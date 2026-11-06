Rüyada ördek görmek hayra yorulur. Zengin ve güzel bir eşe, ele geçecek toplu paraya, mala mülke ve hanedeki huzura işaret eder.

Rüyada ördek görmek, ördeğin rengine, yaşına ve sayısına göre farklı yönlere giden bir rüyadır. Beyaz, siyah ve sarı ördek ayrı ayrı yorulur, ördek yavrusu ise kendi başına bir rüya sayılır. Rüya sahibinin ördeği avlaması, vurması, yakalaması ya da etini yemesi de tabiri değiştirir. Uçan ördek, ördek sürüsü ve ördeğin ısırması da ayrı hükümler taşır.

Rüyada ördek görmek

Rüyada ördek görmek genel olarak hayırlı bir rüyadır. Zengin ve güzel bir eşe işaret eder. Mala mülke, aileye ve mutluluğa da delalet eder. Rızkın genişlemesine ve kazancın artmasına da yorulur.

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Rüyayı gören kişinin durumuna göre bu hayır farklı yerlere iner. Bekâr bir kimse için ördek görmek yakında evlenmeye işarettir. Evli kimse için aile huzuruna ve bereketli bir hane hayatına yorulur.

Ördeğin evden ya da kümesten kaçması ise hayırlı sayılmaz. Bu rüya ayrılığa, eşten ya da sevilen bir kişiden ayrı düşmeye işarettir.

Ördeğin nerede görüldüğü ve nasıl bir ördek olduğu da tabire eklenir. Gölde yüzen ördek huzur içinde yaşamaya delalet eder. Yeşil başlı bir ördek büyük bir kısmete işarettir. Ördeğin sesini duymak ise aileden acı bir haber almaya yorulur.

Rüyada ördekler görmek

Birden çok ördeğin bir arada görülmesi kalabalık bir aileye ve malın artacağına işarettir. Evcil ördekler hanıma, mülke ve hizmetçilere delalet eder. Yabani ördekler ise karada ve denizde ticaretle yolculuk eden kimselere yorulur.

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Rüyada ördek yavrusu görmek

Rüyada ördek yavrusu görmek rüya sahibinin yakın çevresiyle ilgili olaylara yorulur. Arkadaş, dost ve akrabalarla yaşanacak günlere işaret eder. Bu çevrede tatlı ve acı günlerin bir arada geçeceğine delalet eder. Bazı tabirlerde ördek yavrusu dertlerin silineceğine, temiz ve hayırlı işlerden bol kazanç elde edileceğine alamettir.

Rüyada yavru ördek görmek de yakın çevreyle yaşanacak iyi ve kötü günlere, dostlara ve akrabalara işaret eder. Yavru ördeği yakalamak ise tabiri iyi yöne çevirir. Rüya sahibinin yeniden gayrete geleceğine, iş hayatının düzeleceğine delalet eder. Yavru ördek yakalamak şifa bulmaya da yorulur.

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Rüyada sarı ördek yavrusu görmek

Rüyada sarı ördek yavrusu görmek rüya sahibinin hayırlı bir durumla karşılaşacağına işarettir. Rızkın genişlemesine, borçların hafifleyip bitmesine delalet eder. Sorunların teker teker çözüleceğine, işte ilerleme kaydedileceğine ve ortaklıklar yoluyla kazanç sağlanacağına yorulur. Sarı yavruyu yakalamak beklenmedik sevinç ve sürprizlere alamettir. Onu sevmek ise ailede huzura işaret eder.

Rüyada ördek yavrusu sürüsü görmek

Annesinin ardında sıralanmış bir yavru kafilesi engellerin aşılacağına, helal kazanca ve makbul mallara kavuşulacağına işarettir. Aile hayatının sorunsuz geçeceğine delalet eder. Rüya sahibi için çevresinde sevilen biri olmanın müjdesidir.

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Rüyada renklerine göre ördek görmek

Rüyada görülen ördeğin rengi tabire yön verir. Beyaz, siyah ve sarı ördek her biri kendi hükmünü taşır.

Rüyada beyaz ördek görmek

Rüyada beyaz ördek görmek rüya sahibinin eline geçecek çok mala ve paraya işarettir. Güzel, iffetli ve zengin bir kadına, hayırlı bir eşe delalet eder.

Evde beyaz ördek görmek, haneye dışarıdan gelecek bereket ve helal rızık olarak yorumlanır.

Bazı tabirlerde ise beyaz ördek görmek aile içinde çıkacak sorunlara işaret eder.

Rüyada siyah ördek görmek

Siyah renkli bir ördek hizmetçiye, cariyeye ya da çalışan bir kadına işarettir. Siyah ördeği yakalamak ise başarılı işlere girmeye delalet eder. Uzun süre ayrı kalınan biriyle kavuşmaya da yorulur.

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Rüyada sarı ördek görmek

Rüyada sarı ördek görmek konusunda tabirler iki ayrı yöne gider. Bir tabirde sarı ördek hastalığa işaret eder. Diğer tabirde rüya sahibinin bütün ailesiyle rahata ereceğine delalet eder. Bu tabire göre rahatsızlık veren kişiler uzaklaşır, haneye huzur ve mutluluk gelir.

Rüyada ördek yumurtası görmek

Rüyada ördek yumurtası görmek evlat sahibi olmaya ve yakında ele geçecek kazanca işaret eder. Bir yorumda yoksul bir çocuğa işarettir.

Beyaz ördek yumurtası görmek çok mal ve mülk edinmeye yorulur. Ördek yumurtası almak ele para geçmesine ve bir yolculuğa alamettir. Yumurtayla birlikte ördek yavrularını görmek evlat müjdesidir.

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Rüyada ördek avlamak

Rüyada ördek avlamak konusunda tabirler ikiye ayrılır. Bir yoruma göre ördek avlamak sürpriz bir yerden para geleceğine işarettir. Aile hayatının güzelleşeceğine ve mali gücün artacağına yorulur.

Diğer yoruma göre ördek avlamak işten ayrılmaya delalet eder. Bu tabirde av, rüya sahibinin maddi kayba uğrayacağına alamettir.

Rüyada ördek vurmak

Rüyada ördek vurmak hatalı bir karardan ötürü pişmanlık duyulacağına işarettir. Bazı tabirlerde bir düşmanı ya da zararlı bir alışkanlığı ortadan kaldırmaya yorulur.

Vurulan ördeğin rengi tabiri değiştirir. Koyu renkli bir ördeği vurmak sıkıntılı günlerin geride kalacağına işaret eder. Beyaz ördeği vurmak ise güzel günlerin gidip yerine üzücü olayların geleceğine yorulur. Ördek yavrusunu vurmak geri dönüşü olmayan hatalara delalet eder.

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Rüyada ördek eti yemek

Rüyada ördek eti yemek bol ve helal kazanca işaret eder. Bir kimseden miras yoluyla mal elde etmeye delalet eder. Keyfin ve neşenin yerinde kalacağına, rakiplerin önüne geçileceğine yorulur. Rüya sahibinin ailesine maddi katkı sağlayacağına da alamettir.

Rüyada ördek eti görmek de bol ve helal kazanca, miras yoluyla ele geçecek mala işarettir. Bazı tabirlerde ise ördek eti yemek maddi kayba yorulur.

Rüyada ördek sürüsü görmek

Rüyada ördek sürüsü görmek ucuzluk ve nimete işarettir. Bolca dünyalık mala mülke yorulur. Borçların kapanacağına, zararların giderileceğine delalet eder. Büyük bir kazancın ve itibar artışının da müjdesidir.

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Rüyada ördek yakalamak

Ördeği canlı olarak tutmak, rüya sahibinin önüne büyük bir fırsat çıkacağına işarettir. Eline toplu para geçeceğine ve maddi rahatlığa kavuşacağına yorulur. Sıkıntılardan kurtulup mal ve para sahibi olmaya da delalet eder.

Rüyada uçan ördek görmek

Havada kanat çırpan bir ördek, rüya sahibinin ailesiyle birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat süreceğine işarettir. Gökyüzünde uçan bir ördek sürüsü görmek ise saygınlık kazanmaya ve parasal kazanca yorulur.

Rüyada ördek ısırması

Rüyada ördek ısırması konusunda tabirler ayrışır. Bir tabirde ördeğin ısırması parasal zorluklara işaret eder. Aynı tabirde evli bir kimse için yön değişir ve ördek ısırması eşle ilişkinin iyi gideceğine yorulur.

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Diğer tabirde ördek ısırması sorunlardan kurtulmaya delalet eder. Sağlık sıkıntılarının son bulacağına, rahatsızlık veren kişilerin rüya sahibinin hayatından çıkacağına alamettir.