Rüyada maymun görmek için verilen hüküm, rüyanın ayrıntısına göre değişir. Maymunun büyüklüğü, rengi, tek başına mı kalabalık mı olduğu, rüya sahibine dokunup dokunmadığı ve göründüğü yer tabiri ayrı yönlere çeker. Eve giren maymunla uzaktan görülen maymun aynı hükmü almaz, sürü hâlinde görülen maymunlar ise başka bir tarafa bakar. Maymunun yavru olması hükmü büsbütün değiştirir.

Rüyada maymun görmek

Rüyada maymun görmek, hilekâr ve dalavereci bir kimseye delalet eder. Bu kimse göz boyamayı iyi bilir, sözü ile işi birbirini tutmaz, dostluğuna ve verdiği söze güvenilmez. Maymun, kendisinde her türlü kötü huyun toplandığı bir adama yorulur ve o adam huylarını güler yüzün arkasında saklar.

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Aynı rüya gizli düşmana işaret eder. Bu düşman açıktan gelmez, rüya sahibinin zayıf düştüğü anı bekler ve fırsatını bulduğunda zarar verir. Rüya sahibinin onunla bir işi ya da ortaklığı varsa, işin sonunda aldanacağına yorulur.

Maymunun taklitçiliği tabirde sahte yüz sayılır. Rüya sahibinin gördüğü nezaket gerçek değildir, o kimse fırsatını bulduğu anda tersini yapar.

Maymunun cinsiyeti hükmü belli bir kişiye bağlar. Erkek maymun zalim ve günahkâr bir adama, dişi maymun fitne çıkaran, kötü niyetli bir kadına yorulur.

Maymunun rüya sahibine dokunmadan, yalnızca uzaktan görülmesi hilenin henüz açığa çıkmadığına işaret eder. Zarar hazırlanmaktadır ama vakti gelmemiştir. Rüya, o kimsenin tanınması için vakit bulunduğunu haber verir.

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Rüyada küçük maymun görmek

Rüyada küçük maymun görmek, yolunda giden bir işin tersine dönmesine işaret eder. Rüya sahibi malı konusunda şanssızlık yaşar, eline geçmesini beklediği kazanç küçülerek gelir. Umduğu iş elinde küçülür, emeğinin karşılığını beklediği yerden alamaz. Zarar ağır bir kayıp ölçüsüne varmaz, tersine dönen işin kendisiyle sınırlı kalır.

Rüyada beyaz maymun görmek

Rüyada beyaz maymun görmek, masum görünen bir yüzün ardındaki hileye işaret eder. Rüya sahibinin temiz ve zararsız bildiği kimse, göründüğü gibi değildir. Güven veren hâli asıl niyetini örtmek içindir.

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Rüyada büyük maymun görmek

Rüyada büyük maymun görmek, işlerin tersine dönmesine ve korkulu bir döneme işaret eder. Maymunun iriliği tabirde derdin ya da düşmanın büyüklüğü sayılır. Rüya sahibi bu dönemde attığı adımların karşılık vermediğini görür, işleri bir süre sıkışık gider.

Rüyada goril görmek

Rüyada goril görmek, rüya sahibinin karşı koyamayacağı büyüklükte bir derde işaret eder. Bu dert belli bir kişiden gelmez, kendiliğinden büyümüş bir meseledir ve rüya sahibinin onu tek başına durduracak gücü yoktur. Elindeki birikim eksilir, kazanç beklediği iş zarara döner. Rüya sahibi korkulu bir dönem geçirir, başladığı işleri yarım bırakır ve kapanmasını beklediği meseleler açık kalır.

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Rüyada goril kovalaması, goril geride kalmışsa rüya sahibinin derdin altında kalmadan sıyrılmasına işaret eder. Goril yetişip temas etmişse zarar isabet eder ve mesele rüya sahibinin üzerinde kalır.

Rüyada şempanze görmek

Rüyada şempanze görmek, belli bir kimseden gelen iri bir husumete işaret eder. Düşmanlığın bir yüzü ve bir adı vardır, rüya sahibi o kimseyi tanır. Husumet aralarındaki eski bir işten doğar.

Rüyada orangutan görmek

Rüyada orangutan görmek, rüya sahibinin gücünün üstünde bir meseleyle karşılaşmasına delalet eder. Mesele kısa sürede kapanmaz ve rüya sahibini bir müddet uğraştırır.

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Rüyada maymun yavrusu görmek

Rüyada maymun yavrusu görmek, selamete kavuşmaya işaret eder. Rüya sahibinin üzerindeki karamsarlık dağılır, hayata bakışı düzelir ve kapalı gördüğü işler yoluna girer. Yavrunun masum hâli tabiri hayır tarafına çeker.

Rüyada yavru maymun görmek de bu müjdeyi taşır. Bu rüya doğacak bir bebeğin haberi sayılır, çocuk bekleyen kimse için müjdedir.

Rüya sahibi uzun süredir bir sıkıntının içindeyse, yavruyu görmesi o sıkıntının sona ermesine ve gönlünün ferahlamasına yorulur. Umudunu kestiği bir mesele beklemediği yerden çözülür.

Rüyada maymunlar görmek

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Rüyada maymunlar görmek, rüya sahibinin çevresinde güvenilmez kimselerin çoğaldığına işaret eder. Tek maymun tek bir hilekâra yorulurken, maymunların birden fazla olması aynı huydaki kimselerin sayıca arttığını haber verir. Bu kimseler rüya sahibinin işinde, komşuluğunda ya da akrabalığında bulunur. Hepsi birden hareket etmez, her biri kendi tarafından yaklaşır ve rüya sahibi kimden sakınacağını ayırt edemez.

Rüyada maymun sürüsü görmek

Rüyada maymun sürüsü görmek, rüya sahibinin kuşatılmasına işaret eder. Sürü onu ortaya almıştır, rüya sahibi gideceği yönü kendi seçemez ve her adımında bir engelle karşılaşır. Para ile mal tarafında kayıp verir, biriktirdiği elinden çıkar. Korkuları artar, güvendiği kimseleri de şüpheyle karşılar. Şanssızlık bu dönemde art arda gelir, umduğu kazanç gerçekleşmez.

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Rüyada maymun saldırması

Rüyada maymun saldırması, üst üste binmiş sıkıntılardan yavaş yavaş kurtulmaya işaret eder. Rüyada maymun saldırısına uğramak ve rüyada maymun saldırması görmek de aynı tabire girer. Zorlu bir işin ardından ferahlık gelir, uzun süredir taşınan yük hafifler ve rüya sahibi sıkışıp kaldığı işten çıkar.

Maymunla boğuşup onu yenmek, hastalanıp sonra şifa bulmaya yorulur. Ona yenilmek ise iyileşmesi uzayan, ilacı kolay bulunmayan bir hastalığa işaret eder. Maymunla güreşmek de aynı yönde tabir edilir, galip gelen kimse sağlığına kavuşur.

Rüyada maymun ısırması

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Rüyada maymun ısırması, rüya sahibiyle bir başkasının arasına husumet girmesine işaret eder. Aralarındaki mesele kavgaya ve ağız münakaşasına döner, iş sözle halledilmez. Isırık tabirde gizli düşmanlığın açığa çıkması sayılır, o güne kadar saklanan niyet artık görünür hâle gelir. Kavganın karşı tarafı, rüya sahibinin yakınında duran ve güvendiği biridir.

Rüyada maymundan kaçmak

Rüyada maymundan kaçmak, düşmana galip gelmeye işaret eder. Maymunun yanından uzaklaşan kimse kurulan tuzaktan sıyrılır, hileden ve yalandan uzak durur. Maymundan uzaklaşmak tabirde kurtuluş sayılır, rüya sahibinin üzerinden bir tehlike kalkar.

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Rüyada gorilden kaçmak

Rüyada gorilden kaçmak, ağır ve karşı konulamaz bir dertten uzaklaşmaya delalet eder. Rüya sahibi o meseleyle boy ölçüşmeye kalkmaz, aradaki mesafeyi açarak zararından kurtulur.

Rüyada evde maymun görmek

Rüyada evde maymun görmek, evden bir şeyin çalınmasına işaret eder. Çalan kimse dışarıdan gelen bir yabancı değil, ev halkının arasına sokulmuş ve güveni kötüye kullanan biridir. Rüyada eve maymun girmesi, o kimsenin evin içine kadar girdiğine delalet eder ve zararın mahremde olduğunu haber verir. Maymunu omzunda ya da sırtında taşımak da evden bir şeyin çalınmasına yorulur. Rüya sahibi zarar veren kimseyi kendi yanında taşır ve bunu fark etmez.

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Rüyada maymunla yakınlık kurmak

Rüyada maymunla yakınlık kurmak, rüya sahibi ile maymun arasındaki mesafenin kapandığı rüyaları anlatır. Onunla oynamak bir andır, beslemek süreklilik taşır, sevmek ise yakınlığın isteyerek kurulmasıdır.

Rüyada maymunla oynamak

Rüyada maymunla oynamak, rüya sahibinin hakkına razı olduğuna, elindekiyle yetinip başkasının malında gözü olmadığına işaret eder. Oyun bir an sürer ve arkasında kalıcı bir bağ bırakmaz. Geçmişte kalmış bir yanlışı hatırlayıp bir daha tekrarlamamaya da delalet eder.

Rüyada maymun beslemek

Rüyada maymun beslemek, kendisine zarar verecek bir kimseyi rüya sahibinin kendi eliyle büyütmesine işaret eder. Yakınlık süreklidir, o kimse rüya sahibinin yanında kalır ve elinden beslenmeye devam eder.

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Rüyada maymun sevmek

Rüyada maymun sevmek, hilekâr bir kimseye duyulan yakınlığa işaret eder. Maymuna yaklaşmak tabirde o kimseyle dostluk kurmak sayılır, rüya sahibi aradaki mesafeyi kendi isteğiyle kapatır.

Rüyada maymun öldürmek

Rüyada maymun öldürmek, haram yoldan gelen malın elden çıkmasına işaret eder. Rüya sahibinin hakkı olmayan kazanç elinde kalmaz, geldiği yoldan geri gider. Bu rüya makamdan düşmeye de yorulur, tuttuğu mevki ve gördüğü itibar eksilir.