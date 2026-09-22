Rüyada hamur yoğurmak ne anlama gelir?
Rüyada hamur yoğurmak, hamurla ilgili rüyalar arasında farklı şekillerde yorumlanan rüyalardan biridir. Rüyada hamur yoğurduğunu görmek, başkasının hamur yoğurduğunu görmek, teknede veya leğende hamur yoğurmak, sert ya da yapışkan hamur, mayalı hamur ve ekmek hamuru yoğurmak gibi detaylar tabiri değiştirebilir. Rüyada hamur yoğurmak; alın teriyle kazanılacak rızka, büyük bir işe girişerek ortaklık kurmaya ve hastalıktan şifa bulup sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder. İşte, Rüyada hamur yoğurmak görmek, ekmek yapmak tabiri ve anlamı...
Giriş: 22 Eylül 2026 - 11:57 Güncelleme:
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