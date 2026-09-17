Rüyada kurt görmek zalim bir düşmana, yalancı bir kimseye ve işini gizlemeyi bilen mahir bir hırsıza delalet eder; kurda üstün gelmek ise daima hayra yorulur.

Rüyada kurt görmek, ayrıntısına kadar bölünen rüyalardandır. Kurdun rengi, iriliği, tek başına mı yoksa sürü hâlinde mi göründüğü ve rüya sahibine ne yaptığı tabiri baştan değiştirir. Kurdun eve girmesi, uzaktan uluduğunun duyulması, beslenmesi ya da avlanması da kendi karşılığını taşır. Kurt köpeği gibi ona benzeyen hayvanlar ise ayrı bir yerde durur. Hükmü belirleyen, kurdun görüntüsünden çok rüya sahibiyle arasında geçen şeydir.

Rüyada kurt görmek

Rüyada kurt görmek zalim ve acımasız bir düşmana, yalan söylemekten çekinmeyen bir kimseye ve işini gizlemeyi bilen mahir bir hırsıza delalet eder. Rüya sahibine husumet besleyen, niyetini açık etmeyen biri vardır ve bu kimse çoğunlukla yakın çevreden çıkar. Kurdun rüya sahibine yaklaşması ya da ona zarar vermesi, bu düşmanlığın harekete geçtiğine işarettir.

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Kurt uzaktan görülmüş, rüya sahibine yaklaşmamış ve ona bir zarar vermemişse hüküm döner. Bu hâlde kurt güce, asalete ve cesarete yorulur; rüya sahibinin çevresinde bıraktığı itibara, iş hayatında kazanacağı saygınlığa ve büyüklerinden övgü işitmesine işaret eder.

Rüyada aç bir kurt görmek maddi yönden rahatlamaya delalet eder. Sıkıntıda olan kimse için yakın zamanda darlıktan çıkmaya yorulur. Kurdun derisini, kemiğini ya da postunu görmek mala ve mülke kavuşmaya işarettir.

Bekar bir erkek için rüyada kurt görmek, kendisine hayranlık duyan bir kadınla tanışmaya ve kısa zamanda evlenmeye işaret eder. Bekar bir kız için ise gururlu ama cana yakın biriyle ilişki kurmaya yorulur.

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Rüyada ayı ve kurt görmek, rüya sahibine husumet besleyen birden çok kimsenin bir arada hareket ettiğine delalet eder.

Kurda üstün gelmek her yorumda hayırdır. Kurdu avlamak, öldürmek ya da ondan kaçıp kurtulmak rüya sahibinin lehine yorulur.

Rüyada kurt saldırması

Rüyada kurt saldırması, acımasız ve zalim bir düşmanın şerrine maruz kalmaya işaret eder. Kurt saldırması görmek kimi zaman güvenilen birinin ihanetine delalet eder. Gizli duran düşmanlık bu rüyada açıkça harekete geçmiş sayılır. Kurt saldırısına uğradığını gören kimse için bu zarar beklenmedik bir yerden gelir.

Rüyada kurdun saldırması, rüya sahibinin işlerine engel olmak isteyen kimselerin varlığına da yorulur. Elindeki işin yarıda kalmasına, hazırlandığı bir girişimin ters gitmesine ve o işi baltalayan birinin çıkmasına alamettir. Saldıran kurdun iriliği ve sayısı düşmanlığın büyüklüğünü gösterir. Rüya sahibinin kendini savunduğu ve kurdu geri püskürttüğü görülmüşse zarar tam olmadan önlenir. Bunun dışında hayırlı sayılan rüyalardan değildir.

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Rüyada kurt saldırısından kurtulmak

Rüyada kurt saldırısından kurtulmak, başlamış bir zararın rüya sahibine dokunmadan durmasına delalet eder. Burada tehlike niyet hâlinde kalmamış, rüya sahibinin üzerine kadar gelmiştir. Ancak rüya sahibi çekişmenin tam ortasında üstünlük sağlar. Kurdun elinden sıyrıldığını görmek, hasmın hazırladığı zararın hedefine varmadan dağıldığına alamettir.

Rüyada kurt ısırması

Rüyada kurt ısırması, düşmanların doğrudan rüya sahibinin aleyhine çalıştığına işaret eder. Bir zarara uğramaya, malından ya da itibarından eksilmeye delalet eder. Isırma, düşmanlığın söz aşamasını geçip fiile döküldüğü anlamına gelir.

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Rüyada kurdun rengine göre tabiri

Kurdun rengi, karşıdaki düşmanın ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Açık renk kurt zayıf ve tesiri az bir hasma, koyu renk kurt ise nüfuzu ve imkânı geniş bir hasma delalet eder. Rengin koyulaşması düşmanlığın da ağırlaşması demektir. Her iki durumda da rüya sahibinin kurda üstün geldiği görülmüşse tabir hayır tarafına geçer.

Rüyada beyaz kurt görmek

Rüyada beyaz kurt görmek, karşıdaki düşmanın zayıf olduğuna ve rüya sahibine büyük bir zarar veremeyeceğine delalet eder. Bunun yanında asil bir duruş sergilemeye, düşmanları karşısında bile saygınlığını korumaya işaret eder. Rüya sahibinin geleceğinin parlak olacağına, çalışkanlığı sayesinde istediklerine kavuşacağına ve içinde bulunduğu sıkıntıları atlatacağına yorulur. Uzun zamandır bekleyen bir işin açılmasına, emeğin karşılığının alınmasına ve düşmanın niyetinin boşa çıkmasına alamettir. Beyaz kurdun sakin durduğu ve rüya sahibine yaklaşmadığı görülmüşse tabir tümüyle hayır tarafındadır.

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Rüyada siyah kurt görmek

Rüyada siyah kurt görmek güçlü bir düşmana işarettir. Rüya sahibinin karşısında imkânı ve nüfuzu geniş biri vardır; bu kimse iş yaşantısında rüya sahibi hakkında iftiraya varan sözler söyler. Böyle bir hasmın karşısında rüya sahibi gücünü kanıtlar, bilgisini iş hayatında yatırıma dönüştürür ve saygınlık kazanır. Rüyada siyah kurt saldırması, güçlü hasmın açıkça harekete geçtiğine ve rüya sahibinin bir süre zorlu bir çekişmenin içinde kalacağına yorulur.

Rüyada gri kurt görmek

Rüyada gri kurt görmek, niyetini belli etmeyen ve kendini gizleyen sinsi bir düşmana işarettir. Bu kimse görünüşte yakınlık gösterir, zararını sessizce hazırlar. Gri kurt görmek ayrıca yakın zamanda kötü bir haber almaya delalet eder. Rengin ara tonda olması, düşmanlığın henüz açığa çıkmadığını gösterir.

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Rüyada kurt sürüsü görmek

Rüyada kurt sürüsü görmek, rüya sahibine husumet besleyen birden çok düşmana delalet eder. Etrafında hilekâr kimseler toplanmıştır; bunlar tek başlarına değil, birlikte hareket ederler. Vahşi bir kurt sürüsünün içinde kalmak, merhametten yoksun bir topluluğun arasına düşmeye işarettir ve rüya sahibi hakkını arayacak kimse bulamaz. Rüyada kurt sürüsü saldırması, bu topluluğun rüya sahibine karşı sözbirliği ettiğine ve zararın tek elden değil birçok yönden geleceğine yorulur. Sürünün kalabalığı düşmanların sayısını, kurtların iriliği ise güçlerini gösterir.

Rüyada koyun sürüsüne kurt saldırması

Rüyada koyun sürüsüne kurt saldırması, rüya sahibinin sorumluluğu altındaki kimselerin zarar görmesine delalet eder. Aile fertlerine, çalışanlarına ya da malına yönelen bir tehlikeye işarettir; zarar rüya sahibinin kendisine değil, koruduğu tarafa gelir. Sürüye kurt saldırdığını görmek, bu tehlikenin bir değil birkaç kimseden geldiğini de gösterir.

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Rüyada kurdun büyüklüğüne göre tabiri

Kurdun iriliği, rüya sahibinin karşısındaki kimsenin nereden çıktığını gösterir. Küçük boyda bir kurt evin içinden, yakın akrabadan ya da ev halkından birine delalet eder. İri bir kurt ise dışarıdan gelen, makam ve nüfuz sahibi güçlü bir hasma işaret eder. Boy büyüdükçe hasmın tesiri de artar.

Rüyada küçük kurt görmek

Rüyada küçük kurt görmek, ev hizmetinde bulunan kimseye, eşe ya da kız çocuğuna işaret eder. Tabirin yönü evin içindedir; dışarıdan gelen bir düşmanlık değil, aynı çatı altında yaşanan bir gerginlik vardır. Küçük kurt görmek aile yaşantısında tartışmalara girmeye, söz kavgasına ve uzun sürmeyen bir dargınlığa yorulur. Kurdun küçüklüğü zararın da küçük olduğunu gösterdiği için mesele evin içinde kalır, dışarı taşmaz. Küçük kurdun evin odalarında dolaştığı görülmüşse tartışmanın sebebi ev halkındandır.

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Rüyada kurt yavrusu görmek, kötü niyetli bir aileden gelen çocuğu büyütmeye delalet eder. Rüya sahibi beslediği ve emek verdiği bu kimseden ileride zarar görür; yavru büyüdüğünde huyu ortaya çıkar. Yavru kurt görmek ev kızına ve ev kadınına da tabir edilir, değişime ve yenilenmeye de işaret eder. Rüyayı gören bir kadınsa ve kurt yavrusunu emzirdiğini görmüşse hüküm değişir; erkek çocuk doğurmaya, eşinin sert mizaçlı ama dürüst, onurlu, adil ve cesur bir kimse olmasına delalet eder.

Rüyada büyük kurt görmek

Rüyada büyük kurt görmek, karşıdaki düşmanın ya da rakibin çok güçlü olduğuna, makam ve nüfuz sahibi bulunduğuna delalet eder. Rüya sahibinin bir süre karşısında söz söyleyemeyeceği, merhametsiz ve zorlu bir idareciyle karşılaşmaya da işaret eder.

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Rüyada kurt köpeği görmek

Rüyada kurt köpeği görmek, iş yaşantısında başarıya ve güzel gelişmelere işarettir. Beklenen bir haberin gelmesine, terfiye ya da yeni bir işe girmeye delalet eder. Bunun yanında elinde somut bir delil olmadan birini haksız yere suçlamaya ve sonradan pişman olmaya yorulur; rüya sahibi acele verdiği bir hükümle yakınlarından birini kırar. Rüyada beyaz kurt köpeği görmek müjde tarafını kuvvetlendirir, sadık ve güvenilir bir dostun rüya sahibinin yanında durduğuna işaret eder.

Rüyada kurt köpeği saldırması

Rüyada kurt köpeği saldırması, güvenilen birinden gelen beklenmedik bir zarara işaret eder. Yakınlıkla yaklaşan, sonra da rüya sahibinin işine engel olan bir kimse vardır. Kurt köpeği saldırması, iş yerinde çıkan bir anlaşmazlığa ve haksız bir suçlamaya delalet eder.

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Rüyada kurt öldürmek

Rüyada kurt öldürmek, zalim bir düşmana galip gelmeye delalet eder. Rüya sahibi uzun süredir uğraştığı bir hasmı alt eder, güç kazanır ve rakibine üstünlük sağlar. Sıkıntının kaynağının tamamen ortadan kalktığına alamettir. Silahla ya da eldeki bir aletle kurdu düşürmek, yani rüyada kurt vurmak, düşmanın tesirinin sona erdiğine işarettir. Öldürülen kurdun iri olması alt edilen hasmın da güçlü olduğunu gösterir. Küçük bir kurdu öldürmek ise ev içindeki bir anlaşmazlığın çözülmesine yorulur.

Rüyada kurtla boğuşmak

Rüyada kurtla boğuşmak, güçlü bir hasımla açık bir çekişmeye girmeye işaret eder. Mücadele uzun sürer ve rüya sahibini yorar; ancak kurdu altına aldığı görülmüşse üstünlük rüya sahibinde kalır. Boğuşmanın sonu görülmemişse çekişme bir süre daha devam eder.

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Rüyada kurt avlamak

Rüyada kurt avlamak rahatlığa, sevince ve sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder. Rüya sahibinin uzun zamandır peşinde olduğu bir işi neticeye bağlamasına işarettir. Rüyada kurt yakalamak da aynı tabire girer ve düşmanın zararının rüya sahibinin eliyle durduğuna delalet eder.

Rüyada kurt kovalaması

Rüyada kurt kovalaması, zor günlerin yaklaştığına işaret eder. Borç, hastalık ve peş peşe gelen sıkıntılarla karşı karşıya kalmaya delalet eder; rüya sahibi bir süre kendini savunmak zorunda kalır. Kurdun kovaladığını görmek, düşmanın takibi sürdürdüğüne ve meselenin henüz kapanmadığına yorulur. Büyük bir kurdun kovaladığını gören kimsenin iş hayatında kendinden daha tecrübeli kimselere danışması gerektiğine işarettir. Kurt tarafından kovalandığı hâlde kaçıp kurtulduğunu gören kimse için hüküm döner. Böyle bir rüya tehlikeli bir durumdan uzaklaşıp huzura ermeye delalet eder.

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Rüyada kurttan kaçmak

Rüyada kurttan kaçmak, düşmanların şerrinden ve kötülüklerinden sağ salim kurtulmaya delalet eder. Kaçış tamamlanmış ve kurt geride kalmışsa çekilen zorlukların sona ermesine, istenen başarıya kavuşmaya işarettir. Kaçmanın hayra yorulması kurtulmuş olma şartına bağlıdır; kurt hâlâ arkadaysa ve kovalamaya devam ediyorsa hüküm sıkıntı tarafındadır.

Rüyada kurt sürüsünden kaçmak

Rüyada kurt sürüsünden kaçmak, birden çok düşmanın hazırladığı zararın tamamından kurtulmaya delalet eder. Rüya sahibi kendisine husumet besleyen bir topluluğun arasından selametle çıkar. Rüyada kurtlardan kaçmak da bu yönde yorumlanır; dağılan bir tehlikenin ardından gelen rahatlığa işarettir.

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Rüyada kurdun cinsine ve hâline göre tabiri

Kurdun cinsi ve gücünün yerinde olup olmaması, rüya sahibinin karşısındaki kimsenin ne kadar tesirli olduğunu gösterir. Yabancı ve iri cinsten bir kurt uzaktan gelen, tanınmayan bir hasma delalet eder. Gücü kırılmış, hâli bozulmuş bir kurt ise tesiri azalmış bir düşmana işaret eder.

Rüyada Sibirya kurdu görmek

Rüyada Sibirya kurdu görmek, rüya sahibinin çevresinden olmayan, uzaktan gelen güçlü bir hasma işaret eder. Bu kimsenin husumeti kişisel değil menfaat kaynaklıdır; soğukkanlı hareket eder ve kolay vazgeçmez.

Rüyada alfa kurt görmek

Rüyada alfa kurt görmek, rüya sahibine husumet besleyen topluluğun başındaki kimseye delalet eder. Zararın asıl kaynağı bu kişidir, diğerleri onun sözüyle hareket eder. Karşıda sözü geçen, emir veren bir hasım vardır.

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Rüyada yaralı kurt görmek

Rüyada yaralı kurt görmek, gücü kırılmış bir düşmana işaret eder. Hasmın elinden eskisi kadar zarar gelmez, tesiri azalmıştır. Yaralı kurdun uzaklaştığı görülmüşse düşmanlığın sona ermesine delalet eder.

Rüyada kurt beslemek

Rüyada kurt beslemek, zorlukların çözüme kavuşmasına, hayallerin gerçekleşmesine ve huzurlu bir hayata işaret eder. Rüyada kurt sevmek de aynı yönde tabir edilir; düşmanlıkların yatışmasına ve uzun süren bir dargınlığın sona ermesine delalet eder. Rüyada kurt yemek ise hayır tarafında değildir. Kurt eti haram mala, kurt sütü ise korkuya, endişeye ve bir işin elden gitmesine yorulur.

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Rüyada eve kurt girmesi

Rüyada eve kurt girmesi, eve azılı bir hırsızın gireceğine delalet eder. Mal tarafından bir eksilme olur ve zarar evin içinden hissedilir. Rüyada evi kurt basması, bu zararın bir kimseden değil birkaç kimseden geleceğine işarettir. Evde kurt görmek ayrıca iş başındaki kimselerin haksızlık yapmasına ve rüya sahibinin hakkını arayamamasına yorulur.

Rüyada kurt sesi duymak

Rüyada kurt sesi duymak, ağır bir hastalığa yakalanmaya ya da zor günler geçirmeye işaret eder. Kurdun uluduğunu duymak, rüya sahibinin en yakınından suçlama ve ağır sözler işitmesine delalet eder. Ses ne kadar yakından geliyorsa sıkıntı da o kadar yakındır. Uzaktan gelen uluma ise haberin uzak bir yerden ulaşacağına yorulur.