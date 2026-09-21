Rüyada civciv görmek, tabiri rüya sahibinin hâline göre ayrışan rüyalardandır. Hamile bir kadının gördüğüyle çocuk bekleyen bir çiftin gördüğü, ticaretle uğraşan bir kimsenin gördüğüyle evinin geçimini yürüten birinin gördüğü ayrı ayrı karşılanır. Civcivin hangi hâlde görüldüğü de rüya sahibinin durumuyla birlikte okunur, tek başına değerlendirilmez.

Rüyada civciv görmek

Rüyada civciv görmek hayra yorulur. Zahmetsiz gelen rızka, helal ve temiz kazanca delalet eder. Rüya sahibine ulaşacak malın şüphe taşımayan bir kapıdan geleceğine, kazandığının bereketli olacağına işarettir. Bu rüya huzura ve sağlığa da alamettir.

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Civciv rüyası müjdeli haberle birlikte anılır. Rüya sahibinin sevineceği bir haber alacağına, uzun zamandır çözülmeyi bekleyen işlerinin kolaylaşacağına ve evine bereket gireceğine işaret eder. Haneye giren bereketin sofraya ve geçime yansıyacağına, ev halkının rahat edeceğine yorulur.

Civciv görmek evlada da delalet eder. Rüya sahibinin çocuk sahibi olacağına, çocuğu varsa bir yenisinin dünyaya geleceğine işarettir. Rüyayı gören kadınsa doğacak çocuğun ona geçim sıkıntısı çektirmeyeceğine, o çocukla birlikte evin geçiminin darlanmayacağına yorulur.

Civciv rüyasının evlat ve rızk yönleri çoğu zaman birlikte anılır. Rüya sahibinin hem hanesine bir evlat geleceğine hem de o evlatla beraber rızkının genişleyeceğine alamettir.

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Küçük ama sürekli kazançlar da bu rüyanın karşılığı sayılır. Yeni başlanan bir işin zamanla büyüyeceğine, bugün küçük görünen kazancın ileride genişleyeceğine delalet eder. Kazanç toplu hâlde gelmez, azar azar gelir ve kesilmeden sürer.

Rüyada civciv görmek helal kazanca yorulduğu için rüya sahibinin malına şüpheli bir şeyin karışmayacağına, kazandığını gönül rahatlığıyla harcayacağına ve bu kazancın kendisine hayır getireceğine işaret eder.

Bu rüya işlerin açılması yönüyle de tabir edilir. Rüya sahibinin zorlandığı bir işte yolunun açılacağına, kapalı duran bir kapının aralanacağına delalet eder. Sağlık tarafında ise rüya sahibinin ve ev halkının afiyette olacağına işaret eder.

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Rüyada tavuk ve civciv görmek

Rüyada tavuk ve civciv görmek aile hayatına yorulur. Rüya sahibinin huzurlu ve sıcak bir yuva kuracağına, sevdikleriyle istediği hayatı yaşayacağına delalet eder. Tavuk civciv görmek, evin düzeninin oturacağına ve aile fertleri arasındaki bağın güçleneceğine işarettir.

Civciv ve tavuk görmek, önde duran zorlukların kalkacağına ve aile içindeki gerginliğin sona ereceğine alamettir. Civciv tavuk görmek bereketli bir döneme girileceğine, haneye giren rızkın artacağına ve geçim derdinin hafifleyeceğine yorulur. Küsleşen aile fertlerinin yeniden bir araya geleceğine de delalet eder.

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Rüyada civcivli tavuk görmek

Rüyada civcivli tavuk görmek büyük sorunların çözüme kavuşacağına işaret eder. Rüya sahibinin işinde terfi alacağına, verimin ve kârın artacağına delalet eder. Evin bereketinin çoğalacağına ve aile sofrasının genişleyeceğine yorulur.

Rüyada gurk tavuk ve civciv görmek

Rüyada gurk tavuk ve civciv görmek yeni iş kapılarının açılacağına alamettir. Hastalıkların ve sıkıntıların son bulacağına, araları bozulan kimselerle barışılacağına işaret eder. Kazancın zamanla artacağına, çocuk bekleyenler için hayırlı bir habere delalet eder.

Rüyada civciv sürüsü görmek

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Rüyada civciv sürüsü görmek neşe verici haberler alınacağının alametidir. Bereketin çoğalacağına, borçların kapanacağına ve uzun süredir çözülmeyen sıkıntıların arka arkaya hallolacağına işaret eder.

Bir sürü civciv görmek, sayının çokluğu kadar kazancın da artacağı anlamına gelir. Görülen civciv ne kadar çoksa aile neşesinin o kadar artacağına delalet eder.

Rüyada sarı civciv sürüsü görmek

Rüyada sarı civciv sürüsü görmek bol sayıda evlat sahibi olmaya ve kolay yoldan rızka kavuşmaya işarettir. Rüya sahibinin sevineceğine, toplum içinde saygı göreceğine delalet eder.

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Rüyada yumurtadan civciv çıkması

Rüyada yumurtadan civciv çıkması kısmetin açılacağına işaret eder. Maddi güçlüklerden kurtulup rahat bir hayata kavuşulacağına, hayatta yeniliklerin meydana geleceğine delalet eder.

Yumurtadan civciv çıktığını görmek, uzayan işlerin kısa sürede tamamlanacağına ve mutlu bir yuvanın kurulacağına yorulur. Bekleyip de netice alınamayan bir meselenin hareketleneceğine, rüya sahibinin önünde yeni bir düzenin kurulacağına alamettir. Hamile bir kadın civciv çıktığını görürse doğumunun kolay geçeceğine işaret eder.

Rüyada tavuğun civciv çıkarması

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Rüyada tavuğun civciv çıkarması alınacak destekle sorunlardan kurtulunacağına delalet eder. Tavuğun civciv çıkardığını görmek, ticaret hayatındaki planların tutacağına, hayırlı evlat sahibi olunacağına ve aile hayatında memnuniyet doğacağına işaret eder.

Rüyada civcivin rengine göre tabiri

Civcivin rengi, gelecek hayrın hangi taraftan geleceğini gösterir. Açık renkli civciv sıkıntının sevince dönmesi ve itibarın artması yönünde, siyah civciv mal ve mevki yönünde, karışık renkli civciv ise üzüntünün dağılması yönünde tabir edilir. Renk hangisi olursa olsun civciv rüyası rızka ve işlerin kolaylaşmasına delalet eder.

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Rüyada sarı civciv görmek

Rüyada sarı civciv görmek sıkıntıların zamanla geçeceğine ve üzüntünün sevince döneceğine işarettir. Uzun zamandır beklenen muradın gerçekleşeceğine, kapalı duran bir işin yoluna gireceğine delalet eder.

Kardeşler arasındaki dargınlığın biteceğine, malın çoğalacağına ve rüya sahibinin elinin genişleyeceğine yorulur. Evli çiftler için çocuk müjdesi sayılır. Sarı civciv görmek ayrıca muhtaç olana yardım eden, iyilikle anılan bir kimse olunacağına alamettir.

Rüyada siyah civciv görmek

Rüyada siyah civciv görmek talihin kısa sürede yaver gideceğine delalet eder. Yüklü bir kazanç elde edileceğine ve daha yüksek bir mevkiye çıkılacağına işarettir. Mal mülk sahibi olunacağına, iş çevresinde sevilen ve desteklenen bir kimse olunacağına yorulur.

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Rüyada beyaz civciv görmek

Rüyada beyaz civciv görmek çevreye karşı itibarın artacağına ve eve bereket geleceğine işaret eder. Rüya sahibi kadınsa anaç ve şefkatli bir kimse olacağına delalet eder. Miras gibi hak edilen bir payın alınacağına, borçların kapanacağına ve umutların kısa sürede gerçekleşeceğine alamettir.

Rüyada renkli civciv görmek

Rüyada renkli civciv görmek üzüntülerin dağılacağına yorulur. Kazanılan mal ve parayla yeni işlere girileceğine, kaçan bir fırsatın telafi edileceğine ve sevilen kimseyle yakında bir birlikteliğin kurulacağına işarettir.

Rüyada civcive yapılan davranışa göre tabiri

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Civcive dokunmak, onu uzaktan görmekten ayrı bir hüküm taşır. Civcivi beslemek, toplamak, satın almak, sevmek ya da yakalamak, hayrın rüya sahibinin kendi eliyle geleceğine, rızkın artacağına ve sıkıntıların sona ereceğine delalet eder.

Rüyada civciv beslemek

Rüyada civciv beslemek rızkın artacağına işarettir. Rüya sahibinin hayat boyu maddi sıkıntı çekmeyeceğine, sıkıntılarının en kısa zamanda biteceğine delalet eder.

Kümeste civciv beslemek, girişilen işlerin büyüyeceğine ve önemli mevkilere ulaşılacağına yorulur. Küçük sermayeyle kurulan bir düzenin genişleyeceğine, rüya sahibinin sözünün geçeceği bir konuma geleceğine alamettir. Civcivlere yem verildiğini görmek ise aile arasında neşeli bir toplantı yapılacağına işaret eder.

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Rüyada civciv toplamak

Rüyada civciv toplamak hayırlı evlat sahibi olmaya delalet eder. Rüya sahibinin muradına ereceğine ve muhtaç olana yardım edeceğine işarettir. Malın artacağına, sıkıntıdan kurtulunacağına ve ailenin sağlığının korunacağına yorulur.

Rüyada civciv almak

Rüyada civciv almak yeni bir sorumluluk altına girileceğine işaret eder. Sevilen kimseyle uyumlu bir ilişki yaşanacağına, işlerdeki artışa ve aile hayatındaki berekete delalet eder. Bol kazanç müjdesi sayılır.

Rüyada civciv sevmek

Rüyada civciv sevmek dileğine kavuşmaya ve sıkıntılardan kurtulmaya alamettir. Huzurlu bir hayata kavuşulacağına yorulur. Civcivi eline alıp okşadığını gören kimsenin bir evladı olacağına ve itibarının artacağına işarettir.

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Rüyada civciv yakalamak

Rüyada civciv yakalamak en yakın arkadaşla çok sağlam bir bağ kurulacağına ve uzun zamandır beklenen bir haberin geleceğine işaret eder. Hedefe yönelmekte kararlı olmanın başarı getireceğine delalet eder.

Rüyada ölü civciv görmek

Rüyada ölü civciv görmek eldeki fırsatın değerlendirilemeyeceğine işaret eder. Beslenen bir umudun boşa çıkacağına ve beklenen bir işin gerçekleşmeyeceğine delalet eder.

Ölmüş civciv görmek kaçırılan bir kısmete ve hayal kırıklığına yorulur. Rüya sahibine nasip olmuşken kaybedilen bir imkâna, vaktinde değerlendirilmediği için kapanan bir kapıya alamettir.

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Rüyada yumurtadan ölmüş civciv çıkması

Rüyada yumurtadan ölmüş civciv çıkması umut bağlanan bir işten netice alınamayacağına işaret eder. Beklenen haberin gecikeceğine, emek verilen bir işin sonuca ulaşmayacağına yorulur.

Rüyada küçük civciv görmek

Rüyada küçük civciv görmek yeniliğin rüya sahibine iyi geleceğine ve şifa olacağına işarettir. Önemli bir iş ortaklığı kurulacağına delalet eder. Zor bir dönemin ardından daha güzel günlerin geleceğine, rüya sahibinin hâlinin düzeleceğine yorulur.

Rüyada yavru civciv görmek

Rüyada yavru civciv görmek sevinç gözyaşı dökmeye alamettir. Sevilen birinden uzun zamandır arzulanan bir hediyenin geleceğine işaret eder. Rüya sahibinin emeğinin karşılığını alacağına, verdiği çabanın boşa gitmeyeceğine delalet eder.

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Rüyada yumurtanın içinde civciv görmek

Rüyada yumurtanın içinde civciv görmek henüz açılmamış bir kısmetin varlığına işaret eder. Civcivin daha kabuğun içinde durması, hayrın var olduğuna ama vaktinin gelmediğine delalet eder.

Aile içindeki dargınlıkların büyüklerin araya girmesiyle biteceğine, işlerin insanlara kolaylıkla yaptırılacağına ve malın mülkün artacağına yorulur.

Rüyada evde civciv görmek

Rüyada evde civciv görmek evin bereketinin ve aile içi huzurun artacağına işarettir. Daha iyi işler için adım atılacağına, sabrın karşılığının alınacağına delalet eder. Evde büyük bir huzursuzluk yaşanmayacağına, maddi darlığın kalkacağına yorulur.

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Rüyada kaz civcivi görmek

Rüyada kaz civcivi görmek sevince ve mutluluğa kavuşmaya alamettir. Rüya sahibinin istediğini elde edeceğine, ailesiyle birlikte huzurlu ve mutlu bir hayat süreceğine işaret eder.

Rüyada büyük civciv görmek

Rüyada büyük civciv görmek kurulacak ortaklıklarla işlerin büyütüleceğine delalet eder. Büyük miktarda kazanç sağlanacağına, fakire yardım edileceğine ve kötü olaylardan kurtulup huzur bulunacağına işarettir.