Rüyada diş kırılması, diş rüyaları arasında en çok merak edilenlerin başında gelir. Yorumu kırılan dişin hangisi olduğuna, üst çenede mi alt çenede mi bulunduğuna, dişin ne kadarının kırıldığına ve kırıldıktan sonra ne olduğuna göre değişir. Kırılan dişin gerçek mi yoksa takma mı olduğu da hükmü ayrıştıran ölçülerdendir.

Rüyada diş kırılması

Rüyada diş kırılması, dişlerin akrabalara yorulması sebebiyle akrabalardan birinin hastalanmasına işaret eder. Bu hastalığın ağır geçeceğine, hasta olan kimsenin ölüm tehlikesi atlatıp kurtulacağına delalet eder. Aynı rüya o yakından üzücü bir haber alınacağına da yorulur; haberin beklenmedik bir anda duyulacağına ve aile içinde telaş yaşanacağına işarettir.

Dişinin kırıldığını gören kimse için bu rüya, kırılan dişin karşılık geldiği kişiyle ilişkisinin kesilmesine ve araya ayrılık girmesine yorulur. Bu ayrılık çoğu zaman dargınlıkla başlar, iki taraf arasındaki bağın uzun süre onarılmamasıyla sürer. Rüyada diş kırılması görmek, kopuşun rüya sahibinin kendi kararıyla olacağına, o kimseden yüz çevireceğine de işaret eder.

Rüyada dişlerin kırılması gurbete çıkmaya ve uzun bir yolculuğa alamettir. Rüya sahibinin doğduğu yerden uzak düşeceğine, bir müddet ailesinden ayrı yaşayacağına haber verir. Bu uzaklığın işi yahut geçimi sebebiyle olacağına delalet eder.

Rüyada dişin kırılması ayrıca baba tarafından akrabaların rüya sahibini sorumlu tutmasına yorulur. Ailede çıkacak bir meselede suçun ona yükleneceğine, kendisini anlatmakta güçlük çekeceğine işaret eder. Kırığın hangi çenede olduğu, hastalanacak yahut uzaklaşacak akrabanın hangi taraftan olacağını gösterir.

Rüyada ön dişin kırılması

Rüyada ön dişin kırılması, çok güvenilen kimselerin ortada bir sebep yokken sırt çevirmesine ve bunun rüya sahibinde bırakacağı ağır üzüntüye tabir edilir. Ön diş kırılması gören kimse, en çok güvendiği kişilerden hiç beklemediği bir davranış görür. Bir süre yalnız kalacağına, sıkıştığı yerde kendisini destekleyecek kimse bulamayacağına işarettir.

Ön dişin kırıldığını görmek ailede tartışma çıkacağına da delalet eder. Akrabalar arasında söz alıp verme yüzünden kırgınlık yaşanacağına, bu kırgınlığın kolay geçmeyeceğine yorulur. Rüya ayrıca maddi sıkıntıya düşüleceğine, eldeki imkânın daralacağına ve harcamaların kısılacağına işaret eder.

Rüyada ön iki dişin kırılması

Rüyada ön iki dişin kırılması, tek bir ön dişin kırılmasıyla aynı hükümdedir. Kırığın iki dişte birden olması tabiri değiştirmez. Güvenilen kimselerin beklenmedik biçimde uzaklaşmasına, rüya sahibinin yalnız kalmasına ve ailede tartışma çıkmasına işaret eder.

Rüyada kırılan dişin cinsine göre tabiri

Rüyada kırılan dişin cinsine göre tabiri, dişin gerçek olup olmamasıyla değil, sağlam olup olmamasıyla kurulur. Takma, protez ve dolgulu dişin kırılması gerçek dişin kırılmasıyla aynı şekilde yorumlanır. Kırılan dişin çürük olması ise hükmü ters yöne çevirir.

Rüyada takma dişin kırılması

Rüyada takma dişin kırılması, ağızdaki gerçek bir dişin kırılmasıyla aynı hükümdedir. Takma dişi kırılan kimse için rüya, akrabalarından birinin hastalanmasına ve o yakınıyla arasının açılmasına delalet eder. Takma diş kırılması gurbete çıkmaya ve uzun bir yolculuğa da yorulur. Kırığın hangi çenede olduğu, hükmün baba tarafına mı yoksa ana tarafına mı döneceğini gösterir.

Rüyada protez dişin kırılması, takma diş kırılmasıyla aynı hükümdedir. Protez dişi kırılan kimse için bu rüya, akrabalardan biri hakkında üzücü bir haber alınacağına delalet eder. Sıkıntılı olayların art arda geleceği karanlık bir vakte de işarettir.

Rüyada dolgulu dişin kırılması

Rüyada dolgulu dişin kırılması, onarılmış bir dişin kırılması sayıldığı için takma diş kırılmasıyla aynı hükümdedir. Dolgu diş kırılması, akrabalardan birinin hastalanmasına ve rüya sahibinin o yakınından uzaklaşmasına işaret eder. Diş dolgusu kırılması, dişin sonradan yapılmış olmasına bakılmaksızın bu yönde tabir edilir.

Rüyada çürük dişin kırılması

Rüyada çürük dişin kırılması, kötü ve sıkıntılı günlerin geride kalacağına yorulur. Çürük diş kırılması, rüya sahibinin çevresindeki kötü niyetli kimselerden kurtulacağına delalet eder. Uzun süredir kendisini yoran bir meselenin kapanacağına, talihinin açılacağına ve bundan sonra işlerinin yoluna gireceğine işarettir. Bu hüküm kırılan dişin çürük olmasından gelir, sağlam dişin kırılmasıyla aynı yönde tabir edilmez.

Rüyada dişin kırılıp düşmesi

Rüyada dişin kırılıp düşmesi, kırılan dişin karşılık geldiği yakınla ilişkinin kesilmesine ve araya uzun bir ayrılık girmesine işaret eder. Diş kırılması ve düşmesi, rüya sahibinin bulunduğu yerden ayrılmasına, gurbete çıkmasına da delalet eder.

Kırılan dişin düştüğü yerde bulunması hâlinde hüküm döner ve rüya hayırlıya yorulur. Dişini düştüğü yerde bulup eline alan kimse için bu rüya, sevdiği kimselerin desteğiyle bir yükselme yaşayacağına ve önüne çıkacak fırsatın ona hayır getireceğine delalet eder. Kırılan diş bulunamamışsa ilk hüküm geçerli kalır.

Rüyada azı dişinin kırılması

Rüyada azı dişinin kırılması, akrabalardan biri hakkında üzüntülü bir haber alınacağına işarettir. Azı dişi kırılması, bu haberin yakınlardan birinin hastalığıyla ilgili olacağına delalet eder. Azı dişin kırıldığını görmek, makam sahibi bir kimsenin hastalanmasına ve onun işlerinin aksamasına da yorulur.

Rüyada kırılan dişin çenesine göre tabiri

Rüyada kırılan dişin çenesine göre tabiri, hastalanacak yahut uzaklaşacak akrabanın hangi taraftan olacağını gösterir. Üst çenedeki dişler baba tarafına, alt çenedekiler ana tarafına yorulur. Üst çenede ön dişler baba ve amcaya, köpek dişleri amca oğullarına, ön azılar dayı ve dayı oğullarına, arka azılar dedelere ve erkek torunlara karşılık gelir. Alt çenede ön dişler anne ve halaya, köpek dişi hala kızına, ön azılar teyze yahut dayı kızına, arka azılar büyükannelere ve uzak akrabalara yorulur.

Rüyada üst dişin kırılması

Rüyada üst dişin kırılması, baba tarafından bir akrabanın hastalanacağına yorulur. Üst ön diş kırılması hükmü babaya ve amcaya bağlar; o taraftan gelen desteğin kesileceğine, rüya sahibinin işini kendi imkânıyla yürütmek zorunda kalacağına işaret eder. Miras yüzünden çıkacak bir anlaşmazlığa, baba tarafı akrabaların rüya sahibini sorumlu tutmasına da delalet eder.

Rüyada alt dişin kırılması

Rüyada alt dişin kırılması, ana tarafından bir akrabanın hastalanacağına işarettir. Ön alt dişin kırılması hükmü anneye ve halaya bağlar. Alt diş kırılması ayrıca geçim darlığına, eldeki paranın ihtiyaca yetmemesine ve şanssız bir döneme girileceğine yorulur. Bu darlığın rüya sahibinin evini de sıkıntıya sokacağına delalet eder.

Rüyada kırığın büyüklüğüne göre tabiri

Rüyada kırığın büyüklüğüne göre tabiri, dişten ne kadarının koptuğuna değil, dişin kaça bölündüğüne bakılarak verilir. Bölünerek kırılan diş, borcun taksitle ödenmesine ve işlerin aşama aşama yürütülmesine işaret eder.

Rüyada dişin yarısının kırılması

Rüyada dişin yarısının kırılması, dişin tamamının kırılmasıyla aynı hükümdedir. Dişinin yarısının kırıldığını gören kimse için rüya, akrabalarından birinin hastalanacağına ve o yakınla ilişkisinin kesileceğine işaret eder. Ön dişin yarısının kırılması da bu yönde tabir edilir.

Rüyada dişin parça parça kırılması

Rüyada dişin parça parça kırılması, borcun taksitle ödeneceğine delalet eder. Dişinin parçalandığını gören kimse üzerindeki yükü bir defada değil bölerek kaldırır; işlerinin de aşama aşama yürüyeceğine, her aşamanın ayrı bir emek isteyeceğine yorulur. Parçalanan diş, bu yükün rüya sahibine uzun süre üzüntü ve keder vereceğine de işarettir.

Rüyada diş kırılıp kanaması

Rüyada diş kırılıp kanaması, maddi ve manevi sıkıntıların herhangi bir zorluk çıkarmadan ortadan kalkacağına yorulur. Diş kırılması ve kanaması, uzun süredir çözülemeyen ciddi bir meselenin beklenenden kolay kapanacağına işaret eder. Dişinin kırılıp kanadığını gören kimse için rüya, üzerindeki yükün hafifleyeceğine ve maddi darlığın geçeceğine delalet eder.

Rüyada köpek dişinin kırılması

Rüyada köpek dişinin kırılması, amca ve hala tarafındaki yakınlardan birinin başına bir hâl geleceğine delalet eder. Köpek dişi kırılmasını gören kimse için bu rüya, o yakının hastalanmasına yahut ondan üzücü bir haber alınmasına işarettir. Köpek dişinin kırıldığını görmek, rüya sahibinin evladının başına gelecek ağır bir sıkıntıya da alamet sayılır.

Rüyada başkasının dişinin kırılması

Rüyada başkasının dişinin kırılması, tartışmaların sona ereceğine işaret eder. Başkasının dişinin kırıldığını gören kimsenin hayırlı bir işin başına geçeceğine yorulur. Bu rüya çevresinden destek göreceğine, uzun süredir uğraştığı sıkıntının çözüleceğine de delalet eder.