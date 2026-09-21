Cin, rüyada her seferinde aynı biçimde görünmez. Kimi rüyada uzaktan görünür, kimi rüyada insan kılığına girer, kimi rüyada rüya sahibine musallat olur ya da içine girer. Rüyada cin görmek tabirini bu biçimlerin her biri ayrı yöne çeker. Rüya sahibinin korkması, cine karşı koyması ve dua okuması da yorumu değiştirir.

Rüyada cin görmek

Rüyada cin görmek, hilekâr bir kimseye delalet eder. Çıkarı için hile yapmaktan çekinmeyen, gizli iş çeviren ve rüya sahibini hayal kırıklığına uğratacak bir kimse bu rüyanın ortak karşılığıdır. Görünmeyen bir düşmana ve gizli kalan bir zarara da işaret eden bu rüya, rüya sahibinin haberi olmadan kurulan bir düzene yorulur. Tabir bazen yol kesmeye, hırsızlığa ve mal kaybına kadar genişler.

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Yorumun yönünü iki ölçü belirler. Birincisi cinin hâlidir. Kötü huylu, korkutucu bir cin ile sakin, iyi huylu, Kur'an okuyan bir cin aynı yöne yorulmaz. İkincisi rüya sahibinin tepkisidir. Rüya sahibi korkmuyor, diretiyor ya da dua okuyorsa tabir hayra döner, sıkıntının atlatılacağına ve düşmanın etkisiz kalacağına işaret eder. Korkuya kapılmak ve cinin üstünlük kurması ise sıkıntıya, endişeye ve zarara delalet eder.

Rüya sahibinin cine ne yaptığı da hükmü belirler. Öldürmek, tutmak, uzaklaşmak ve içinden çıkarmak hayır tarafında dururken cinin bastırdığı biçimler sıkıntı tarafında kalır. Rüyada sürekli cin görmek de bu tabirin dışına çıkmaz, hilekâr kimse ve gizli düşman yönünde yorulur.

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Rüyada cinleri görmek

Rüyada cinleri görmek, hayırlı bir kısmetle dünyaevine girileceğine işaret eder. Tövbelerin kabul olacağına ve verilen emeğin karşılığının alınacağına delalet eder. Rüya sahibini bir süredir yoran sıkıntıların sona ermesi de bu rüyanın tabiri içindedir.

Rüyada cinin zarar vermesi

Cinin rüya sahibine musallat olduğu, içine girdiği ya da çarptığı biçimlerde üstünlük cindedir. Üstünlüğün cinde olduğu bu rüyalar sıkıntıya ve darlığa, gizli bir düşmanın dokunduracağı zarara delalet eder. Hile yapan bir kimsenin eliyle gelen mal kaybı da bu hükmün içindedir.

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Rüyada cin musallat olması

Rüyada cin musallat olması, başkalarının hâlini merak edip öğrenen, sırlara vâkıf olan bir kimseye yakın olmaya işarettir. Rüyada cin musallat olduğunu görmek ve rüyada cin musallat görmek de aynı tabire girer. Bu rüya darlığa ve güç duruma düşmeye, hile yapan bir kimsenin yalanıyla geri dönülmez bir zarar vermesine delalet eder. Dünya malına aşırı meyledip doğru yoldan uzaklaşmaya da yorulur. Rüyada cinler tarafından rahatsız edilmek bu tabirin içinde kalır.

Rüyada içine cin girmesi

Rüyada içine cin girmesi, huysuz ve sıkıntı veren bir yakına işarettir. Rüyada içine cin girdiğini görmek, bir düşman tarafından zararın dokunmasına delalet eder. Rüya sahibini rahatsız edecek bir durumun ortaya çıkmasına da yorulur. Zarar bu rüyada uzaktan değil, yakın çevreden gelir.

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Rüyada cin çarpması

Rüyada cin çarpması, faiz ve haram yemeye, sihre bulaşmaya işarettir. Rüyada cinler tarafından çarpıldığını görmek ve rüyada cin çarptığını görmek de bu yönde yorulur. Kazancın helal olmayan bir yoldan gelmesi bu rüyanın esas karşılığıdır. Tabir bazen malını kaybederek üzülüp kederlenmeye delalet eder.

Rüyada cin saldırısına uğramak

Rüyada cin saldırısına uğramak, rüya sahibini üzen ve kötü duruma sokan olayların son bulacağına işaret eder. Zorluk anında yakınlarından yardım göreceğine ve sorunların kısa sürede çözüleceğine delalet eder.

Rüyada insan kılığında cin görmek

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Rüyada insan kılığında cin görmek, kara, deniz ve hava yolculuğuna işaret eder. Rüyada insan kılığına girmiş cin görmek de aynı yolculuk tabirine bağlanır. Rüyaya korku eşlik etmiyorsa hüküm hayra döner, gönül işlerinden yana bir hayır bulunacağına ve dertlerin sona ereceğine delalet eder. Korku eşlik ettiğinde ise aşk hayatında ve aile içinde sorunlara, maddi kayba yorulur.

Rüyada insan kılığında cin görmek ve korkmak

Rüyada insan kılığında cin görmek ve korkmak, aşk hayatında ve aile içinde sona ermeyen sorunlarla karşılaşılacağına delalet eder. Rüyaya eşlik eden korku sıkıntıya ve endişeye yorulur. Bu rüya maddi zarara, elde olan bir imkânın beklenmedik biçimde eksilmesine delalet eder. Aile içinde çıkan tartışmaların kısa sürede kapanmayacağına, gönül işlerinde bir düğümün çözülmeden kalacağına alamettir.

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Rüyada cin görmek ve dua okumak

Rüyada cin görmek ve dua okumak, kötü niyetli kişilerden gelecek bir tehlikeye ve fark edilmeyen tehditlere işaret eder. Rüyada okunan dua tabirin yönünü hayra çevirir. Rüya sahibinin kendi çabasıyla zorluğun üstesinden geleceğine, saygın bir konuma yükseleceğine ve duasının karşılık bulacağına delalet eder. Rüyada cin görüp dua okumak da bu hükümdedir. Rüyada insan kılığında cin görmek ve dua okumak, kılığını gizleyen bir kimseden gelecek zararın savuşturulacağına yorulur. Rüyada kendisi için dua etmek işlerin hayırla sonuçlanmasına, başkası için dua etmek o kimseye hayır dilendiğine işarettir.

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Rüyada cinden korkup felak nas okumak

Rüyada cinden korkup felak nas okumak, rüya sahibinin korunduğuna delalet eder. Rüyada cine nas suresi okumak ve rüyada cin görüp felak nas okumak da aynı hükümdedir. Korkarak sure okuduğunu görmek, büyük bir istekle edilen duanın kabul olacağına ve rüya sahibinin arzusuna kavuşacağına işarettir.

Rüyada cin görüp ayetel kürsi okumak

Rüyada cin görüp ayetel kürsi okumak, zorlu durumlardan kendi çabası ve çalışmasıyla kurtulacağına işaret eder. Manevi bir güç kazanılacağına ve kutsal bir yere ziyaret yapılacağına delalet eder.

Rüyada cin görmek ama korkmamak

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Rüyada cin görmek ama korkmamak, bu rüyanın en hayırlı biçimi sayılır. Rüya sahibinin sözünden dönmeyeceğine, verdiği sözün arkasında duracağına işaret eder. Uzun süredir askıda kalan işlerin tamama ereceğine, dertlerin ve kısmetsizliğin sona ereceğine delalet eder. Zorluğun karşısında dayanacak gücü bulacağına ve işlerinin rast gideceğine yorulur.

Rüyada cin görmek ve korkmak

Rüyada cin görmek ve korkmak, tehlikeli işlerden uzak durulması gerektiğine işaret eder. Rüyada cinden korkmak ve rüyada cinler tarafından korkutulmak da aynı anlama gelir. Kötü huylu bir cinden korkmak, istenmeyen durumların başa gelmesine delalet eder.

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Rüyada cinden kurtulmak

Rüyada cinden kurtulmak, gizli düşmanın tesirinin kalkacağına ve sıkıntının sona ereceğine delalet eder. Cini öldürmek, ondan uzaklaşmak ve içinden çıkarmak başta olmak üzere rüya sahibinin cine üstün geldiği her biçim hayra yorulur.

Rüyada cin öldürmek

Rüyada cin öldürmek, geçim sıkıntısına düşülmeyeceğine işaret eder. Düşmanların ve rakiplerin rüya sahibine ulaşamayacakları bir duruma getirileceğine delalet eder. Evde ve işyerinde bolluk bereketin hüküm süreceğine, borçların yakında ödeneceğine yorulur. Aklına koyduğu işi kısa sürede gerçekleştireceğine de alamettir.

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Rüyada içinden cin çıkması

Rüyada içinden cin çıkması, yoksulluk günlerinin geride kalacağına işaret eder. Sağlık sorunlarının çözüleceğine ve duaların kabul olacağına delalet eder. Rüya sahibini sıkıntıya sokan kimselerden uzaklaşacağına da yorulur.

Rüyada başkasının içinden cin çıkardığını görmek, dargınların barışacağına işarettir. Rüya sahibinin eliyle bir başkasının derdine çare bulunacağına ve o kimsenin sıkıntısının kalkacağına delalet eder.

Rüyada cinden kaçmak

Rüyada cinden kaçmak, rüya sahibinin canını sıkan durumların ortadan kalkacağına işaret eder. Kazancın artacağına ve mevcut sağlık sorunlarının geçeceğine delalet eder. Korkmadan uzaklaşmak bu hükmü verir; kötü huylu bir cinden dehşete kapılarak kaçmak ise istenmeyen bir durumun başa gelmesine yorulur.

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Rüyada cinin göründüğü hale göre tabiri

Cinin hangi hâlde göründüğü, bu rüyada ayrı bir tabir ölçüsü sayılır. Kalabalık ve şenlikli bir hâlde görünen cin sıkıntının sona ermesine, küçük ve zayıf hâlde görünen cin geçici bir darlığa delalet eder.

Rüyada cin düğünü görmek

Rüyada cin düğünü görmek, musibetlerin sona ereceğine işaret eder. Uzun süredir devam eden dertlerden kurtulup rahatlanacağına delalet eder. Büyük bir zenginliğe kavuşulacağına da yorulur.

Rüyada cin bebek görmek

Rüyada cin bebek görmek, bir süre maddi sıkıntı çekileceğine işaret eder. Bu sıkıntının kısa sürede aşılacağına ve borçların rahatça ödeneceğine delalet eder. Evde bolluk bereketin artmasına, aile içindeki anlaşmazlıkların sona ermesine de yorulur.

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Rüyada cin ile konuşmak

Rüyada cin ile konuşmak, sırları bilen ve uzaktakilerin hâlinden haberdar olan kimselere yakın olmaya işaret eder. Sakin bir cinle konuşmak dertlerin biteceğine delalet eder. Sinirli bir cinle konuşmak ise kötü bir tuzağa düşüleceğine, yakın zamanda bir tartışma yaşanacağına yorulur.

Rüyada cin olduğunu hissetmek

Rüyada cin olduğunu hissetmek, kazancın artacağına işaret eder. Aile bağlarının güçleneceğine ve sıkıntıdan maddi ve manevi olarak kurtulunacağına delalet eder.

Rüyada cin hissetmek ve dua okumak

Rüyada cin hissetmek ve dua okumak, fark edilmeyen bir tehdide karşı rüya sahibinin korunacağına işaret eder. Görülmeyen ama varlığı sezilen bir zararın tesirsiz kalacağına delalet eder. Rüyada okunan dua, rüya sahibinin isteğinin karşılık bulacağına ve tehdidin uzaklaşacağına yorulur.

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Rüyada cin sesi duymak

Rüyada cin sesi duymak, var olan hastalıkların şifa bulacağına tabir edilir. İyi haberler alınacağına ve kısmetli işlere girileceğine işaret eder. İmkânsızlıkların sona ereceğine ve karşılaşılan bir fırsatın değerlendirileceğine delalet eder.

Rüyada evde cin görmek

Rüyada evde cin görmek, eve hırsız gireceğine ve zarar vereceğine işarettir. Aile içinde tartışmalara ve huzursuzluğa alamettir. Eve ve mala bir kötülüğün geleceğine yorulur.