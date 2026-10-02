Rüyada nar görmek, tabirinde birden çok ayrım gözetilen rüyalardandır. Narın ağaçta mı, elde mi, tanesi ayrılmış hâlde mi görüldüğü, mevsiminde olup olmadığı ve rüya sahibinin onu yiyip yemediği yorumu değiştirir. Narın ağacı, çiçeği, suyu ve bahçesi de kendi başına ayrı karşılık taşır. Aynı rüya evli için başka, bekâr için başka yorulur.

Rüyada nar görmek

Rüyada nar görmek, toplanmış mala ve biriktirilmiş servete işaret eder. Tanelerinin çokluğu, sayıca artan rızka ve eve giren bereketin çoğalmasına delalet eder. Narın kabuğu tanelerini bir arada tuttuğu için rüya, malın dağılmadan korunacağına yorulur. Sıkıntı çeken için darlığın kalkması, geniş imkân sahibi için malın büyümesi anlamına gelir.

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Görülen narın tadı hükmü çevirir. Tatlı nar birikmiş mala, imar edilmiş beldeye, hayırlı eşe ve evlada delalet eder. Tatlı nar ayrıca ev halkının birbiriyle geçimli olmasına ve hanede huzurun sürmesine yorulur. Ekşi nar ise kedere, zahmetle gelen kazanca ve helal olmayan mala işaret eder. Ekşi nar ayrıca cesaretin kırılmasına ve gönül darlığına delalet eder. Ekşiyi seven birinin gördüğü nar bunun dışındadır ve yine rızka bağlanır.

Narın görüldüğü vakit de aynı yöne bakar. Mevsiminde görülen nar hayırlıdır ve emeğe denk gelecek kazanca işaret eder. Vaktinde görülen narın hayrı gecikmeden erişir. Mevsimi dışında görülen nar hayırlı sayılmaz ve ekşi narla aynı yöne, kedere ve zahmetli kazanca düşer.

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Rüyanın karşılığı, onu gören kişiye göre de ayrılır. Evlinin gördüğü nar evlada ve hanenin genişlemesine, bekârın gördüğü nar nasibin açılmasına delalet eder. Genç kızın gördüğü nar evliliğe ya da gönül bağına işaret eder. Ticaretle uğraşan için ticaretin artmasına, idare sahibi için nüfuz alanının genişlemesine yorulur.

Rüyada nar yemek

Rüyada nar yemek, hastalıktan şifa bulmaya ve zenginleşmeye işaret eder. Hasta olanın gördüğü bu rüya doğrudan şifaya bağlanır ve derdin kalkacağını, bedenin eski gücüne döneceğini haber verir. Zaten varlıklı olan için malın artmasına, kazancın üstüne kazanç gelmesine delalet eder. Narı ağzına götürüp yediğini görmek, malın gözle görülmesiyle kalmayıp ele geçeceği anlamına gelir. Rüyada nar yediğini görmek bu yüzden kuvvetli bir müjde sayılır.

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Ekşi gelen narı yemek, kazancın zahmetle kazanılacağına delalet eder. Tadı hoş gelmeyen nar da aynı yöne düşer ve beklenen karşılığın gecikmesine, emeğin ağırlaşmasına yorulur. Narı doyuncaya kadar yediğini görmek ise gelen malın yeterli geleceğine delalet eder. Bu rüya başarıyla yürüyecek işlere girmeye ve kısmetin açılmasına da bağlanır. Narın kabuğunu yediğini görmek şifa tarafına düşer ve bedendeki rahatsızlığın geçeceğini haber verir.

Rüyada nar suyu görmek

Rüyada nar suyu görmek, uzun süredir arzulanan itibara ve makama ulaşmaya işaret eder. Görevde bekleyen yükselmenin gerçekleşeceğini haber verir. Nafakaya ve günlük kazanca yorulur. Narın suyunu içtiğini gören, nefsiyle mücadelede galip gelir. Evin geçimini üstlenen kimse için eve giren paranın düzene girmesine delalet eder.

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Rüyada nar ağacı görmek

Rüyada nar ağacı görmek bir mala değil, bir kimseye delalet eder. Görülen ağaç dindar, varlıklı ve cömert birinin karşılığıdır. Yardımı dokunan, ikramı bol bu kişinin rüya sahibinin çevresinde bulunduğuna işaret eder. Rüya sahibi sıkıntıya düştüğünde onun yardımına yetişeceğini, o yardımla yükünün hafifleyeceğini haber verir. Böyle bir kimsenin varlığı rüya sahibinin işine de bereket getirir. Hâlin düzene girmesine ve çevreden gelecek desteğe yorulur.

Ağacın kendisi kişiye, meyvesi ise o kişiden gelecek hayra delalet eder. Nar ağacını sulamak değerli bir mala kavuşmaya ve bereketli kazanca işaret eder. Ağacı dikmek günahtan uzak durmaya ve hayırlı bir yola girmeye yorulur. Nar ağacını kestiğini görmek ise akrabayla ilişkiyi kesmeye ve o yakınlıktan gelen hayrın sona ermesine işaret eder.

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Rüyada ağaçta nar görmek

Rüyada ağaçta nar görmek mülk sahibi olmaya, bol kazanca ve kazancın çoğalmasına işaret eder. Dalları meyveyle dolu görünen ağaç, hazır bekleyen bir mala yorulur. Kurulan ortaklığın desteğiyle rüya sahibinin önündeki engeller kalkar ve duran işler yoluna girer. Mülk almaya niyetlenmiş olana rüya, niyetinin gerçekleşeceğini haber verir.

Rüyada dalında nar görmek, mesleğinde sağlam bir yer edinmeye delalet eder. Meyve dalında durup koparılmayı beklediği için rüya, önüne çıkan engelin aşılacağına ve sıkıntıların hızla geride kalacağına işaret eder. Rızkın artmasına ve eşler arasındaki soğukluğun kalkmasına yorulur.

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Rüyada nar çiçeği görmek

Rüyada nar çiçeği görmek kalabalık ve neşeli toplanmalara, nişan ve düğün gibi hayırlı meclislerde bulunmaya işaret eder. Sevinçli bir haberle bir araya gelmeye yorulur. Çiçek meyveden önce geldiği için rüya, bekâra yakın bir kısmeti ve beklenen sevinçli günün yaklaştığını haber verir.

Rüyada nar toplamak

Rüyada nar toplamak servete ve zenginliğe delalet eder. Bereketli bir ömre ve sıkıntıların birer birer bitmesine işaret eder. Toplanan her nar, üzerinden kalkacak bir sıkıntıya karşılık gelir. Yapılan iyiliğin karşılığını kısa sürede görmeye ve başa gelecek bir beladan kurtulmaya yorulur. Çok sayıda nar topladığını görmek servet tarafındaki müjdeyi kuvvetlendirir.

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Toplanan narların sepete konduğunu görmek önemli bir başarıya, karşılıklı duyguya ve bekleyen işin olgunlaşmasına delalet eder.

Narların olgunlaşmamış, ham hâlde toplandığı görülürse rüya ters yöne döner. Ham nar toplamak hastalığa ve üzüntüye işaret eder. Vakti gelmeden girişilen işin zarar getireceğine yorulur.

Rüyada nar koparmak

Rüyada nar koparmak, hane içinden saygı duyulan birinin destek olmasına ve o destekle rahata ermeye delalet eder. Kazancın artmasına, birikimin çoğalmasına ve kazanılan malın sağlam kalmasına işaret eder. Rüya sahibinin meyveyi dalından kendisi koparması, malın azar azar ama kesintisiz geleceğine yorulur.

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Rüyada nar taneleri görmek

Rüyada nar taneleri görmek kolaylıkla kazanılan mala delalet eder. Tane meyvenin en küçük parçası olduğu için rüya büyük bir servete değil, birer birer ulaşılacak imkânlara bakar.

Avucunda nar taneleri gördüğünü söyleyen kimse için müjde kolay gelecek paradır. Zahmetsiz ve hazır bir kazanca işaret eder. Tanelerin dökülmeden avuçta durması, gelen paranın harcanmadan kalacağına yorulur.

Yerden nar tanesi toplamak ise zahmetle kazanılan helal rızka delalet eder. Eğilip yerden alınan tane, azlığına rağmen bereketli olan kazançtır.

Tanelerin beyaz göründüğü rüya gümüşe işaret eder ve rüya sahibine ulaşacak malın cinsini haber verir.

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Rüyada kırmızı nar görmek

Rüyada kırmızı nar görmek altına ve bol kazanca işaret eder. Rengi koyu, taneleri dolu görülen nar, rüya sahibine ulaşacak malın değerli cinsten ve bol olacağına yorulur. Sorunların hızla çözülmesine, girilen işten kâr sağlamaya ve kazancın kısa sürede görünür hâle gelmesine delalet eder. Kırmızı narın parlaklığı müjdeyi kuvvetlendirir ve gelecek karşılığın gecikmeden, eksilmeden ulaşacağını haber verir.

Rüyada kırmızı nar yemek

Rüyada kırmızı nar yemek, maddi ve manevi olarak hayırlı bir yere varmaya işaret eder. Kızarmış narı yediğini görmek baştan sona hayra yorulur ve üzüntüden, endişeden kurtulup rahata ermeye delalet eder. Gönlü daralmış olanın ferahlığa çıkacağını, önündeki sıkıntılı günlerin geride kalacağını haber verir.

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Rüyada nar almak ve nar vermek

Narın el değiştirdiği rüyalar hayra yorulur. Alınan nar rızkın eksilmeden sürmesine, verilen nar ise itibara ve hâlin düzelmesine delalet eder. Karşılıksız verilen nar da bedeli ödenerek alınan nar da rüya sahibinin lehine tabir edilir, çünkü bereket alan tarafta da veren tarafta da kalır.

Rüyada nar almak

Rüyada nar almak borçtan kurtulmaya işaret eder. Uzun süre ertelenen işlerin yapılabilir hâle gelmesine ve sıkıntının aşılmasına yorulur. Rızıkta eksilme olmadan refah içinde yaşamaya, dünya nimetinden nasiplenmeye delalet eder. Bedelini ödeyerek nar satın almak da aynı yöne düşer. Pazardan ya da satıcıdan nar aldığını görmek, karşılığı ödenerek kazanılan helal mala yorulur. Sahip olunanın azalmadan çoğalacağını haber verir.

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Rüyada birinin nar vermesi

Rüyada birinin nar vermesi kötü hâlden iyi hâle geçmeye işaret eder. Hayırlı bir ortaklık kurulacağının ve rakiplerin alt edileceğinin alametidir. Narın dışarıdan gelmesi, hayrın da rüya sahibinin dışından geleceği anlamına gelir. Veren kişinin kim olduğuna bakılmaz ve rüya geçim sıkıntısının sona ermesine yorulur.

Rüyada birine nar vermek

Rüyada birine nar vermek, insanlar arasında yitirilen saygınlığın geri kazanılmasına işaret eder. Küs olunan kimseyle barışmak, aradaki dargınlığın sona ermesi ve duran işlerin yeniden açılması bu rüyanın karşılığıdır. Hanede bolluk ve bereketin yerleşmesine, veren tarafın çevresindeki itibarının tazelenmesine delalet eder.

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Rüyada narın hâline göre tabiri

Narın hangi hâlde görüldüğü tabiri çevirir. Dolu, olgun ve sağlam nar hayra işarettir ve hâlin düzelmesine, gönül ferahlığına delalet eder. Nar olgunluğunu tamamlamışsa beklenen sonuç vaktinde gelir ve gecikme olmaz. Meyvenin bozulmuş görülmesi ise rüyayı ters yöne çevirir.

Rüyada çürük nar görmek

Rüyada çürük nar görmek kaçan fırsatlara işaret eder. Bereketin ve rızkın azalmasına, mevcut malın eksilmesine yorulur. Çürümüş nar ne yenir ne de saklanır. Rüyada görülmesi bu yüzden boşa giden bir kazancı haber verir. Vaktinde verilmeyen kararın zarara dönmesine ve fırsatın bir daha dönmemesine delalet eder. Narın çürüklüğü rüyanın bütününü kendi yönüne çeker.

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Rüyada büyük nar görmek

Narın irisi, gelecek hayrın da büyüklüğünü gösterir. Rüyada büyük nar görmek gönlün ferahlamasına ve sıkıntının çözümü için büyük bir yardım görmeye işaret eder. Beklenmedik yerden gelecek bir yardıma, bereketin ve verimin artmasına, tek başına bitirilemeyen işin dışarıdan destekle sonuçlanmasına yorulur.

Rüyada çatlamış nar görmek

Rüyada çatlamış nar görmek, kapalı duran bir işin akışa girmesine işaret eder. Sabrın ve azmin karşılığını bulmasına yorulur. Kabuk açılınca taneler göründüğü gibi, gizli kalan hayır da ortaya çıkar. Hayırlı bir iş hayatına, mutlu bir evliliğe ve yakınlarla daha çok vakit geçirmeye delalet eder.

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Rüyada nar ayıklamak

Rüyada nar ayıklamak darlıktan çıkıp rahat etmeye delalet eder. Geçimdeki sıkışıklığın geride kalmasına ve çok para kazanmaya işaret eder. İnsanlar arasında itibar görmeye, maddi ve manevi ferahlığa yorulur. Taneleri kabuğundan ayırmak sabır isteyen bir iş olduğu için rüya, emeğin karşılığının eksiksiz alınacağına delalet eder. Emeğiyle geçinenin kazancı artar ve kazandığı bereketlenir.

Rüyada ayıklanmış nar görmek

Rüyada ayıklanmış nar görmek, kaybedilen imkânların geri gelmesine ve yitirilenin yerine yenisinin konmasına işaret eder. Kederin dağılmasına, verimin ve bereketin çoğalmasına yorulur. Taneleri ayrılmış, yenmeye hazır duran nar kazançlı işlere girmeye ve zahmeti bitmiş bir kazanca delalet eder.

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Rüyada nar bahçesi görmek

Rüyada nar bahçesi görmek kolay yoldan gelecek rızka ve mala delalet eder. Bahçenin genişliği ve ağaçların çokluğu, rüya sahibinin önünde açılacak imkânın genişliğine işaret eder. Zahmetsiz gelen, aranmadan bulunan bir geçim yolunu haber verir. Geniş bir nar bahçesine girdiğini görmek rızık kapılarının çoğalmasına yorulur. Ağaçların meyveye durmuş olması bu geçimin uzun süreceğine delalet eder. Bahçede gezdiğini gören, rahat bir ömrün ve geniş bir geçimin müjdesini almış sayılır.