Rüyada polis görmek otoriteye, güce ve üstlenilecek bir sorumluluğa delalet eder. Rüya sahibinin saygın bir kimseden yardım ve himaye göreceğine de işarettir.

Polisin eve gelmesi, kapıyı çalması, yolda çevirme yapması ya da bir baskına gelmesi rüyayı başka başka anlatır. Rüya sahibinin polis tarafından aranması ile kendisinin polisi araması, aynı sahnenin birbirinden ayrı iki yüzüdür. Polisin elindeki yetkiyi nasıl kullandığı, tutuklaması, ifade alması ya da yalnızca göründüğü yerde durması da hükmü değiştirir.

Rüyada polis görmek

Rüyada polis görmek otoriteye, güce ve omuzlanacak bir sorumluluğa delalet eder. Rüya sahibinin önemli bir görev ya da makam üstleneceğine, çalıştığı yerde üst görevlere yükseleceğine işarettir. Uzun süredir bekleyen resmi işlerin yoluna gireceğine, evrak ve izin gibi meselelerin hayırla sonuçlanacağına yorulur. Devlet kapısında işi olan kimse için rüya, bu işin kolaylıkla halledileceğine delalet eder.

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Polis, kötülükten alıkoyan ve insanların güvenini kazanmış değerli bir kimseye de işaret eder. Rüyayı gören böyle birinden yardım ve himaye görecek, sıkıntıları kısa sürede son bulacaktır. Ağır bir işin altına giren kimse için rüya, yalnız kalmayacağına ve arkasında duracak birini bulacağına yorulur.

Rüyada polis görmek, korku içinde geçen bir dönemin ardından emniyete kavuşmanın alametidir. Rüya sahibinin çevresinde onu koruyup gözeten kimseler bulunur ve işleri güvenli bir yola girer. Borcu ya da davası olan kimse için ise yükünün hafifleyeceğine, meselenin kendi lehine döneceğine işarettir.

Rüyada çok polis görmek

Rüyada çok polis görmek, işlerin yoluna gireceğine ve kısmetin çoğalacağına delalet eder. Kendi işini kuracağına, kurulacak ortaklıkların kazanç getireceğine işarettir. Kalabalık bir görevli topluluğu görmek, toplum düzeniyle ilgili meselelerin çözüleceğine de yorulur.

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Rüyada polisten kaçmak

Rüyada polisten kaçmak kötülüklerden kaçınmaya ve selamete çıkmaya delalet eder. Rüya sahibi zarar göreceği bir işten ya da kendisini yanlışa sürükleyen bir kimseden uzaklaşacak, huzurlu bir döneme girecektir. Korkmadan kaçtığını gören kimse için rüya sevinçli haberlere işarettir, sorunlarından kurtulup rakiplerine üstün gelecek işler başaracağına yorulur. Kaçarken yakalanmadan uzaklaştığını gören, kendisini sıkan bir yükten kurtulur.

Bu rüya tabirde korku rüyası sayılmaz. Polisten kaçmak, rüya sahibinin kötü bir işe bulaşmaktan sakınacağına ve temiz bir yola gireceğine işarettir. Rüyada polislerden kaçmak, birden fazla görevlinin önünden kaçıldığında da üzerindeki sıkıntının dağılacağına delalet eder. Zor gününde yardımına koşacak dostlar edineceğine, endişe veren meselelerin ortadan kalkacağına yorulur. Rüyada polisten kaçtığını görmek ise selamete çıkmaya ve huzurlu bir yaşama işarettir. Sevdiği kimseyle arası bozulmaz, meslek hayatında hızla yükselir.

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Rüyada polisten korkmak, zafer getirecek yatırımlara girileceğine ve sağlık içinde kalınacağına delalet eder. Alınacak yeni kararlarla rahata erileceğine ve borçların kapanacağına işarettir.

Rüyada motorla polisten kaçmak

Rüyada motorla polisten kaçmak, zararlı bir kimseyle bağların koparılacağına delalet eder. Karışık işlerde doğru kararlar verileceğine ve sıkıntılı bir dönemden rahata çıkılacağına işarettir.

Rüyada arabayla polisten kaçmak

Rüyada arabayla polisten kaçmak, güzel davetler alınacağına ve küslüklerin araya girenler sayesinde biteceğine delalet eder. Bereket ve zenginliğe, evli olanlar için evlat müjdesine yorulur.

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Rüyada polisten kaçıp yakalanmak

Rüyada polisten kaçıp yakalanmak, hayırlı kısmetler alınacağına ve gelirin artacağına delalet eder. İş hayatının düzeleceğine, sıkıntı ve zorlukların sona ereceğine işarettir. Rüyada polisten kaçmak ve yakalanmak, çalışkanlığın fark edilip yöneticilik makamına yükselineceğine, mal sahibi olunacağına da yorulur.

Rüyada birinin polisten kaçtığını görmek

Rüyada birinin polisten kaçtığını görmek, kötülüklerden uzak durulacağına ve selamete çıkılacağına delalet eder. Sıkıntılı bir dönemin biteceğine işarettir.

Rüyada polis olduğunu görmek

Rüyada polis olduğunu görmek gözetmeye, korumaya ve himaye etmeye işarettir. Üniforma ve görev, tabirde yetki ve emniyet anlamına gelir. Rüya sahibinin büyük bir saygınlık kazanacağına, devlet işlerinde sorumluluk üstleneceğine delalet eder. Rüyada polis olmak, mühim bir sorumluluğun alınacağına ve türlü makamlara yükselineceğine yorulur. Bol kazançlı bir işin başına geçileceğine, kederlerin son bulacağına ve halk arasında sevilip sayılacağına işarettir.

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Rüyada kendini polis olarak görmek, dürüst bir yaşama ve emanet ehli olmaya delalet eder. Kendisine bırakılan işi hakkıyla yapan, güvenilen bir kimse olacağına yorulur. Başkalarının işini üstlenip sözü geçen biri hâline geleceğine, çevresinde hakem sayılacağına işarettir.

Rüyada polis kıyafeti giymek

Rüyada polis kıyafeti giymek maddi kazanca ve hayırlı işlere işarettir. Uzun zamandır aranan işe kavuşulacağına, borçlardan kurtulup üst makamlara yükselineceğine delalet eder.

Rüyada polise yakalanmak

Rüyada polise yakalanmak sıkıntılardan ve hastalıklardan kurtulmaya delalet eder. Halk arasında saygın bir konuma yükselineceğine, borçların kapanacağına ve yeni iş kapılarının açılacağına yorulur. Rüyada polis tarafından yakalanmak, sabır ve gayretle sorunların aşılacağına işarettir. Her işinde büyük kazanç elde edeceğine, sevilip sayılan biri olacağına ve beklenmedik bir maddi fırsatın önüne çıkacağına delalet eder.

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Rüyada polis yakalaması zafere ve bol kazanca yorulur. Hâlin değişip itibarın artacağına da işarettir. Rüyada polislere yakalanmak, daha iyi bir hayata kavuşulacağına delalet eder. Ehliyetsizken polise yakalandığını görmek de bu tabirin içindedir ve sıkıntının kalkmasına işarettir.

Rüyada polis tarafından gözaltına alınmak

Rüyada polis tarafından gözaltına alınmak, sevdiklerini mutlu etmek için elinden geleni yapacağına ve isabetli kararlar alacağına işarettir. Maddi yönden güçleneceğine, uzun süredir devam eden meselelerin çözüleceğine delalet eder. Rüyada polisin kelepçe taktığını görmek, kötülüklerin hayattan uzaklaşacağına ve şansın açılacağına yorulur. Varsa hastalığın şifa bulacağına işarettir.

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Rüyada polisin tutuklaması maddi yönden güçlenmeye delalet eder. Uzun süredir çözülmeyen meselelerin halledileceğine ve rüya sahibinin elinin genişleyeceğine işarettir.

Rüyada polise teslim olmak

Rüyada polise teslim olmak borç ödemeye ve kimseye söyleyemediği sorunları halletmeye delalet eder. Meslek hayatında ilerleyeceğine, dostlarıyla yeniden buluşacağına ve maddi bolluğa kavuşacağına işarettir.

Rüyada polisten ceza yemek

Rüyada polisten ceza yemek, kaçırılan fırsatların tekrar ele geçeceğine ve berekete delalet eder. Tartışmaların ve sürtüşmelerin sona ereceğine, kısmetin iyiye döneceğine yorulur.

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Rüyada polisten dayak yemek, çevresindeki kimselerle arasının bir süre bozulacağına ve ödenmemiş borçlar yüzünden sıkıntı çekileceğine delalet eder. Davası olan kimse için ise suçsuz olduğunun ortaya çıkacağına ve dertten kurtulacağına işarettir.

Rüyada polisin birini yakaladığını görmek

Rüyada polisin birini yakaladığını görmek, yakalama olayına şahit olan kimsenin hayırlı bir işe adım atacağına delalet eder. Seyrettiği bu olay, kazançlı fırsatlar elde edeceğine ve zorlukların üstesinden geleceğine yorulur. Rüya aynı zamanda kötü niyetli kimselerle ortaklık kurmaktan sakınmaya işarettir.

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Rüyada polis ile konuşmak

Rüyada polis ile konuşmak devlet yönetiminde sorumluluk üstlenmeye ve güvende olunacağına işarettir. Mutlu haberler alınacağına, büyük kazanç elde edileceğine ve küs olan yakınların barışacağına delalet eder. Rüyada polisle konuşmak, belalardan korunmaya ve sorunların hayırla çözülmesine yorulur. Önemli hedeflere ulaşılacağına ve zor bir dönemden bolluğa geçileceğine işarettir. Karşılıklı konuşup güzel söz işittiğini gören kimse için rüya, resmi bir işinin hayırla neticeleneceğine delalet eder.

Rüyada polisle tartışmak

Rüyada polisle tartışmak, istemeden kalbini kırdığı kimselerden özür dileyeceğine delalet eder. Yapılan hataların telafi edileceğine, yeni bir işe girileceğine ve uzun süreli sıkıntılardan kurtulunacağına işarettir.

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Rüyada polise ifade vermek

Rüyada polise ifade vermek, iş hayatında büyük adımlar atılacağına ve hayırlı bir kimseyle mutlu bir evlilik kurulacağına delalet eder. Sevindirici haberler alınacağına ve kötü niyetli kimselerden uzaklaşılacağına yorulur.

Rüyada polis tarafından sorguya çekilmek, girdiği her işten yüzünün akıyla çıkacağına ve borçlarını kapatacağına delalet eder. Müjdeli haberler alınacağına işarettir.

Rüyada polis arabası görmek

Rüyada polis arabası görmek huzurun ve neşenin yerine geleceğine, sağlık ve esenliğe delalet eder. Aile hayatında üzüntü veren meselelerin yakın zamanda düzeleceğine yorulur. Kapının önünde ya da yolda duran bir polis aracı görmek, hanede emniyetin sağlanacağına ve korkulan şeyin başa gelmeyeceğine işarettir.

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Rüyada polis arabasına binmek

Rüyada polis arabasına binmek, zor bir dönem geçirileceğine ancak sonunda bu durumdan kurtulunacağına işarettir. Emeğin karşılığının alınacağına ve hedeflere kısa sürede varılacağına delalet eder.

Rüyada polisin türüne göre tabiri

Rüyada görülen polisin türü, gelecek hayrın hangi kapıdan geleceğine delalet eder. Üniformalı ve silahlı görevliler işin gücüne, itibara ve rakiplere üstünlük sağlamaya çeker. Sivil giyimli ya da trafikte görev yapan bir polis ise gündelik işlerin düzene girmesine ve emeğin karşılığının alınmasına delalet eder. Türü ne olursa olsun rüya hayır yönünde tabir edilir.

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Rüyada sivil polis görmek

Rüyada sivil polis görmek, zorluklarla geçen bir dönemin biteceğine, imkânların artacağına ve hanede bolluk olacağına delalet eder. Rüya sahibi kendisini sıkıntıya sokan bir işten kurtulur ve geliri genişler. Rüyada sivil polis olduğunu görmek ise gizli kalmış meselelerin açığa çıkacağına ve resmi işlerde bir süre aksilik yaşanacağına, ardından daha düzenli bir hayata geçileceğine yorulur.

Rüyada sivil polisle konuşmak, öğrendiklerini hayata geçirmek için çaba göstereceğine ve kısa sürede başarı elde edeceğine delalet eder. İyi bir iş teklifi alınacağına ve tuzak kuran kimselerin fark edileceğine işarettir.

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Rüyada trafik polisi görmek

Rüyada trafik polisi görmek, sorunlu işlerin üstesinden gelineceğine ve emeğin karşılığının alınacağına delalet eder. Hayırlı haberler alınacağına, aile ile huzurlu bir hayat sürüleceğine işarettir. Yolda trafik polisi görmek, rüya sahibinin işini aksatmadan yürüteceğine ve hakkını eksiksiz alacağına yorulur.

Rüyada kadın polis görmek

Rüyada kadın polis görmek aile huzuruna, berekete ve yüklü kazanca delalet eder. Kendinden kötü durumda olanlara yardım edeceğine ve iş hayatında dikkat çekeceğine işarettir. Rüyada bayan polis görmek de aile düzenine, berekete ve mesleki başarıya yorulur.

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Rüyada yunus polis görmek

Rüyada yunus polis görmek, hayırlı ve güzel günler göreceğine, ciddi işler yapacağına delalet eder. Askıda kalan işlerin canlanacağına, peş peşe müjdeli haberler alınacağına ve güvenilir dostlardan destek göreceğine işarettir.

Rüyada asker polis görmek

Rüyada asker polis görmek, maddi sıkıntıların ve buna bağlı aile meselelerinin yakın zamanda çözüleceğine delalet eder. Rüyada polis asker görmek, emekle terfi edileceğine ve rakiplere üstünlük sağlanacağına işarettir.

Rüyada özel harekat polisi görmek

Rüyada özel harekat polisi görmek, uzun bir bekleyişin ardından büyük ve hayırlı haberler alınacağına delalet eder. Yardımsever kimselerle tanışılacağına ve hane halkından sevgi görüleceğine yorulur. Rüyada özel harekat polisi olmak ise kendini ispatlayarak büyük başarılar elde edeceğine ve eskisinden çok daha iyi şartlarda yaşayacağına işarettir.

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Rüyada polisi aramak

Rüyada polisi aramak, tecrübeli kimselerden yardım alınacağına ve yardıma muhtaç insanlara destek olunacağına işarettir. Uzun süredir devam eden aile anlaşmazlıklarının sona ereceğine ve işlerin açılacağına delalet eder. Rüyada polis aramak, yakınını yanlıştan döndürmeye ve dertlerin bitmesine yorulur. Yakın bir dostun araya girip sorunları çözeceğine de işarettir. Rüyada polis çağırmak, sevgi ve hürmet göreceğine, kederin çabuk geçeceğine ve uğranılan zararın telafi edileceğine delalet eder. Polisi arayıp yardım istemek, polisi aramaya çalışmak ve polis diye bağırmak da beklenen desteğin geleceğine yorulur.

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Rüyada polisten yardım istemek

Rüyada polisten yardım istemek, sorunun kısa zamanda biteceğine ve kazancın kat kat artacağına delalet eder. Aile hayatında güzel günler görüleceğine ve sıkıntılı bekleyişlerin sona ereceğine işarettir.

Rüyada birini polise şikayet etmek

Rüyada birini polise şikayet etmek, sevdiği bir kimsenin isteği üzerine büyük bir yardımda bulunacağına delalet eder. Resmi bir kurumda önemli bir göreve getirileceğine ve sevindirici haber alınacağına işarettir.

Rüyada polis baskını görmek

Rüyada polis baskını görmek, uzun süredir uğraştıran olayların çözüleceğine ve sürpriz gelişmeler yaşanacağına işarettir. İşlerin kolaylaşacağına, kazançların artacağına ve çok istenen bir şeye sahip olunacağına delalet eder. Baskın sırasında korkmadığını gören kimse için rüya, üzerindeki yükün kalkacağına ve beklenmedik bir kapının açılacağına yorulur.

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Rüyada eve polis baskını görmek

Rüyada eve polis baskını görmek, sıkıntıların son bulacağına ve işlerin kolaylaşacağına delalet eder. Aile ile yakınlaşmaya, maddi kazanca ve kötülüklerden kurtulmaya işarettir. Rüyada evi polis basması, zorlukların aşılacağına ve istenen bir şeye kavuşulacağına yorulur.

Rüyada polisin evi araması

Rüyada polisin evi araması, kötü niyetli kimsenin zararının kesileceğine ve duaların kabul olacağına delalet eder. Zarar edilen işlerden uzaklaşılacağına ve sorunların ortadan kalkacağına işarettir. Rüyada polisin arama yapması, kârlı yatırımların uzun vadede büyük kolaylık sağlayacağına, itibarın geri kazanılacağına ve gelirin artacağına yorulur.

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Rüyada eve polis gelmesi

Rüyada eve polis gelmesi, rakipleri mağlup edeceğine ve saygın kimselerden yardım göreceğine işarettir. Yeni fırsatlarla gelirin artacağına, aile bağlarının güçleneceğine ve endişelerin kısa sürede çözüleceğine delalet eder. Rüyada polisin eve gelmesi, yapılan işlerle terfi edileceğine yorulur. Rüyada eve polis geldiğini görmek, hanede berekete ve aile desteğine işarettir.

Rüyada kapıya polis gelmesi

Rüyada kapıya polis gelmesi, saygın kimselerden yardım göreceğine ve tanınıp itibar kazanacağına işarettir. Gelirin artacağına ve sorunlu işlerin başarıyla tamamlanacağına delalet eder.

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Rüyada polisten saklanmak

Rüyada polisten saklanmak, dileklerin ve duaların kabul olacağına, sıkıntıların sona ereceğine delalet eder. Aile bireyleriyle mutlu bir hayat süreceğine ve büyük kazanç kapılarının açılacağına yorulur. Saklandığı yerde kimseye görünmediğini gören kimse için rüya, üzerine gelen bir zarardan korunacağına ve işini kimseye sezdirmeden yürüteceğine işarettir.

Rüyada polisten silah saklamak

Rüyada polisten silah saklamak, sorunlu bir işte zorlanacağına ancak çözüm bulacağına delalet eder. Peş peşe sevindirici gelişmeler yaşanacağına ve borçların kapanacağına işarettir.

Rüyada polis çevirmesine girmek

Rüyada polis çevirmesine girmek, uzun zamandır istenen şeylere kısa sürede kavuşulacağına delalet eder. İşinde tek söz sahibi olacağına ve toplum içinde itibar kazanacağına işarettir. Çevirmede bekletilip sonra yoluna devam ettiğini gören kimse, kısa bir gecikmenin ardından muradına erer.

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Rüyada polis çevirme görmek

Rüyada polis çevirme görmek, sevilen bir işten para kazanılacağına, yetki ve itibar elde edileceğine delalet eder. Tecrübeli kimselerle kurulacak ortaklıkla işte yükselme yaşanacağına işarettir. Rüyada polis çevirmesi, aile içinde bazı kimselerle küslük yaşanacağına ancak sonunda barışılacağına yorulur.

Rüyada polis tarafından aranmak

Rüyada polis tarafından aranmak hayırlı kısmetlere, kazancın artmasına ve yapılan işlerin duyulup takdir görmesine delalet eder. Hiçbir musibetin rüya sahibine isabet etmeyeceğine, toplumda saygın bir yere geleceğine işarettir. Rüyada polisin araması, sevdikleriyle bağların kuvvetleneceğine ve uzun süredir çözülmeyen meselelerin halledileceğine yorulur. Gönül rahatlığına da işarettir.

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Rüyada polis kovalaması

Rüyada polis kovalaması, rüya sahibinin peşindeki takibin sona ereceğine ve üzerindeki sıkıntının kalkıp yeni bir dönemin başlayacağına delalet eder. Rüyada polis kovaladığını görmek, huzurun ve keyfin yerine geleceğine, hayatta yeni başlangıçlar yapılacağına işarettir. Takip edildiğini gören kimse için rüya, beklenmedik fırsatlarla işlerin ilerleyeceğine yorulur.

Rüyada polis öldürmek

Rüyada polis öldürmek, gireceği bir iş sayesinde büyük çalışmalar ortaya koyacağına delalet eder. Maddi sıkıntılardan kurtulacağına ve hakkındaki olumsuz kanaatlerin değişeceğine işarettir. Kendisine yüklenen ağır bir işin altından kalkacağına da yorulur.