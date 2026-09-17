Rüyada para görmek çoğu zaman tek bir görüntüyle kalmaz. Rüya sahibi o parayı yerden bulur, birine verir, birinden alır, tek tek sayar ya da parasının çalındığını görür. Kimi rüyada para toplanır, kimi rüyada harcanır ya da elden çıkar. Paranın cinsi kadar bu eylemin kendisi de tabiri yönlendirir. Parayı kimin verdiği, nereden geldiği ve rüyada elde kalıp kalmadığı da tabiri yönlendiren ölçülerdendir.

Rüyada para görmek

Rüyada para görmek rızkın genişlemesine, kısmetin açılmasına ve rüya sahibinin eline geçecek maddi bir kazanca delalet eder. Bolluğun arttığı bir döneme girileceğine, girişilen işlerden hayırlı sonuçlar alınacağına işaret eder. Rüyada para geldiğini görmek şansın ve talihin yükselmesine yorulur; önü kapalı duran işlerin açılacağına, uzayıp giden bir meselenin kısa sürede çözüleceğine ve rüya sahibinin rahat bir nefes alacağına tabir edilir. Rüyada nakit para görmek ile rüyada eline para geçmesi de eldeki imkânın çoğalacağına alamettir.

Tabirin ikinci ve daha eski kolu parayı söze yorar. Bu kolda rüyada para, rüya sahibi hakkında söylenen boş lakırdıya, dedikoduya ve iki yüzlü davranan kimselere işaret eder. Rüya sahibinin çevresinde yüzüne karşı başka, arkasından başka konuşan biri bulunduğuna delalet eder. Aynı rüya bu yönüyle kısa süreli bir darlığa da yorulur. Rüyada para miktarı duymak kulağa gelecek sözlere işarettir.

İki kol aynı yerde birleşir. Laf kalabalığı da darlık da geçicidir, ardından rahatlık ve helal rızık gelir. Bu yüzden para rüyası genel olarak hayra yorulan rüyalardandır; rüya sahibinin önündeki engellerin kalkacağına ve zor görünen işlerin kolaylaşacağına haber verir.

Rüyada kağıt para görmek

Rüyada kağıt para görmek kısa zamanda ele geçecek bir miktar paraya, ilme ve menfaate yorumlanır. Sıkıntılı bir dönemin ardından gelecek rahat bir hayata işaret eder. İşinde ve yakın çevresinde ufak tefek sorunlar yaşanacağına, bunların kısa sürede geride kalacağına, ardından büyük bir kazanç kapısının açılacağına delalet eder. Rüyada kağıt para dürüst bir kimseyle kurulacak ortaklığa da alamettir.

Kâğıt paranın rüyada elde tutulması, rüya sahibinin işlerinde bir açılma olacağına ve beklediği haberi kısa sürede alacağına haber verir. Kâğıt paranın yeni ve temiz görünmesi azimle elde edilecek büyük bir başarıya delalet eder.

Rüyada yıpranmış kağıt para görmek eskimiş paranın tabirine girer; zorlukların aşılacağına ve rüya sahibine destek olacak bir ortak bulunacağına işaret eder. Rüyada ıslak kağıt para görmek ve rüyada kağıt paranın yandığını görmek paranın elden çıkışı yönünden tabir edilir. Bu iki rüya kısa süreli bir sıkıntıya işaret etse de sonu hayırlı bir başarıya bağlanır. Rüyada ıslak para görmek de aynı şekilde yorulur.

Rüyada çok kağıt para görmek

Rüyada çok kağıt para görmek işlerin açılmasına, istek ve dileklerin gerçekleşmesine işaret eder. Uzun süren zorlukların sona ereceğine ve geçmişte yapılan hataların telafi edileceğine delalet eder. Rüyada bir sürü kağıt para görmek, toplu kağıt para görmek, çok fazla kağıt para görmek ve çokça kağıt para görmek aynı tabire girer. Rüyada çok miktarda kağıt para görmek bazı tabirlerde zarara ve geçici bir darlığa da yorulur.

Rüyada bir deste kağıt para görmek

Rüyada bir deste kağıt para görmek toplu hâlde gelecek bir kazanca ve kısa sürede ele geçecek hatırı sayılır bir paraya delalet eder. Rüya sahibinin isteklerinin gerçekleşeceğine ve girişilen işin açılacağına işaret eder. Rüyada deste deste kağıt para görmek ile rüyada deste kağıt para görmek aynı karşılığı taşır; kazancın parça parça değil bir defada geleceğine alamettir.

Rüyada tomarla kağıt para görmek

Rüyada tomarla kağıt para görmek beklenmedik bir kazanca ve uzun zamandır kapalı duran bir işin açılmasına yorulur. Rüyada bir tomar kağıt para görmek ve demet demet kağıt para görmek de bereketin toplu geleceğine işaret eder.

Rüyada banknot para görmek

Rüyada banknot para görmek zorlukların sona ermesine, mevkiye erişmeye ve girişilen işte başarıya işaret eder. Rüyada 200 TL kağıt para görmek ve rüyada 100 TL kağıt para görmek gibi büyük banknotların görülmesi rakiplerin önüne geçmeye ve kârlı bir ortaklığa delalet eder. Rüyada büyük para görmek de bu tabirin içindedir.

Rüyada bozuk para görmek

Rüyada bozuk para görmek iş hayatında elde edilecek başarıya, rüya sahibinin değerinin bilinip takdir görmesine ve kısa zamanda eline geçecek önemli bir paraya işaret eder. Geçimin düzelmesine, sıkıntıların dağılmasına ve hayırlı bir kısmete yorulur.

Bozuk para rüyada küçük görünse de tabirde küçük sayılmaz. Rüyada bozuk para, emeğin karşılığının azar azar da olsa geleceğine ve rüya sahibinin uzun süredir beklediği düzeni kuracağına delalet eder. Rüyada bir sürü bozuk para görmek bu yorumu güçlendirir; dağınık duran küçük kazançların birikip gözle görülür bir imkâna döneceğine alamettir. Bozuk paranın çokluğu aynı zamanda geçimin genişleyeceğine haber verir.

Aynı rüya ağırlığa, hastalığa, üzüntüye ve kulağa gelecek kötü bir habere de yorulur. Bozuk para bu yönüyle rüya sahibinin arkasından söylenen sözlere işaret eder. Bu tarafın da sonu darlığın kalkmasına bağlanır.

Rüyada demir para görmek

Rüyada demir para görmek şansa ve çok iyi bir kısmete delalet eder; sıkıntıların sona ereceğine ve maddi sorunların aşılacağına işaret eder. Rüyada demir para almak eline geçecek küçük ama bereketli bir kazanca, rüyada demir para vermek gönülden yapılan bir yardıma yorulur. Rüyada eski demir para görmek geçimin rahatlamasına, yabancı demir para görmek uzaktan gelecek bir kısmete, demir para saymak hesabı düzelen bir işe işaret eder. Rüyada bozuk demir para görmek ve birinden demir para almak umulmadık bir imkâna delalet eder.

Rüyada demir para toplamak zor zamanların geride kalacağına ve rüya sahibinin güçleneceğine işaret eder. Rüyada yerden demir para toplamak dağınık duran işlerin toparlanacağına ve eldeki imkânın artacağına yorulur.

Rüyada demir para bulmak nasibin bollaşmasına ve beklenmedik bir kapıdan gelecek şansa delalet eder. Yolda karşılaşılan sorunların sıkıntı çekilmeden atlatılacağına işaret eder.

Rüyada bozuk para toplamak

Rüyada bozuk para toplamak hayırlı bir kısmete ve evlilik yolunda atılacak önemli bir adıma işaret eder. Zor zamanların geride kalacağına, rüya sahibinin güçleneceğine ve düşmanlarına karşı korunacağına delalet eder. Rüyada yerden bozuk para toplamak iş hayatında düşülen zor durumdan kurtulmaya yorulur. Rüyada topraktan bozuk para toplamak, bozuk para bulmak ve toplamak, madeni para toplamak da emeğin karşılığının alınacağına işaret eder.

Rüyada madeni para görmek

Rüyada madeni para görmek rızkın artmasına ve hayırlı bir kısmete yorulur. Madeni paranın kendine özel yönü, tutumlu bir eşle kurulacak düzene işaret etmesidir. Rüyada metal para görmek ve bozuk madeni para görmek aynı anlama gelir. Rüyada madeni para bulmak eline geçecek küçük bir kazanca, eski madeni para görmek geçimin rahatlamasına delalet eder.

Rüyada bozuk para bulmak

Rüyada bozuk para bulmak nasibin bollaşmasına ve işlerin yolunda gitmesine işaret eder. Küçük görünen bir imkânın rüya sahibine beklediğinden fazlasını getireceğine delalet eder.

Rüyada bozuk para almak

Rüyada bozuk para almak sevindirici bir habere ve kısa sürede gelecek mutluluğa işaret eder. Rüyada birinden bozuk para almak o kimseden görülecek küçük bir iyiliğe, rüyada bozuk para aldığını görmek sıkıntılardan zahmetsizce kurtulmaya yorulur.

Rüyada bozuk para vermek

Rüyada bozuk para vermek iyiliğe, yardıma ve sıkıntıdan kurtulmaya delalet eder. Rüyada birine bozuk para vermek karşılaşılan engellerin kolayca aşılacağına, rüyada bozuk para dağıtmak hane halkının rahatlayacağına işaret eder. Rüyada bir erkeğe bozuk para vermek o kimseye yapılacak bir yardıma yorulur.

Rüyada para bulmak

Rüyada para bulmak nasibin bollaşmasına ve yolda karşılaşılan birçok sorunun sıkıntı çekilmeden atlatılacağına işaret eder. İşlerin yolunda gitmesine, zenginliğe ve ev sahibi olmaya yorulur. Yetim sevindirmeye, yeni bir işe girip başarılı olmaya ve hayır işleriyle toplum içinde mertebe yükseltmeye de delalet eder. Rüyada para bulduğunu görmek umulmadık bir kapıdan gelecek kısmete alamettir.

Bulunan paranın miktarı tabirin derecesini belirler. Rüyada çöpte para bulmak kimsenin değer vermediği bir işten kazanç sağlanacağına, rüyada topraktan para çıkarmak emek verilen bir işin karşılığının geleceğine işaret eder. Aynı rüya küçük bir masrafa ve geçici bir sıkıntıya da yorulur.

Rüyada kağıt para bulmak

Rüyada kağıt para bulmak kısa zamanda ele geçecek bir paraya ve nasibin bollaşmasına delalet eder. Rüyada yerde kağıt para bulmak umutsuzlukların geride kalacağına ve beklenen müjdenin geleceğine işaret eder. Rüyada kağıt para bulmak ve almak eldeki imkânın artacağına, yolda kağıt para bulmak yeni bir kapının açılacağına yorulur. Rüyada euro kağıt para bulmak uzaktan gelecek bir kazanca alamettir.

Rüyada yolda para bulmak

Rüyada yolda para bulmak umutsuzlukların geride kalmasına, dedikodudan ve iftiradan uzak durulmasına işaret eder. Her yeni günün bir öncekinden daha bereketli geçeceğine ve imkânsız görünen işlerin başarılacağına delalet eder. Rüyada yolda para bulmak ve almak beklenen müjdenin çıkacağına yorulur.

Rüyada eski para bulmak

Rüyada eski para bulmak yokluğun sona ereceğine ve mutlu bir birlikteliğe adım atılacağına işaret eder. Rüyada tarihi para bulmak ile tarihi eser para bulmak umulmadık bir kısmete ve aile içinde sağlanacak birliğe delalet eder.

Rüyada altın para bulmak

Rüyada altın para bulmak zenginliğe, dileklerin gerçekleşmesine ve görülecek maddi yardıma işaret eder. Rüyada para ve altın bulmak kurulu düzenin devam edeceğine ve borçların azar azar ödenip rahata çıkılacağına yorulur.

Rüyada çok para bulmak

Rüyada çok para bulmak işlerin açılmasına ve uzun süren zorluklardan kurtulmaya delalet eder. Rüyada deste deste para bulmak toplu gelecek bir kazanca işaret eder. Rüyada para dolu cüzdan bulmak ve içi para dolu cüzdan bulmak atılan adımların kalıcı bir başarı getireceğine, rüyada cebinde para bulmak umulmadık bir imkâna yorulur.

Rüyada para saymak

Rüyada para saymak kazanca ve hesaba yorulur. Rüya sahibinin önemli bir başarı dönemine gireceğine, hiç beklemediği kadar iyi bir sonuç alacağına işaret eder. Elde bulunan bir miktar parayı ortaya koyarak mevcut durumdan kurtulmaya ve aile bireyleri arasındaki kırgınlıkların giderilmesine de delalet eder. Rüyada para saydığını görmek ile çok para saymak bu yönden hayra yorulur.

Aynı rüya ummadık bir borca ve elden çıkacak bir mala işaret eder. Sayılan para cimriliğe de yorulur; verilmesi gereken hakkın verilmediğine delalet ettiği söylenir. Rüyada para hesabı yapmak ve para sayma makinesi görmek hesabın gözden geçirileceğine, rüyada para sayamamak eldeki imkânın tam olarak bilinmediğine işaret eder.

Rüyada kağıt para saymak

Rüyada kağıt para saymak kazanca ve hesabın yoluna girmesine delalet eder. Rüya sahibinin beklemediği kadar başarılı bir döneme gireceğine, elindeki parayla mevcut sıkıntısını çözeceğine işaret eder.

Rüyada bozuk para saymak

Rüyada bozuk para saymak beklenmedik bir harcamaya, elden çıkacak bir mala ve ummadık bir borca işaret eder. Sayılan bozuk para aynı zamanda hesabın düzeleceğine ve sıkıntının kısa sürede geçeceğine yorulur.

Rüyada para sayan birini görmek

Rüyada para sayan birini görmek yakın çevrede kurulacak bir hesaba ve rüya sahibini ilgilendiren bir kazanca işaret eder. Rüyada başkasının para saydığını görmek ile birinin para saydığını görmek o kimsenin işlerinin açılacağına delalet eder.

Rüyada paranın çokluğuna göre tabiri

Tabirde paranın miktarı ayrı bir ölçüdür. Tek tük görülen para ile deste, tomar, balya ya da çuval hâlinde görülen para aynı derecede yorulmaz. Miktar büyüdükçe rüyanın işaret ettiği kazanç ve imkân da büyür.

Rüyada çok para görmek

Rüyada çok para görmek işlerin açılmasına, istek ve dileklerin gerçekleşmesine işaret eder. Geçmişte yapılan hataların telafi edileceğine, hayır işleri sayesinde bereketin artacağına ve uzun süredir devam eden zorluklardan kurtulunacağına delalet eder. Rüyada toplu para görmek, bir sürü para görmek ve bol para görmek eldeki imkânın çoğalacağına yorulur. Rüyada yüklü miktarda para görmek ile çok paran olduğunu görmek rüya sahibinin mevkisinin yükseleceğine işaret eder. Rüyada çok fazla para görmek ve çokça para görmek de hayra alamettir.

Rüyada deste deste para görmek

Rüyada deste deste para görmek kazancın toplu hâlde geleceğine ve rüya sahibinin uzun süredir beklediği imkâna kavuşacağına işaret eder. Rüyada desteyle para görmek, deste para görmek ve bir deste para görmek isteklerin gerçekleşmesine delalet eder. Rüyada demet demet para görmek, para destesi görmek, demetle para görmek ve bir demet para görmek girişilen işin açılacağına yorulur. Rüyada bir deste para almak, deste para almak ve desteyle para almak beklenen bir müjdeye alamettir.

Rüyada tomarla para görmek

Rüyada tomarla para görmek büyük bir kazancın çok yaklaştığına ve zorlukların sona ereceğine işaret eder. Rüyada bir tomar para görmek ile tomar tomar para görmek işlerin birden açılacağına delalet eder; rüyada tomarla para almak eline geçecek yüklü bir paraya yorulur.

Rüyada balya balya para görmek

Rüyada balya balya para görmek beklenenin üzerinde bir kazanca ve uzun sürecek bir bolluğa işaret eder. Rüyada balya para görmek rüya sahibinin sıkıntısının tamamen kalkacağına delalet eder.

Rüyada çuvalla para görmek

Rüyada çuvalla para görmek engellerin aşılacağına ve rahat bir hayata doğru yol alınacağına işaret eder. Rüyada bir çuval para görmek iş konusunda kaydedilecek ilerlemeye yorulur.

Rüyada birine para vermek

Rüyada birine para vermek iyiliğe, yardıma ve sıkıntıdan kurtulmaya delalet eder. Karşılaşılan engellerin kolayca aşılacağına, kazancın artmasıyla yardım isteyenlere el uzatılacağına ve aile hayatının güzel biçimde ilerleyeceğine işaret eder. Rüyada para vermek aynı zamanda yoksullar için yapılacak hayırlı işlere yorulur.

Aynı rüya elden mal, şan ve şöhret çıkışına da yorulur. Bu yönüyle rüya sahibinin elindeki bir imkânı ya da kazandığı itibarı bir başkasına bırakacağına delalet eder.

Parayı alan kimse tabirin derecesini belirler. Rüyada anneye para vermek, anneme para vermek ve babama para vermek hane içindeki huzura; rüyada kardeşe para vermek ile kardeşine para vermek akrabalık bağının güçlenmesine; rüyada eşine para vermek evdeki geçimin düzelmesine işaret eder. Rüyada bir çocuğa para vermek, oğluna para vermek ve erkek çocuğuna para vermek evladın hayrına bir işe delalet eder. Rüyada bir kadına para vermek, arkadaşına para vermek ve tanıdık birine para vermek o kimseye yapılacak bir iyiliğe yorulur. Rüyada başkasına para vermek, birine para yardımı yapmak ve para verilmesi de sıkıntının dağılacağına alamettir. Rüyada düğünde para takmak, geline para takmak ve evlenen birine para takmak sevinçli bir haberin duyulacağına ve rüya sahibinin bir mutluluğa ortak olacağına işaret eder.

Rüyada tanıdık birine kağıt para vermek

Rüyada tanıdık birine kağıt para vermek yakın çevreye yapılacak bir iyiliğe ve rüya sahibinin imkânının bollaşmasına işaret eder. Verilen kağıt para, o kimseyle kurulacak dürüst bir ortaklığa ve iki taraf için de hayırlı olacak bir işe delalet eder.

Rüyada kağıt para vermek

Rüyada kağıt para vermek yardıma ve sıkıntıdan kurtulmaya yorulur. Rüyada birine kağıt para vermek engellerin kolayca aşılacağına işaret eder. Rüyada çocuğa kağıt para vermek hanenin bereketine, rüyada birisine kağıt para vermek ve başkasına kağıt para vermek kazancın artmasıyla yapılacak yardıma delalet eder.

Rüyada dilenciye para vermek

Rüyada dilenciye para vermek yoksullar için yapılacak hayırlı bir işe ve rüya sahibinin sıkıntısının kalkmasına işaret eder. Rüyada dilenciye kağıt para vermek kazancın artacağına ve hayır duası alınacağına delalet eder.

Rüyada para dağıtmak

Rüyada para dağıtmak bolluğun çevreye de ulaşacağına ve yardım isteyenlere el uzatılacağına işaret eder. Rüyada kağıt para dağıtmak aile hayatının güzel biçimde ilerleyeceğine, rüyada para dağıttığını görmek ve para saçmak sıkıntının dağılacağına yorulur.

Rüyada sadaka olarak para vermek

Rüyada sadaka olarak para vermek hayır işlerine ve sıkıntıdan kurtulmaya delalet eder. Rüyada hayır için para vermek ile sadaka kutusuna para atmak rüya sahibinin işlerinin açılacağına ve bereketin artacağına işaret eder.

Rüyada para harcamak

Rüyada para harcamak kazançlı işlere girmenin habercisi sayılır. Zorlu görevlerin tamamlanacağına, üzücü durumların sevince döneceğine ve toplum içinde daha saygın bir yer edinileceğine işaret eder. Rüyada kağıt para ile borç ödemek ve para ödemek omuzdaki yükün hafifleyeceğine delalet eder.

Rüyada para almak

Rüyada para almak hayırlı rüyalardandır. Güzel nimetlerle karşılaşmaya, sevindirici bir haber alıp kısa sürede mutlu olmaya işaret eder. Sıkıntılardan zahmetsizce kurtulmaya, huzurlu ve düzenli bir hayata, iş ve aile hayatının yoluna girmesine yorulur. Rüyada para aldığını görmek beklenen bir müjdenin geleceğine delalet eder.

Alınan paranın miktarı tabiri güçlendirir. Rüyada toplu para almak ve yüklü miktarda para almak büyük bir imkânın çok yaklaştığına işaret eder; rüyada para üstü almak küçük ama umulmadık bir kazanca yorulur. Rüyada altın bozdurup para almak elde duran bir malın paraya çevrileceğine ve bir ihtiyacın görüleceğine delalet eder. Rüyada yırtık para almak kısmetin açılacağına işarettir.

Aynı rüya masrafa, tartışmaya ve geçici bir sıkıntıya da yorulur.

Rüyada kağıt para almak

Rüyada kağıt para almak sevindirici bir habere ve kısa zamanda ele geçecek paraya işaret eder. Rüyada birinden kağıt para almak sıkıntılardan kurtulmaya, tanıdık birinden kağıt para almak dürüst bir kimseyle kurulacak ortaklığa delalet eder. Rüyada bir deste kağıt para almak toplu bir kazanca, kağıt para bahşiş almak umulmadık bir imkâna yorulur. Rüyada eşinden kağıt para almak hane geçiminin rahatlayacağına, oğlundan kağıt para almak evlat tarafından görülecek hayra işaret eder. Rüyada yabancı kağıt para almak uzaktan gelecek bir kazanca, kağıt para aldığını görmek beklenen müjdeye alamettir.

Rüyada verilen parayı almamak

Rüyada verilen parayı almamak gelen bir kısmetin elde tutulmadığına ve hayırlı bir teklifin geri çevrileceğine yorulur. Rüyada tanıdık birinin para vermesi ama almamak o kimseden gelecek yardımın kabul edilmemesine, rüyada parayı almamak ise işin başka bir kapıdan açılacağına işaret eder.

Rüyada parayı kimin verdiğine göre tabiri

Parayı uzatan elin kime ait olduğu tabiri değiştirir. Tanıdık bir kimseden gelen para ile yabancı birinden gelen para aynı yönde yorulmaz. Baba, anne, eş ve iş çevresinden gelen paranın her birinin kendine göre bir karşılığı vardır.

Rüyada birinin para vermesi

Rüyada birinin para vermesi rüya sahibini alan tarafta gösterir ve hayra yorulur. Güzel nimetlerle karşılaşmaya, kısa sürede sevindirici bir haber almaya işaret eder. Rüyada birinin para verdiğini görmek sıkıntıların zahmetsizce dağılacağına, iş ve aile hayatının yoluna gireceğine delalet eder. Rüyada birinin kağıt para vermesi kısa zamanda ele geçecek bir menfaate ve dürüst bir kimseyle kurulacak ortaklığa yorulur. Rüyada birisinin para vermesi ve birisinin para verdiğini görmek aynı karşılığı taşır; veren kimsenin tanınıp tanınmaması tabirin derecesini değiştirir.

Rüyada birinin sana para vermesi doğrudan rüya sahibine ulaşacak bir kısmete ve huzurlu bir döneme işaret eder. Rüyada birinin sana para verdiğini görmek beklenen bir yardımın geleceğine delalet eder. Rüyada birinin bana para vermesi, birinin size para vermesi, biri bana para verdi ve birisinin sana para vermesi hayırlı bir habere yorulur.

Rüyada birinden para almak

Rüyada birinden para almak sıkıntılardan kurtulmaya ve düzenli bir hayata yorulur. Rüyada birinden para aldığını görmek beklenen bir işin sonuçlanacağına işaret eder. Rüyada bir erkekten para almak güçlü bir destek görmeye, bir kadından para almak hane içinde rahatlamaya delalet eder. Rüyada devlet adamından para almak ve ünlü birinden para almak rüya sahibinin mevkisinin yükseleceğine, adının iyi anılacağına alamettir. Rüyada başkasından para almak umulmadık bir yerden gelecek desteğe işarettir.

Rüyada tanıdık birinden para almak o kimseyle arasındaki bağın güçleneceğine ve ondan görülecek bir iyiliğe yorulur. Rüya sahibinin işinin yakın çevresi eliyle açılacağına delalet eder.

Rüyada tanıdık birinin para vermesi

Rüyada tanıdık birinin para vermesi yakın çevreden gelecek bir desteğe ve uzun süredir beklenen bir meselenin çözülmesine işaret eder. Rüyada tanıdık birinin sana para vermesi hayırlı bir teklifin geleceğine, rüyada tanıdık birinin kağıt para vermesi kısa sürede görülecek bir menfaate delalet eder.

Rüyada babanın para vermesi

Rüyada babanın para vermesi hane içindeki huzura, bereketin artmasına ve rüya sahibinin arkasında güçlü bir desteğin bulunduğuna işaret eder. Rüyada babanın para verdiğini görmek ile babamın para vermesi sıkıntıların dağılacağına yorulur. Rüyada babanın sana para vermesi, babanın kızına para vermesi ve babanın kızına kağıt para vermesi hayırlı bir haberin geleceğine delalet eder. Rüyada babamın bana para vermesi ve babamın para verdiğini görmek işlerin kolaylaşacağına alamettir.

Rüyada babadan para almak beklenen bir yardımın geleceğine ve önü kapalı duran işin açılacağına işaret eder. Rüyada babadan para istemek ile babanın kızından para istemesi aile içinde görülecek dayanışmaya yorulur.

Rüyada annenin para vermesi

Rüyada annenin para vermesi hane içinde rahatlığa ve rüya sahibinin gönlünün genişlemesine delalet eder. Rüyada annemin para vermesi, anneden para almak, annemin bana para verdiğini görmek ve annemin para verdiğini görmek beklenen bir sevince işaret eder. Rüyada annenin kızına kağıt para vermesi kısa sürede gelecek bir kısmete yorulur.

Rüyada patronun para vermesi

Rüyada patronun para vermesi iş yerinde görülecek takdire ve mertebenin yükselmesine işaret eder. Rüyada patrondan para almak ile eski patrondan para almak emeğin karşılığının alınacağına delalet eder. Rüyada cumhurbaşkanının para vermesi mevkinin yükselmesine ve saygınlığın artmasına yorulur.

Rüyada eşinin para vermesi

Rüyada eşinin para vermesi evlilik hayatında düzelmeye ve geçimin rahatlamasına işaret eder. Rüyada kocanın karısına para vermesi hane içindeki huzura ve eşler arasındaki güvenin sağlamlaşacağına delalet eder. Rüyada eski kocanın kağıt para vermesi ile eski sevgilinin para vermesi geçmişte kalan bir meselenin kapanacağına yorulur.

Parayı uzatan kimse eşten uzaklaştıkça tabir de yön değiştirir. Rüyada kaynananın geline para vermesi iki hane arasındaki bağın güçleneceğine, rüyada kayınpederin para vermesi beklenen bir desteğin geleceğine işaret eder. Rüyada abiden para almak ve kardeşinden para almak arkada duran bir korumaya ve yükün paylaşılacağına delalet eder; rüyada kardeşten para almak da aynı anlama gelir. Rüyada amcanın para vermesi ile amcadan para almak baba tarafından görülecek sahiplenmeye, rüyada dayının para vermesi anne tarafından gelecek yardıma yorulur. Rüyada akrabadan para almak hısımlar arasındaki dayanışmaya, rüyada oğlundan para almak evlat eliyle görülecek hayra işaret eder. Rüyada arkadaşının para vermesi ve arkadaşından para almak zor günde yanında duracak bir dostun bulunduğuna alamettir. Rüyada birinin yabancı para vermesi uzaktan gelecek bir habere işarettir.

Rüyada yabancı para görmek

Rüyada yabancı para görmek yeni bir iş kapısına ve yüksek kazanca yorumlanır. Sıkıntıların sona erip büyük bir rahatlama yaşanacağına, aile hayatında ters giden şeylerin düzeleceğine işaret eder. Yokluk ve darlık çekilmeyeceğine, işlerde bereketin artacağına delalet eder. Rüyada döviz para görmek uzaktan gelecek bir kazanca alamettir. Rüyada yabancı para bulmak umulmadık bir kapının açılacağına, birinden yabancı para almak uzaktaki bir kimseden gelecek desteğe işaret eder. Rüyada yabancı para saymak hesabı görülecek bir işe yorulur.

Rüyada euro para görmek

Rüyada euro para görmek aile hayatındaki tartışmaların sona ereceğine ve iyi günler görüleceğine işaret eder. Şifaya, işte atılacak büyük adımlara ve rahat bir hayata delalet eder. Rüyada euro kağıt para görmek girilecek büyük bir iş sayesinde hayırlı paraya ve mala kavuşmaya yorulur.

Rüyada dolar para görmek

Rüyada dolar para görmek yeni bir iş kapısına ve yüksek kazanç elde etmeye işaret eder. Rüya sahibinin darlık çekmeyeceğine ve işlerinde bereketin artacağına delalet eder.

Rüyada yeşil para görmek

Rüyada yeşil para görmek yüklü bir kazanca ve iş hayatında elde edilecek başarıya yorulur. Rüyada yeşil kağıt para görmek girişilen işten umulanın üzerinde sonuç alınacağına işaret eder.

Rüyada yabancı kağıt para görmek

Rüyada yabancı kağıt para görmek kısa zamanda ele geçecek bir paraya ve uzaktan gelecek bir habere delalet eder. Rüya sahibinin önüne yeni bir iş kapısı çıkacağına işaret eder.

Rüyada paranın çalınması ve para çalmak

Bu rüyada tabiri belirleyen şey, rüya sahibinin hangi tarafta durduğudur. Parası çalınan kimse için söylenenle parayı çalan kimse için söylenen birbirinden ayrılır. Paranın nereden çalındığı da yorumu değiştirir.

Rüyada paranın çalınması

Rüyada paranın çalınması görünüşte kayıp olsa da hayra yorulur. Yüksek kazanca, başarılı işlere, şansa ve mevkiye delalet eder. Kısmetin açılacağına, sıkıntı veren kimselerden kurtulunacağına ve düzenli bir hayat kurulacağına işaret eder. Rüyada paranın çalındığını görmek, parasının çalındığını görmek ve paralarının çalındığını görmek mal edinmeye alamettir. Rüyada para çalınması ile paranın çalınması ve ağlamak üzüntünün yerini sevincin alacağına yorulur.

Rüyada çantadan para çalınması elde tutulan bir imkânın yerine daha hayırlısının geleceğine işaret eder. Rüyada cüzdandan para çalınması ve çantadan paranın çalınması rüya sahibini yoran kimselerden uzaklaşılacağına delalet eder.

Rüyada evden paranın çalınması hane içinde çıkacak sorunlara ve kısa sürecek bir tartışmaya işaret eder. Rüyada eve hırsızın girmesi para çalması ve evden para çalınması bu yönde tabir edilir. Rüyada hırsızın çaldığı parayı geri almak kaybedilen hakkın geri alınacağına yorulur.

Rüyada para çaldırmak

Rüyada para çaldırmak kısmetin açılmasına ve mal edinmeye delalet eder. Rüyada para çaldırdığını görmek ile parasının çalındığını görmek sıkıntı veren bir kimseden kurtulmaya işaret eder.

Rüyada para çalmak

Rüyada para çalmak girişilen işlerin tamamlanacağına ve istenen başarının elde edileceğine işaret eder. Ana baba dualarının birçok engeli ortadan kaldıracağına, sıkıntılardan uzaklaşılacağına ve sevilen, iyi anılan bir kimse olunacağına delalet eder. Rüyada birinin para çaldığını görmek yakın çevrede açılacak bir işe yorulur. Rüyada para çalmak ve pişman olmak vazgeçilen bir işten hayır geleceğine işarettir.

Rüyada para çaldığını görmek girişilen işin sonuçlanacağına ve rüya sahibinin adının iyi anılacağına delalet eder. Rüyada kağıt para çaldığını görmek kısa sürede ele geçecek bir menfaate işaret eder.

Rüyada paranın hâline göre tabiri

Paranın hâli tabirde ayrı bir yer tutar. Yeni mi eski mi olduğu, yırtık mı sağlam mı durduğu, gerçek mi sahte mi göründüğü rüyanın karşılığını değiştirir. Aynı miktar para, hâline göre başka başka yorulur.

Rüyada yırtık para görmek

Rüyada yırtık para görmek talihin ve kısmetin açılacağına, rüya sahibinin saygın bir kimse hâline geleceğine ve bolluğun artacağına işaret eder. Rüyada birinden yırtık kağıt para almak ile birinin yırtık para verdiğini görmek beklenen bir desteğe delalet eder. Aynı rüya haram mala da yorulur.

Rüyada yırtık kağıt para görmek hayallerin gerçekleşeceğine ve geçim sıkıntısının yavaş yavaş kalkacağına işaret eder. Cüzdanda görülen yırtık kağıt para bu yönde tabir edilirken, cepte görülmesi mevcut dertlerin sona ereceğine delalet eder. Rüyada kenarı yırtık kağıt para görmek küçük bir aksaklığın kısa sürede düzeleceğine yorulur.

Rüyada para yırtmak rüya sahibinin kendi elindeki bir imkânı geri çevireceğine işaret eder. Yırtılan para kısmetin kapanması sayılmaz; bolluğun başka bir kapıdan geleceğine yorulur.

Rüyada sahte para görmek

Rüyada sahte para görmek zarar edilen işlerin kısa zamanda çözüme kavuşacağına ve büyük bir yükten kurtulunacağına işaret eder. Rahat bir döneme girileceğine, sıkıntıların zarar vermeden biteceğine ve kişiye uygun olmayan bir ilişkinin sonlandırılacağına yorulur. Rüyada sahte para fark etmek gizli kalmış bir meselenin ortaya çıkacağına delalet eder. Aynı rüya gereksiz bir tartışmaya da işaret eder.

Rüyada eski para görmek

Rüyada eski para görmek yokluğun biteceğine, rüya sahibinin hem geçim hem gönül tarafından iyi olacağına işaret eder. Mutlu ve huzurlu bir birlikteliğe adım atılacağına ve evliliğe delalet eder. Aile içinde birliğin sağlanacağına, geçimin rahatlayacağına ve yetimlerin sevindirileceğine yorulur. Rüyada eski bozuk para görmek uzun süredir beklenen bir kısmete alamettir.

Rüyada eski kağıt para görmek geçmişte kalan bir meselenin hayırla kapanacağına ve kısa zamanda ele geçecek bir paraya işaret eder.

Rüyada tarihi para görmek eskiden kalma bir hakkın ya da malın rüya sahibine döneceğine işaret eder. Rüyada antika para görmek aile içinde sağlanacak birliğe ve geçimin rahatlamasına delalet eder.

Rüyada altın ve gümüş para görmek

Altın ve gümüş para tabirde kağıt ve madeni paradan ayrı tutulur. Biri için söylenen öteki için geçerli olmaz. Altın parada mal ve zenginlik tarafı ağır basar, gümüş parada söz ve haber tarafı.

Rüyada altın para görmek

Rüyada altın para görmek zenginliğe, dileklerin gerçekleşmesine ve maddi manevi yardım görmeye işaret eder. Kurulu düzenin devam edeceğine, refah içinde yaşanacağına ve borçların azar azar da olsa ödenip rahata çıkılacağına delalet eder. Rüyada altın ve para görmek ile para ve altın görmek fakir fukaraya yapılacak yardıma ve alınacak hayır duasına yorulur. Rüyada altın ve kağıt para görmek eldeki imkânın artacağına alamettir. Aynı rüya kıskançlığa ve arkadan söylenen söze de işaret eder.

Rüyada gümüş para görmek

Rüyada gümüş para görmek güzel söze, ilme ve zikre delalet eder. Rüya sahibine hayırlı bir haber geleceğine ve onu sevindirecek sözler duyacağına işaret eder.

Rüyada para istemek ve borç para

Rüyada paranın istenmesi, isteyen tarafa göre değişir. Rüya sahibinin mi istediği yoksa karşısındakinin mi istediği, alınan paranın borç olup olmadığı tabirin yönünü belirler. Borç para, düz para rüyasına göre daha çok geçim ve hane işlerine bakar.

Rüyada birinin senden para istemesi

Rüyada birinin senden para istemesi çevreden gelecek bir yardım talebine ve rüya sahibinin el uzatacağı bir işe işaret eder. Rüyada tanıdık birinin senden para istemesi o kimseyle arasındaki bağın güçleneceğine delalet eder. Rüyada birinin para istemesi ve dilencinin para istemesi hayır yolunda yapılacak bir işe yorulur. Rüyada birinin borç para istemesi ile birinin senden borç para istemesi rüya sahibinin imkânının genişleyeceğine alamettir.

Rüyada borç para almak

Rüyada borç para almak rızkın artacağına, aile mutluluğunun geri geleceğine ve uzun süredir istenen hedeflere ulaşılacağına işaret eder. Rüyada tanıdık birinden borç para almak uzun süren bir hastalıktan şifa bulmaya ve iş hayatında yükselmeye delalet eder.

Rüyada borç para vermek

Rüyada borç para vermek iyiliğe ve sıkıntıdan kurtulmaya yorulur. Rüyada birine borç para vermek karşılaşılan engellerin kolayca aşılacağına, rüyada tanıdık birine borç para vermek aile hayatının güzel biçimde ilerleyeceğine işaret eder.

Rüyada borç para istemek

Rüyada borç para istemek zahmetli durumların sona ereceğine ve helal bir kazanca kavuşulacağına delalet eder. Rüyada birinden borç para istemek kurulacak bir ortaklık sayesinde işlerin açılacağına işaret eder.

Rüyada birinden para istemek

Rüyada birinden para istemek makbul mala ve helal lokmaya kavuşmaya yorulur. Rüyada para istemek çok çalışıp çabalama sonucunda istenen hayata kavuşulacağına, rüyada tanıdık birinden para istemek hanede bolluğun artacağına işaret eder.

Rüyada para kazanmak ve kazancın geldiği yere göre tabiri

Kazancın nereden geldiği tabirde ayrı bir yer tutar. Çalışarak elde edilen para ile oyundan, kumardan ya da şans oyunundan gelen para rüyada aynı görüntüyü vermez. Hepsinde ortak olan, paranın rüya sahibinin eline geçmesidir.

Rüyada para kazanmak

Rüyada para kazanmak emeğin karşılığının alınacağına ve geçim yükünün hafifleyeceğine delalet eder. Rüyada para kazandığını görmek ile çok para kazandığını görmek işlerin yoluna gireceğine işaret eder. Rüyada çok para kazanmak ve para çıktığını görmek umulmadık bir kapıdan gelecek kazanca yorulur.

Rüyada kumarda para kazanmak

Rüyada kumarda para kazanmak eline beklenmedik bir yoldan geçecek paraya ve kısa sürede değişecek bir duruma işaret eder. Rüyada kumardan para kazanmak rüya sahibinin uğraştığı bir işten umduğundan hızlı sonuç alacağına delalet eder. Rüyada kumardan çok para kazanmak ve kumardan para kazandığını görmek işlerin açılmasına yorulur. Rüyada iddiadan para kazanmak ile oyundan para kazanmak beklenen bir haberin çıkacağına işaret eder. Rüyada kumarda para kaybetmek elden çıkacak bir imkâna delalet eder; bu kayıp kısa sürelidir, ardından hayırlı bir başarı gelir.

Rüyada şans oyunundan para kazanmak

Rüyada şans oyunundan para kazanmak beklenmedik bir kapıdan gelecek kısmete ve uzun süredir beklenen bir haberin çıkmasına işaret eder. Rüyada piyangodan para kazanmak, piyangodan para çıkması, milli piyangodan para çıkması ve piyangodan para çıktığını görmek işlerin birden açılmasına delalet eder. Rüyada kazı kazandan para kazanmak, kazı kazandan para çıkması, kazı kazandan para çıktığını görmek ve şans oyunundan para çıktığını görmek eldeki darlığın kalkacağına yorulur.

Rüyada borsada para kazanmak

Rüyada borsada para kazanmak girişilen bir işten umulanın üzerinde sonuç alınacağına ve rüya sahibinin elindeki imkânın büyüyeceğine işaret eder.

Rüyada para toplamak ve toplanan paraya göre tabiri

Parayı toplamak, onu yalnızca görmekten farklı tabir edilir. Toplama eylemi dağınık duran işlerin bir araya gelmesine bakar. Toplanan paranın yerden mi alındığı, kağıt mı bozuk mu olduğu da yorumun derecesini belirler.

Rüyada para toplamak

Rüyada para toplamak hayırlı bir kısmetle evlilik yolunda önemli bir adım atılacağına ve zor zamanların geride kalacağına işaret eder. Rüya sahibinin güçleneceğine, düşmanlarına karşı korunacağına ve iş hayatında düştüğü zor durumdan kurtulacağına delalet eder. Rüyada düğünde para toplamak sevinçli bir habere, rüyada para topladığını görmek dağınık işlerin toparlanacağına yorulur.

Rüyada yerden para toplamak

Rüyada yerden para toplamak umutsuzlukların geride kalacağına ve beklenen müjdenin geleceğine işaret eder. Rüyada yerde para görmek ile yerde para toplamak nasibin bollaşacağına delalet eder. Rüyada topraktan para toplamak emek verilen bir işin karşılığının alınacağına, rüyada yolda para toplamak yeni bir kapının açılacağına yorulur.

Rüyada kağıt para toplamak

Rüyada kağıt para toplamak kısa zamanda ele geçecek bir paraya ve işlerin toparlanacağına işaret eder. Rüyada yerden kağıt para toplamak zor zamanların geride kalacağına ve rüya sahibinin eline beklediğinden fazlasının geçeceğine delalet eder.

Rüyada para kaybetmek

Rüyada para kaybetmek görünüşte kayıp olsa da hayra yorulur. Hayırlı başarılar kazanılacağına, rüya sahibinin adının çevresinde duyulacağına ve dünya nimetlerinden daha fazlasına sahip olunacağına tabir edilir. Rızkın genişlemesine, hastanın şifa bulmasına ve bekârın evlenmesine delalet eder; sıkıntıların kısa sürede ortadan kalkacağına işaret eder. Rüyada kağıt para kaybetmek ile para cüzdanı kaybetmek elden çıkan bir imkânın yerine daha hayırlısının geleceğine yorulur. Rüyada kaybettiğin parayı bulmak umudu kesilen bir işin geri döneceğine alamettir. Aynı rüya kısa süreli bir sıkıntıya ve kedere de işaret eder.

Rüyada parasız kalmak

Rüyada parasız kalmak geçici bir darlığa ve kısa sürecek bir sıkıntıya işaret eder; bu darlığın ardından rahatlık gelir. Rüyada paranın bittiğini görmek, parasının olmadığını görmek, paranın azaldığını görmek ve paranın yetmemesi aynı anlama gelir. Rüyada para sıkıntısı çekmek ile parasız kaldığını görmek rızkın yeniden genişleyeceğine delalet eder.

Rüyada para yakmak

Rüyada para yakmak elden çıkan bir imkâna ve ardından gelecek hayırlı bir başarıya yorulur. Rüyada paranın rüzgarda uçması ve para saçılması dağılan bir kazanca işaret eder; bu dağılma kalıcı sayılmaz.

Rüyada parayı nerede gördüğüne göre tabiri

Paranın durduğu yer tabirde ayrı bir ölçüdür. Çantada, cüzdanda, cepte, elde, kasada ya da zarfın içinde görülen paranın her birinin kendine göre bir karşılığı vardır. Yer değiştikçe rüyanın işaret ettiği imkânın büyüklüğü de değişir.

Rüyada çanta dolusu para görmek

Rüyada çanta dolusu para görmek engellerin aşılacağına, iş konusunda ilerleme kaydedileceğine ve rahat bir hayata doğru yol alınacağına işaret eder. Rüyada bir çanta dolusu para görmek kazancın toplu hâlde geleceğine, rüyada para dolu çanta görmek ise gelen imkânın elde duracağına delalet eder. Rüyada çantada para görmek rüya sahibinin kısmetini yanında taşıdığına yorulur; rüyada çanta içinde para görmek ve bir çanta para görmek de aynı tabire girer. Rüyada çanta dolusu kağıt para görmek borçların kolayca ödeneceğine ve umulan hayrın görüleceğine, rüyada çantada kağıt para görmek kısa sürede ele geçecek bir paraya işaret eder. Rüyada poşet dolusu para görmek umulmadık bir yerden gelecek berekete, rüyada bir poşet para görmek ve poşette para görmek eldeki imkânın büyüyeceğine delalet eder.

Rüyada cüzdanda para görmek

Rüyada cüzdanda para görmek atılan adımların kısa sürede büyük bir başarı kazandıracağına ve bu başarının kalıcı olacağına işaret eder. Rüya sahibinin muradına ereceğine ve yaşamak istediği hayatı bulacağına delalet eder. Rüyada para dolu cüzdan görmek, cüzdanda kağıt para görmek, para cüzdanı görmek, cüzdanında çok para görmek ve cüzdan dolusu para görmek aynı şekilde tabir edilir.

Rüyada cebinde para görmek

Rüyada cebinde para görmek eldeki imkânın rüya sahibinin yanında duracağına ve ihtiyacı olduğunda karşılığını bulacağına yorulur. Rüyada cebinde kağıt para görmek, cepte para görmek ve cebinden para çıkması umulmadık bir kazanca işaret eder. Rüyada cebine para koymak ile cebine para konulması gelen bir yardıma, rüyada cebinden kağıt para çıkarmak yapılacak bir harcamaya delalet eder. Rüyada eşinin cebinde kağıt para görmek hane geçiminin rahatlayacağına alamettir.

Rüyada elinde para görmek

Rüyada elinde para görmek kısmetin rüya sahibine ulaştığına ve beklediği kazancın eline geçeceğine işaret eder. Rüyada elinde kağıt para görmek kısa sürede görülecek bir menfaate yorulur.

Rüyada para kasası görmek

Rüyada para kasası görmek elde tutulan imkânın korunacağına ve eline geçen kazancın kalıcı olacağına işaret eder. Rüyada para saklamak ilerisi için ayrılan bir kısmete delalet eder; rüyada birinden para saklamak kazancın başkasının gözünden uzak tutulmasına yorulur.

Rüyada zarfta para görmek

Rüyada zarfta para görmek gizli kalmış bir kısmetin ortaya çıkacağına işaret eder. Rüyada zarfın içinde para görmek, beyaz zarf içinde para görmek, zarfta para almak ve beyaz zarf içinde para almak umulmadık bir yerden gelecek yardıma delalet eder.

Rüyada bankada ve hesapta para görmek

Bankada görülen para tabirde saklanan mal sayılır. Hesapta durduğu sürece elde kalan bir kazanca, elden çıktığında ise harcanan paraya yorulur. Paranın hesaba gelmesiyle hesapta durması da aynı derecede tabir edilmez.

Rüyada hesabına para gelmesi

Rüyada hesabına para gelmesi hem işinde hem hanesinde hayır görüleceğine delalet eder. Dileklerin çabuk gerçekleşeceğine, sıkıntılardan kurtulup gönlün ferahlayacağına işaret eder. Rüyada hesaba para gelmesi, hesabında para görmek, hesapta para görmek, banka hesabına para gelmesi ve hesaba para geldiğini görmek beklenen bir müjdeye yorulur.

Rüyada banka hesabında para görmek

Rüyada banka hesabında para görmek sağlam ve kârlı adımlar atılacağına, elde duran imkânın korunacağına işaret eder. Rüyada banka hesabında yüklü para görmek büyük bir kazancın çok yaklaştığına delalet eder.

Rüyada bankadan para çekmek

Rüyada bankadan para çekmek elde duran imkânın kullanılacağına ve bir ihtiyacın görüleceğine işaret eder. Rüyada ATM'den para çekmek ile bankamatikten para çekmek kısa sürede halledilecek bir işe delalet eder. Rüyada para çekmek beklenen kazancın rüya sahibinin eline geçeceğine yorulur.