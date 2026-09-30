Rüyada burun kanaması görmek mala ve kazanca yorulur, sıkıntıların dağılmasına ve darlığın açılmasına delalet eder.

Rüyada burun kanaması görmek, tabirde burun maddesiyle kan maddesinin bir araya geldiği rüyalardandır. Hükmü rüyanın ayrıntısı belirler. Kanın az mı çok mu aktığı, elbiseye mi yere mi bulaştığı ve kendiliğinden durup durmadığı hükmü başka başka yöne çeker. Kanamanın hangi sebeple başladığı ve kimin burnunun kanadığı da aynı ölçünün içindedir. Rüya sahibinin kanı nasıl anlattığı bile hükme girer, çünkü kanın geldiği anlatımıyla gittiği anlatımı bir tutulmaz. Bu yüzden burun kanaması rüyası kimi ayrıntıda hayra, kimi ayrıntıda sıkıntıya yorulur.

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Rüyada burun kanaması görmek

Rüyada burun kanaması görmek mala ve kazanca yorulur. Kişinin eline beklemediği bir yerden mal geçeceğine, sıkıntılı günlerin geride kalacağına ve darlığın açılacağına delalet eder. Bahtın açılmasına ve maddi bir kapının aralanmasına işarettir. Az sermayeyle iyi bir kazanç elde edileceğine, eldeki işten umulandan çok hayır görüleceğine alamettir. Rüya elin genişlemesine ve durgun giden işin açılmasına yorulur.

Burun rüyada kişinin izzetine, itibarına, akrabasına ve evladına işaret eden bir maddedir. Bu yüzden rüyada burnun kanaması, gelen kazancı ev ve soy tarafına bağlar. Eve giren berekete, aileden birinin yükselmesine, hayırlı evlada ve saygılı bir eşe yorulur. Bu hayır yalnız rüya sahibinde kalmaz, evin tamamına yayılır. Kan bir yere bulaşmadan akıyorsa rüyada burnu kanamak arınmaya alamettir. Kişinin üzerinde biriken sıkıntının dışarı çıkmasına ve yükün dağılmasına işarettir. Rüya sahibi uzun süredir sıkıntılı bir dönemden geçiyorsa, rüya o dönemin sonuna gelindiğine yorulur.

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Rüyada burun kanamasının az olması

Rüyada burun kanamasının az olması mala ve kazanca yorulur. Bir iki damla kan, rüya sahibinin eline geçecek menfaate ve elindekinin artmasına delalet eder. Azıcık akan kan hayırlı sayılır, çünkü tabirde kanın taşmadığı yer hayra yorulur. Rüya, kişinin kazancını sessiz sedasız büyütmesine de işarettir.

Rüyada burun kanamasının çok ve şiddetli olması

Rüyada burun kanamasının çok ve şiddetli olması, malın elden gitmesine işaret eder. Kanın etrafa yayılması kişinin darlığa düşmesine ve başkasına el açacak duruma gelmesine delalet eder. Şiddetli kanama, eldeki imkânın taşıp dağılmasına ve kazancın tutulamamasına yorulur. Harcamanın gelirin önüne geçeceği anlamına gelir.

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Rüyada burnunun kanadığını görmek

Rüyada burnunun kanadığını görmek hayırlı sayılır. Dertlerin sona ermesine ve elden kaçtığı sanılan bir fırsatın geri dönmesine delalet eder. Borcu olan kimse için borcun kapanmasına, bir muradı olan kimse için murada ermeye işarettir. Rüyada burnun kanadığını görmek, kişinin adının hayırla anılmasına ve hastaysa şifa bulmasına yorulur. Sürüncemede kalan bir iş varsa rüya o işin yeniden açılmasına ve sonuna kadar götürülmesine alamettir.

Rüyada kendi burnunun kanadığını görmek

Rüyada kendi burnunun kanadığını görmek hazineye ve büyük mala delalet eder. Rüya sahibinin gücünün bugünkü sınırları aşacağına, makam ve mevki sahibi olacağına işaret eder. Rüyada kendi burnunun kanamasını görmek, kişinin eline umduğundan geniş bir imkân geçmesine yorulur. Sözünün geçtiği bir yere yükseleceğini haber verir.

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Rüyada burundan kan gelmesi

Rüyada burundan kan gelmesi, rüya sahibinin kanı nasıl gördüğüne göre iki yönde tabir edilir. Kanın burnundan geldiğini ve kendisine doğru aktığını görmek eline mal girmesine delalet eder. Bu yönüyle rüya, gören kimsenin işinde başarıya ve kazancının artmasına işarettir. Kanın burnundan çıkıp gittiğini, akıp uzaklaştığını görmek ise elindeki maldan çıkmasına ve mal kaybına yorulur. Rüyada burnundan kan gelmesi, kanın geldiği anlatımıyla söylendiği için kazanç yönünde yorulur. Rüyada burnundan kan geldiğini görmek, gelecek malın uzaktan değil yakın çevreden geleceğine işaret eder.

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Rüyada burun kanamasının bulaştığı yere göre tabiri

Burun kanamasında kanın nereye değdiğine ayrıca bakılır. Ele geçen malın helal mi haram mı olduğu bu ayrıntıdan okunur.

Rüyada burun kanının elbiseye bulaşması

Rüyada burun kanının elbiseye bulaşması, kişinin eline haram mal geçmesine işaret eder. Üstüne başına bulaşan kan, helal olmayan bir kazanca ve o kazancın sahibine yük olmasına delalet eder. Kanın elbisede iz bırakması, işlenen bir günahın kişinin üzerinde kalmasına yorulur. Bu rüya, kişinin eline geçen malın nereden geldiğine dikkat etmesi gerektiğine alamettir. Elbisenin kana bulanması, kişinin bir haksızlığa ortak olmasına da işaret eder.

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Rüyada burun kanının yere damlaması

Rüyada burun kanının yere damlaması, kişinin malının zekâtını vermesine delalet eder. Kan yol üzerine damlamışsa malından yoksula sadaka çıkaracağına ve o sadakanın yerini bulacağına işarettir. Üste bulaşmadan yere düşen kan, malın temiz tarafına ve o maldan hak sahibine ayrılana yorulur. Yere damlayan kan, kişinin kazancından hayır yolunda harcama yapmasına da alamettir.

Rüyada kanın hiçbir yere bulaşmaması

Rüyada kanın hiçbir yere bulaşmaması, kişinin günah işlemekten korunduğuna delalet eder. Akan kanın üste başa ve yere değmemesi, rüya sahibinin üzerinde bir vebal kalmayacağına işaret eder. Bu yönüyle rüya, kişinin bir günaha bulaşmadan çıkmasına ve elini kirletmeden kazanmasına yorulur.

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Rüyada burun kanamasının durup durmamasına göre tabiri

Tabirde kanamanın dinmesi başlanan işin bitirilmesi, sürüp gitmesi ise yarım bırakılması sayılır. Kendiliğinden duran kanama hayrın tamamlandığına, dinmeyen kanama o hayrın eksik kalmasına delalet eder. Kanamayı rüya sahibinin kendi eliyle durdurması hayra yorulur.

Rüyada burun kanamasının durmaması

Rüyada burun kanamasının durmaması noksanlığa delalet eder. Kişinin başladığı hayır işini eksik bırakacağına, bazı konularda yetersiz kalacağına ve üstlendiği işin altından tam kalkamayacağına işaret eder. Elinden çıkanın geri gelmemesine ve elindekinin azalmasına yorulur. Kan durmaksızın aktığı hâlde hiçbir yere bulaşmıyorsa hüküm arınma tarafına döner. Bu hâlde akışın sürmesi, kişinin üzerindeki günahın ve kederin akıp gitmesine işarettir.

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Rüyada burun kanamasını durdurmak

Rüyada burun kanamasını durdurmak, kişinin sıkıntısını kendi eliyle çözeceğine delalet eder. Rüya, ailesinden en büyük desteği göreceğine ve sevindirici bir haber alacağına işarettir. Kanı kendi eliyle kesen kimse için rüya maddi olarak rahatlamaya alamettir. Kanamayı durdurmak, kişinin bir işi başkasına muhtaç olmadan bitirmesine de işaret eder.

Rüyada başkasının burnunun kanadığını görmek

Rüyada başkasının burnunun kanadığını görmek, yakın çevreden biriyle ilgili bir habere işaret eder. Rüya, o kimsenin yardıma ihtiyacı olduğuna ve rüya sahibinden destek bekleyeceğine delalet eder. Kanayan kimse rüya sahibinin sevdiği biriyse hüküm hayır tarafındadır. İşlerin sağlam gitmesine, sıkıntıların çözülmesine ve daha geniş bir eve geçmeye yorulur. Kanayan kimse sevmediği biriyse rüya üzüntü tarafına döner. Kişinin çevresinden umduğu değeri görmemesine ve elindeki maldan kaybetmesine delalet eder. Rüyada birinin burnunun kanadığını görmek, güvenilen kimselerin iç yüzünün ortaya çıkmasına da işarettir.

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Rüyada çocuğunun burnunun kanadığını görmek

Rüyada çocuğunun burnunun kanadığını görmek hayra yorulur. Sıkıntıların kısa sürede kalkmasına, aile bütçesinin düzelmesine ve evin geçiminin genişlemesine delalet eder. Rüya sahibinin ticarette sağlam bir yer edineceğine işaret eder. Çocuğun kanaması bir türlü dinmiyorsa rüya, kişinin üstlendiği sorumluluğu tek başına taşıyamayacağına ve birinden yardım alması gerektiğine yorulur.

Rüyada burun kanamasının sebebine göre tabiri

Burun kanamasının hangi sebeple başladığı, rüyayı hayır ile sıkıntı arasında paylaştırır. Aynı kanama bir sebeple gecikmeye, başka bir sebeple müjdeye yorulur.

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Rüyada durduk yere burun kanaması

Rüyada durduk yere burun kanaması, niyet edilen işin ertelenmesine delalet eder. Rüya sahibinin beklemediği bir engelle karşılaşacağına ve çevresindeki bağların zayıflamasına işaret eder.

Rüyada sinirden burnunun kanaması

Rüyada sinirden burnunun kanaması, aceleyle verilen bir kararın kişiye hem maddi hem manevi yönden zarar getireceğine işaret eder.

Rüyada sevinçten burnunun kanaması

Rüyada sevinçten burnunun kanaması, gönül rahatlığı veren bir işe başlamaya ve gönül bağı kurulacak bir yakınlığa yorulur.

Rüyada kaza sonucu burnunun kanaması

Rüyada kaza sonucu burnunun kanaması, ailede küçük çekişmelere ve boşa geçen bir zamana işaret eder.