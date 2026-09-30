Rüyada bulaşık yıkamak, biriken işin bitirilip sıkıntının kalkmasına ve yenen nimetin şükrünün eda edilmesine delalet eder.

Rüyada bulaşık yıkamak, tabirde birkaç ölçüye birden bakılarak karşılanır. Kapların kirli mi yoksa yıkanmış mı durduğu, suyun akar ve temiz olup olmadığı, rüyanın kendi evinde mi yoksa başka bir hanede mi geçtiği ve kapların yıkanmadan birikip birikmediği hükmü değiştirir. Tabağın, bardağın ve çatal bıçağın kendi kayıtları da tabire girer.

Rüyada bulaşık yıkamak

Rüyada bulaşık yıkamak, ertelenmiş işin bitirilmesine ve o iş yüzünden çekilen sıkıntının kalkmasına delalet eder. Kirli kaplar rüya sahibinin halletmediği işlere, üstüne yığdığı sorumluluğa işarettir. Kapların yıkanması ise o yükün bir bir eda edilmesine yorulur. Bulaşık yıkadığını gören kimse tasasından ve kederinden kurtulur, borcunu kapatıp ferahlar. Hanesinde dağınık duran işler de düzene girer. Kap yiyeceğin kabı olduğu için tabir rızka da bağlanır. Bulaşık yıkamak yenen nimetin şükrünün eda edilmesine, geçmişte aksatılan vazifelerin telafi edilmesine ve bu borçtan kurtulmaya alamettir. Kendi evinde bulaşık yıkadığını görmek hanede bazı şeylerin düzene konacağına, uzun süredir karışık duran bir meselenin açıklığa çıkacağına yorulur. Akan suyun altında yıkamak hayra delalet eder ve derdin su gibi akıp gitmesine işarettir. Köpüklü temiz suda yıkamak berekete ve sağlığın yerine gelmesine alamettir. Sünger, deterjan ve bulaşık teli yıkamanın aletidir. Bunlarla ovulan kap kirinden kurtuldukça rüya sahibinin üzerindeki iş de eksilir. Rüya sahibi elindeki yığılmış işi bitirir, zorluk geçtikten sonra esenliğe kavuşur.

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Rüyada elde bulaşık yıkamak

Rüyada elde bulaşık yıkamak, sıkıntının kısa sürede kalkmasına ve sakin bir yaşayışa girmeye delalet eder. Kapların avuç gücüyle ovulup temizlenmesi, işin başkasına bırakılmadan bizzat görülmesine işarettir. Elde bulaşık yıkayan kimse derdini kendi emeğiyle çözer.

Rüyada kirli bulaşık yıkamak

Rüyada kirli bulaşık yıkamak, kısa zamanda dertlerden kurtulmaya ve yanlış bir yoldan dönmeye delalet eder. Kirin kaptan çıkması, rüya sahibinin daha derli toplu ve huzurlu bir hayata gireceğine işarettir. Bu rüya yeni bir işe ya da yeni bir düzene girmeye, hedefe yaklaştıracak fırsatların önüne çıkmasına da alamettir.

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Rüyada bulaşık görmek

Rüyada bulaşık görmek, rüya sahibinin önünde bekleyen halledilmemiş işlere delalet eder. Ortada duran kaplar henüz eda edilmemiş bir sorumluluğun karşılığıdır ve rüya o işin sahibine hatırlatılmasına yorulur. Kapların yıkanmış ve temiz durması müjdeli habere, kirli durması hayatın dağınıklığına işaret eder. Kabın görüldüğü yer de tabire girer ve mutfakta görülen bulaşık hanenin geçimine bağlanır.

Rüyada kirli bulaşık görmek

Rüyada kirli bulaşık görmek, hayatın dağınıklığına ve işlerin isteksizlikle savsaklandığı gevşek bir döneme delalet eder. Kapların yıkanmadan ortada bırakılması, rüya sahibinin üzerine düşeni geciktirdiğine işarettir. Kirli kap ne kadar çoksa geciken iş de o kadar fazladır. Bu rüya işin başına dönülmesi gerektiğini haber verir ve düzene girildiğinde sıkıntının kalkacağına yorulur.

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Rüyada başkasının evinde kirli bulaşık görmek, o evin yükünün ağırlaştığına ve orada işlerin yarım bırakıldığına delalet eder. Yığılmış kirli kaplar, o hanede düzenin bozulduğuna işarettir. Başkasının evinde bulaşık görmek, rüya sahibinin kendi hanesi dışında da çözüm bekleyen işlerinin bulunduğuna yorulur.

Rüyada yıkanmış bulaşık görmek

Rüyada yıkanmış bulaşık görmek müjdeli habere ve tatlı söz işitmeye delalet eder. Temiz durulanıp yerine kaldırılmış kaplar, rüya sahibinin uğraştığı işin bitirildiğine ve borcunun kalmadığına işarettir. Hüküm hayırdır ve ferahlık haber verir.

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Rüyada mutfakta bulaşık görmek

Rüyada mutfakta bulaşık görmek hanedeki huzura ve yeni bir kazanç kapısının açılmasına delalet eder. Mutfak hanenin rızkının hazırlandığı yer sayıldığı için tabir geçime bağlanır. Rüya sahibinin evine bereket gireceğine ve yeni bir işe başlayacağına işarettir. Mutfağında yıkanmış ve temiz duran kap gören kimsenin hanesinde rızık eksilmez.

Rüyada başkasının bulaşığını yıkamak

Rüyada başkasının bulaşığını yıkamak, başkalarının hayatında etkili olmaya ve onların derdine çare olup yol göstermeye delalet eder. Rüya sahibi insanların kusurunu örter, cömert davranıp sadaka verir. Yardım gören kimseler de onun için hayır duası eder. Başkasına ait kapları temizlemek o kimsenin yükünü üstlenmeye işarettir ve hüküm hayırdır.

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Rüyada başkasının evinde bulaşık yıkamak

Rüyada başkasının evinde bulaşık yıkamak, gidilen haneye bir konuda yardım edilmesine delalet eder. Rüya sahibinin o evde oturanların derdine çare olacağına ve yükünü üstleneceğine işarettir. Başka bir hanenin kaplarını temizlemek, orada karışık duran işlerin düzene gireceğine ve hanenin sıkıntısının hafifleyeceğine yorulur. Kapları yıkayıp yerine kaldırdığını görmek, üstlenilen işin sonuna kadar götürüleceğine alamettir.

Rüyada tanıdık birinin evinde bulaşık yıkamak, bilinen bir haneye yardım etmeye ve bu hizmetin karşılığında hayır duası almaya delalet eder. Tanınan bir evin kaplarını temizlemek, orada görülmeyi bekleyen işin üstlenilmesine işarettir. Alınan bu duanın ardından kazançlı işlere girmenin yolu bulunur ve rüya sahibinin maddi sıkıntısı kalkar.

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Rüyada bulaşık makinesi görmek

Rüyada bulaşık makinesi görmek hayırla tabir olunur. Makinede bulaşık yıkandığını görmek, rüya sahibi hiç uğraşmadan sorunlarının hızla çözüleceğine ve işlerinin yoluna gireceğine delalet eder. Bu rüyayı gören kimse rahat bir geçim sürer. Yeni makine görmek sıkıntının kısa zamanda sona ereceğine işarettir. Kapları makineye koyup çalıştırmak, rüya sahibinin işini ehline bırakacağına ve bundan zarar görmeyeceğine yorulur.

Rüyada bulaşık makinesi doldurmak

Rüyada bulaşık makinesi doldurmak maddi rahatlığa ve çevrede tanınmaya delalet eder. Kapların makineye yerleştirilmesi, işin sıraya konup görülmeye hazır hâle getirilmesine işarettir. Rüya sahibinin geçimi genişler ve adı hayırla anılır.

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Rüyada bulaşık makinesi boşaltmak

Rüyada bulaşık makinesi boşaltmak, başlanan işin sonuna getirilmesine ve sıkıntının tamamen bitmesine delalet eder. Yıkanmış kapların makineden çıkarılıp yerine kaldırılması, rüya sahibinin sürüncemede kalan meselesinin kapanmasına işarettir. Makinenin boşalması hanede görülecek işin kalmadığına alamettir.

Rüyada bozuk bulaşık makinesi görmek

Rüyada bozuk bulaşık makinesi görmek, işlerin gözden geçirilip başka bir yolla yapılacağına delalet eder. Çalışmayan makine, tutulan usulün sonuç vermediğine ve rüya sahibinin yöntemini değiştirmesi gerektiğine işarettir. Hüküm şer değildir ve rüya yol değişikliği haber verir.

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Rüyada birikmiş bulaşık görmek

Rüyada birikmiş bulaşık görmek, dağınıklığa ve içinden çıkılması zor bir hâle delalet eder. Kendi evinde birikmiş kap gören kimsenin çözüme kavuşturmadığı, üst üste koyduğu işleri vardır. Kalabalık bir yerde birikmiş bulaşık görmek ise kafayı meşgul eden çeşitli dertlere yorulur. Kapların kurumuş ve öylece bırakılmış olması, işleri vaktinde yapmamaktan doğan sıkıntıya işarettir. Bulaşığın ne yapılırsa yapılsın bitmemesi de yığılan işin büyüklüğüne alamettir. Bu rüya uyarıdır. Rüya sahibinin hayatına düzen vermesi ve biriken işi bir an önce eda etmesi gerekir.

Rüyada birikmiş bulaşık yıkamak

Rüyada birikmiş bulaşık yıkamak, yığılmış işin baştan sona bitirilmesine ve büyük bir sıkıntıdan çıkılmasına delalet eder. Yıkanan kabın çokluğu derdin büyüklüğünce okunur. Birikmiş bulaşığı yıkadığını gören kimse uzun süredir ertelediği ne varsa halleder.

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Rüyada bulaşık yıkayan birini görmek

Rüyada bulaşık yıkayan birini görmek, rüya sahibinin kendi işini başkasına gördürdüğüne delalet eder. Rüyada başkasının bulaşık yıkadığını görmek, üstüne düşen yükün bir yakının eline bırakılmasına alamettir. Bu rüyanın bir hâli olan kendi bulaşığının bir başkası eliyle yıkandığını görmek ise bencilliğe ve etrafın hoşnutsuzluğuna yorulur. Bu rüya işin bizzat rüya sahibi eliyle görülmesi gerektiğini haber verir.

Rüyada tabak ve bardak yıkamak

Rüyada tabak ve bardak yıkamak hayra delalet eder. Tabak yıkamak kaybolan şansın geri dönmesine ve en çetin meselenin üstüne gidecek cesareti bulmaya, hak edilen karşılığın alınmasına ve itibarın artmasına yorulur. Bardak yıkamak, alın teriyle yapılan işten büyük bir kazanç birikeceğine ve sıkıntılı bir dönemin ardından gönül rahatlığı bulmaya işarettir. Çatal bıçak yıkamak hayırlıdır ve huzura, sağlığa, borcu ödeyip ferahlamaya alamettir. Temiz tabak görmek müjdeye, kırık tabak ise kedere ve aksiliğe yorulur.

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Rüyada bulaşık tabak görmek

Rüyada bulaşık tabak görmek rızka, tabağın kıymetince mala ve yemek ikram eden bir dosta delalet eder. Kirli duran tabak, yenen nimetin ardından eda edilmeyi bekleyen bir vazifeye işarettir. Boş tabak sevinçli günlere, dolu tabak bolluk ve berekete yorulur. Çanak rızka ve temiz bir hizmetçiye, kâse ise eve ve evin geçimine işaret eder.