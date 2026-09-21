Rüyada elma görmek çoğu zaman tek bir sahne olarak kalmaz; kişi elmayı yerken, ağaçtan toplarken yahut birine verirken görür ve hükmü ilk belirleyen de bu eylem olur. Aynı elma ağaçta durduğunda başka, ele alındığında başka, alınıp satıldığında başka bir karşılığa girer. Rüyayı görenin bekâr yahut evli olması ile elmanın sağlam mı çürük mü çıktığı da tabiri kendi içinde ayırır.

Rüyada elma görmek

Rüyada elma görmek helal rızka, kârlı bir işe ve kazanca işaret eder. Kişinin uzun süredir istediği şeye kavuşmasına da delalet eder. Haneye girecek bolluğa, bereketin sürekli olmasına ve temiz yüzlü insanlarla bir arada bulunmaya yorulur. Bekâr kimse için evliliğe, evli kimse için hayırlı evlat müjdesine işaret eder. Hükmü belirleyen ilk ölçü elmanın tadıdır. Tatlı elma helal rızka ve gönlün ferahlamasına, ekşi elma üzüntüye yahut şüpheli kazanca delalet eder. Sıkıntıların sona ermesine, borçların kapanmasına ve beklenen müjdeli haberin gelmesine de yorulur. Tek bir elma görmekle çok sayıda elma görmek arasında hüküm bakımından fark bulunmadığından rüyada elmalar görmek de helal kazanca ve isteğine kavuşmaya işaret eder.

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Rüyada büyük elma görmek

Rüyada büyük elma görmek, kişiye faydası dokunacak bir bilgiye ulaşmaya ve haneye dolacak bolluk ile berekete işaret eder. Çalışkan ve dürüst bir evlat yetiştirmeye yorulur.

Rüyada çok elma görmek

Rüyada çok elma görmek mala, iyi bahta ve toplum içinde itibar görmeye işaret eder. Uzun süredir devam eden sorunların çözülüp bolluğun artmasına delalet eder.

Rüyada elma portakal görmek

Rüyada elma portakal görmek, helal yoldan kazanılan mala huzur içinde sahip olmaya ve geçim sıkıntısının sona ermesine işaret eder. Hayırlı kapıların açılmasına delalet eder.

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Rüyada elma yemek

Rüyada elma yemek hayırlı evlada, iyi haberlere ve kurulan planların gerçekleşmesine işaret eder. Rüya sahibinin giriştiği işten netice almasına, uzun zamandır beklediği sonucun elde edilmesine delalet eder. Tatlısını yemek helal rızka, kişinin hem evinde hem işinde başarılı olmasına yorulur. Ekşisini yemek ise üzüntüye işaret eder. Kişinin rüyada elma yediğini görmesi de muradına ermeye, bolluğa ve bereketli kazanca delalet eder.

Rüyada kırmızı elma yemek

Rüyada kırmızı elma yemek huzurlu ve bereketli bir kazanca erişmeye işaret eder. Rüya sahibinin sevindirici bir haber almasına, evli kimse için hayırlı evlat müjdesine yorulur. Elmanın yenmesi, beklenen hayrın uzaktan seyredilmeyip fiilen ele geçmesine delalet eder.

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Rüyada yeşil elma yemek

Rüyada yeşil elma yemek helal kazanca ve elde bulunan malın artmasına delalet eder. Hayırlı evlada işaret ederken bekâr kimse için evlilik kapısının açılmasına yorulur. Rüyada yeşil elma yediğini görmek de helal kazanca ve işlerin düzelmesine işaret eder.

Rüyada ekşi elma yemek

Rüyada ekşi elma yemek üzüntüye, şüpheli yahut haram kazanca işaret eder. Sıkıntıya, hastalığa yahut kötü habere delalet eder. Tatlı elmanın verdiği hayır burada tersine döner; kişinin eline geçen malda bereket bulunmaz.

Rüyada ağaçtan elma koparıp yemek

Rüyada ağaçtan elma koparıp yemek, emeğinin karşılığını aracısız almaya ve bereketli rızka işaret eder. Kırmızı elmayı ağaçtan koparıp yemek kız evlat müjdesi sayılır. Rüyada dalından elma yemek de hazır ve bereketli rızka delalet eder.

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Rüyada sarı elma yemek

Rüyada sarı elma yemek sıkıntı ve sorunların ortadan kalkmasına, gelirin kat kat artmasına işaret eder. Uğranılan zararın telafi edilmesine delalet eder.

Rüyada soyulmuş elma yemek

Rüyada soyulmuş elma yemek geçim sıkıntısının bitmesine, kazancın ve zenginliğin artmasına işaret eder. Kaçırılmış fırsatların geri kazanılmasına yorulur.

Rüyada elma ısırmak

Rüyada elma ısırmak kazanca, faydaya ve menfaate delalet eder. Rüya sahibinin başladığı işten pay almasına işaret eder.

Rüyada yeşil elma ısırmak hayırlı yeniliklere ve yeni gelir kapılarının açılmasına işaret eder.

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Rüyada beyaz elma yemek

Rüyada beyaz elma yemek bahtın açılmasına ve önüne çok sayıda iş fırsatı çıkmasına işaret eder. Büyük kazanç getirecek işlere imza atılmasına yorulur.

Rüyada kırmızı elma görmek

Rüyada kırmızı elma görmek hayırlı evlada, mutluluğa ve güzel kısmete işaret eder. Rüya sahibinin hanesine sevinç girmesine, uzun süredir beklenen güzel haberin gelmesine delalet eder. Bu haberi alırken göz yaşı dökmek de sevinç yaşına yorulur. Kırmızı elmanın hayrı çoğu zaman rüya sahibinin kendi elinden değil, büyük bir kimsenin elinden gelir. Sözü geçen, makam yahut mal sahibi bir kimseden ulaşacak menfaate ve onun yardımıyla erişilecek hayra işaret eder. Evli kimse için evlat müjdesi sayılır. Rüyada kıpkırmızı elma görmek ve rüyada kırmız elma görmek de aynı tabire girerek hayırlı evlada, mutluluğa ve büyük bir kimseden gelecek faydaya delalet eder.

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Rüyada büyük kırmızı elma görmek

Rüyada büyük kırmızı elma görmek haneye dolacak bolluğa ve bereketli rızka işaret eder. Büyük bir kimseden gelecek menfaatin de büyük olacağına delalet eder.

Rüyada yeşil elma görmek

Rüyada yeşil elma görmek helal rızka ve kazancın artmasına işaret eder. Buradaki hayır dışarıdan gelen bir bağışa değil, rüya sahibinin kendi emeğine bağlanır. Eldeki işin büyümesiyle gelir düzene girer ve hane halkının geçimi kolaylaşır. Rüya sahibinin kazandığını koruyup üzerine katmasına, malının çoğalmasına delalet eder. İşlerin iyiye gitmesine ve uzun zamandır beklenen düzelmenin başlamasına işaret eder. Bekâr kimse için evlenmeye, evli kimse için hayırlı evlada yorulur. Elmanın yeşilliği kazancın helal olduğunu gösterir. Rüya sahibinin eline geçen malın temiz yoldan geldiğine delalet eder. Hanesine giren rızkın kesilmeden sürmesine, sıkıntılı geçen bir dönemin ardından işlerin genişlemesine işaret eder.

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Rüyada elma toplamak

Rüyada elma toplamak asil ve cömert bir kimseden gelecek dünyalığa işaret eder. Borçların bitmesine, kısmetin ve rızkın artmasına, uzun süredir hayali kurulan işin gerçekleşmesine delalet eder. Toplanan elmanın çokluğu eline geçecek malın çokluğunu gösterir. Dağınık duran imkânların bir araya gelip rüya sahibinin eline geçmesine yorulur. Kişinin rüyada elma topladığını görmesi de kısmete, rızkın artmasına ve işlerde ilerlemeye işaret eder.

Rüyada ağaçtan elma toplamak

Rüyada ağaçtan elma toplamak emeğiyle kazanmaya ve bereketli rızka işaret eder. Sıkıntıların geride kalıp işlerin açılmasına delalet eder. Kişinin başkasının kapısına muhtaç olmadan kendi rızkını elde etmesine yorulur.

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Rüyada yeşil elma toplamak

Rüyada yeşil elma toplamak üzücü durumların ortadan kalkmasına, sevdiklerine kavuşmaya ve sorunların kısa sürede çözülmesine işaret eder. Yapılan yatırımın kâr getirmesine delalet eder. Rüyada ağaçtan yeşil elma toplamak da helal kazanca, işte istikrara ve gönül hoşluğuna yorulur.

Rüyada kırmızı elma toplamak

Rüyada kırmızı elma toplamak, kişinin kendi emeği ve çabasıyla mutlu, ferah ve sağlıklı bir hayata kavuşmasına işaret eder. Maddi rahatlığa ve geçimin genişlemesine delalet eder.

Rüyada yerden elma toplamak

Rüyada yerden elma toplamak rakiplerine üstün gelmeye ve kendini gösterecek bir fırsatın eline geçmesine işaret eder. Borçların kolayca kapanmasına delalet eder.

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Rüyada elma koparmak

Rüyada elma koparmak yüklü bir kazanca ve büyük başarıya işaret eder. Bahtın ve geleceğin parlak olmasına, kapalı duran işlerin açılmasına delalet eder. Rüyada ağaçtan elma koparmak da aynı anlama gelir.

Rüyada başkasının elma topladığını görmek

Rüyada başkasının elma topladığını görmek her istediğini elde etmeye ve verilen emek sayesinde büyük kazanç sağlamaya işaret eder. Ticaretin hızlanmasına delalet eder.

Rüyada sarı elma toplamak

Rüyada sarı elma toplamak aile içinde yaşanan tartışmaların son bulmasına ve hayırlı bir bahta kavuşmaya işaret eder. Eldeki imkânla kendi işini kurmaya yorulur.

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Rüyada elma ağacı görmek

Rüyada elma ağacı görmek hayırlı ve iyi huylu bir akrabaya, rüya sahibine yakın duran bir din kardeşine işaret eder. Böyle bir kimsenin desteğiyle hayatta bolluğun ve bereketin sürekli olmasına delalet eder. Bu hayır yalnız gelen taraftan sayılmaz; rüya sahibinin de çevresine karşı samimi ve yardımsever davranmasına, elinden geleni esirgememesine yorulur. Rüyada elma ağaçları görmek de hayırlı akrabaya, bolluğa ve helal kazanca işaret eder.

Rüyada yeşil elma ağacı görmek

Rüyada yeşil elma ağacı görmek sıkıntıların bitip esenliğe kavuşmaya ve maddi gücün kalıcı olmasına işaret eder. Müjdeli haber almaya, ailesine rahat bir hayat sağlamaya delalet eder.

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Rüyada ağaçta elma görmek

Rüyada ağaçta elma görmek uzun zamandır beklenen hayırlı haberin gelmesine ve bol rızka işaret eder. Mal mülk sahibi olmaya delalet eder.

Rüyada ağaçta yeşil elma görmek, önüne çıkan fırsatlar sayesinde iyi yerlere gelmeye ve helal kazanca işaret eder.

Rüyada ağaçta kırmızı elma görmek beklenen müjdeye, hayırlı evlada ve büyük bir kimseden gelecek faydaya işaret eder.

Rüyada dalında elma görmek

Rüyada dalında elma görmek geçimin kolaylaşmasına ve sıkıntıların dağılıp bolluğun gelmesine işaret eder. Sorunların birlikte hareket edilerek çözüleceğine delalet eder. Rüyada dalında yeşil elma görmek de helal kazanca ve geçimin rahatlamasına yorulur.

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Rüyada elma bahçesi görmek

Rüyada elma bahçesi görmek güzel yüzlü insanlara ve evlada işaret eder. Refaha, huzura, mevkinin yükselmesine ve aile hayatında hayırlı habere delalet eder.

Rüyada kırmızı elma ağacı görmek

Rüyada kırmızı elma ağacı görmek anne baba duası almaya ve karanlık geçen günlerin aydınlanmasına işaret eder. Maddi imkânların düzelmesine yorulur.

Rüyada elma ağacı görmek ve toplamak

Rüyada elma ağacı görmek ve toplamak hayırlı bir akrabadan gelecek faydaya ve emeğin karşılığını almaya işaret eder.

Rüyada sarı elma görmek

Rüyada sarı elma görmek gelire ve kazanca işaret eder. Sarı elmanın hükmü eldeki gelirin artması tarafındadır. Uzun süredir üzerinde çalışılan büyük işlerin meyvesini vermesine, verilen emeğin paraya dönüşmesine delalet eder. Aile içinde süren anlaşmazlıkların sona ermesine ve hanede huzurun kurulmasına yorulur.

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Rüyada çürük elma görmek

Rüyada çürük elma görmek kurulan planların gerçekleşmemesine, kötü bahta ve sıkıntıya işaret eder. Maddi ve manevi olumsuzluğa uğramaya delalet eder. Emek verilen işin yarıda kalmasına, umut bağlanan yerden beklenen kazancın elde edilememesine yorulur.

Rüyada kurtlu elma görmek

Rüyada kurtlu elma görmek malın ve paranın erimesine, meslek hayatında yaşanacak sıkıntılara işaret eder. İşlerin bozulmasına delalet eder.

Rüyada elma alıp satmak

Elmanın alınıp satılması rüyada ticaret yoluyla gelecek kazanca yorulur. Rüyada elma alıp satmak, kişinin eline geçen parayı işine koyup çoğaltmasına ve alışverişten kâr elde etmesine işaret eder. Bu hayır bir başkasının bağışından değil, rüya sahibinin kendi kurduğu işten sayılır.

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Rüyada elma almak

Rüyada elma almak kâr getirecek bir işe yatırım yapmaya işaret eder. Rüya sahibinin elindeki parayı doğru yere koymasına, yaptığı harcamanın zarar değil kazanç getirmesine delalet eder.

Rüyada kırmızı elma almak sevince, rahatlamaya ve sıkıntılardan kurtulma müjdesine işaret eder. Beklenen ferahlığın yakın olduğuna delalet eder.

Rüyada yeşil elma almak hayırlı kazanca ve gelir kapılarının açılmasına işaret eder. Kısmetin genişleyip arzunun yerine gelmesine delalet eder.

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Rüyada pazardan elma almak eline para geçmesine ve borçların yakında ödenmesine işaret eder. Hayattaki zorlukların düzene girmesine yorulur.

Rüyada elma satmak

Rüyada elma satmak gayrimenkul sahibi olmaya, kazancın artmasına ve iş yerinde bereketin çoğalmasına işaret eder. Gerginliklerin çözülmesine delalet eder.

Rüyada elma soymak

Rüyada elma soymak kısmete ve başarıya işaret eder; soyulan elmanın kalitesi çıkacak kısmetin değerini gösterir. Borçların ödenmesine ve sıkıntıların sona ermesine delalet eder. Rüyada elma dilimlemek ise aile ve sosyal hayatta amacına uygun kimselerle hareket etmeye, sıkıntıların kısa sürede bitip huzura kavuşmaya işaret eder.

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Rüyada beyaz elma görmek

Rüyada beyaz elma görmek ticaretten yahut umulmadık bir yerden gelecek kâr ve kazanca delalet eder. Üzülünen konuların düzelmesine ve endişelerin geçmesine işaret eder.

Rüyada elma vermek

Rüyada elma vermek kalben rahat etmeye, sorunların sona erip büyük bir sevinç yaşanmasına işaret eder. Borçtan kurtulmaya ve kazancın artmasına delalet eder.

Rüyada birine kırmızı elma vermek

Rüyada birine kırmızı elma vermek darlıktan kurtulup kazancın büyük oranda artmasına işaret eder. Uzun süren endişenin bitip güzel bir kısmetin nasip olmasına delalet eder.

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Rüyada elma dağıtmak

Rüyada elma dağıtmak zorlukların bitmesine ve dertlerden kurtulmaya işaret eder. Küs olunan kimselerle barışmaya ve ticarette ilerlemeye delalet eder.

Rüyada elma çalmak

Rüyada elma çalmak kazancın ve rızkın güvence altına alınmasına, huzurlu bir hayata işaret eder. Sorunların çözülüp başarıya ulaşılmasına delalet eder.

Rüyada siyah elma görmek

Rüyada siyah elma görmek, kendisine kötülük isteyen kimseden kurtulduktan sonra kazanç getirecek işlere girileceğine işaret eder. Dertlerin sona ermesine ve mevki kazanmaya delalet eder.