barışacağına delalet eder. İhtiyaçların giderileceğine, maddi ve manevi bir destek görüleceğine de işaret sayılır.

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Rüyada korkarak birinden kaçmak

Rüyada korkarak birinden kaçmak selamete çıkmaya ve rahatlamaya delalet eder. Korku, tabiri bozmaz, aksine kuvvetlendirir. Korku ne kadar büyükse müjde de o kadar büyüktür. Neden kaçtığını bilmeden ve hiç korku duymadan kaçan kimsenin rüyası ise sıkıntıya delalet eder. Rüya sahibinin üzerine düşen işten geri durduğuna yorulur. Korkup kaçmak ve saklanmak, sıkıntıların aşılacağına ve emniyete kavuşulacağına işaret sayılır. Bir erkekten korkup kaçmak da korku ölçüsüne göre tabir edilir. Kaçılan kimsenin erkek olması hükme ayrıca kendi manasını katar.

Rüyada birinden kaçamamak

Rüyada birinden kaçamamak, rüya sahibini bekleyen hayırlı bir habere ve keyifli bir hayata delalet eder. Rüyada kaçarken yakalanmak da korkulanın aksine hayra yorulur. Özel hayatta ve iş hayatında başarıya, isteklerin gerçekleşmesine ve sağlıkla ilgili sıkıntıların çözülmesine işaret sayılır.

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Kaçılan kimse hileli ve sahtekâr biriyse tabir başka yöne gider. Bu durumda rüya, sahtekâr kimseler yüzünden sıkıntı yaşanacağının işareti sayılır ve dikkatli olmak gerektiğine delalet eder.

Rüyada birinden koşarak kaçmak

Rüyada birinden koşarak kaçmak, aynı hataların bir daha tekrarlanmayacağına ve hayallerin kısa süre içinde gerçeğe döneceğine işaret eder. Rüyada koşarak kaçmak da aynı yöndedir. Kaçılan kimse tanınmasa bile rüya sahibini yoran meselenin kısa sürede kapanacağına yorulur. Rüya sahibinin aklı ve sabrı sayesinde bütün sorunları aşacağına delalet eder. Hastalık varsa şifa bulunacağına ve iş hayatında beklenmedik bir kazanç sağlanacağına yorulur.

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Rüyada birinden kaçıp saklanmak

Rüyada birinden kaçıp saklanmak borçların kapanacağına ve sıkıntılı hâlin sona ereceğine delalet eder. Küs olunan kimselerle barışılacağına, yakında hayırlı bir haber alınacağına ve iş hayatıyla aile hayatında başarı elde edileceğine işaret sayılır. Rüyada birilerinden kaçmak ve saklanmak da rüya sahibinin maddi darlığa düşmeyeceğine yorulur. Uzun süredir çözülemeyen bir meselenin kapanacağına, gayretle girişilen işlerde kısa sürede yüksek bir yere ulaşılacağına ve anlayışlı bir eşle yuva kurulacağına delalet eder.

Saklanmak hükme kendi manasını da katar. Geçmişte yapılan bir hatanın fark edileceğine ve o hatadan dönüleceğine delalet eder. Çevredeki kıskanç kimselerin dedikodusuna karşı dikkatli olunması gerektiğine de işaret sayılır.

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Rüyada tehdit eden birinden kaçmak

Rüyada tehdit eden birinden kaçmak emniyete çıkmaya delalet eder. Zarar verme niyetiyle yaklaşan kimsenin tesirinin kalmayacağına ve rüya sahibinin o kimsenin elinden korunacağına işaret sayılır. Kaçılan kimsenin elinde ne bulunursa bulunsun tabir bu yönde verilir. Tehdidin cinsi hükmün yönünü değiştirmez, yalnız hayrın hangi konuda görüleceğini belirler. Rüyada silahlı adamlardan kaçmak da bu hükmün içindedir.

Rüyada silahlı birinden kaçmak

Rüyada silahlı birinden kaçmak büyük bir sorunun aşılacağına delalet eder. Kaybedilen mal ya da paranın geri geleceğine ve rüya sahibini çekemeyen kimselerin vereceği zarardan korunacağına işaret sayılır. Rüyada silahlı birilerinden kaçmak da aynı anlama gelir ve hepsinin zararından emin olunacağına yorulur. Çekemeyen kimselerin hasetliği rüya sahibinin yükselmesini durduramaz. Bu rüya, sabırla hedefe ulaşılacağına delalet eder.

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Rüyada bıçaklı birinden kaçmak

Rüyada bıçaklı birinden kaçmak, dostların yardımıyla terfi alınacağına delalet eder. Zorluklara karşı başarı elde edileceğine ve kısa zamanda büyük fırsatlar çıkacağına işaret sayılır.

Rüyada düşmandan kaçmak

Rüyada düşmandan kaçmak, gerçek hayattaki tasa ve dertlerden kurtulmaya, huzura ve maddi istikrara dönmeye delalet eder. Rüyada düşmandan kaçmak ve saklanmak da aynı yönde tabir edilir. Rüyada düşmanın rüya sahibini bulamaması ise aradaki dargınlığın sona ereceğine işaret sayılır.

Rüyada beni öldürmek isteyen birinden kaçmak

Rüyada beni öldürmek isteyen birinden kaçmak, rüya sahibinin sağduyusu ve sükûneti sayesinde karşılaştığı tehlikenin ortadan kalkacağına delalet eder. İşlerin sorunsuz ilerleyeceğine ve tıkanmış durumların açılacağına işaret sayılır. Zor bir dönemin ardından talihin döneceğine yorulur.

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Rüyada kaçılan kişinin sıfatına göre tabiri

Kaçılan kişinin sıfatı bu rüyanın tabirini değiştirir ve hayrın hangi yönden geleceğini belirler. Kimi sıfat hükmü uyarı tarafına çevirir. Rüyada kötü insanlardan kaçmak ve rüyada kötü adamlardan kaçmak, yanlış bir çevreden ayrılmaya ve bu ayrılıktan sonra işlerin düzelmesine delalet eder.

Rüyada bir erkekten kaçmak

Rüyada bir erkekten kaçmak iş hayatında kazanca delalet eder. Kaçılan kimsenin erkek olması hükmü kazanç tarafına çeker. Rüya sahibinin beklediği bir işin açılacağına ve emeğinin karşılığını göreceğine işaret sayılır. Rüyada bir adamdan kaçmak ve bir erkekten kaçıp saklanmak için de aynı hüküm geçerlidir.

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Rüyada bir kadından kaçmak

Rüyada bir kadından kaçmak, çevredeki samimiyetsiz kimselere karşı uyarıya yorulur. Rüya sahibinin yakınında görünüşte yakınlık gösteren ama içten davranmayan biri bulunduğuna işaret eder. Rüyada kadından kaçmak, bu kimseden uzak durulacağına ve sözüne itibar edilmeyeceğine delalet eder. Kaçma eylemi burada da rüya sahibinin korunacağını gösterir.

Rüyada takıntılı birinden kaçmak

Rüyada takıntılı birinden kaçmak hayra ve esenliğe delalet eder. Takıntılı sıfatı hükmü rakiplere karşı üstünlük tarafına çeker. Zarar vermekte ısrar eden bir kimseye karşı güç kazanılacağına, o kimseden uzak durulacağına ve rüya sahibinin ilkelerinden ödün vermeyeceğine işaret sayılır. Dostlar arasında yaşanan tartışmaların hoşlukla sonuçlanacağına ve istenmeyen bir olayın kısa sürede mutlulukla kapanacağına yorulur.

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Rüyada tanımadığın birinden kaçmak

Rüyada tanımadığın birinden kaçmak zorlukların geride bırakılacağına delalet eder. Kaçılan kimsenin tanınmaması hayrın iş yönünden geleceğine işarettir. Önemli bir iş ortaklığı kurulacağına ve girilecek işte başarı sağlanacağına yorulur. Rüya sahibinin çevresinde saygı göreceğine ve aile içinde huzur bulunacağına işaret sayılır.

Rüyada sarhoş birinden kaçmak

Rüyada sarhoş birinden kaçmak haramdan uzak durulacağına delalet eder. Son anda birine ihanet etmekten vazgeçileceğine ve huzurlu bir hayat yaşanacağına işaret sayılır. Emeklerin boşa gitmeyeceğine ve borçların ödeneceğine yorulur.

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Rüyada arabayla birinden kaçmak

Rüyada arabayla birinden kaçmak, birikimin artacağına ve itibar sahibi olunacağına delalet eder. Maddi zorlukların hızla aşılacağına ve hem eve hem işe bereket gireceğine işaret sayılır.