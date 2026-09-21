Rüyada saç dökülmesi mal ve kazanç kaybına, rızkın daralmasına ve itibarın zedelenmesine delalet eder; borçlu kimse için borcun kapanmasına işarettir.

Rüyada saç dökülmesi, dökülmenin ne kadar olduğuna göre farklı yorumlanır. Birkaç telin düşmesiyle saçın tutam tutam ya da avuç avuç gitmesi aynı biçimde tabir edilmez; başın kel kalacak ölçüde boşalması ise ikisinden de ayrı bir karşılık taşır. Saçın tararken mi kendiliğinden mi döküldüğü, dökülen şeyin saç mı kepek mi olduğu da tabiri değiştiren ölçüler arasındadır.

Rüyada saç dökülmesi

Rüyada saç dökülmesi hayra yorulmayan rüyalardandır. Kişinin kendi saçının döküldüğünü görmesi mal ve kazanç kaybına, rızkın daralmasına ve çevresi içindeki itibarının zedelenmesine delalet eder. Saç, sahibinin malına, ömrüne ve saygınlığına karşılık geldiği için dökülmesi bunların eksilmesine işarettir. Rüya sahibinin evinde geçim sıkışır, eline geçen kazanç bir önceki kadar olmaz.

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Saçların dökülmesi, çalışarak kazanılan ve zorlukla elde edilen şeylerin elden çıkmasına yorulur. İş hayatında mevki ve güç kaybına, eline bir yetki geçmiş kimsenin o yetkiyi yitirmesine işaret eder. Ticaretle uğraşan kimse için işlerin durgunlaşmasına ve gelirin düşmesine delalet eder. Umulmadık bir gider yüzünden sıkıntıya düşmeye, yakın çevreden gelecek üzücü bir habere de yorulur. Saçın dökülmesi, sahibinin ömründen ve kuvvetinden eksilmeye de işarettir.

Bu rüyanın yerleşik bir başka karşılığı güvenin sarsılmasıdır. Saçlarının döküldüğünü gören kimsenin dost bildiği insanlar ondan uzaklaşır, yanlış kişiye duyduğu itimat zarara döner. Güvendiği birinin eliyle maddi bir kayba uğrayacağı bu rüyayla bildirilir. Ortaklık kurulan işte sözünde durmayan biriyle karşılaşmaya, verilen emeğin karşılıksız kalmasına da delalet eder.

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Rüyayı gören kimse borç altındaysa ya da uzun süredir bir sıkıntının içindeyse tabir döner. Bu hâlde saçın dökülmesi borcun kapanmasına, üzerindeki derdin ve sıkıntının kalkmasına delildir. Başındaki yük dökülen saçla birlikte gider. Sıkıntılı kimsenin saçının dökülmesi o sıkıntının dağılacağına, kapanmış işlerinin yeniden açılacağına yorulur. Borçlu ve darda olan kimse için geçerli olan bu karşılık, böyle bir yükü bulunmayan kişi için aranmaz. Onun rüyası kayıp tarafında tabir edilir.

Rüyada saçın ne kadar döküldüğüne göre tabiri

Dökülen saçın miktarı, kaybın ne kadar olacağını gösterir. Az miktarda saç düşmesi zararın sınırlı kalacağına delalet ederken dökülme arttıkça tabir de ağırlaşır. Saçın tutam tutam ya da avuç avuç gitmesi kaybın büyüdüğüne, başın büsbütün boşalması ise geçim darlığına işaret eder.

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Rüyada saçının bir kısmının döküldüğünü görmek

Saçın tamamının değil bir bölümünün döküldüğünü görmek, kaybın sınırlı kalacağına delalet eder. Rüya sahibi elindekinin bir kısmını yitirir, işi bir süre aksar, ancak tamamen darda kalmaz. Dökülen saç az olduğu için zarar da azdır. Bu rüya, üzerindeki sıkıntının bir bölümünün dağılmasına ve uzun zamandır bekleyen bir işin çözülmesine işaret ettiği için rüya sahibinin yükü tümüyle kalkmasa da hafifler.

Rüyada saçların tutam tutam dökülmesi

Saçın tutam tutam döküldüğünü görmek, rüya sahibinin çevresindeki kimselerin iyi niyetli olmadığına işaret eder. Yakın arkadaşlarından ya da akrabalarından birinin arkasından hainane bir işe kalkışacağına, dostluk görüntüsü altında ona zarar vereceğine delalet eder. Ele gelen bir tutam saç aynı yönde tabir edilir ve rüya sahibinin kurduğu hayalin gerçekleşmemesine, girişmeyi düşündüğü yeni işten vazgeçmesine yorulur.

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Rüyada avuç avuç saç dökülmesi

Saçın avuç avuç döküldüğünü görmek, beklenmedik ve üzücü bir haber alınacağına işaret eder. Saçın oluk oluk döküldüğünü görmek, kazancın hızla eksilmesine ve geçimin daralmasına delalet eder. İş hayatında ansızın çıkan bir aksilikle karşılaşmaya, umulmadık bir borcun ortaya çıkmasına ve rakiplerinin karşısında zayıf düşmeye yorulur. Saçının çok döküldüğünü gören kimse girdiği işten umduğu neticeyi alamaz, kazancının bir bölümünü beklemediği bir yere harcar. Dökülme ne kadar çoksa gelecek haber de o ölçüde ağırdır.

Rüyada saç dökülmesi kel kalmak

Saçın kel kalacak ölçüde döküldüğünü görmek ağır bir sıkıntıya, geçim darlığına ve borçlanmaya işarettir. Başın tamamen saçsız kaldığını görmek darlığa düşmeye ve küçük düşürücü bir muameleye maruz kalmaya yorulur. Saçların dökülmesi ve başın açılması, rüya sahibinin sevdiği kimselerle arasının açılmasına da delalet eder. Bu rüyayı gören kimsenin elindeki iş bozulur, kapanması uzun sürecek bir borcun altına girer. Saçsız kalan baş, elde kalan imkânın tükenmesine ve başkasından yardım istemek zorunda kalmaya delalet eder.

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Kel kaldıktan sonra başında yeniden saç bittiği görülmüşse tabir döner. Bu hâlde rüya, şerefin ve itibarın artmasına, yitirilen saygınlığın geri kazanılmasına delalet eder.

Rüyada saçı dökülenin kim olduğuna göre tabiri

Saçı dökülen kimse rüyanın yönünü değiştirir. Rüya sahibinin kendi başı söz konusuysa tabir kayıp tarafındadır. Tanımadığı birinin saçının dökülmesi çoğunlukla hayra yorulur ve rüya sahibine kazanç getirir. Saçı dökülen kişi eş ya da evlat gibi yakın bir akrabaysa rüya kazanca da kayba da çekilmez; o kimsenin önünde duran bir zorluğa işaret eder.

Rüyada kızının saçının döküldüğünü görmek

Kızının saçının döküldüğünü görmek, evladın yaşayacağı bir zorluğa delalet eder. Kızının saçlarının döküldüğünü gören kimse, onun işlerinde bir süre aksama olacağını böyle görür. Bu rüya, ihmal yüzünden ortaya çıkacak ve tedavi gerektiren bir rahatsızlığa da yorulur. Rüya sahibinin kızı için tedbir alması, onun hâlini yakından takip etmesi gerektiğine işarettir.

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Rüyada başkasının saçının döküldüğünü görmek

Tanımadığı birinin saçının döküldüğünü görmek kendi saçının dökülmesinden ayrı yorulur ve hayra alınır. Rüya sahibi için mutluluğa, bekar kimse için evliliğe, üzerindeki sıkıntıların aşılmasına ve eline geçecek bir kazanca delalet eder. Birinin saçlarının döküldüğünü görmek, rüya sahibinin işlerinin yoluna girmesine işarettir.

Rüyada çocuğunun saçının döküldüğünü görmek

Çocuğunun saçının döküldüğünü görmek, o evladın önünde duran bir zorluğa delalet eder. Oğlunun saçının döküldüğünü görmek de aynı yönde tabir edilir. Çocuğunun saçlarının döküldüğünü gören kimse için bu rüya, evladın karşısına çıkacak bir güçlüğe ve anne babasının bu yüzden duyacağı endişeye işarettir. Evlat yüzünden sürüncemede kalan meselenin çözüme kavuşacağına da yorulur.

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Rüyada eşinin saçlarının döküldüğünü görmek

Eşinin saçlarının döküldüğünü görmek, evlilik içinde yıpranmaya ve eşin üzerindeki bir yüke işaret eder. Aile içindeki güven ortamının sarsılmasına, eşin kazancına ya da itibarına zarar verecek bir hadisenin çıkmasına delalet eder. Bu rüya, evin geçimini ilgilendiren bir aksaklığa ve eşin uzun süredir tek başına taşıdığı bir sıkıntıya işarettir.

Rüyada saç dökülmesinin kadın ve erkek için tabiri

Rüya sahibinin kadın ya da erkek olması tabiri değiştirir. Kadın için saç dökülmesi evlilik ve gönül tarafına, erkek için kısmete ve eş durumuna işaret eder. Dökülmenin azlığı ya da çokluğu bu ayrımın içinde ayrıca gözetilir.

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Evli kadının saçlarının döküldüğünü görmesi

Evli kadının saçlarının döküldüğünü görmesi, eşiyle arasındaki geçimsizliğe ve araya girecek meselelere işaret eder. Evin içinde tartışmaya sebep olacak bir hadiseye delalet eder. Saçından tek bir telin düştüğünü görmüşse tabir değişir ve bu hâlde rüya, kadının eşine ve ailesine duyduğu sevgiye, yakında gelecek sevindirici bir habere yorulur.

Bekar kızın saçının döküldüğünü görmesi

Bekar kızın saçının döküldüğünü görüp buna üzülmemesi, üzüntülerinden kurtulmasına delalet eder. Saçı az miktarda dökülmüş ve kız bundan rahatsız olmamışsa üzerindeki sıkıntının kalkacağına işarettir. Saçın aşırı döküldüğü görülmüşse tabir ağırlaşır ve gönül verdiği kimseden ayrılmaya yorulur.

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Erkeğin saçının döküldüğünü görmesi

Erkeğin saçının çok döküldüğünü görmesi hayra yorulur. Evli erkek için bu rüya, eşiyle arasının tazelenmesine ve evdeki soğukluğun kalkmasına işaret eder. Bekar erkek için çıkacak bir kısmete ve yakın zamanda evlenmeye delalet eder. Bekar erkek kendini kel kalmış görmüşse tabir değişir ve geçimsiz bir kadınla evlenmeye yorulur.

Rüyada saçlardan kepek dökülmesi

Kepek dökülmesi saçın dökülmesinden ayrı tabir edilir ve hayır tarafındadır. Rüyada saçlardan kepek döküldüğünü görmek, kişinin elindeki işlerin hayırla sonuçlanacağına, kendisine müjdeli bir haber geleceğine ve üzüntülerinden kurtulacağına delalet eder. Saçından kepek döküldüğünü gören kimsenin kısmetsizliği sona erer, verdiği emek karşılığını bulur. İşsiz kimse için bu rüya iş sahibi olmaya, darda kalan için sıkıntının kalkmasına işarettir.

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Rüyada saçından bit dökülmesi

Rüyada saçından bit döküldüğünü görmek, kişinin işlerinin rahatlayacağına ve hâlinin düzelmesine işarettir. İşinde rakipsiz kalmaya, girişilen işlerin hayırla bitmesine delalet eder. Aile içinde bereketli gelişmelerin olacağına, uzun süredir devam eden üzüntülü bir hâlin sona ermesine yorulur. Bitin baştan ayrılıp düşmesi, rüya sahibinin üzerinden bir yükün kalkmasına işaret eder.

Rüyada saç tararken dökülmesi

Saç tararken döküldüğünü görmek kayba ve hayal kırıklığına işaret eder. Tarakta kalan saç, sağlıkla ilgili bir soruna ve bir ağrı sebebiyle hekime başvurmaya delalet eder. Saçın tarak çekildikçe kopup ele gelmesi, elde tutulan değerli bir şeyin ya da yakın bir kimsenin yitirilmesine yorulur. Dökülen saçların toplanıp bir kenara konulduğu görülmüşse tabir hayır tarafına geçer ve rüya, haksızlık edenlerden uzaklaşmaya, sıkıntılardan kurtulmaya ve kazanç kapılarının açılmasına işaret eder.