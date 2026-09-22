Rüyada halı yıkamak, tabir kaynaklarında birçok ayrıntısıyla birlikte anılan rüyalardandır. Yıkamanın tamamlanıp tamamlanmadığı ve yıkanan halının rengi hükmü belirleyen ölçülerdir. Halının ne kadar kirli olduğu ise hükmü çevirmez, olumlu tarafı kuvvetlendirir. Halıyı temizlemek ve silmek de suyla görülen işler olduğu için aynı aileden sayılır, fakat her biri kendi hükmünü alır.

Rüyada halı yıkamak

Rüyada halı yıkamak, üzüntü ve kederden kurtulmaya, uzun süredir çekilen sıkıntıların sona erip ferahlığa kavuşmaya delalet eder. Tabirde ağırlık yıkama eylemine verilir. Rüya sahibi üzerindeki yükten ve dertten kurtulur. Uzun zamandır içini daraltan bir mesele ortadan kalkar ve rüya sahibinin gönlü rahatlar. Halı yıkamak tabirde hayırlı görülen rüyalardandır.

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Rüyada halı yıkadığını görmek, temiz ve hayırlı işler peşinde koşmaya, bahtın ve kısmetin açılmasına yorulur. Rüya sahibinin herkesin imreneceği bir yaşam süreceğine ve mevki sahibi olacağına işaret eder. Önündeki zorluklar ve darlık aşılır. Rüya sahibinin işleri açılır ve çevresi içinde itibarı artar. Uzun zamandır kurulan hayallerin gerçekleşeceğine de yorulur.

Rüyada halı yıkama, geçim tarafında kazancın artmasına, bolluk ve berekete, rızkın rahatlıkla sağlanmasına delalet eder. Aynı rüya evlilik tarafında da hayra yorulur. Rüyada halı yıkama görmek, bekâr kimse için evlenip yeni bir yuva kurmaya, evli kimse için ailesinden birinin evlendirilmesine işaret eder. Evli kimse için bu rüya, hanede yapılacak bir düğünün hazırlığına da yorulur.

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Halının kirli olması bu hükmü olumsuza çevirmez, arınmayı daha belirgin kılar. Kirli halı yıkamak mutsuz durumların son bulmasına ve büyük bir yükten kurtulmaya delalet eder. Çok kirli bir halıyı yıkamak tazelenmeye, canlanmaya ve rahat bir yaşama işarettir. Halıyı serip yıkamak da temiz bir yaşayışa ve üzüntünün geride kalmasına yorulur.

Rüyada başkasının halı yıkadığını görmek

Rüyada halı yıkandığını görmek, maddi sıkıntıların kolaylıkla aşılmasına delalet eder. Rüyada başkasının halı yıkadığını görmek, hane gelirinin artacağına ve eve giren paranın çoğalacağına yorulur. Evin geçimini sağlayan kimsenin kazancı genişler, hane halkının eline daha fazla imkân geçer. Gelir artarken masraf tarafı da düzene girer ve ev halkı geçim sıkıntısı çekmez. Rüyada birinin halı yıkadığını görmek, uzun süredir beslenen umutların gerçekleşmesine işaret eder. Uzun zamandır sonuç alınamayan bir işin neticeye bağlanacağı bu rüyada müjdelenir. Kazanç tarafındaki bu hüküm, yıkayan kimsenin tanınmadığı rüyalar içindir. Halı yıkayan birini görmek rüya sahibinin geçim darlığından çıkacağına, halı yıkayanları görmek umut edilen işin gerçekleşmesine ve gelirin artmasına delalet eder.

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Rüyada tanıdık birinin halı yıkadığını görmek

Rüyada tanıdık birinin halı yıkadığını görmek, o kimseyle arada kalan kırgınlığın ortadan kalkmasına delalet eder. Küsülen bir yakınla barışılacağına, araya giren dargınlığın kısa sürede çözüleceğine yorulur. Rüyada komşunun halı yıkadığını görmek de aynı anlama gelir. Komşuyla ya da yakın oturulan bir tanıdıkla yaşanan soğukluk sona erer, karşılıklı gidiş geliş yeniden başlar.

Rüyada halı yıkayan kadın görmek

Rüyada halı yıkayan kadın görmek, sevindirici haber almaya delalet eder. Bu rüya, uzun zamandır beklenip de gelmeyen bir müjdenin yakında ulaşacağına işarettir.

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Rüyada halı temizlemek

Rüyada halı temizlemek, rüya sahibinin içinde bulunduğu anlaşmazlıkların çözülmesine delalet eder. Uzun süredir sürüncemede kalan bir meselenin karşılıklı rıza ile kapanacağına, tarafların ortak bir noktada buluşacağına yorulur. Rüyanın iş tarafındaki karşılığı başarıdır. Halıyı kirinden arındırmak, rüya sahibinin işinde başarıdan başarıya koşacağına ve girdiği her işte istediği sonucu alacağına işaret eder. İşinde önü açılır, giriştiği yeni işten bir öncekinden daha iyi bir netice alır.

Rüyada halı silmek

Rüyada halı silmek, geçmişte yapılan bir hatadan doğan meselenin kapanmasına delalet eder. Eski bir yanlışın bugüne kadar süren etkisi ortadan kalkar ve rüya sahibi o meseleyi geride bırakır. Rüya aynı zamanda kötü huyların terk edilmesine, rüya sahibinin kendisine zarar veren bir alışkanlıktan vazgeçmesine işaret eder. Eski bir meselenin bundan böyle rüya sahibine engel olmayacağına yorulur. Halıyı silen kimse düzeltmeyi kendi eliyle yaptığı için sonucunu da kendisi görür.

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Rüyada halı yıkatmak

Rüyada halı yıkatmak, rüya sahibinin işinin bir başkasının eliyle görüleceğine delalet eder. Kendi çabasıyla sonuca ulaşamadığı bir meselede rüya sahibinin güvendiği biri devreye girer ve iş o elden çözülür. Rüyada halıları yıkamaya vermek, ortak girişilen bir işten büyük kazanç elde edilmesine işaret eder. Rüyada halı yıkamacı görmek de aynı tabire girer. Halısını yıkatmaya veren kimse hem zahmet çekmez hem de umduğundan fazlasını bulur.

Rüyada yıkanmış halı görmek

Rüyada yıkanmış halı görmek, başlanan bir işin tamamlanmasına delalet eder. Yıkama bitmiş, halı temiz hâline kavuşmuştur. Bu yüzden rüya, uzun süredir emek verilen bir işin sonucunun görünür olmasına yorulur. Helal kazançla kurulan maddi istikrara, eldeki kazancın kalıcı olmasına işaret eder. Rüya sahibinin hesabını yaptığı bir kazancın eline geçmesi de bu rüyanın karşılığıdır.

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Rüyada yıkanmış asılmış halı görmek

Rüyada yıkanmış asılmış halı görmek, sevgi ve saygı bağlarının yıllarca sürmesine delalet eder. Aralarında dargınlık bulunan aile bireylerinin barışacağına, kısmet ve bereketin bol olacağına yorulur. Yıkanıp asılmış halıda iş tamamlanmış olduğu için bu rüya barışın da kalıcı olacağına delalet eder. Rüya, hayırlı kimselerle dostluk kurulmasına da işaret eder.

Rüyada evin içinde halı yıkamak

Rüyada evin içinde halı yıkamak, aile içi mutluluğa delalet eder. Hane halkı arasında süren tartışmaların yakın zamanda son bulacağına, evin düzeninin rüya sahibinin eliyle toparlanacağına yorulur.

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Rüyada hortumla halı yıkamak

Rüyada hortumla halı yıkamak, bol ve akan suyla yapılan bir temizlik olduğu için hayrın büyüğüne delalet eder. Rüya sahibi hastaysa şifa bulur ve yatakta geçen günler sona erer. Bu rüya ayrıca saygın kimselerden yardım görmeye, mevki sahibi birinin rüya sahibine destek olmasına işaret eder. Uzun süredir beklenen bir isteğin gerçekleşmesi de bu rüyanın karşılığıdır. Suyun temiz ve akar olması hükmü daha da kuvvetlendirir.

Rüyada başkasının halısını yıkamak

Rüyada başkasının halısını yıkamak, uğranılan zararın eş dost sayesinde telafi edilmesine delalet eder. Rüya sahibinin cebinden çıkan paranın yakınlarının yardımıyla yerine konacağına, borçların ödenip kapanacağına yorulur. Rüyada başkasının evinde halı yıkamak ve rüyada başkasının evinde halı silmek de bu tabirin içindedir.

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Rüyada beyaz halı yıkamak

Rüyada beyaz halı yıkamak, hastalıktan kurtulmaya delalet eder. Uzun süredir devam eden bir rahatsızlığın geçeceğine, rüya sahibinin sağlığına kavuşacağına işarettir. Rüya ayrıca hayırlı bir evliliğe yorulur. Bekâr kimse için beyaz halı yıkamak, hayırlı ve uğurlu bir kısmetin çıkması anlamına gelir.