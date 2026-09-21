Hamurun hangi hâlde görüldüğü, rüyada hamur görmek için verilen tabiri baştan ayırır. Çiğ, mayalı, kabarmış ve ekşimiş hamurun her biri ayrı tabir edilir. Hamurun konduğu leğen, üzerinde açıldığı tahta, içine katılan maya ve ondan kesilen beze de kendi hükmüyle anılır.

Rüyada hamur görmek

Rüyada hamur görmek hayra yorulur. Yakında gelecek bir rahatlığa, bolluğa ve rızkın genişlemesine işaret eder. Geçim tarafında darlık çeken biri için darlığın açılacağına, hanedeki bereketin artacağına ve sofranın genişleyeceğine delalet eder.

İş hayatı tarafında hüküm nettir. İşi olmayan kimse için kısa zamanda iş bulmaya, işinden memnun olmayan kimse için daha iyi bir işe geçmeye işaret eder. Uzun süredir beklenen karşılığın alınacağına, elde tutulan işin yarıda kalmayacağına yorulur. Ticaretle ya da zanaatla uğraşan biri için kazancın artmasına delalet eder.

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Hamur görmek, verilen emeğin karşılığının alınacağına yorulur. Alın teriyle kazanılan helal mala, kişinin kendi gayretiyle varacağı başarıya delalet eder. Hazır bulunmuş bir kısmete değil, çalışılarak elde edilen kazanca işaret eder; bu yönüyle rüya, rüya sahibinin verdiği emeğin boşa çıkmayacağını haber verir.

Tabirde iki özel hâl ayrıca anılır. Hapiste olan biri için hürriyete kavuşmaya, hamile bir kadın için doğumun yaklaşmasına işaret eder. Bu iki hâlde de rüya, beklenen şeyin gecikmeden gerçekleşeceğini haber verir.

Rüyada leğende hamur görmek

Rüyada leğende hamur görmek hayırlı ve bereketli bir rüyadır. Emek ve çabayla başarıya ulaşılacağına, elde duran sorunların kısa sürede çözüleceğine işaret eder. Bir leğen hamur görmek hayrın çoğalmasına ve çözüm bekleyen işin kısa sürede yoluna girmesine delalet eder.

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Rüyada hamur mayası görmek

Rüyada hamur mayası görmek, zor bir işin hayırlı biçimde neticeleneceğine delalet eder. İşlerin gün geçtikçe düzeleceğine, borcu olanın borcunu ödeyeceğine işaret eder.

Rüyada hamur tahtası görmek

Rüyada hamur tahtası görmek rızkın artacağına, mal ve mevki sahibi olunacağına işaret eder. Zor bir dönemin ardından gelecek büyük bir mutluluğa, helal emekle kazanılacak bir mala delalet eder.

Rüyada hamur yumağı görmek

Rüyada hamur yumağı görmek, iş yolunda kişiye eşlik edecek bir hayat arkadaşı bulunacağına işaret eder. Sağlığın ve maddi kazancın artmasına, kalıcı dostluklar kurulup destek görülmesine delalet eder.

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Rüyada hamur yoğurmak

Rüyada hamur yoğurmak eve misafir geleceğine işaret eder. Yakın zamanda beklenmedik bir konuk ağırlanacağına, hanede kalabalık bir sofra kurulacağına delalet eder. Gelen misafirin hanede sevinç sebebi olacağına, bu gelişle birlikte eve bereket gireceğine yorulur.

Bunun yanında rüya, kişinin kendi gayretiyle başarıya ulaşacağına yorulur. Helal yoldan kazanacağına, verdiği emeğin karşılığını eksiksiz alacağına ve düşmanına galip geleceğine işaret eder. Karşısındaki kimsenin zararının rüya sahibine ulaşmayacağına, hakkını aramakta zorlanmayacağına delalet eder.

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Hamur yoğurma rüyası, rüya sahibinin güvenilir, çalışkan ve azimli bir kimse olduğuna da yorulur. Hamur yoğurduğunu görmek, kazancın başkasının değil kendi çalışmasının ürünü olacağına delalet eder.

Geniş bir yerde hamur yoğurmak refaha ve evlenmeye işaret eder. Dar bir yerde yoğurmak ise harama yorulur.

Rüyada yoğrulmuş hamur görmek

Rüyada yoğrulmuş hamur görmek hayırlı bir kısmetle dünyaevine girmeye işaret eder. Eldeki malı eksiltmeden gelirin artacağına, kişinin kendi çabasıyla istediğine varacağına delalet eder. Hanede huzur ve mutluluk olacağına, ev içindeki düzenin yerine oturacağına yorulur.

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Rüyada başkasının hamur yoğurduğunu görmek

Rüyada başkasının hamur yoğurduğunu görmek işlerin daha iyi bir hâle geleceğine işaret eder. Beklenmedik bir yükselmeye ve iyi kalpli kimselerle karşılaşmaya delalet eder. Birinin hamur yoğurduğunu görmek ve hamur yoğuran birini görmek, aynı hayrın yanında insanların gönlünde yer etmeye, adil ve şefkatli bir yöneticiye delalet eder.

Rüyada hamur yoğuran kadın görmek rahatın yerinde olacağına, önündeki engellerin kalkacağına işaret eder. Alınan kararlarla iyi mevkilere gelineceğine, büyük ortaklıklar kurulup mal biriktirileceğine delalet eder.

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Rüyada hamur açmak

Rüyada hamur açmak kısmetin açılmasına, bolluk ve bereketli bir hayata delalet eder. Evli olan için hayırlı bir evlada, bekâr olan için kısa zamanda hayırlı bir eşle evlenmeye işarettir.

Akrabaları bir araya getirecek bir düğün ya da nişan gibi toplanmaya, hanenin misafirle dolmasına da yorulur. Hamur açtığını ya da hamurun açıldığını görmek, rüya sahibinin önündeki kısmetin genişleyeceğine delalet eder.

Rüyada hamur açan kadın görmek

Rüyada hamur açan kadın görmek etkili bir işin tamamlanacağına işaret eder. Çevrede saygınlık kazanılacağına ve daha aydınlık günlere delalet eder. Hamur açan birini görmek, elde başlanmış işin sonuca varacağına ve rüya sahibinin çevresinde itibar kazanacağına delalet eder.

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Rüyada elle hamur açmak

Rüyada elle hamur açmak, kişinin kendi işini kendi eliyle yürüteceğine işaret eder. Sıkıntılı bir dönemin ardından girişilen işlerde başarı kazanılacağına delalet eder.

Rüyada baklava hamuru açmak

Rüyada baklava hamuru açmak, zor şartlara rağmen maddi güvenceye kavuşulacağına işaret eder. Aile hayatında birlik ve beraberlik olacağına, borçların kapanacağı bereketli bir döneme delalet eder.

Rüyada hamurun hâline göre tabiri

Hamurun görüldüğü hâl, tabirin yönünü belirleyen ölçülerden biridir. Mayalı, kabarmış ve pişmiş hamur işin düzelmesine, kazancın büyümesine ve maksadın hasıl olmasına yorulur. Hamurun ekşimiş olması ise ticarette zarara delalet eder. Çiğ hamur da hayır tarafındadır, fakat hükmü onu görmekle yemek arasında ayrılır.

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Rüyada çiğ hamur görmek

Rüyada çiğ hamur görmek, önemli ve hayırlı işlerden kazanç sağlanacağına işaret eder. Girişilecek işlerde yardımsever kimselerle karşılaşılacağına, bu kimselerin desteğiyle yolun açılacağına delalet eder. Elinde çiğ hamur tuttuğunu görmek neşeli bir hayata, üzerindeki sıkıntıların çözülmesine yorulur.

Rüyada çiğ hamur yemek, çiğ hamuru görmekten ayrı tabir edilir. Çiğ hamurun yenmesi ailede sarsıcı bir durum yaşanacağına işaret eder. Hamuru çiğ olarak yediğini gören kimse için rüya bu sarsıntıyı haber verir.

Rüyada mayalı hamur görmek

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Rüyada mayalı hamur görmek ticarette kâr elde edileceğine delalet eder. Kişinin yakında derdine çare bulacağına, beklemede kalan işin yoluna gireceğine işaret eder. Alım satımla uğraşan biri için kazancın artacağına yorulur.

Rüyada mayalanmış hamur görmek, aile hayatında istenen her şeye en iyi şartlarda kavuşulacağına işaret eder. İşlerin hızla düzeleceğine, hayırlı ortaklıklar kurularak bolluğa erişileceğine delalet eder.

Rüyada kabarmış hamur görmek

Rüyada kabarmış hamur görmek başarıya ve refaha delalet eder. Çalışılarak daha yüksek bir mevkiye çıkılacağına, büyük kazanç elde edileceğine işaret eder. Hamur kabarması iş hayatında çıkılacak bir seyahate de yorulur.

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Rüyada hamurun taştığını görmek

Rüyada hamurun taştığını görmek sorun ve sıkıntıların hızla çözüleceğine işaret eder. Aile içi anlaşmazlıkların giderileceğine ve maddi kazanca delalet eder. Hamurun taşması tek başına görüldüğünde hüküm budur. Taşma hamurun ekşimesiyle birlikte görülmüşse rüya ticarette zarara yorulur.

Rüyada ekşimiş hamur görmek

Rüyada ekşimiş hamur görmek ticarette zarar edileceğine delalet eder. Girişilen alışverişten beklenen kazancın çıkmayacağına, sermayenin eksileceğine işaret eder.

Rüyada hamur çeşidine göre tabiri

Hamurun hangi yemek için hazırlandığı, hayrın hangi taraftan geleceğine işaret eder. Ekmek, tarhana, mantı ve içli köfte hamuru rızkın genişlemesine ve geçim sıkıntısının geçmesine yorulur. Poğaça, kek ve kurabiye hamuru ise sevince, gönül alınmasına ve kısmet müjdesine delalet eder. Geçimlik hamurlarda hayır rızık tarafından, ikramlık hamurlarda sevinç tarafından gelir.

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Rüyada ekmek hamuru görmek

Rüyada ekmek hamuru görmek, herkes tarafından sevilen ve desteklenen bir kimse olunacağına işaret eder. Saygın bir varlığa kavuşulacağına, aile hayatının belirgin biçimde düzeleceğine delalet eder. Ekmek hamuru yoğurmak çevrede sevilen bir kimse olmaya delalet eder; hamurun ekmek için hazırlanması rızık tarafını güçlendirir.

Rüyada tarhana hamuru görmek

Rüyada tarhana hamuru görmek sıkıntıların kolaylıkla aşılacağına işaret eder. Bir süre bolluk ve rahatlık içinde yaşanacağına, gelir kapılarının açılacağına delalet eder.

Rüyada poğaça hamuru görmek

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Rüyada poğaça hamuru görmek işte yükselmeye, huzur ve mutluluğun geri gelmesine işaret eder. Emekle hak edilen unvanın alınacağına, uzun süredir devam eden sıkıntının geçeceğine delalet eder. Poğaça hamuru yoğurmak da aynı tabire girer.

Rüyada kek hamuru yaptığını görmek

Rüyada kek hamuru yaptığını görmek maddi olarak çok iyi bir duruma gelineceğine işaret eder. Dostların aracılığıyla dargınlıkların biteceğine, bekârlar için hayırlı bir kısmete delalet eder.

Rüyada mantı hamuru görmek

Rüyada mantı hamuru görmek elindekini yerinde kullanmaya ve ticarette başarıya işaret eder. İşlerin düzelip kazancın artacağına, yalnızlığın sona ereceğine delalet eder.

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Rüyada içli köfte hamuru yoğurmak

Rüyada içli köfte hamuru yoğurmak sorunların çözüleceğine ve işin büyütüleceğine işaret eder. Uzun bir sıkıntının ardından huzurlu bir döneme girileceğine, kırılan gönüllerin alınacağına delalet eder.

Rüyada kurabiye hamuru yapmak

Rüyada kurabiye hamuru yapmak yeni ve kârlı fırsatlarla karşılaşılacağına işaret eder. Yarıda bırakılmış işlere yeniden adım atılacağına, kaybedilenin geri kazanılacağına delalet eder. Kurabiye hamuru yoğurduğunu görmek de bu yönde yorumlanır.

Rüyada oyun hamuru görmek

Rüyada oyun hamuru görmek sorunların hızla aşılacağına işaret eder. Sıkıntıdaki yakınlara maddi yardım ulaştırılacağına ve huzurlu bir iş hayatına delalet eder.

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Rüyada hamur bezesi görmek

Rüyada hamur bezesi görmek yakın zamanda başarılı ve şöhretli günler yaşanacağına işaret eder. Rüya sahibinin çevresindeki saygınlığının artacağına, adının iyilikle anılacağına delalet eder.

Bezenin tek ya da çok olması hükmü değiştirmez. Rüyada hamur bezeleri görmek de yeni yolculuklara çıkmaya ve maddi rahatlamaya yorulur. Bezelerin tezgâhta sıralanmış görülmesi, rüya sahibinin önünde birbirini takip eden hayırlı günler olduğuna delalet eder.

Rüyada hamur bezesi yuvarlamak

Rüyada hamur bezesi yuvarlamak, sevilen kimselere sevinç vermeye işaret eder. Bezeyi elde tutup şekillendirmek aile içi anlaşmazlıkların çözülmesine, yatırıma dönüşecek bir birikime delalet eder.

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Rüyada hamur işi görmek

Rüyada hamur işi görmek, kişinin içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun işlerin daha kötüye gitmeyeceğine işaret eder. Eldeki durumun korunacağına, bunun üzerine başarı ve hayırlı gelişmeler geleceğine delalet eder. Şartları ağır olan biri için bile rüya, gidişatın buradan aşağı düşmeyeceğine ve zamanla toparlanacağına yorulur.

Rüyada hamur işi yemek

Rüyada hamur işi yemek işlerin aksamasına delalet eder. Plansız hareket edilmesine, bu plansızlık yüzünden elden çıkacak paraya ve maddi kayba işaret eder. Yenen hamur işi, rüya sahibinin kurulu düzenini bozacak bir aksaklığa yorulur.

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Rüyada hamur işi yapmak

Rüyada hamur işi yapmak, iyi niyetle ve samimi duygularla bir hayır işine girişileceğine işaret eder. Rüya sahibinin hayır getiren kararlar alacağına delalet eder.

Rüyada hamur kızartmak

Rüyada hamur kızartmak, çok zengin olunmasa da kimseye muhtaç olmadan ömrün tamamlanacağına işaret eder. Çekilen sıkıntıların sona ereceğine, evlilik yolunda ilerlenileceğine delalet eder. Rüya sahibinin geçimini kendi imkânıyla sürdüreceğine, eline geçenin ihtiyacını görmeye yeteceğine yorulur.

Rüyada hamur kızartması görmek

Rüyada hamur kızartması görmek sevinçli haberler alınacağına işaret eder. Hanede kalabalık kutlamalar yaşanacağına delalet eder. Kızartılan hamurun yendiği görülürse hüküm yine sevinçli haber tarafındadır.

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Rüyada başkasının hamur kızarttığını görmek

Rüyada başkasının hamur kızarttığını görmek, özlem duyulan bir yakınla yeniden buluşmaya işaret eder. Araya mesafe girmiş bir dostlukla ilgili haber alınacağına delalet eder.

Rüyada hamur yapmak

Rüyada hamur yapmak emek vererek helal kazanç sahibi olmaya delalet eder. Alın teriyle kazanılmış paraya, kişinin kendi çalışmasıyla elde edeceği mala işaret eder. Hamur yaptığını gören kimse için de tabir değişmez; böyle bir rüya çalışarak edinilen bereketli bir kazanca yorulur.

Rüyada hamur pişirmek

Rüyada hamur pişirmek yapılan işten kazanç elde edileceğine işaret eder. Ocağa verilen hamurun pişmesi, girişilen işin karşılığının alınacağına delalet eder. Hamur pişirdiğini görmek, kazancın doğrudan rüya sahibinin kendi emeğinden geleceğine delalet eder.

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Rüyada hamurdan ekmek yapmak

Rüyada hamurdan ekmek yapmak, kişinin maksadının hasıl olacağına delalet eder. Başlanan işin yarıda kalmayıp sonuna erdirileceğine işaret eder. Hamuru yoğurup ekmek yapmak ve hamurla ekmek yapmak, hamurun ekmeğe varmasıyla sürecin tamamlanmasına yorulur. Hamur ekmek görmek, kişinin niyet ettiği neticeye ulaşacağına delalet eder.

Rüyada pişmiş hamur görmek

Rüyada pişmiş hamur görmek işlerde önemli bir konuma gelmeye ve ticarette bereketli kazanca yorulur. Pişmiş hamur yediğini görmek, rüya sahibinin çok güvenilir bir kimse olduğuna delalet eder.

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Rüyada hamurla uğraşmak

Rüyada hamurla uğraşmak sıkıntı ve sorunların biteceğine işaret eder. Ayrı düşülen sevdiklerle yeniden buluşulacağına, düzenli bir gelire kavuşulacağına delalet eder. Hamurun başında uzun süre durmak, bu rahatlığın geçici olmayıp süreklilik kazanacağına yorulur.

Rüyada hamur kesmek

Rüyada hamur kesmek, alınan destekle sorunların çözüleceğine ve fırsatların iyi değerlendirileceğine işaret eder. Zorlu şartlar altında önemli başarılar elde edileceğine yorulur. Aile içi dargınlıkların araya giren yakınlarla giderilmesine de delalet eder.

Rüyada hamur mayalamak

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Rüyada hamur mayalamak, aileden alınan parayı ve sermayeyi artırmaya işaret eder. Eldeki birikimin büyüyeceğine, servet sahibi olunacağına delalet eder. Konulan sermayenin kısa sürede çoğalacağına yorulur.

Rüyada hamur yemek

Rüyada hamur yemek işte terfi etmeye işaret eder. Maddi ve manevi sıkıntıların çözülmesine, kurulacak ortaklıklar ve girişimlerle gelirin artacağına delalet eder. Rüya sahibinin çalıştığı yerde daha üst bir göreve geçeceğine, bu yükselişle birlikte eline geçen paranın da çoğalacağına yorulur.