Rüyada cezaevine girmek, hapse girmek ve hapishaneye girmek, geleneksel rüya tabirlerinde aynı kapsamda değerlendirilir. Ancak rüyanın anlamı, cezaevinin nasıl bir yer olduğuna, kişinin hangi nedenle oraya girdiğine, içeride yaşadıklarına ve cezaevinden çıkıp çıkmadığına göre değişir. Rüya sahibinin içinde bulunduğu koşullar da tabirin hayra mı yoksa sıkıntıya mı yorulacağını belirleyen unsurlar arasında yer alır.

Rüyada cezaevine girmek

Rüyada cezaevine girmek gam ve kedere, kişinin bir süre sıkıntı içinde kalmasına delalet eder. Rüyada cezaevine girdiğini görmek, girilen yer ferah, aydınlık ve düzgün ise hayra ve sıkıntının kısa sürmesine yorulur. Aynı yer kirli, karanlık ve dar görünüyorsa uzun sürecek dertlere ve çevrede kurulan tuzaklara işaret eder.

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Rüyada hapse girmek, kişinin kendini sebepsiz yere içeride görmesi hâlinde çevresindeki kimselerin kurduğu bir tuzağa delalet eder. Rüyada cezaevine düşmek, çevrede üzücü olaylar yaşanacağına ve bu olaylar yüzünden bir müddet sıkıntı çekileceğine işaret eder. Rüyada cezaevine gitmek, kişinin işlerinin umduğu hızda ilerlemeyeceğine yorulur.

Rüyada hapse girdiğini görmek, bir suç sebebiyle girildiği görülmüşse ömrün uzunluğuna ve uzak düşülen dostlarla buluşmaya işaret eder. Rüyada hapishaneye girmek, daha önce hiç görülmemiş bir yere girildiği görülmüşse dünyaya delalet eder. Kişinin önceden bildiği bir yere girmesi ise üzerine gelecek bir derde ve tutulacağı hastalığa yorulur. Birini öldürüp cezaevine girmek, uzun süredir çekilen bir sıkıntının son bulmasına ve kişinin kötü bir durumdan kurtulmasına delalet eder. Rüyada bu yüzden pişmanlık duyduğu görülmüşse yapılmış bir hatadan dönmeye ve o hatanın telafi edilmesine yorulur.

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Rüyada cezaevine gireceğini görmek

Rüyada cezaevine gireceğini görmek, henüz başlamamış bir sıkıntının yaklaştığına delalet eder. Kişinin işlerinde bir daralma olacağına, fakat bu daralmanın önceden sezileceğine ve tedbir alma imkânı bulunacağına işaret eder. Giriş gerçekleşmeden rüya sona ermişse sıkıntının gelip geçici olacağına yorulur.

Rüyada cezaevine girip çıkmak

Rüyada cezaevine girip çıkmak, muradın tez vakitte hâsıl olmasına delalet eder. Kişinin uzun zamandır beklediği isteğin kısa sürede yerine geleceğine işaret eder. İçeride kalınan süre ne kadar kısaysa sıkıntı da o kadar çabuk kalkar. Girip hemen çıkmak, başlanan işin kısa sürede sonuçlanmasına ve kişinin darlıktan ferahlığa geçmesine yorulur.

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Rüyada suçsuz yere cezaevine girmek

Rüyada suçsuz yere cezaevine girmek, incinecek ve üzülecek bir olayla karşılaşmaya delalet eder. Kişinin arkasından çevrilen dolapların ortaya çıkacağına ve haksız bir isnatla karşılaşacağına işaret eder. Bu rüya, iş ve eğitim tarafında aceleyle verilen bir kararın zarar doğuracağına da delalet eder. Suçsuz yere hapse girdiğini görüp ağlayarak çıkmak, suçsuzluğun anlaşılmasına ve atılan iftiradan aklanmaya yorulur.

Rüyada açık cezaevine girmek

Rüyada açık cezaevine girmek, sıkıntının hafif ve kısa süreli olacağına delalet eder. İçerisi ferah ve aydınlık görülmüşse kişinin içinde bulunduğu darlıktan çıkış yolunun açık olduğuna ve işlerin bütünüyle kapanmadığına işaret eder. Üzerindeki yükün kısa zamanda hafifleyeceğine de yorulur.

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Rüyada hapis cezası aldığını görmek

Rüyada hapis cezası aldığını görmek, borç yüzünden sıkışmaya ve borcun altında kalmaya delalet eder. Bir konuda hata yapıp üzülmeye de yorulur.

Rüyada cezaevinde olmak

Rüyada cezaevinde olmak, zorluk ve sıkıntı doğuracak şartların gelişeceğine delalet eder. Rüyada cezaevinde olduğunu görmek, borç yüzünden sıkışmaya ve bir müddet dar geçinmeye işaret eder. Rüyada kendini cezaevinde görmek ve rüyada hapiste olmak, sıkıntının bir müddet daha üzerinde kalacağına ve işlerin ağırdan yürüyeceğine delalet eder.

Bununla birlikte hapiste rahat ettiğini ve orada ferahlık duyduğunu gören kimse dünyada da rahatlar ve sıkıntılarından kurtulur. Aynı rüya, edilen duanın kabulüne ve rüya sahibinin çektiği sıkıntıyla olgunlaşmasına delalet eder. Hasta bir kimsenin kendini cezaevinde görmesi hastalığın ağırlaşmasına, yola çıkmak isteyen kimse için ise yolculuğa engel çıkmasına yorulur.

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Rüyada kadının kendini cezaevinde görmesi

Rüyada kadının kendini cezaevinde görmesi hayra yorulur. Bekâr bir kadının kendini hapiste görmesi hayırlı ve mutlu bir evliliğe delalet eder. Büyük bir adamın zindanında tutulduğunu görmesi, varlıklı ve itibarlı biriyle evlenmesine işaret eder. Evli kadın için aynı rüya bereketli bir birlikteliğe ve evlat sahibi olmaya delalet eder. Kadının kendini içeride ferah ve rahat görmesi, hanesine gelecek genişliğe ve huzura işaret eder.

Rüyada hapsedildiğini görmek

Rüyada hapsedildiğini görmek, girişilen bir işin gecikmesine delalet eder. Ayaklara pranga vurulduğunu görmek bir işe başlayıp o işte oyalanmaya, el ve ayakların zincirle bağlı olması kedere işaret eder. Bu rüya, kişinin bir müddet istediği gibi hareket edemeyeceğine ve sabırla beklenecek bir döneme yorulur. Kişinin kendi evinde hapsedildiğini görmesi ise bu hükmün dışındadır ve haneye gelecek berekete, hayırlı evlada delalet eder.

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Rüyada cezaevi görmek

Rüyada cezaevi görmek, güç ve sıkıntılı bir döneme delalet eder. Kişinin çevresinde kötü niyetli kimselerin bulunduğuna işaret eder. Rüyada hapishane görmek ve rüyada hapis görmek, borç yüzünden alacaklılarla sorun yaşanacağına ve çalışılan işten ayrılmaya yorulur.

Bilinmeyen bir hapishane görmek dünyanın kendisine delalet eder. Aynı rüya huysuz ve geçimsiz bir eşe, kişinin töhmet altında kalmasına da yorulur. Cezaevini uzaktan görüp içine girmemek, sıkıntının kişiye dokunmadan geçeceğine işaret eder.

Rüyada cezaevi koğuşu görmek

Rüyada cezaevi koğuşu görmek, kişinin içinde bulunduğu darlığın hâline delalet eder. Koğuşun kapısı kapalı görülmüşse sıkıntıdan çıkış yolu bulunamamasına, kapı açık görülmüşse dertlerden kurtuluşa ve ferahlığa işaret eder. Pencereden içeri ışık girdiğini görmek umuda ve beklenen kurtuluşa yorulur.

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Rüyada zindan görmek

Rüyada zindan görmek, yalnızlık ve yoksulluk içinde geçen yaşantının bir süre daha süreceğine delalet eder. Karanlık bir zindan büyük dert ve belaya, bilinmeyen bir zindana atılıp içinden çıkamamak ise kabre yorulur. Bilinen bir zindana girmek sıkıntıya ya da hastalığa işaret eder. Zindandaki zincirlerden kurtulduğunu görmek sıkıntıdan kurtulmaya delalet eder.

Rüyada gardiyan görmek

Rüyada gardiyan görmek, kişinin üzerinde bir gözetim bulunduğuna ve işlerinde serbest hareket edemeyeceğine delalet eder. Tanıdık bir gardiyanla karşılaşmak ferahlığa ve tutulan işin iyi bitmesine işaret eder. Zindan bekçisi görmek ise ağır bir hastalığa yorulur.

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Rüyada cezaevinde olan birinin çıktığını görmek

Rüyada cezaevinde olan birinin çıktığını görmek, o kimsenin üzerindeki sıkıntının kalkacağına delalet eder. Rüya sahibi için de uzun süredir çözülmeyen bir meselenin yoluna gireceğine işaret eder. Rüyada cezaevindeki birinin çıktığını görmek, aile içinde huzur ve mutluluğun geri geleceğine yorulur. Rüyada cezaevinden çıkan birini görmek ise kapanmış sayılan bir işin yeniden açılacağına ve beklenen haberin hayırlı geleceğine delalet eder. Çıkan kimseyi sevinçli görmek ferahlığın kalıcı olacağına yorulur. Kederli görmek ise sıkıntının bir müddet daha süreceğine işaret eder.

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Rüyada abimin cezaevinden çıktığını görmek

Rüyada abimin cezaevinden çıktığını görmek, kardeş için zorlukların aşılmasına ve üzerindeki sıkıntının kalkmasına delalet eder. Aile içinde uzun süren bir darlığın sona ereceğine işaret eder. Rüyada babanın cezaevinden çıktığını görmek de aynı hükümdedir ve yakın akrabanın derdinden kurtulmasına yorulur.

Rüyada cezaevindeki birini dışarda görmek

Rüyada cezaevindeki birini dışarıda görmek, o kimsenin sıkıntısının beklenenden önce kalkacağına delalet eder. Rüyada cezaevinde olan birini dışarıda görmek, kapanmış sayılan bir meselenin umulmadık biçimde çözülmesine işaret eder. Uzun süredir görüşülmeyen birini cezaevi dışında görmek, ayrı düşülen kimseyle buluşmaya yorulur.

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Rüyada cezaevinde olan birini görmek

Rüyada cezaevinde olan birini görmek, kişinin hayatında önemli bir karar vermek zorunda kalacağına ve bu kararın başkalarının hayatını da etkileyeceğine delalet eder. Rüyada cezaevindeki birini görmek, ortaklıktan ve para işlerinden zarar görmemek için dikkatli davranmaya işaret eder. Görülen kimse içeride rahat görünüyorsa mesele hayırla kapanır. Sıkıntılı görünüyorsa derdin bir müddet daha süreceğine delalet eder.

Rüyada cezaevinde arkadaşını görmek

Rüyada cezaevinde arkadaşını görmek, iki taraf arasındaki bir meselenin hayırla kapanmasına delalet eder. Rüyada cezaevindeki arkadaşını görmek, araya giren dargınlığın kalkacağına ve dostluğun eskisi gibi süreceğine işaret eder.

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Rüyada cezaevindeki oğlunu görmek

Rüyada cezaevindeki oğlunu görmek, evladın üzerindeki maddi ve manevi sıkıntının son bulacağına delalet eder. Rüyada oğlunu cezaevinde görmek, evladın din ve ahlak bakımından olgunlaşacağına yorulur.

Rüyada ölmüş birini cezaevinde görmek

Rüyada ölmüş birini cezaevinde görmek, o kimseden kalan bir işin rüya sahibinin üzerine düşeceğine delalet eder.

Rüyada birinin cezaevine girdiğini görmek

Rüyada birinin cezaevine girdiğini görmek, kişinin din ve ahlak bakımından olgunlaşacağına delalet eder. Maddi ve manevi sıkıntıların son bulacağına ve rahat nefes alınacak bir döneme girileceğine işaret eder. Rüyada birinin hapse girdiğini görmek, umulan haberin geleceğine ve uzun süredir beklenen meselenin sonuçlanmasına yorulur. Rüyada birinin cezaevine girmesi, o kimseyle arada kalan bir meselenin kapanmasına ve rüya sahibinin üzerinden bir yükün kalkmasına delalet eder. Giren kimse tanıdık değilse rüya kendi üzerine yorulur ve işlerinde bir süre ağırlık olacağına delalet eder.

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Rüyada babanın cezaevine girmesi

Rüyada babanın cezaevine girmesi, baba için aile ve çevre nezdinde sevilen bir kimse olmaya delalet eder. Rüyada babanın cezaevine girdiğini görmek, evin büyüğünün sıkıntısının hafifleyeceğine işaret eder. Rüyada babasının cezaevine girdiğini görmek, baba adına umulan haberin hayırlı geleceğine ve evin geçim tarafında beklenen genişliğe yorulur.

Rüyada eşinin cezaevine girdiğini görmek

Rüyada eşinin cezaevine girdiğini görmek, ailevi sorunların sona ereceğine ve zorlukların aşılacağına delalet eder. Rüyada eşinin cezaevine girmesi, yeni kurulacak bir işten hayırlı sonuç alınacağına, sabrın ardından huzur ve başarı geleceğine işaret eder.

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Rüyada cezaevine ziyarete gitmek

Rüyada cezaevine ziyarete gitmek, ziyaret eden kimse için hayra delalet eder. Emek verilerek biriktirilen parayla kendi işini kurmaya ve borçlardan kurtulmaya işaret eder. Rüyada cezaevinde birini ziyaret etmek, aile bireylerinden birine yardım eli uzatmaya yorulur. Rüyada cezaevi ziyareti görmek, kişinin yaptığı iyiliğin karşılığını bulacağına delalet eder.

Rüyada cezaevinden çıkmak

Rüyada cezaevinden çıkmak, zor ve sıkıntılı günlerin son bulacağına delalet eder. Edilen duaların kabul olacağına ve hasta kimse için şifaya işaret eder. Rüyada cezaevinden çıktığını görmek, kişinin hayata yeni bir başlangıç yapacağına ve borç yükünden kurtulacağına yorulur. Rüyada cezaevinden tahliye olduğunu görmek de bu tabirin içindedir ve işlerin önündeki engelin kalkacağına delalet eder. Çıkarken kapıyı açık bulmak kurtuluşun kolay olacağına işaret eder.

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Rüyada cezaevinden kaçmak

Rüyada cezaevinden kaçmak, bütün sıkıntıların geride bırakılacağına ve yeni bir başlangıca delalet eder. Kişinin sarsılan itibarının yeniden yerine geleceğine ve uzun süredir çözülmeyen işin yoluna gireceğine işaret eder. Rüyada hapisten kaçmak ve rüyada hapishaneden kaçmak, yakalanmadan uzaklaştığı görülmüşse dertten tamamen kurtulmaya yorulur. Kaçarken yolda engelle karşılaşmak ise kurtuluşun gecikmesine delalet eder.