Rüyada eşek görmek, rüyanın ayrıntılarına göre farklı şekillerde yorumlanır. Eşeğin ehli ya da yabani olması, rengi, yaşı ve rüyada nasıl göründüğü tabirin yönünü değiştirir. Rüya sahibinin eşeğe binmesi, eşekten düşmesi, eşeği satın alması veya eşeğin peşinden gelmesi de farklı anlamlara gelir. Eşeğin anırması, saldırması, ısırması ya da ölmesi ise rüyanın yorumunu başka bir yöne taşır. Peki rüyada eşek görmek ne anlama gelir?

Rüyada eşek görmek

Rüyada eşek görmek hayırlı rüyalardan sayılır. Baht açıklığına, kazancın artmasına, bereket ve helal rızka delalet eder. Ehli eşek geçim vasıtası olarak görüldüğü için, rüyada eşeğin hâli sahibinin işinin hâline yorulur. Eşek rüya sahibinin malına ve çalışmasının karşılığına işaret eder. Sıkıntılı bir dönemin kapanmasına, işlerin düzene girmesine ve şerefli bir makama ulaşmaya da alamettir. Elinde işi olan kimse için işin yürümesine, iş arayan kimse için kapının açılmasına işaret eder. Ticaretle uğraşan kimse için alışverişin kazançlı geçmesine, emeğiyle geçinen kimse için de hakkının eline geçmesine delalet eder.

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Rüyada eşek, sahibinin elinde durduğu sürece bu hayır tarafındadır. Binili ve sahipli eşek mala ve yüksek bir mertebeye yorulur. Eşeğin ölmesi, çalınması ya da üstünden düşülmesi ise bunun tersine, geçimin bozulmasına delalet eder. Rüyada eşeğin çalındığını görmek, elden çıkan bir imkâna ve ayrılığa işaret eder.

Rüyada eşek sürüsü görmek mal ve nimete kavuşmaya işaret eder. Çok sayıda eşek görmek bol ve helal rızka, sıkıntı duyulan bir konunun çözüme ulaşmasına, esenlik ve rahatlığa yorulur. Sürü hâlinde eşek görmek, rüya sahibinin elinin genişlemesine ve darlıktan çıkmasına delalet eder. Rüyada eşek satın aldığını görmek de hayırdır. Rüya sahibinin bilmediği bir malın umulmadık bir yerden eline geçmesine ve berekete işaret eder. Dişi eşek görmek hizmetçiye, ticarete ve geçime delalet eder, maddi rahatlığa yorulur. Evin işlerini görecek bir yardımcının bulunmasına da işaret sayılır. Eşeğin kuyruğunun uzadığını görmek ise kişiye bağlı olanların çoğalmasına delalet eder. Rüyada at ve eşek bir arada görüldüğünde, eşeğin at hâline gelmesi devlet tarafından gelecek hayra ve menfaate işaret eder.

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Rüyada vahşi ya da yabani bir eşek görmek bu hükmün dışındadır. Yabani eşek cahil ve ahmak bir kimseye delalet eder, günaha ve haktan batıla dönmeye yorulur. Eşekteki kusur da hükmü hayır tarafından çıkarır. Bir ya da iki gözü kör bir eşek görmek işlerin bozuk gitmesine ve mal kaybına yorulur.

Rüyada eşeğe binmek

Rüyada eşeğe binmek baht açıklığına ve yüksek bir mertebeye delalet eder. İşlerin rast gitmesine, mala ve evlada işaret eder. Rüyada eşeğe bindiğini görmek, rüya sahibinin bulunduğu yerde itibar kazanmasına ve insanlar arasında sözünün dinlenir hâle gelmesine alamettir. Eşeğin üstünde yol aldığını görmek, uzun bir yolculuğa yorulur. Rüyada eşek sürdüğünü görmek de aynı tabire girer, baht açıklığına ve işlerin yolunda gitmesine işaret eder.

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Rüyada yüklü eşek görmek ve o eşeğe binmek malın çoğalmasına, geniş bir zenginliğe delalet eder. Eşekten inmek ya da eşekten düştüğünü görmek ise işlerin altüst olmasına işaret eder. Zarara uğramaya ve zenginlikten darlığa düşmeye yorulur. Eşekten indiğini görmek, elde olanın azalmasına ve itibarın eksilmesine delalet eder.

Rüyada eşeğe binen birini görmek

Rüyada eşeğe binen birini görmek, tabiri rüya sahibine değil o kimseye çıkan rüyalardandır. Eşeğin üstündeki kişinin işlerinin yoluna girmesine, itibarının artmasına ve bahtının açılmasına delalet eder.

Rüyada eşeğin rengine göre tabiri

Eşeğin rengi hükmü çevirmez, gelecek hayrın cinsini belirler. Beyaz eşek süs ve itibar tarafına, siyah eşek sevinç tarafına, gri eşek ibadet ve hayırlı iş tarafına çeker. Rüyada yeşil eşek görmek din ve takva tarafına yorulur, rüya sahibinin dininin kuvvetine işaret eder. Rengi ne olursa olsun, eşekten bir zarar gelmediği sürece hüküm rüya sahibinin lehindedir.

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Rüyada beyaz eşek görmek

Rüyada beyaz eşek görmek rüya sahibi için ziynettir. Mala, süse ve itibara delalet eder. Güzel huylu biriyle tanışmaya, evliliğe ve huzurlu bir hayata da işaret eder. Evlenmeyi düşünen kimse için hayırlı bir kısmete yorulur. Beyaz eşek, elde bulunan hayrın görünür ve övülür olmasına delalet eder.

Rüyada siyah eşek görmek

Rüyada siyah eşek görmek rüya sahibi için sevince delalet eder. Zor bir dönemin kolaylıkla atlatılmasına ve umutsuzluğun geride kalmasına işaret eder. Kârlı bir işe girmeye, darlık çeken kimse için sıkıntının kalkmasına yorulur. Siyah eşek, rüya sahibinin kederden kurtulmasına ve rahata ermesine alamettir.

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Rüyada gri eşek görmek

Rüyada gri eşek görmek ibadetlerin aksatılmamasına ve hayırlı bir işe girişmeye alamettir. Ailevi sorunların kısa sürede çözülmesine, kısmetin açılmasına ve ticaretin kazançlı hâle gelmesine işaret eder. Gri eşek görmek, rüya sahibinin hayırlı işlerde sebat etmesine delalet eder.

Rüyada eşek yavrusu görmek

Rüyada eşek yavrusu görmek hikmet sahibi kimselerle karşılaşmaya ve toplum içinde yükselmeye delalet eder. Rüyada sıpa görmek, rüyada yavru eşek görmek ve rüyada eşek sıpası görmek de aynı tabire girer. Hayırlı habere, kısmetin açılmasına ve bilgisinden istifade edilecek bir kimseden görülecek faydaya yorulur. Sıpanın aileye yeni bir ferdin katılmasına işaret sayıldığı da olur.

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Yavru eşeğin üstüne binildiği görülmüşse hüküm değişir. Binilen yavru eşek, rüya sahibinin çocuğu ya da hanımı tarafından gelecek bir üzüntüye işaret eder.

Rüyada eşeğin saldırması ve anırması

Rüyada eşek anırması duymak, değersiz görülen birinden azar işitmeye ve haksız bir sözle karşılaşmaya delalet eder. Çevredekilerin saygısızlığına ve iftiraya uğramaya, şerre ve şiddete yorulur. Ev halkından birinin kötü ahlakı ya da işi yüzünden sıkıntıya düşmeye de işaret eder. Rüyada eşek saldırması görmek, rüya sahibine yönelen bir kötülüğe yorulur. Eşeğin tekmelediğini görmek ise günaha, üzüntü ve korkuya delalet eder, başa gelecek bir sıkıntının ve tövbe gerektiren bir hâlin işareti sayılır.

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Rüyada eşek kovalaması

Rüyada eşek kovalaması, bir zarara ve korkuya delalet eder. Eşeğin arkadan gelmesi, rüya sahibinin tedirgin olmasına ve üzerine gelen bir sıkıntıya işaret eder.

Rüyada eşek ısırması

Rüyada eşek ısırması, yakın çevreden gelecek bir zarara delalet eder. Rüya sahibini zor durumda bırakmak için plan kuran kimselerin varlığına, aldatılmaya ve haksızlığa uğramaya işaret eder. Isırık ayrıca hor görülmeye ve güvenilen birinden gelecek bir hileye yorulur.

Rüyada eşek eti görmek

Rüyada eşek eti görmek çalışmadan ve zorla elde edilen paraya delalet eder. Eşeğin kendisi helal rızka yorulsa da eti yenmeyen bir hayvan olduğu için hüküm et tarafında tersine döner. Haram mala ve hak edilmeden ele geçen kazanca işaret eder. Eşek eti, rüya sahibinin eline geçen malın temiz yoldan gelmediğine yorulur. Haram maldan sakınmak gerektiğine de alamettir.

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Rüyada eşek eti yemek

Rüyada eşek eti yemek, haram malın görülmekle kalmayıp harcanmasına delalet eder. Bu maldan gelecek üzüntüye ve sıkıntıya yorulur.

Rüyada ölmüş eşek görmek

Rüyada ölmüş eşek görmek fakirliğe ve işlerin bozulmasına delalet eder. Kötü habere ve önüne çıkacak engellere işaret eder. Eşeğin öldüğünü görmek, rüya sahibinin geçiminde bir kapının kapanmasına yorulur. Ölmüş eşek görmek, umulan bir işten hayır gelmeyeceğine de delalet eder.

Rüyada eşek kesildiğini görmek

Rüyada eşek kesildiğini görmek, sürmekte olan bir işin yarıda kesilmesine yorulur. Kazancın azalmasına ve maddi sıkıntıya işaret eder.