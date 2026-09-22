Rüyada mezar görmek, ayrıntılarına göre farklı şekillerde yorumlanır. Mezar taşı, mezar yeri ve mezar toprağı gibi ayrıntılar ayrı ayrı tabir edilir. Mezarın tek başına mı, iki veya üç mezarla birlikte mi ya da çok sayıda mı görüldüğü de tabiri değiştirir. Mezarı nerede gördüğünüz de önemlidir; mezarlıkta görülen mezar ile evin içinde görülen mezar farklı şekillerde tabir edilir.

Rüyada mezar görmek

Rüyada mezar görmek, tabir geleneğinde her şeyden önce bir ibret ve öğüt işaretidir. Rüya sahibine dünyanın geçici olduğunu hatırlatarak dünya işlerinden el etek çekmeye, ölümü anmaya ve işlenen günahlardan pişmanlık duymaya delalet eder. Bu rüyanın ikinci ve daha ağır karşılığı hapistir. Zindana düşmeye, bir yere kapanmaya ve hürriyetin kısıtlanmasına yorulur. Maddi tarafı da bu hükmün yanında durur. Rızkın daralmasına, elde olan malın tükenmesine ve fakirliğe işaret eder. Bu rüya rüya sahibini tövbeye ve ahiret hazırlığına çağırır, elinde tuttuğu şeylerin geçici olduğunu bildirir.

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Mezar rüyasının bir de tersine çıkan yüzü vardır. Örtülü, kapalı ve bakımlı bir mezar görmek hayra yorulur; uzun ömre, dertlerden arınmış biçimde yola devam etmeye ve hayır işlemeye işaret eder. Açık, boş, dağınık ya da kazılmış bir mezar ise darlığa, borca ve kederli bir döneme delalet eder.

Tek bir mezar ile bütün bir mezarlık aynı hükmü almaz. Tek mezar rüya sahibinin kendi hâline baktığından hapse, sıkıntıya, borca, uzak yolculuğa ve yaşananlardan ders çıkarmaya yorulur. Rüyada mezarda bulunduğunu, mezarın başında durduğunu ya da bir mezara doğru yürüdüğünü görmek de kişinin kendi hâline bakan bu tarafta tabir olunur.

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Mezarı kendi eliyle kazmak darlığa, sulamak ve temizlemek hayra delalet eder; ziyaret etmek ise dua etmeye ve hayır işlemeye yorulur.

Rüyada mezarlık görmek

Rüyada mezarlık görmek üzüntüye, sıkıntıya ve hapse delalet eder. Dünya ile ilgiyi kesmeye, ölümü hatırlamaya, Kur'an okumaya ve ağlamaya yorulur. Mezarlık görmek fakirleşmeye ve eldeki malın tükenmesine de yorulur. Mezarlıkları bir arada görmek çevredeki insanların uzaklaşmasına ve yalnız kalmaya işaret eder.

Mezarlığa gidip bir mezar ziyaret etmek hapiste olan birinin hürriyetine kavuşmasına işaret eder. Rüya sahibi mezarlıkta amaçsızca gezinip dolaşıyorsa tabir faydasız işlere ve inanç tarafı zayıf kimselerle arkadaşlığa delalet eder.

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Rüyada mezarlıkta altın bulmak heveslenilen işlerde başarıya, maddi ve manevi sıkıntıların çözülmesine işaret eder. Kısmetin açılmasına ve yapılan hayrın dua olarak geri dönmesine yorulur. Mezarlıkta kedi görmek ise dertlerin sona ermesine ve çetin bir işin üstesinden gelinmesine delalet eder.

Rüyada mezarlığa gitmek

Rüyada mezarlığa gitmek, kişinin işlediği günahlardan gerçek anlamda kurtulmak istediğine işaret eder. Bu isteğin karşılıksız kalmayacağına, rüya sahibinin insanlara yardımda bulunacağına ve elindeki imkânı esirgemeyeceğine delalet eder.

Aynı rüya bir hasta ziyaretine de yorulur. Yakın çevrede sağlığı bozulan birinin gönlünün alınacağına, uzun süredir ertelenen bir görevin yerine getirileceğine işaret eder. Mezarlığa gittiğini gören kimse için tabir, yüzünü hayır tarafına dönmüş bir dönemin başladığını haber verir.

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Rüyada mezarlık ziyaret etmek, ziyareti yapan kimse için günahlardan arınma isteğine ve hayır işlemeye yorulur. Mezarlığı ziyaret ettiğini görmek, hapiste bulunan bir kimsenin hürriyetine kavuşacağını haber verir.

Rüyada gece mezarlığa gitmek yeni bir ev ve iş hayatının başlangıcına işaret eder. Gece mezarlıktan geçtiğini görmek girilen işlerde başarılı olmaya ve saygınlık kazanmaya yorulur. Gece mezarlıkta olduğunu görmek maddi rahata erişmeye ve doğru işler yapmaya delalet eder.

Rüyada mezarlıkta olmak

Rüyada mezarlıkta olmak, insanlar hakkında kötü zan beslemeye işaret eder. Rüya sahibinin çevresindekilere iyi gözle bakmadığına, bu hâlin insanları kendisinden uzaklaştıracağına ve yalnız kalacağına delalet eder. Rüyada mezarlıkta olduğunu görmek ve kendini mezarlıkta görmek katı bir tutumun getireceği yalnızlığa işaret eder. Mezarlıkta kalabalık görmek de bu hükmün içinde sayılır.

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Rüyada mezarlıkta gezdiğini görmek

Rüyada mezarlıkta gezdiğini görmek, faydası bulunmayan işlerle uğraşmaya işaret eder. Din ve dünya tarafı zayıf kimselerle arkadaş olmaya delalet eder. Mezarlıkta gezmek, inancı zayıf birine ve kimseye faydası dokunmayan insanlarla vakit geçirmeye yorulur. Korkarak gezindiğini görmek ise çevrenin onaylamayacağı bir işe girişileceğini haber verir.

Rüyada mezarlıkta yürümek faydası olmayan işlerle uğraşmaya ve günaha delalet eder. Rüya sahibinin ömrünü gereksiz meşguliyetlerle geçireceğine işaret eder. Harcanan emeğin karşılıksız kalacağını haber verir.

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Rüyada mezarlıkta dolaşmak maddi kayıplara delalet eder. Kurulan gereksiz arkadaşlıkların rüya sahibine fayda değil zarar getireceğine işaret eder.

Rüyada mezarlıktan geçmek

Rüyada mezarlıktan geçmek, kişinin o güne kadar karşılaştığı kötü olaylardan kurtulacağına ve gördüğü zararı telafi edeceğine işaret eder. Kalabalıktan ve tasadan uzaklaşmaya, başka bir şehre taşınmaya ve üzüntülü bir olayın sona ermesine delalet eder. Mezarlıktan yürüyerek geçmek ve mezarlığın içinden geçip gitmek, geride bırakılan sıkıntıya bir daha dönülmeyeceğini haber verir.

Rüyada mezarlıkta dua etmek

Rüyada mezarlıkta dua etmek, ölen bir yakının duaya muhtaç olduğuna ve rüya sahibinden dua beklediğine işaret eder. Aksamış ibadetlere yeniden başlamaya ve manevi olarak güçlenmeye delalet eder. Mezarlıkta dua okumak, okunan duanın hem ölene hem okuyana fayda vereceğine yorulur.

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Rüyada mezarlıkta ağlamak

Rüyada mezarlıkta ağlamak sağlığın bozulabileceğine dair önceden gelen bir uyarı sayılır. Bedene gelecek bir rahatsızlığa işaret eder. Rüya sahibinin sıhhatinin bir süre yerinde olmayacağına delalet eder.

Rüyada mezarlıkta uyumak

Rüyada mezarlıkta uyumak fakirleşmeye ve mevkinin düşmesine delalet eder. Mezarlıkta yattığını görmek mal kaybına ve rüya sahibinin elindeki imkânların azalmasına işaret eder.

Rüyada Hristiyan mezarlığı görmek

Rüyada Hristiyan mezarlığı görmek hoşgörülü ve düşünceli bir kişi olmaya işaret eder. İhtiyaç sahiplerine merhametle yaklaşmaya ve üzüntülerin son bulmasına delalet eder. Hristiyan mezarı görmek aile içi anlaşmazlıkların çözüleceğine yorulur.

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Rüyada mezarlıkta yılan görmek

Rüyada mezarlıkta yılan görmek dertlerin sonunun geldiğine ve üzüntü duyulan olayların rüya sahibinin kendi eliyle düzeltileceğine işaret eder. En çetin sorunlarla baş etme cesaretine ve insanlardan takdir toplamaya delalet eder. Mezarda yılan görmek, bu işin tek başına başarılacağına yorulur.

Rüyada mezar kazmak

Rüyada mezar kazmak sıkıntıya düşmeye ve maddi darlığa delalet eder. Mezarı kendi eliyle kazdığını gören kimse için tabir darlığa delalet ederken, mezarın kazıldığını uzaktan gören kimse için uzun emeğin karşılığını almaya, sıkıntılardan kurtulmaya ve bolluğa işaret eder.

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Hâli vakti yerinde olan biri rüyasında mezar kazdığını görüyorsa yakın zamanda dara düşeceğine, elindeki imkânın azalacağına yorulur. Rüyada mezar eşmek sıkıntılı bir döneme ve maddi darlığa işaret eder.

Rüyada mezar kazdığını görmek

Rüyada mezar kazdığını görmek, kazma işini kendi elinde gören kimse için maddi darlığa delalet eder. Rüyada mezar kazıldığını görmek ve mezar kazılması ise uzun emeğin karşılığını almaya ve bolluğa işaret eder.

Rüyada kendi mezarını kazmak

Rüyada kendi mezarını kazmak hayra yorulmaz. Yakın çevreden çok sevilen birinin kaybedileceğine ve arkasından keder yaşanacağına delalet eder. Mezarı kendi eliyle kazdığını görmek bu hükmü kuvvetlendirir. Kendi mezarının kazıldığını görmek, ayrılık haberinin uzaktan geleceğine işaret eder.

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Rüyada kazılmış mezar görmek

Rüyada kazılmış mezar görmek uzun süren emeğin karşılığını almaya, sıkıntılardan kurtulmaya ve bolluk içinde yaşamaya işaret eder. Rüya sahibinin beklediği kapının açılacağına delalet eder. Kazılmış mezar boş görülüyorsa tabir sıkıntıların çoğalmasına ve işlerin zorlaşmasına yorulur.

Rüyada birinin mezar kazdığını görmek

Rüyada birinin mezar kazdığını görmek, kazının rüya sahibinin elinde olmaması sebebiyle hafif bir hüküm taşır. Uzun emeğin karşılığını almaya ve sıkıntıdan kurtulmaya işaret eder. Mezar kazan birini görmek, iş öğrenilecek bir ustaya ya da yol gösterecek birine de yorulur. Mezar kazanları bir arada görmek yol gösterecek kimselerle karşılaşmaya işaret eder.

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Rüyada ölmüş birinin mezarını kazmak

Rüyada ölmüş birinin mezarını kazmak hayra yorulmaz. Tanıdık birinin mezarını kazmak, işlerin karışacağına ve rüya sahibini yıpratacak sıkıntılı bir döneme delalet eder. Bir süre huzurun bozulacağına ve girişilen işlerin yürümeyeceğine işaret eder.

Rüyada kendi mezarını görmek

Rüyada kendi mezarını görmek hayra yorulmaz ve sıkıntı ile tabir olunur. Uzak yolculuklara, üzüntü ve kedere, korkulacak yerlere, eşe ve zindana delalet eder. Rüya sahibinin önünde zor geçecek bir dönem bulunduğuna, işlerinin bir süre ağırlaşacağına işaret eder.

Ölmeden kendi mezarını görmek korkulacak bir hâle ve sıkıntıya delalet eder. Kendi mezarının başında durduğunu görmek kedere yorulur ve rüya sahibinin uzun zamandır taşıdığı bir üzüntünün yeniden tazeleneceğini haber verir. Mezarın örtülü ve bakımlı olması sıkıntının kısa sürmesine, açık ve dağınık olması uzamasına işaret eder.

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Mezarın rüya sahibine ait olduğu rüyada biliniyorsa hüküm ağırlaşır, mezar bir başkasınınsa tabir o kimseye göre verilir.

Rüyada mezarın hâline göre tabirler

Örtülü, kapalı ve bakımlı bir mezar rahatlamaya ve işlerin yoluna girmesine delalet eder. Açık ya da boş bir mezar darlığa düşmeye, sıkıntının artmasına ve sorunların çoğalmasına işaret eder. Büyük bir mezar görmek ciddi bir mal kaybına yorulur.

Rüyada boş mezar görmek

Rüyada boş mezar görmek sıkıntıların artacağına ve sorunların gittikçe çoğalacağına işaret eder. Çözüldüğü sanılan işlerin yeniden rüya sahibinin önüne geleceğine delalet eder. Bu rüya ilim yönünden fakir kalmaya, bilgisini ve irfanını artırmayan bir hâle düşmeye de yorulur. Boş mezar aynı zamanda haram yoldan gelen paraya işaret eder, eline geçen kazancın bereketsiz olacağını haber verir. Mezarın boşluğu ne kadar açık görülürse hüküm o kadar ağırlaşır.

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Rüyada açık mezar görmek

Rüyada açık mezar görmek ciddi maddi sıkıntılara delalet eder. Rüya sahibinin bolluktan darlığa düşebileceğine, elindeki imkânı kısa sürede yitireceğine işaret eder. Bu rüyanın ikinci yaygın karşılığı yolculuktur; örtüsü bulunmayan bir mezar görmek uzun bir sefere ve o seferde elde edilecek menfaate yorulur. Açılmış mezar görmek ve mezarın içini görmek maddi darlığa ve uzun bir yolculuğa yorulur.

Rüyada toprak mezar görmek

Rüyada toprak mezar görmek uzun ve sağlıklı bir ömre, huzur içinde sürecek bir hayata delalet eder. Mezarın toprağı düzgün ve derli toplu göründüğünde hüküm bu yöndedir. Dağınık ve çökmüş bir toprak mezar ise üzüntüye ve zor geçecek bir döneme işaret eder. Küçük bir toprak mezar ufak çaplı mal kaybına yorulur.

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Rüyada mezar toprağı görmek

Rüyada mezar toprağı görmek, çevredeki zararlı kişilerin uzaklaşacağına işaret eder. Mezarın üstündeki toprağın görülmesi, rüya sahibine kötülük düşünen kimselerin tesirinin kalmayacağını haber verir.

Rüyada eski mezar görmek

Rüyada eski mezar görmek zor durumların kısa sürede düzeleceğine işaret eder. Emek verilerek insanlara örnek olunacağına ve kazancın beklentinin üstüne çıkacağına delalet eder. Eski bir mezarlıktan geçmek üzülünen konunun hayırlı sonuca ulaşmasına, kem gözlü kişilerin tuzağından kurtulmaya ve borçtan çıkmaya yorulur.

Rüyada yeni mezar görmek

Rüyada yeni mezar görmek iki kişiyle karşılaşmaya işaret eder. Bunlardan birinin çok bilgili biri olacağına ve rüya sahibine yol göstereceğine delalet eder. Evinde hasta bulunan biri için aynı rüya hastalığın artmasına yorulur.

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Rüyada yanan mezar görmek

Rüyada yanan mezar görmek zorluklara çözüm bulmaya, maddi ve manevi rahata ermeye işaret eder. Yeni yollara girmeye de delalet eder. Mezarın yandığını ya da mezarlığın yandığını görmek, rüya sahibini çekemeyenlerin zor duruma düşeceğini haber verir.

Rüyada başkasının mezarını görmek

Başkasının mezarını görmek, hükmü rüya sahibine değil o mezarın sahibine bağlar. Tanıdık birinin mezarı o kimsenin duaya muhtaç olduğuna işaret eder; ölmüş bir yakının mezarı ise özleme ve onun adına yapılacak hayra delalet eder.

Rüyada yaşayan birinin mezarını görmek

Rüyada yaşayan birinin mezarını görmek bir ayrılığa ya da terk edilmeye işaret eder. O kişiyle olan ilişkide problemler çıkacağına, hem özel hayatta hem iş hayatında sıkıntı yaşanacağına delalet eder. Ölmemiş birinin mezarını görmek, araya girecek soğukluğun bir süre devam edeceğini haber verir.

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Rüyada ölmüş birinin mezarını görmek

Rüyada ölmüş birinin mezarını görmek, rüya sahibinin o ölüyü özlediğine işaret eder. Ölen kimsenin duaya muhtaç olduğuna da yorulur. Aynı rüya hem özel hayatta hem iş hayatında birtakım problemlerle karşılaşılacağına delalet eder. Ölen birinin mezarını görmek geçmişe duyulan özleme, tanınan birinin mezarını görmek o kimsenin duaya muhtaç olduğuna yorulur.

Rüyada babanın mezarını görmek

Rüyada babanın mezarını görmek ailenin rızasını kazanmaya işaret eder. Ölmüş babanın mezarını görmek verimliliğin artacağı bir döneme girileceğine ve planlananların gerçekleşeceğine delalet eder. Babasının mezarına gittiğini ya da ölmüş babanın mezarını ziyaret ettiğini görmek sıkıntılı günlerin geride kalacağını haber verir.

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Rüyada annenin mezarını görmek

Rüyada annenin mezarını görmek hayırlı işlere yönelmeye işaret ederek rüya sahibinin tuttuğu yolun bereketleneceğini haber verir. Ölmüş annenin mezarını görmek annenin duasına ve rızasına delalet eder.

Rüyada tanıdığın birinin mezarını görmek

Rüyada tanıdığın birinin mezarını görmek, o kimsenin duaya muhtaç olduğuna işaret eder. Tanımadığı birinin mezarına gittiğini görmek ise hayır işleme isteğine ve karşılık beklenmeden yapılacak bir iyiliğe delalet eder.

Rüyada mezar taşı görmek

Rüyada mezar taşı görmek ilme, irfana ve kültüre delalet eder. Mezar taşları görmek hayatın kısa ve geçici olduğunu hatırlatıp rüya sahibine vaktini değerli işlerle geçirmesi gerektiğini haber verir.

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Eski ve yıpranmış bir mezar taşı görmek beklenmedik bir sıkıntıya ve uğursuzluğa işaret eder. Bakımlı ve sağlam bir mezar taşı ise sağlığın ve sıhhatin yerinde olacağına yorulur. Tanıdık birinin mezar taşını görmek mal kaybına delalet eder.

Rüyada kendi mezar taşını görmek

Rüyada kendi mezar taşını görmek ilme ve irfana delalet eder. Üstünde isim yazan büyük bir mezar taşı görmek ve mezar taşında isim görmek, sorunları çözmek için büyük çaba harcanacağına ve sıkıntıdan sonra daha rahat bir hayata kavuşulacağına işaret eder.

Rüyada beyaz mezar taşı görmek

Rüyada beyaz mezar taşı görmek saflığa, masumiyete ve yeniden bir başlangıç yapmaya yorulur. Geçmişin ardından temiz bir sayfa açılacağına işaret eder.

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Rüyada mezar taşı yıkamak

Rüyada mezar taşı yıkamak yaşanacak bazı olumsuz gelişmelere işaret eder. Gereksiz konuşmalardan uzak durmanın gerektiğine, dilden çıkacak bir sözün rüya sahibini güç duruma düşüreceğine delalet eder.

Rüyada kutsal sayılan mezarları görmek

Bir peygamberin, bir şehidin ya da ermiş bir zatın mezarını görmek hayır ve bereket müjdesidir; dinde kuvvete, kalp ferahlığına ve iyi amel işlemeye delalet eder.

Rüyada Peygamber Efendimiz'in mezarını görmek

Rüyada Peygamber Efendimiz'in mezarını görmek, en umutsuz anda hayırlı bir kapının açılacağına işaret eder. Kurulu bir düzene ve büyük bir işin sahibi olmaya delalet eder. Peygamber mezarı görmek ve Peygamber Efendimiz'in mezarına gitmek manevi huzur bulmaya ve dine daha bağlı bir hayat sürmeye yorulur.

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Rüyada şehit mezarı görmek

Rüyada şehit mezarı görmek, geçmişte yapılan hataların muhasebesini yapmaya ve tövbe etmenin gerektiğine işaret eder. Hayatın düzene sokulup hayırlı işlerle geçirileceğine delalet eder. Şehit mezarında dua etmek güzel günlerin geleceğine yorulur; hasta olan biri için şifa bulmaya işaret eder.

Rüyada evliya mezarı görmek

Rüyada evliya mezarı görmek kalp safasına ve dinde kuvvete delalet eder; uzun ömürlü olmaya yorulur. Evliya mezarını ağlayarak görmek hastanın şifa bulmasına, çocuk bekleyen için çocuk sahibi olmaya ve mutlu bir hayata işaret eder. Türbe mezarı görmek ve yatır mezarı görmek iyi amel işlemeye, hayır ve iyilikte bulunmaya, günahlardan tövbe etmeye yorulur. Evliya mezarında dua etmek hayır ve bereket müjdesidir.

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Rüyada mezara gitmek

Rüyada mezara gitmek, ziyaret edilen kişinin duaya muhtaç olduğuna işaret eder. Ziyareti yapan kimse için günahlardan arınma isteğine ve insanlara yardım etmeye delalet eder. Mezarın başına varıp orada durmak, ölen için yapılacak duanın geciktirilmemesi gerektiğine işaret eder.

Rüyada mezar ziyareti yapmak hayır işlemeye yorulur ve rüya sahibinin gönlünden geçen iyiliğin karşılık bulacağını haber verir. Mezarın yanından geçmek okunacak bir duaya ve hayır işlemeye delalet eder.

Rüyada mezar sulamak

Rüyada mezar sulamak, rüya sahibinin hayırlı bir insan olduğuna ve çevresindekilerin yardımına koştuğuna delalet eder. Dualarının kabul olacağına ve geçmiş iyiliklerin karşılığını alacağına işaret eder. Hortumla mezar sulamak ve mezara su dökmek günahlardan tövbe etmeye ve manevi arınmaya yorulur.

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Rüyada mezar başında ağlamak

Rüyada mezar başında ağlamak, zararların kısa zamanda telafi edileceğine işaret eder. Eldeki imkânların iyi değerlendirileceğine ve zorlukların aşılacağına delalet eder. Mezarda ağlamak ve ölen birinin mezarı başında ağlamak geçmişte yapılan hatalardan pişmanlık duymaya ve tövbe ihtiyacına yorulur.

Rüyada mezar temizlemek

Rüyada mezar temizlemek, kişinin ahirete hazırlıklı göçeceğine tabir edilir. Mezarın otlarını temizlemek yaşanan sorunların kolayca aşılacağına işaret eder. Mezarın üstünü temizlemek kurulacak yeni bir işe ve iş hayatında takdir kazanmaya delalet eder. Mezar toprağını düzeltmek de bu hayra dahildir.

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Rüyada mezar aramak

Rüyada mezar aramak büyük işlere imza atmaya ve sorunları anlayışla çözmeye işaret eder. Mezarlıkta mezar aramak parasal sıkıntıların sona ereceğine delalet eder. Boş mezar aramak ise maddi ya da manevi bir kaybı ve pişmanlığı gösterir, aranan mezar bulunamıyorsa bu kaybın bir süre telafi edilemeyeceğine işaret eder.

Rüyada mezara çiçek dikmek

Rüyada mezara çiçek dikmek eğitimli ve makam sahibi insanlarla tanışmaya işaret eder. Çiçekli mezar görmek amel defterinin hayırla dolmasına ve sıkıntıların sonlanmasına delalet eder.

Rüyada mezar başında dua etmek

Rüyada mezar başında dua etmek iş ve sosyal hayatta kederden uzak durmaya işaret eder. Birinin mezar başında dua okuduğunu görmek işlerin rast gitmesine delalet eder.

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Rüyada bebek mezarı görmek

Rüyada bebek mezarı görmek hayra yorulur. Aileye katılacak bir bebeğin eve huzur ve bereket getireceğine, kısa zamanda müjdeli bir haber alınacağına işaret eder. Bakımlı ve üstü örtülü bir bebek mezarı bu müjdeyi kuvvetlendirir.

Boş bir bebek mezarı görmek içine düşülen sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder. Rüya sahibinin uzun süredir taşıdığı bir sıkıntının sona ereceğine işaret eder. Mezarın bir mezarlık içinde ya da tanıdık bir yerde görülmesi hükmü değiştirmez.

Rüyada çocuk mezarı görmek

Rüyada çocuk mezarı görmek, mezar yeni yapılmışsa yakın tarihte kötü bir haber alınacağına işaret eder. Çocuk mezarı önünde ağlamak bazı hataların büyük ve olumsuz sonuçlar doğuracağına delalet eder. Çocuk mezarı kazmak ise rüya sahibinin kendi hatası yüzünden başına iş geleceğine yorulur ve attığı bir adımın karşılığını ağır ödeyeceğini haber verir.

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Rüyada mezar açmak

Rüyada mezar açmak, zanaatkâr birinin yanında iş öğrenmeye ve saygı duyulan büyük birine akıl danışmaya işaret eder. O kimse sayesinde maddi ve manevi fayda görüleceğine, iş ve meslek sahibi olunacağına delalet eder. Ölmüş birinin mezarını açmak, o ölünün yolunu ve mesleğini talep etmeye yorulur.

Mezarın açıldığını görmek iş ve meslek sahibi olmaya yorulur. Açılan mezardan canlı bir bebek çıkarmak ya da mezarda canlı bir bebek görmek hayra yorulup işlerin düzelmesine ve müjdeli bir habere işaret eder.

Rüyada mezardan ölüyü çıkarmak

Rüyada mezardan ölüyü çıkarmak, geçmişe duyulan özleme işaret eder. Ölüyü mezardan çıkarmak ve mezar açıp ölüyü çıkarmak, geçmişte yapılan bir hatayı telafi etme ve kul hakkını ödeme isteğine delalet eder. Mezardan ölünün çıktığını görmek ve ölmüş birini mezardan çıkarıp tekrar gömmek de bu yönde tabir olunur.

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Rüyada mezar açmak ölüyü görmek

Rüyada mezar açmak ölüyü görmek, mevcut çalışmaların daha iyi hâle getirileceğine işaret eder. Tatsız geçen bir dönemin düzeleceğine, hak yolunun tutulacağına ve aile bireyleriyle aranın iyi olacağına delalet eder.

Rüyada toplu mezar görmek

Rüyada toplu mezar görmek, hür olmayan birini ziyaret etmeye ve o kişinin kısa zamanda hürriyetine kavuşmasına yorulur. Aynı rüya işsize iş bulmaya, deneyimli kişilerle ortaklık kurmaya ve endişe duyulan konuların çözüme kavuşup ferahlığa çıkılmasına da delalet eder. Rüya sahibinin sıkıştığı bir meselede önünün açılacağına işaret eder.

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Rüyada mezarın içinde ve üstünde olmak

Mezarın içine inmekle üstünde durmak zıt yönde tabir olunur. İçeri girmek bedene gelecek bir zarara ve yakından gelen düşmanlığa işaret eder; üstte bulunmak ise kazanca ve sıkıntıların çözülmesine delalet eder.

Rüyada mezara girmek

Rüyada mezara girmek bedenin hastalanmasına delalet eder. İkinci yaygın karşılığı çok yakın sanılan birinin aslında düşman olduğudur; açık mezara girmek yakından büyük bir zarar görmeye ve ihanete uğramaya yorulur. Ölmeden mezara girdiğini görmek kadın için evlenmeye, erkek için geçici bir hapse işaret eder. Mezarın içine girmek hastalığa ve yakından gelecek zarara yorulur.

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Rüyada mezarın üstünde yatmak

Rüyada mezarın üstünde yatmak büyük atılımlar yapmaya ve bu atılımlar sayesinde iş hayatında kazanç elde etmeye işaret eder. Sıkıntıların çözüme kavuşacağına delalet eder. Mezarın üstünde yatan birini görmek, ölünün mezarın üstünde yatması ve ölüyü mezarın üstünde görmek uğranılan zararın telafi edileceğine yorulur.

Rüyada kendini mezarda görmek

Rüyada kendini mezarda görmek bedenin hastalanmasına işaret eder. Dost bilinen birinin düşmanlığına da delalet eder. Mezarda olduğunu görmek, mezarda yatmak ve mezara yatmak, rüya sahibine yakın duran bir kimsenin niyetinin başka olduğunu haber verir.

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Rüyada mezar üstünde oturmak

Rüyada mezar üstünde oturmak, iş hayatında kazanç elde etmeye delalet eder. Mezarın üstünde oturduğunu görmek sıkıntılı bir meselenin çözüme kavuşacağına ve uğranılan zararın giderileceğine işaret eder.

Rüyada mezara basmak

Rüyada mezara basmak günah işlemeye delalet eder. Rüya sahibinin sakınması gereken bir davranışa yöneleceğine işaret eder.

Rüyada çok sayıda mezar görmek

Rüyada çok sayıda mezarı bir arada görmek, rüya sahibinin üzerindeki yükün hafifleyeceğine ve rahat bir döneme girileceğine delalet eder.

Rüyada iki mezar görmek

Rüyada iki mezar görmek, büyük bir çalışma içinde ele geçen fırsatların değerlendirileceğine işaret eder. Uzun zamandır istenen hedeflere ulaşılacağına delalet eder. İki tane mezar görmek aile hayatında olumlu gelişmeler yaşanacağına yorulur.

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Rüyada bir sürü mezar görmek

Rüyada bir sürü mezar görmek haneye bolluk gelmesine delalet eder. Üç tane mezar görmek geçimin kolaylaşmasına ve borçlardan kurtulmaya yorulur, mezarlar boş görülüyorsa tabir sıkıntıların çoğalması yönüne döner.

Rüyada mezar yapmak

Rüyada mezar yapmak ev yapmaya ya da mevcut evi tamir etmeye delalet eder. Dünya malının inşasına, sağlam temeller üzerine bir hayat kurmaya ve uzun yıllar mutlu yaşamaya işaret eder. Rüya sahibinin kurduğu düzenin kalıcı olacağına ve verdiği emeğin boşa gitmeyeceğine yorulur.

Rüyada mezar yeri almak

Rüyada mezar yeri almak hayırlı bir kısmetle karşılaşmaya işaret eder. Hayal edilen yerlere ulaşmaya ve ailece maddi kalkınmaya delalet eder; işte terfi almaya ve gelirin artmasına yorulur. Ailece girilecek yeni bir düzene ve elde bulunan malın çoğalmasına da işaret eder.

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Rüyada mezar yeri değiştirmek

Rüyada mezar yeri değiştirmek hayatın huzur içinde geçeceğine ve maddi kolaylığa ulaşılacağına işaret eder. Ölmüş birinin mezarını değiştirmek yaşanan zorlukların biteceğine ve daha düzenli bir hayata delalet eder.

Rüyada mezar yeri görmek

Rüyada mezar yeri görmek hayırlı bir kısmetin göründüğüne işaret eder.

Rüyada evin içinde mezar görmek

Rüyada evin içinde mezar görmek kısmetin daralmasına ve ailevi sorunlara delalet eder. Hane halkı arasında anlaşmazlık çıkacağına, gelirin azalacağına ve ev içinde huzurun bozulacağına işaret eder.

Evin önünde mezar görmek, bahçede mezar görmek ve odanın içinde mezar görmek de kısmetin daralmasına yorulur. Mezarın evin hangi bölümünde göründüğü tabiri değiştirmez. Evde mezar görmek rüya sahibine, ev halkını ilgilendiren bir işte dikkatli davranması gerektiğini haber verir.