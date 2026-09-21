Rüyada böcek görmek, büyük olmadığı hâlde ardı kesilmeyen sıkıntılara, çevredeki kıskanç ve gücü sınırlı kimselere delalet eder.

Rüyada böcek görmek, rüya sahibinin böceğe ne yaptığına ve böceğin rüya sahibine ne yaptığına göre iki ayrı yönde tabir edilir. Böceği öldürmek, ezmek ve böcekle uğraşmak rüya sahibinin kendi eylemi sayılır. Böcek tarafından ısırılmak, üzerinde böcek dolaşması, evin ya da erzağın böcekle dolması ise rüya sahibinin karşılaştığı hâllerdir. Böceğin hangi cinsten olduğu da tabirin yönünü değiştiren ölçütlerden biridir.

Rüyada böcek görmek

Rüyada böcek görmek, kişinin huzurunu bozan sıkıntılara delalet eder. Bu sıkıntılar büyük değildir ama ardı kesilmez, dert ve keder uzayıp gider. Rüyada böcek, küçüklüğü sebebiyle büyük bir felakete değil, sürekliliğiyle yoran bir meseleye yorulur. Aynı rüya, kişinin çevresinde bulunan kıskanç ve kötü niyetli kimselere işaret eder. Gücü sınırlı olduğundan büyük bir zarar veremeyen bu kimseler rüya sahibini durmadan uğraştırırlar. Rüya ikili ilişkilerde ve aile içinde çıkacak tartışmalara, evlilikte huzursuzluğa da delalet eder.

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Tabirin yönünü belirleyen ölçü böceğin rüya sahibiyle kurduğu yakınlıktır. Böcek kişinin üzerinde, elinde ya da vücudunda dolaşıyorsa rüya müjdeye ve sıkıntının kalkmasına yorulur. Bu hâlde malın ve kazancın artmasına, yakın zamanda sevindirici bir haber alınmasına delalet eder. Böcek eve, erzağa ya da yatağa girmiş hâlde görülmüşse hüküm huzursuzluğa ve kayba döner. Evi böcek basması gibi bazı rüyalarda ise aynı yakınlık, kaybın savuşturulmasına yorulur.

Rüyada böceğin rengine göre tabiri

Böceğin rengi tabirin hangi yönden geleceğini gösterir. Koyu renkli böcek, rüya sahibini uğraştıracak bir zorluğa ve çevresindeki kıskançlığa delalet eder. Açık renkli böcek habere, misafire ve kazanca yorulur. Kırmızı böcek ise bu iki yönün dışında öfkeye ve söz işitmeye işaret eder.

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Rüyada siyah böcek görmek

Rüyada siyah böcek görmek kıskançlığa ve hasede delalet eder. Rüya sahibinin elde ettiği başarıları çekemeyen kimselerin sayısının artacağına işaret eder. Siyah böcek görmek, işler yolunda giderken beklenmedik bir hadiseyle karşılaşılacağına yorulur.

Rüyada büyük siyah böcek görmek, sıkıntı içindeki kimsenin büyük bir hadiseyle karşılaşmasına delalet eder. Siyah büyük böcek gören kişinin bu zorluktan çıkmakta güçlük çekeceğine işaret eder.

Rüyada kara böcek görmek

Rüyada kara böcek görmek, çözülmesi zor ve uzun sürecek problemlere delalet eder. Maddi ve manevi kayba, parasal zarara işaret eder. Karaböcek görmek, bu zorlukların sonunda aşılacağına da delalet eder. Kara böcekler görmek, kaybın bir müddet devam edeceğine ve meselenin kısa sürede dağılmayacağına yorulur.

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Rüyada kara böcek öldürmek, ihanet edecek kimsenin vaktinde tanınıp def edilmesine işaret eder. Karaböcek öldürmek, sıkıntılı bir dönemin ardından iş hayatında gelecek hayırlı gelişmelere ve rahatlamaya delalet eder.

Rüyada yeşil böcek görmek

Rüyada yeşil böcek görmek, maddi bakımdan kazançlı bir işe girileceğine delalet eder. Rüya sahibinin önünde huzurlu günlerin başlayacağına ve gelirinin düzene gireceğine işaret eder.

Rüyada kırmızı böcek görmek

Rüyada kırmızı böcek görmek kötü haber almaya delalet eder. Rüya sahibinin söylenen sözlere hedef olacağına ve büyük bir öfkeye kapılacağına işaret eder.

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Rüyada beyaz böcek görmek

Rüyada beyaz böcek görmek, eve misafir geleceğine ve gelen misafirle birlikte hanedeki mutluluğun artacağına işaret eder. Ummadık yerden ele para geçeceğine, kişinin huzura erip doğru yolu bulacağına alamettir.

Rüyada kahverengi böcek görmek

Rüyada kahverengi böcek görmek, uzakta yaşayan bir yakının sağlık meselesiyle ilgili güzel haber alınacağına delalet eder. Önde duran zorlukların kolaylıkla aşılacağına işaret eder.

Rüyada bir sürü böcek görmek

Rüyada bir sürü böcek görmek, iş ve eğitim hayatında zorluk çekileceğine delalet eder. Böcekler görmek, rüya sahibinin karşısına baş edilmesi güç bir meselenin çıkacağına işaret eder. Böcek sürüsü görmek, bu meselenin zamanla daha da karmaşık bir hâl alacağını ve tek bir hamleyle çözülmeyeceğini gösterir.

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Aynı rüya, çekilen çilenin ve sıkıntının ardından başarının geleceğine de yorulur. Tartışmalı bir konuda rüya sahibinin haklı çıkacağına ve zafere ulaşacağına delalet eder. Çeşitli böcekler görmek, uğraşılacak işlerin birbirinden farklı yönlere çekeceğine ve her birinin ayrı emek isteyeceğine işaret eder.

Rüyada böcek istilası görmek

Rüyada böcek istilası görmek, girişilen işin yakınlar tarafından kabul görmeyeceğine delalet eder. Rüya sahibinin çevresinden tepki göreceğine, ev içinde huzursuzluğun ve karmaşanın artacağına işaret eder.

Rüyada böcek öldürmek

Rüyada böcek öldürmek, uzun süredir devam eden sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder. Rüya sahibinin rahat ve huzurlu bir yaşama kavuşacağına, üzerindeki yükün kalkacağına işaret eder. Borcu olan kimse için borcun kapanmasına, sıkışan işlerin yoluna girmesine yorulur.

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Rüya aynı zamanda sorun çıkaran kimselerin ve düşmanların etkisiz hâle getirileceğini gösterir. Rüya sahibinin daha önce kaybettiği güveni geri kazanacağına, çevresinde itibarının yeniden yerine oturacağına alamettir.

Rüyada böcek ezmek

Rüyada böcek ezmek, böceğin ayak altında kalmasıyla tabir edilir. Güçlünün güçsüzü ezmeye çalışmasına ve haksız bir yenilgiye delalet eder. Rüya sahibinin düşmanına yenilip sıkıntı çekeceğine, hakkını arayamadığı bir çekişmenin içine düşeceğine işaret eder.

Rüyada böcek öldürmeye çalışmak

Rüyada böcek öldürmeye çalışmak, iş rakiplerini aşma çabasına ve kötü niyetli kimselerden uzaklaşmaya işaret eder. Böceklerle uğraşmak, zorluklarla mücadele etmeye delalet eder. Böceklerden kurtulan kimse için rüya, sıkıntısız bir hayata ve sağlığın korunmasına yorulur.

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Rüyada büyük böcek öldürmek

Rüyada büyük böcek öldürmek, sıkıntının kaynağı olan büyük bir meselenin ortadan kalkmasına delalet eder. Rüya sahibinin uzun süredir taşıdığı derdin sona ermesine ve rahatlamasına işaret eder.

Rüyada ölü böcek görmek

Rüyada ölü böcek görmek, kısmetlerin açılacağına ve kazanç kapılarının aralanacağına işaret eder. Ölmüş böcek görmek, rüya sahibini yoran bir meselenin sona ereceğine delalet eder. Ölmüş böcekler görmek, kapalı duran işlerin açılmasına ve hayrın çoğalmasına yorulur. Ölmeyen ve bir türlü öldürülemeyen bir böcek görülmüşse rüya, memnun olunmadığı hâlde kurtulunamayan, sürekli dert kaynağı olan bir duruma delalet eder.

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Rüyada evde böcek görmek

Rüyada evde böcek görmek, hoşlanılmayan bir kimsenin eve sürekli gelip gitmesine delalet eder. Bu kimsenin kişiliği ev halkı tarafından beğenilmez, her gelişi huzuru bozar. Evinde böcek görmek, ev içinde tartışma çıkacağına ve huzursuzluğun artacağına işaret eder. Evde böcekler görmek, mal ve mülk kaybı tehlikesine yorulur.

Rüyada evi böcek basması

Rüyada evi böcek basması, sahip olunan şeyleri kaybetme tehlikesinin atlatılacağına işaret eder. Evi böcek sarması ve evden böcek çıkması da aynı tabire girer.

Rüyada yatakta böcek görmek

Rüyada yatakta böcek görmek, yakın zamanda huzuru bozan olaylar yaşanacağına ve uykusuzluğa işaret eder. Yatakta görülen böcek, hayattaki nimetlerin kıymetinin bilinmediğine delalet eder.

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Rüyada duvarda böcek görmek

Rüyada duvarda böcek görmek ve tavanda böcek görmek, gelirin sürekli olmasına ve maddi durumun düzelmesine delalet eder. Rüya sahibinin meslek hayatında itibarının güçleneceğine, hanesindeki bereketin genişleyeceğine işaret eder.

Rüyada böceğin cinsine göre tabiri

Böceğin cinsi tabirin yönünü doğrudan değiştirir. Arı ve uğur böceği gibi hayırlı sayılan böcekler bereketle ve uğurla tabir edilir. Pislik böceği türünden olanlar ise haram mala, düşmanlığa ve işten çıkarılmaya delalet eder.

Rüyada sümüklü böcek görmek

Rüyada sümüklü böcek görmek göç etmeye delalet eder. Rüya sahibinin iş ya da eğitim sebebiyle şehir, hatta ülke değiştireceğine işaret eder. Kabuksuz sümüklü böcek görmek, işlerin ağır ilerleyeceğine ve kişinin sabrının taşacağına yorulur. Rüya, geride kalıcı iz bırakmayacak, kısa sürede silinecek geçici bir duruma da işaret eder. Sümüklü böcek öldürmek ise kapatılmış bir kapıya geri dönmeye delalet eder. Rüya sahibinin özür dileyip yardım isteyeceğini, ancak hemen kabul görmeyeceğini gösterir.

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Rüyada uçan böcek görmek

Rüyada uçan böcek görmek, beklenen durumun hayırla sonuçlanacağına delalet eder. Huzura, başarıya ve mutluluğa işaret eder. Rüya, kişinin umduğu işin gerçekleşeceğine yorulur.

Rüyada zehirli böcek görmek

Rüyada zehirli böcek görmek, sinsi ve iki yüzlü bir düşmana delalet eder. Bu kimse rüya sahibine yakın durur, kıskançlığını ve niyetini gizler.

Rüyada kıskaçlı böcek görmek

Rüyada kıskaçlı böcek görmek, mal ve mülk sahibi olunacağına işaret eder. Haneye bereket geleceğine ve kazançlı işlere girileceğine delalet eder.

Rüyada böcek ısırması

Rüyada böcek ısırması hastalığa yakalanmaya delalet eder. Var olan bir rahatsızlığın uzayıp ciddi bir hâl alacağına işaret eder. Böcek ısırdığını görmek, beklenen haberin ya da takip edilen resmî işin gecikeceğine yorulur. Bir işe girişilecekse geç kalındığını gösterir.

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Isırılan yer hükmü değiştirmediği için ayağını böcek ısırması ile elini böcek ısırması aynı yönde tabir edilir. Böcek ısırması ve acıması, rahatsızlığın kolay geçmeyeceğine ve tedavinin uzayacağına delalet eder. Böcek ısırması ve şişmesi, hafife alınan bir rahatsızlığın büyüyeceğine işaret eder.

Rüyada böcek sokması

Rüyada böcek sokması, çalışma hayatında zarara yol açacak bir terslikle karşılaşılacağına delalet eder. Rüya sahibinin sağlık tarafında da sorun yaşayacağına işaret eder.

Rüyada böcek ısırması ve kanaması

Rüyada böcek ısırması ve kanaması, güvenilen bir ortağın ihanetine delalet eder. Rüya sahibinin en yakınında duran kimseden zarar göreceğine işaret eder.

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Rüyada böceğin büyüklüğüne göre tabiri

Böceğin iriliği tabirin ağırlığını belirler. İri böcek, rüya sahibinin karşısına çıkacak meselenin büyüklüğüne ve onu sarsacağına delalet eder. Küçük böcek ise yoran, fakat kişiyi deviremeyecek bir huzursuzluğa işaret eder.

Rüyada büyük böcek görmek

Rüyada büyük böcek görmek, hayatta kötü olaylarla karşılaşılacağına delalet eder. Evlilik hayatında ve aile içinde sorunlar çıkacağına işaret eder. Kocaman böcek görmek, rüya sahibini kedere düşürecek ve uzun süre meşgul edecek bir sıkıntıya yorulur.

Rüyada küçük böcekler görmek

Rüyada küçük böcekler görmek, hayata yeni dahil olacak bir kimsenin huzursuzluk çıkaracağına işaret eder. Bu kimsenin rüya sahibinin düzenini bozacağına, evde ya da iş yerinde tartışmaya yol açacağına delalet eder.

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Rüyada böcek görmek ve korkmak

Rüyada böcek görmek ve korkmak, korkulan şeyden hayır çıkacağına delalet eder. Rüya sahibinin sağlık tarafındaki sorunlarının çözüleceğine ve küskün dostlarıyla barışacağına işaret eder. Böcekten korkmak, kişinin önündeki hayır kapılarının açılacağına yorulur. Rüya, korkulan meselenin göründüğü kadar ağır çıkmayacağına ve rüya sahibinin çekindiği yerden rahat bulacağına işaret eder.

Rüyada siyah böcek görmek ve korkmak

Rüyada siyah böcek görmek ve korkmak, kıskanç kimselerden gelecek bir zarardan çekinildiğine ve bu çekincenin boşa çıkacağına delalet eder. Haset besleyen kimselerin gücünün rüya sahibine zarar vermeye yetmeyeceğine işaret eder.

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Rüyada böcekten kaçmak

Rüyada böcekten kaçmak, istenen şeylerin gerçekleşeceğine yorulur. Rüya sahibinin dünya nimetlerine kavuşacağına, kaçtığı meseleden zarar görmeyeceğine delalet eder.

Rüyada vücuttan böcek çıkması

Rüyada vücuttan böcek çıkması, başkasının işine karışan meraklı ve rahatsız edici bir kimseye işaret eder. Bu kimse rüya sahibinin özel meselelerini öğrenmek ister ve sorularıyla onu bunaltır.

Rüyada kulaktan böcek çıkması

Rüyada kulaktan böcek çıkması, bilinen bir meselenin rüya sahibinin başına dert olacağına delalet eder. Kulağa böcek girmesi, uzun sürecek bir karamsarlığa işaret eder.

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Rüyada ağzından böcek çıktığını görmek

Rüyada ağzından böcek çıktığını görmek, huzursuz olunan bir meselede son sözü söyleyip o işten kurtulmaya delalet eder. Ağzından böcek tükürmek, rüya sahibinin içinde tuttuğu sözü söyleyeceğine ve söyledikten sonra rahatlayacağına işaret eder.

Rüyada burnundan böcek çıkması

Rüyada burnundan böcek çıkması, rahatsız edici bir durumla karşılaşmaya delalet eder. Rüya sahibinin alışılmış düzeninin ve günlük işlerinin bozulacağına işaret eder.

Rüyada üzerinde böcek görmek

Rüyada üzerinde böcek görmek, yakın zamanda sevindirici ve hayırlı bir haber alınacağına delalet eder. Vücudunda böcek görmek, rüya sahibini uğraştıran sıkıntının kısa sürede ortadan kalkacağına işaret eder. Böceklerin üstüne gelmesi, iş hayatında başarıya ve elde edilecek kazanca yorulur. Rüya, kişinin beklediği açılışın yaklaştığını gösterir.

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Rüyada saçta böcek görmek

Rüyada saçta böcek görmek, kafa karıştıracak konulara ve rüya sahibini uğraştıracak meselelere delalet eder. Kafada böcek görmek, işlerin aksayacağına işaret eder. Saçından böcek çıkması, rüya sahibinin aklını meşgul eden ve iş verimini düşüren bir meseleye yorulur.

Rüyada yiyecekte ve erzakta böcek görmek

Yiyecekte ve erzakta görülen böcek, malın bozulmasına ve değerinin düşmesine delalet eder. Rüya, elindekinin kıymetini bilmeyen, israf eden ve harama yönelen kimsenin maddi zorluğa düşeceğine işaret eder. Böceklenmiş erzağı ayıklamak ise sorunları çözmek için çaba göstermeye yorulur.

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Rüyada böceklenmiş pirinç görmek

Rüyada böceklenmiş pirinç görmek, maddi kayba ve yanlış bir yatırıma delalet eder. Böcekli pirinç görmek, rüya sahibinin eski varlıklı günlerini arayıp pişmanlık duyacağına, ancak bu pişmanlıkta geç kalacağına işaret eder.

Rüyada böceklenmiş un görmek

Rüyada böceklenmiş un görmek, bakliyat böceklenmesi ve unun içinde böcek görmek hanedeki bereketin azalmasına ve malın elden çıkmasına delalet eder. Rüya sahibinin kazancında eksilme olacağına işaret eder.

Rüyada yemekten böcek çıkması

Rüyada yemekten böcek çıkması, art niyetli kimselerin rüya sahibinin rızkını ve aile saadetini hedef almasına delalet eder. Evin geçimine yönelen bir zarara işaret eder.

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Rüyada böcek yemek

Rüyada böcek yemek, ikili ilişkilerde mutsuzluğa delalet eder. Geveze bir eşle kurulan huzursuz bir evliliğe işaret eder. Rüya sahibinin başarısının ve makamının düşeceğine, maddi ve manevi kayba uğrayacağına yorulur.