Rüyada halı görmek, halının büyüklüğüne, serili ya da dürülü olmasına, yeni veya yıpranmış durumuna ve rengine göre farklı şekillerde yorumlanır. Rüya sahibinin halıyı alması, sermesi, silkelemesi, dokuması ya da satması da tabirin yönünü değiştirir. Halının nerede görüldüğü ise rüyanın anlamını belirleyen diğer önemli ayrıntılardan biridir.

Rüyada halı görmek

Rüyada halı görmek, rüya sahibinin eline geçecek dünya malına delalet eder. Hanenin bereketleneceğine, kazancın artacağına ve rızkın genişleyeceğine işarettir. Bu rüyayı gören kimsenin yokluk çekmeyeceğine, geçimini rahatça sağlayacağına yorulur. Halı tabirde doğrudan dünyalık sayılır, kişinin elinde tuttuğu mal ve varlık olarak okunur.

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Hükmü asıl belirleyen ölçü halının eni boyudur ve bu ölçü iki şeyi birden verir. Halının genişliği rüya sahibinin rızkının genişliğini gösterir, aynı ölçü ömrünün uzunluğunu da verir. Büyük ve geniş bir halı görmek bol rızka ve uzun ömre delalet eder. Küçük bir halı görmek ise gelirin azalmasına ve ömrün kısa olmasına yorulur. Halının deseni ya da kaç parça olduğu hükmü değiştirmez, esas olan kapladığı yerdir.

Rüyada halılar görmek ve rüyada çok halı görmek ana rüyanın çoğul söylenişidir, ikisi de aynı tabire girer. Bir arada birden fazla halı görülmesi hükme tesir etmez, ölçü yine halının genişliğinden alınır. Rüyada yolluk halı görmek ayrı bir karşılık taşımaz, eni boyu hükmünün içinde kalır.

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Rüyada halı kilim görmek için ayrıca bir hüküm verilmez, kilim de yere serilen yaygıların hepsi gibi halının tabirine havale edilir.

Rüyada halı serildiğini görmek

Rüyada halı serildiğini görmek, rüya sahibinin rızkının açık olduğuna delalet eder. Yere serili duran halı, kapısı açık bir kazancın işaretidir. Böyle bir halı gören kimsenin geçim kapısının kapanmayacağına ve elini attığı işin önünde engel bulunmayacağına yorulur.

Kişinin kendi önüne serilmiş bir halı görmek uzun ömre delalet eder. Önüne halı serildiğini gören kimsenin uzun yıllar yaşayacağına işaret edilir.

Rüyada halı sermek

Rüyada halı sermek yolculuğa delalet eder. Rüya sahibinin halıyı kendi eliyle açıp yayması hayra yorulur, önünde duran yolun kendisine açılacağına işarettir. Serdiği halının üzerine oturduğunu gören kimsenin uzak bir yolculuğa çıkacağına yorulur. Rüyada eve halı sermek de aynı tabire girer, hane sahibinin yola çıkacağına işaret eder.

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Rüyada rulo halı görmek

Rüyada rulo halı görmek rızkın kapalı olmasına delalet eder. Dürülmüş hâlde duran halı darlığa ve yokluğa yorulur, rüya sahibinin işinin bir müddet açılmayacağına işaret eder.

Rüyada sarılı halı görmek, rüyada sarılmış halı görmek ve rüyada rulo halılar görmek aynı rüyadır, üçü de bu hükme girer. Halının büyüklüğü burada tek başına hüküm vermez, dürülü durması darlığa yorulmak için yeterlidir.

Rüyada halı toplamak

Rüyada halı toplamak, rüya sahibinin halıyı kendi eliyle toplaması şartıyla tabir edilir. Halıyı kendi eliyle topladığını gören kimsenin elindeki rızkı yine kendi eliyle keseceğine, açık duran bir işi kendi kararıyla kapatacağına delalet eder.

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Rüyada halı silkmek

Rüyada halı silkmek, iş yerinde üst bir mevkiye geçmeye delalet eder. Rüya sahibinin bulunduğu görevde yükseleceğine ve kendisine daha geniş bir yetki verileceğine işarettir. Bu yükselme kişinin hâlihazırda çalıştığı yerde olur. Aynı rüya borçların ödenmesine de yorulur, borçlu kimsenin borcundan kurtulacağına delalet eder.

Rüyada halı silkelemek, rüyada halı çırpmak ve rüyada balkondan halı silkelemek aynı rüyadır, üçü de silkmenin hükmüyle karşılanır.

Rüyada tozlu halı silkelemek

Rüyada tozlu halı silkelemek düşmana üstün gelmeye yorulur. Halının tozlu olması burada şarttır, tozu silkelenen halı rüya sahibinin düşmanına galip geleceğine işaret eder.

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Rüyada halı almak

Rüyada halı almak murada ermeye delalet eder. Bir yere gidip halı aldığını gören kimsenin uzun süredir istediği bir şeye kavuşacağına işarettir. Aynı rüya varlıklı bir dost edinmeye de yorulur, rüya sahibinin mal sahibi bir kimseyle tanışacağına ve onun dostluğunu kazanacağına delalet eder.

Rüyada halı bakmak, rüyada halı almak istemek ve rüyada halı taşımak ayrı bir hüküm taşımaz. Üçü de satın alma niyetinin bir parçası sayılır ve muradın yerine gelmesi yönünde tabir edilir.

Rüyada yeni halı görmek

Rüyada yeni halı görmek sevinçli bir gelişmeye delalet eder. Rüya sahibinin hayatında yeni bir sayfa açılacağına ve durgunlaşmış işinin yenileneceğine işarettir. Sevdiği kimsesi olan için bu rüya, o kimseyle aralarının tazeleneceğine yorulur. Halının yeni ve kullanılmamış olması burada esastır, hüküm halının tazeliğinden çıkar.

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Rüyada yırtık halı görmek

Rüyada yırtık halı görmek malın eksilmesine delalet eder. Yırtılmış, yıpranmış ve eskimiş bir halı gören kimsenin maddi olarak gerileyeceğine işarettir. Elindeki malın azalacağına ve kazancının eskisi gibi olmayacağına yorulur. Yırtık halı fakirliğe işaret eder. Halının eskimiş olması bu rüyada tek başına hüküm verir, halının ölçüsü ya da rengi hükmü çevirmez.

Rüyada halının rengine göre tabiri

Halının rengi hükmü tersine çevirmez. Renk bu rüyada tali bir ölçüdür, halının kendi tabirini bozmaz ve yalnız hayrın hangi kapıdan geleceğini gösterir.

Rüyada mavi halı görmek hastalığın şifa bulmasına delalet eder. Rüyada renkli halı görmek ve rüyada sarı halı görmek için renkten gelen ayrı bir hüküm yoktur, hüküm ikisinde de halının kendi tabirinden alınır.

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Rüyada kırmızı halı görmek

Rüyada kırmızı halı görmek sevginin ve dostluğun habercisidir. Rüya sahibinin yakın çevresindeki sevgi bağının kuvvetleneceğine ve yeni dostluklar kuracağına işarettir. Aynı rüya aşka ve gönül işlerine de yorulur.

Kırmızı halının üzerinde yürüdüğünü görmek ayrı bir hüküm taşır. Bu şekilde gören kimsenin mutluluğa ereceğine delalet eder. Rüyada kırmızı halı serildiğini görmek de sevgi tarafına yorulur, serilen halı dostların rüya sahibine gösterdiği yakınlığa işaret eder.

Rüyada yeşil halı görmek

Rüyada yeşil halı görmek mülk sahibi olmaya delalet eder. Rüya sahibinin arsa, dükkân ya da tarla gibi bir gayrimenkul edineceğine işarettir. Rüyada yeşil halı serildiğini görmek de aynı yönde tabir edilir.

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Rüyada beyaz halı görmek

Rüyada beyaz halı görmek aile saadetine ve kısmetin açılmasına delalet eder. Bekâr kimsenin yakın zamanda evleneceğine işarettir.

Beyaz halı aldığını görmek hükmü hane tarafına çeker. Bu şekilde gören kimsenin ev sahibi olacağına, düğün hazırlığına girişeceğine ya da çeyiz düzeceğine yorulur. Düşmanlarının saldırısına uğramış kimse için beyaz halı, eski itibarına yeniden kavuşacağına işaret eder.

Rüyada siyah halı görmek

Rüyada siyah halı görmek kötüye yorulmaz. Halının siyah olması burada uğursuzluk alameti sayılmaz, hüküm hayır tarafındadır. Siyah halı gören kimsenin sıkıntıdan ve darlıktan kurtulacağına delalet eder. İşsiz kimsenin iş bulacağına ve rahata ereceğine işarettir.

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Rüyada halı dokumak

Rüyada halı dokumak helal kazanca ve emekle elde edilen mala delalet eder. Rüya sahibinin verdiği sözleri tutacağına ve gireceği ortaklığın hayırlı olacağına işarettir. Dokunan halı kişinin kendi emeğiyle ortaya koyduğu işi gösterir, hüküm de çalışarak kazanılan mal yönündedir.

Rüyada yün halı görmek ve rüyada el dokuması halı görmek ayrı bir hüküm taşımaz, ikisi de dokuma hükmünün içinde kalır.

Rüyada halının görüldüğü yere göre tabiri

Halının nerede görüldüğü hükmü çeviren ölçülerden biridir. Rüya sahibinin kendi hanesinin dışında görülen halıda tabir halının bulunduğu yere göre kurulur. Tanımadığı bir hanede görülen halının hükmü rüya sahibine, camide görülen halının hükmü ise o caminin cemaatine aittir.

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Rüyada başkasının evinde halı görmek

Rüyada başkasının evinde halı görmek gurbete çıkmaya delalet eder. Rüya sahibi halıyı tanımadığı kimselerin arasında serili görürse memleketinden ayrılacağına ve uzak bir yerde yerleşeceğine işaret edilir. Halının tanınmayan bir hanede görülmesi burada şarttır, tanıdık bir evde görülen halı bu hükme girmez. Rüyada başkasının halısını görmek de aynı hükümle karşılanır.

Rüyada camide halı görmek

Rüyada camide halı görmek, cami halısının eskimiş görüldüğü rüyada o camide namaz kılan cemaatin sıkıntıya düşeceğine delalet eder. Halının yıpranmış görülmesi burada şarttır.

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Rüyada halı satmak

Rüyada halı satmak zararın kapanmasına delalet eder. Rüya sahibinin uğradığı kaybın yerine geleceğine ve elindeki malı değerinde elden çıkaracağına işarettir. Antika bir halı sattığını görmek ticarete adım atmaya yorulur. Rüyada birine halı vermek de halıyı elden çıkarmak sayılır, hüküm yine zararın kapanması ve ticaret tarafındadır.