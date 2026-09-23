Rüyada savaş görmek, savaşın çıktığı an ile sürdüğü ve sona erdiği an için ayrı ayrı tabir edilir. Rüya sahibinin savaşa gitmesi, bizzat çarpışması, meydandan kaçması ya da esir düşmesi hükmü değiştirir. Çarpışmanın kazanılmasıyla kaybedilmesi bir tutulmaz, henüz temas başlamadan görülen savaş hazırlığının da kendine mahsus bir karşılığı vardır.

Rüyada savaş görmek

Rüyada savaş görmek, kötülükle girişilen bir mücadeleye ve rüya sahibinin çevresinde çıkacak çekişmeye delalet eder.

İki devletin birbiriyle savaştığını görmek, o diyarda fitne ve fesat çıkacağına işaret eder. Aynı rüya veba ve kolera türünden bulaşıcı bir hastalığın yayılacağına da delalet eder. Halk arasında ayrılık çıkar, güvenlik bozulur ve hastalık geniş bir alana yayılır.

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Devlet başkanıyla halkı arasında savaş görmek, o memlekette bolluk ve ucuzluk olacağına delalet eder. Çarşıda mal çoğalır, fiyatlar düşer ve halkın geçimi kolaylaşır. Bu rüya o beldede kıtlığın kalkacağına ve ihtiyaçların ucuza karşılanacağına işaret eder.

Halkın kendi içinde savaştığını görmek ise o beldede insanların birbiriyle barışacağına yorulur.

Rüyada savaş görmek aile fertleri arasında çıkacak bir anlaşmazlığa delalet eder. Kardeşler arasında miras yüzünden söz çıkar, eşler arasında uzun süren bir dargınlık ortaya çıkar.

Aynı rüya ev içinde yaşanacak olumsuzluklara da işaret eder. Evin düzeni bozulur, bir arada oturulan sofra dağılır ve rüya sahibi bu yüzden üzülüp yıpranacağı günler geçirir. Rüyada savaş, rüya sahibinin kendi hanesinde huzurun bozulacağına ve bir süre sert tartışmaların eksik olmayacağına delalet eder. Yakınlar arasında söylenen ağır sözler kolay unutulmaz, aradaki soğukluk uzar.

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Rüyada savaş çıktığını görmek

Rüyada savaş çıktığını görmek, rüya sahibinin maddi sıkıntıya düşeceğine delalet eder. Kazancın gideri karşılamaması, borcun büyümesi ve elde tutulan paranın erimesi bu rüyanın işaretleri arasındadır.

Savaşın çıkması aynı zamanda bedenî bir rahatsızlığa yorulur. Rüya sahibi ya da yakınlarından biri hastalanır, tedavi süresince işleri aksar.

Rüyada savaş başladığını görmek pahalılığa işaret eder. Çarşıda fiyatların yükselmesine, temel ihtiyaçların güçlükle temin edilmesine ve elindeki paranın eskisi kadar iş görmemesine delalet eder. Savaşın çıkacağını duymak da rüya sahibinin önünde zorlu bir dönem bulunduğuna işarettir.

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Rüyada ülkede savaş çıktığını görmek

Rüyada ülkede savaş çıktığını görmek bol yağışa delalet eder. Memlekete asker girdiğini görmek de çok yağmur yağacağına işaret eder. Rüyada ülkenin savaşa girdiğini görmek bölgeye düşecek yağmura, toprağın suya kavuşmasına ve ekinin bollaşmasına delalet eder. Savaş çıktığını görüp o savaşa katılmak üzere yola koyulmak da yine bölgede yağış olacağına işarettir.

Rüyada iç savaş çıktığını görmek

Rüyada iç savaş çıktığını görmek, halkın kendi arasında çarpıştığını görmektir ve aralarının düzeleceğine yorulur. Rüya, taraflar arasındaki dargınlığın kalkacağına, anlaşmaya varılacağına ve bundan sonra güzel geçineceklerine delalet eder. İç savaş çıkması akraba ve komşu arasındaki gerginliğin yatışmasına da işaret eder.

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Rüyada savaş olduğunu görmek

Rüyada savaş olduğunu görmek, rüya sahibinin savaşa dışarıdan tanık olduğu rüyadır. Rüya sahibi çarpışanların arasında değildir, hadiseyi görmekle kalır.

İki ordunun karşı karşıya geldiğini görmek korkuya ve şiddete delalet eder. Rüya sahibinin kalbine bir ürperti düşer, gördüğü manzaranın ağırlığı bir süre üzerinde durur. Bu rüya kedere ve gama da işaret eder. Sevindirici haberler gecikir, rüya sahibi bir müddet tasa içinde kalır.

Rüyada savaş olduğunu görmek toplumu ilgilendiren önemli olaylara tanıklık edileceğine yorulur. Rüya sahibi herkesi ilgilendiren bir hadisenin şahidi olur, hadiseye yön verecek bir konumda değildir.

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Rüyada savaş alanı görmek

Rüyada savaş alanı görmek, beklenmedik bir anda ortaya çıkan işlere delalet eder. Rüya sahibi hazırlıksız yakalandığı, çözümü kolay bulunmayan bir meseleyle karşılaşır. Savaş yeri görmek uzun uğraş isteyen ve kestirme yolu bulunmayan bir işe işaret eder. İşin ne zaman biteceği başta belli olmaz.

Rüyada savaşta olduğunu görmek

Rüyada savaşta olduğunu görmek, rüya sahibinin kendini savaşın içinde bulmasıdır. Bu hâle kendi isteğiyle düşmemiştir, çarpışma onu kuşatmıştır.

Bu rüya rüya sahibinin istemediği bir çekişmeye sürükleneceğine delalet eder. Kendisinin başlatmadığı bir anlaşmazlığın tarafı hâline gelir, geri çekilmek istese de bırakılmaz.

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Rüyada savaşın içinde olmak yıpranmaya işaret eder. Rüya sahibi uzun süren bir gerginlik yüzünden yorulur, işine ve dinlenmesine ayıracağı vakit daralır. Rüyada savaşta olmak, kişinin kendi işini bırakıp bu çekişmeyle uğraşmak zorunda kalmasına yorulur.

Rüyada savaşın ortasında kalmak

Rüyada savaşın ortasında kalmak, iki taraf arasında sıkışıp kalmaya delalet eder. Rüya sahibi birbiriyle anlaşamayan iki kimsenin arasında durur, hangisinden yana olsa öbürünü karşısına alır.

Rüya, aile ile iş hayatında olumsuz günlerin yaklaştığına işaret eder. Ailede çıkan bir mesele iş yerine taşınır, evde kapanmayan anlaşmazlık mesai saatlerinde de rüya sahibinin dikkatini dağıtır.

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Rüyada savaşta yaralanmak

Rüyada savaşta yaralanmak hayal kırıklığına delalet eder. Rüya sahibinin umut bağladığı bir iş beklediği gibi gitmez, emek verdiği yerden netice alamaz ve gönlü darlanır. Savaşta yara aldığını görmek girişilen işte başarısızlığa işaret eder. Savaştan yara almadan çıkmak ise olumsuz koşulların zararsız atlatılacağına yorulur.

Rüyada savaşta ölmek

Rüyada savaşta ölmek bir kayba delalet eder. Rüya sahibi değer verdiği bir kimseyi ya da elindeki bir imkânı yitirir. Aynı rüya bir birlikteliğin sona ermesine işaret eder, uzun süren bir yakınlık biter. Savaşta ölmek uzak bir yere yerleşmeye de yorulur, rüya sahibi memleketinden ayrılıp başka bir diyarda yurt tutar. Rüyada savaşta şehit düştüğünü görmek ise sıkıntıların aşılacağına, insanların sevgi ve saygısının kazanılacağına delalet eder.

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Rüyada savaş esiri olmak

Rüyada savaş esiri olmak hareket serbestliğinin kaybına delalet eder. Rüyada esir düşmek, rüya sahibinin kendi kararıyla yürütemeyeceği bir işin içine gireceğine işaret eder. Rüyada esir alınmak da aynı yönde tabir edilir ve uzun sürecek bir durgunluğa yorulur. İşler yavaşlar, gelir düşer ve eldeki imkânlar daralır. Rüya bir hastalıkla mücadele etmeye de delalet eder.

Rüyada savaşmak

Rüyada savaşmak, rüya sahibinin bizzat çarpıştığı rüyadır ve iş hayatında kötü niyetli kimselerle çekişmeye delalet eder. Rüya sahibi işinde kendisini çekemeyen, ilerlemesini engellemeye çalışan kimselerle uğraşır.

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Rüyada savaştığını görmek zorlu günlere işaret eder. Kazanç için verilen emek artar, işler kolay yürümez ve rüya sahibi hakkını korumak için uğraşmak zorunda kalır. Bu rüya çalışma hayatında açıktan yürütülen bir çekişmeye de yorulur, taraflar niyetlerini gizlemez.

Rüyada düşmanla savaşmak

Rüyada düşmanla savaşmak, rüya sahibinin dinine hizmet edeceğine ve ana babasına yardım edeceğine delalet eder. Rüya, kişinin cömertliğine ve adaletine işarettir. Aynı rüya rüya sahibinin eşi hakkında kıskançlık duyacağına da yorulur.

Rüyada savaşmak ve düşman öldürmek fazilete ve şerefe delalet eder. Düşmanını yenen kimse çevresinde itibar kazanır, adı hayırla anılır. Tek başına ordularla savaştığını görmek ise şan kazanmaya ve rakiplerin tamamını alt etmeye işaret eder.

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Rüyada savaş kazanmak

Rüyada savaş kazanmak, rüya sahibinin sorunlarının çözüleceğine delalet eder. Rüya, gelirin artacağına işaret eder ve başarının habercisi sayılır. Rüyada savaşmak ve kazanmak, insanlarla tartışmaya girip üstün gelmeye yorulur. Rüya sahibi karşısına çıkan kimselerle hesaplaşır ve haklı çıkar.

Rüyada savaşta yenilmek

Rüyada savaşta yenilmek, rüya sahibinin özgüvenini kaybedeceğine delalet eder. Meydana çıkmış ve mücadeleye girişmiştir, ancak istediği neticeyi alamaz ve kendine olan inancı zayıflar. Rüya maddi ve manevi tarafta zorluk yaşanacağına işaret eder. Savaşta yenik düşmek, başkalarının hatası yüzünden zarar görmeye de yorulur.

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Rüyada savaş füzesi atıldığını görmek

Rüyada savaş füzesi atıldığını görmek, rüya sahibinin çevresinde kendisine karşı kötü duygu besleyen biri bulunduğuna delalet eder. Bu rüya, kimden geldiği belli olan bir düşmanlığın rüya sahibini doğrudan hedef aldığına yorulur.

Rüya kavgaya ve husumete işaret eder. Rüya sahibiyle arası açık olan biri düşmanlığını dile getirir, aradaki gerginlik açığa çıkar. Rüyada savaş roketi görmek de aynı yönde tabir edilir ve dışarıdan gelen tek bir darbeye delalet eder.

Rüyada savaştan kaçmak

Rüyada savaştan kaçmak acizliğe delalet eder. Rüya sahibi meydana hiç çıkmaz, karşısına çıkan güçlükle uğraşmayı göze alamaz.

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Rüya, uğranılan haksızlığa ses çıkaramamaya işaret eder. Rüya sahibi kendisini savunamaz, hakkı yenirken susar. Rüyada savaştan kaçtığını görmek girişkenliğin yitirilmesine yorulur ve eldeki fırsat başkasına kalır.

Rüyada savaş çıktığını görmek ve kaçmak sorumluluktan kaçınmaya delalet eder. Rüyada savaştan saklanmak ise rüya sahibinin üstüne düşen işi başkasına bırakmasına, güçlükle karşılaşmamak için geri çekilmesine işaret eder.

Rüyada savaşa gitmek

Rüyada savaşa gitmek, rüya sahibinin haksızlığa uğrayacağına delalet eder. Kendi ayağıyla yola çıkmıştır, gördüğü muamele ise hak ettiğinden ağır olur.

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Rüyada savaşa gitmek iftiraya maruz kalmaya da işaret eder. Rüya sahibi hakkında aslı olmayan sözler söylenir, yapmadığı bir iş üzerine yüklenir.

Rüyada savaşa gitmek mücadeleci ve pes etmeyen bir yapıya delalet eder. Rüya sahibi ciddi bir uğraşa girişir, güçlük karşısında yolundan dönmez. Rüyada savaşa girmek, rüyada savaşa katılmak ve rüyada savaşa girdiğini görmek de bu rüyayla aynı şekilde tabir edilir.

Rüyada savaşa hazırlanmak

Rüyada savaşa hazırlanmak, önünde zorlu bir iş bulunduğuna ve rüya sahibinin bu iş için tedbir alacağına delalet eder. Rüyada savaş hazırlığı görmek, güçlüğün henüz başlamadığına ve hazırlık için vakit bulunduğuna işaret eder. Rüyada savaş hazırlığı yapmak, rüya sahibinin işi baştan hesaplayacağına ve eksiğini önceden tamamlayacağına yorulur.

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Rüyada savaşın bittiğini görmek

Rüyada savaşın bittiğini görmek, çekişmenin sona ereceğine ve başa gelen sıkıntıların geride kalacağına delalet eder. Rüya sahibinin üzerindeki yük hafifler ve işleri açılır. Rüyada savaştan kurtulmak, uzun süredir uğraşılan bir anlaşmazlıktan çıkmaya ve unutulmak istenen günlerin arkada bırakılmasına işaret eder. Savaşın bittiğini görmek rahat bir döneme girileceğine de yorulur.