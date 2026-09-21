Rüyada silah görmek tabir edilirken birkaç ölçü esas alınır. Silahın ateşlenip ateşlenmediği, atışın isabet edip etmediği ve kan görülüp görülmediği hükmü baştan değiştirir. Silahın çeşidi ile büyüklüğü de tabirde kendi karşılığını taşır.

Rüyada silah görmek

Rüyada silah görmek kuvvete, büyüklüğe, şerefe ve zenginliğe yorulur. Rüya sahibinin bulunduğu yerde söz sahibi olacağına, mevki ve itibar kazanacağına delalet eder. Adının çevresinde daha yüksek sesle anılacağına ve girdiği işte sağlam bir yer edineceğine işarettir.

Bu rüya düşmana galip gelmeye ve zafer bulmaya da yorulur. Rüya sahibinin husumet beslediği kimselerin tesirinin kalmayacağına, çekilen hastalıktan kurtulup şifaya kavuşulacağına delalet eder. Çekişme içinde olan kimse için üstünlüğün kendisinde kalacağına, hakkını arayan kimse için işin lehine döneceğine işaret eder.

Silah aynı zamanda emniyet ve korunma alametidir. Rüyada silah görmek kişinin bela ve kazalardan uzak duracağına, işlerinde güvenle ilerleyeceğine ve kuvvetinin artacağına yorumlanır. Darlık çeken kimse için genişliğe, korku içinde olan kimse için güvene işarettir. Malı ve işi olan kimse için bereketin çoğalacağına, elindekinin korunacağına delalet eder.

Silah gelenekte hayırla tabir edilen rüyalardan sayılır. Rüya sahibinin sözünün geçtiği bir yere geleceğine ve kendisine danışılacağına, bulunduğu toplulukta ağırlık kazanacağına yorulur. Olumsuz yön ancak silahın rüya sahibine çevrilmesi, kan görülmesi ya da silahın kaybedilmesi hâllerinde ortaya çıkar. Bunların dışında rüyanın hükmü rüya sahibinin lehinedir.

Rüyada silahla vurulmak

Rüyada silahla vurulmak söz ve itibar tarafından tabir edilir. Rüya sahibinin yakından bildiği bir kimsenin kırıcı sözüne maruz kalacağına, bu sözün kendisinde geçici bir sarsıntı ve gönül kırıklığı bırakacağına işaret eder. Vurulduğu anda duyduğu acı ne kadar şiddetliyse sözün tesiri de o kadar büyük olur.

Rüyada silahla vurulduğunu görmek, silahla yaralandığını görmek ve silahla vurulup öldüğünü görmek aynı hükmün içindedir. Karnından ya da bacağından vurulduğunu gören kimse için de tabir değişmez; isabet eden yer hükmü döndürmez, hüküm rüya sahibine yönelen söze bağlıdır. Bu rüya işitilen sözün büyütülmemesi ve çevreye karşı temkinli davranılması gerektiğine de delalet eder.

Rüyada silahla vurulup ölmemek

Rüyada silahla vurulup ölmemek hayırlı sayılan rüyalardandır. Şansın nihayet döneceğine, yaşanan kötülüklerin dağılacağına ve bundan sonra güzel haberler alınacağına işarettir. Karnından vurulduğu hâlde ölmediğini gören kimse için zorlukların zamanla hafifleyeceğine, sıkıntılı günlerin geride kalacağına delalet eder.

Rüyada sırtından silahla vurulmak

Rüyada sırtından silahla vurulmak, güvenilen bir kimseden gelecek ihanete ve gizli bir düşmanın varlığına işaret eder. Rüya sahibinin yakınında bulunup niyetini belli etmeyen biri vardır, bu yüzden çevresine karşı dikkatli olması gerektiğine delalet eder. Sırtından vurulduğu hâlde ölmediğini görmek ise o kimseden gelecek zararın dağılacağına ve rüya sahibinin bu işten zarar görmeden çıkacağına yorulur.

Rüyada silahla vurulmak ve kan akması

Rüyada silahla vurulmak ve kan akması, mal kaybına ya da üzülecek bir söz işitmeye işaret eder. Akan kan ne kadar çoksa sözün tesiri de o kadar büyüktür. Vurulduğu hâlde kan akmadığını görmek iş hayatında sıkıntılı bir dönem geçirileceğine ve üzücü bir haber alınacağına delalet eder. Acı duymadan vurulmak ise güvenilen bir dosttan gelecek kırgınlığa işaret etse de uzun süren sıkıntının sona ereceğini gösterir.

Rüyada silah sıkmak ve silahla ateş etmek

Rüyada silah sıkmak ve silahla ateş etmek muradına ermeye işaret eder. Rüya sahibinin malının bereketleneceğine, uzun süredir uğraştığı sıkıntılardan kurtulacağına ve işinin düzeleceğine delalet eder. Darlık çeken kimse için kazancın açılmasına, işini büyütmek isteyen kimse için aradığı imkânın bulunmasına yorulur.

Hedefe ateş ettiğini görmek salih kimselerle ortaklık kurmaya delalet eder. Düşmana ateş etmek daha rahat bir döneme girmeye, hastalıktan sonra dirlik bulmaya işarettir.

Rüyada silah attığını, silah kullandığını, silah patlattığını ya da silah sıktığını görmek aynı tabire girer. Bunların hepsi rüya sahibinin işini yürütecek gücü bulduğuna delalet eder. Karşılıklı silah sıkıldığını görmek araya giren bir anlaşmazlığa işaret eder, rüya sahibi bu çekişmeden galip çıkar.

Rüyada havaya silah sıkmak

Rüyada havaya silah sıkmak sevinç tarafına yorulur. Rüya sahibinin uzun süredir beklediği bir haberin duyulacağına, kapanmayan bir işin hayırla neticeleneceğine ve sıkıntısının dağılacağına işaret eder. Silahla havaya ateş edildiğini görmek de aynı yönde yorumlanır; evde ve iş yerinde sevindirici bir gelişme yaşanacağına delalet eder.

Rüyada düğünde silah sıkmak sevincin çoğalacağına ve hane halkını ilgilendiren hayırlı bir birlikteliğe işaret eder. Düğünde silah sıkıldığını görmek uzun zamandır beklenen bir muradın gerçekleşeceğine delalet eder.

Rüyada silahın tutukluk yapması

Rüyada silahın tutukluk yapması maddi ve manevi rahatlığa işaret eder. Huzursuzluğun sona ereceğine, mülk sahibi olunacağına ve rüya sahibinin işini kısa sürede öğrenip yürüteceğine delalet eder. Boş silahla ateş ettiğini ya da silaha mermi koyduğu hâlde atamadığını görmek de bu tabirin içindedir.

Rüyada silahlı çatışma görmek

Rüyada silahlı çatışma görmek çekişmeye ve husumete işaret eder. Rüya sahibinin çevresinde birbiriyle anlaşamayan tarafların bulunduğuna, bir süre gerginlik yaşanacağına delalet eder. Hüküm rüya sahibinin lehinedir; düşmana galip gelmeye, zafer bulmaya ve çekişmenin sonunda kuvvet kazanmaya yorulur.

Rüyada silahlı kavga görmek de aynı anlama gelir. Kavganın şiddeti meselenin büyüklüğünü gösterir, rüya sahibi bu meseleden itibarı zedelenmeden çıkar. Bu rüya husumetin açığa çıkmasına ve gizli kalan bir anlaşmazlığın görünür olmasına da işarettir.

Rüyada silahlı çatışmaya girmek

Rüyada silahlı çatışmaya girmek, rüya sahibinin hakkını aramak için harekete geçeceğine işaret eder. Rakiplerine üstünlük kuracağına, uzun süredir çözemediği bir meselede kuvvet bulacağına ve sonunda galip geleceğine delalet eder. Aynı hüküm, rüyada silahla çatıştığını ya da savaştığını görmek için de geçerlidir. Çekişme rüya sahibinin istediği gibi sonuçlanır ve ardından işleri genişler.

Rüyada silahlı çatışmadan kurtulmak

Rüyada silahlı çatışmadan kurtulmak selamete işaret eder. Rüya sahibinin bela ve kazalardan korunacağına, içine düştüğü sıkıntıdan zarar görmeden çıkacağına delalet eder. Silahlı çatışmadan kaçtığını görmek de aynı şekilde tabir edilir ve husumetin rüya sahibine dokunmadan sona ereceğine delalet eder.

Rüyada silahlı çatışmanın ortasında kalmak

Rüyada silahlı çatışmanın ortasında kalmak, rüya sahibinin arası açık iki tarafın meselesine dahil olacağına işaret eder. Bu işte kendisine düşen bir sorumluluk vardır. Hüküm yine korunma tarafındadır; rüya sahibi iki tarafın arasından zarar görmeden çıkar ve itibarı artar.

Rüyada silah sesi duymak

Rüyada silah sesi duymak bedenin şifaya kavuşacağına işaret eder. Hastalık çeken kimse için iyileşmeye, evde ve iş yerinde bolluk ile bereketin artacağına delalet eder.

Bu rüya haber tarafından da tabir edilir. Yakın birinin tutacağı söz sayesinde sevindirici bir haber alınacağına, beklenen bir müjdenin duyulacağına yorulur. Rüyada silah sesi duymak, uygun olmayan kimselerin rüya sahibinin hayatından çıkacağına ve çevresinin temizleneceğine de işarettir. Sesin yakından gelmesi haberin çabuk ulaşacağını gösterir. Rüya sahibi sesi duyduğu hâlde silahı görmüyorsa hüküm değişmez, hayır yine haber tarafından gelir.

Rüyada silah patlaması duymak

Rüyada silah patlaması duymak sevindirici bir haberin yayılacağına işaret eder. Rüya sahibinin evinde bereketin artacağına, sağlığının yerine geleceğine ve uzun süredir beklediği gelişmenin duyulacağına delalet eder. Peş peşe silahlar patladığını duymak hayrın çoğalacağına ve haberin bir değil birkaç yerden geleceğine yorulur.

Rüyada birini silahla vurduğunu görmek

Rüyada birini silahla vurduğunu görmek manevi olarak hayırlı bir noktaya gelineceğine işaret eder. Rüya sahibinin büyük bir rahatlama yaşayacağına, geçiminin genişleyeceğine ve evdeki bereketin artacağına delalet eder. İş rakiplerine üstünlük kuracağına da yorulur.

Vurduğu kimse tanıdık biriyse rüya yapılacak bir iyiliğe ve sevaba işaret eder. Tanımadığı biriyse günlük hayatta temkinli davranması gerektiğine delalet eder. Rüyada silahla adam vurduğunu ya da birine silah sıktığını görmek de aynı hükümdedir.

Rüyada kendini silahla vurmak sıkıntıların son bulmasına vesile olacak bir gelişmeye işaret eder. Kaybedilen şeyin bulunmasına, ayrı düşülen kimselere kavuşmaya ve evde bolluğa delalet eder.

Rüyada silahla adam öldürmek

Rüyada silahla adam öldürmek, başlanan işin sonuna kadar götürüleceğine işaret eder. Rüya sahibinin uzun süredir uğraştıran bir meseleyi kapatacağına, rakiplerinin tamamını geride bırakacağına ve elde ettiği rahatlığın kalıcı olacağına delalet eder. Birini silahla öldürdüğünü görmek evde bolluğa ve işte yükselmeye yorulur. Öldürdüğü kimseyi tanımıyorsa önündeki engelin kalkacağına işarettir.

Rüyada başkasının elinde silah görmek

Rüyada başkasının elinde silah görmek müjdeli bir haber alınacağına işaret eder. İş hayatında sevindirici gelişmeler yaşanacağına, bir iş teklifi ya da ortaklık fırsatı doğacağına delalet eder. Rüya sahibinin işinde etkili bir konuma geleceğine ve rakiplerinin geride kalacağına yorulur. Birinin elinde ya da belinde silah görmek de aynı anlama gelir, hayır bu defa başkasının eliyle gelir. Rüyada silahlı kadın görmek itibar kazanılacağına, aile hayatında güzel gelişmeler yaşanacağına ve gönül ilişkisi yaşanan kimseyle evlilik yoluna girileceğine işaret eder.

Rüyada silahlı adam görmek

Rüyada silahlı adam görmek aile ile birlikte uzun ve sağlıklı bir ömre işaret eder. Ardı ardına kazanılacak zaferlere, hayırlı bir ilişkinin başlangıcına ve rüya sahibinin eline geçecek bol kazanca delalet eder. Uzun süredir devam eden sıkıntılardan çıkılacağına yorulur. Eli silahlı adamlar ya da silahlı insanlar görmek hayrın çoğalacağını gösterir.

Rüyada silahlı asker görmek emniyete ve korunmaya işaret eder. Rüya sahibinin arkasında duran bir kuvvet bulunduğuna, kendisine dokunacak zararın engelleneceğine delalet eder. Silahlı düşman askeri görmek ise düşmana galip gelineceğine yorulur.

Rüyada ölmüş birinin elinde silah görmek

Rüyada ölmüş birinin elinde silah görmek beklenmedik bir yerden gelecek müjdeye işaret eder. Rüya sahibinin işinde güç bulacağına ve hayrın uzaktan geleceğine delalet eder.

Rüyada babanın elinde silah görmek

Rüyada babanın elinde silah görmek hanenin emniyette olacağına ve hayırlı bir habere işaret eder. Rüya sahibinin arkasında güçlü bir destek bulunduğuna, çözülmeyi bekleyen işin bu destekle yoluna gireceğine delalet eder.

Rüyada silah taşımak

Rüyada silah taşımak beladan, kazadan ve tehlikelerden korunmaya işaret eder. Hastanın şifa bulmasına, darlıkta olanın genişliğe çıkmasına delalet eder. Silahsız bir topluluk içinde silah taşıdığını gören kimse o topluluğun başına geçer, bulunduğu yerde söz sahibi olur. Bu rüya çevreye karşı temkinli olunması ve harama bulaşılmaması yönünde bir uyarı da taşır.

Rüyada silah temizlemek isteklerin gerçekleşeceğine ve kazancın artacağına, paslı bir silahı temizlemek adı lekelenmek istenen kimsenin aklanacağına işaret eder. Rüyada silah kaybetmek ise kuvvetin ve idarenin elden çıkmasına, rüya sahibinin bir süre güçlüklerle karşılaşacağına delalet eder.

Rüyada belinde silah taşımak

Rüyada belinde silah taşımak itibara ve emniyete işaret eder. Rüya sahibinin bulunduğu yerde sözünün geçeceğine, kendisine kimsenin zarar veremeyeceğine delalet eder. Beline silah taktığını görmek yeni bir sorumluluk alacağına ve bu işi yürütecek kuvveti bulacağına yorulur.

Rüyada silah yakalatmak

Rüyada silah yakalatmak gizli tutulan bir işin duyulacağına işaret eder. Rüya sahibinin elindeki imkânın sınanacağına ve daha temkinli davranması gerektiğine delalet eder. Polisten silah sakladığını ya da ruhsatsız silah yakalattığını görmek, hesabı verilmesi gereken bir meselenin önüne geleceğine yorulur.

Rüyada elinde silah tutmak

Rüyada elinde silah tutmak kuvvete ve emniyete işaret eder. Rüya sahibinin yakın zamanda rahata ereceğine, işlerinde söz sahibi olacağına delalet eder. Eline silah aldığını görmek bir işe hazırlandığına ve o işi yürütecek gücü bulduğuna yorulur.

Rüyada silahla kovalanmak

Rüyada silahla kovalanmak bolluğa, berekete ve zenginliğe ulaşılacağına işaret eder. Rüya sahibinin niyetinin temizliği sayesinde kazadan ve dertten korunacağına delalet eder. Ayrı düşülen kimselerle kavuşmaya ve işte daha üst bir mevkiye yorulur. Rüyada silahtan kaçmak da aynı hükümde olup korkulan şeyin rüya sahibine dokunmayacağına, arkasından hayır geleceğine yorulur.

Rüyada silahlı adamlardan kaçmak

Rüyada silahlı adamlardan kaçmak korunmaya ve rızkın genişlemesine işaret eder. Rüya sahibinin üzerine gelen sıkıntıdan zarar görmeden uzaklaşacağına, bunun ardından bereketli bir döneme gireceğine delalet eder. Silahlı birinden kaçtığını ya da silahlı adamlar tarafından kovalandığını görmek de aynı tabire girer, hayır kaçan tarafındadır.

Rüyada birinin silahla ateş ettiğini görmek

Rüyada birinin silahla ateş ettiğini görmek hayrın başkasının eliyle geleceğine işaret eder. Rüya sahibinin yakınındaki bir kimsenin girişimiyle kapalı bir işin açılacağına, sıkıntısının dağılacağına delalet eder. Rüyada silah sıkıldığını, silahla ateş edildiğini ya da silah atıldığını görmek aynı hükmün içindedir. Silah sıkan birini görmek bir haberin duyulacağına ve rüya sahibinin bu haberden fayda göreceğine yorulur. Ateş edilen yönün rüya sahibinden uzak olması korkuya yer bulunmadığını gösterir.

Rüyada silahlı saldırıya uğramak

Rüyada silahlı saldırıya uğramak, rüya sahibine yönelen bir husumete işaret eder. Karşısında niyeti bozuk bir kimse vardır. Rüya sahibi bu husumetten zarar görmeden çıkar, saldıran kimsenin tesiri kalmaz ve işi kendi aleyhine döner. Silahlı saldırıdan kaçtığını görmek beladan uzak durulacağına delalet eder. Rüyada silahlı adamların evi bastığını görmek hane halkını ilgilendiren bir korkunun dağılacağına ve evin selamette olacağına işaret eder.

Rüyada silahlı saldırıya uğramak ve kurtulmak

Rüyada silahlı saldırıya uğramak ve kurtulmak zaferin rüya sahibinde kalacağına işaret eder. Üzerine gelen kimsenin geri döneceğine, korkulan işin hayırla neticeleneceğine ve bundan sonra güven içinde yaşanacağına delalet eder.

Rüyada birinin silahla vurulduğunu görmek

Rüyada birinin silahla vurulduğunu görmek söz ve dedikodu tarafından tabir edilir. Vurulan kimse hakkında ortalıkta bir konuşma çıkacağına, adının gereksiz yere anılacağına işaret eder. Vurulan kimsenin öldüğünü görmek ise rüya sahibinin yakın zamanda bütün sıkıntılarından kurtulacağına delalet eder. Birinin silahla öldürüldüğünü görmek de bu hükme dahildir.

Rüyada tanıdık birinin silahla vurulduğunu görmek

Rüyada tanıdık birinin silahla vurulduğunu görmek, o kimse hakkında dedikodu ve iftira çıkacağına işaret eder. Adı haksız yere konuşulur, hakkında asılsız bir söz yayılır. Rüya sahibinin bu konuşmalardan uzak durması gerektiğine delalet eder.

Rüyada tanımadığın birinin silahla vurulduğunu görmek

Tanınmayan birinin silahla vurulduğunu görmek uzaktan duyulacak bir habere işaret eder. Rüya sahibini doğrudan ilgilendirmeyen bir çekişmeye şahit olacağına, bu meselede taraf tutmayıp temkinli davranması gerektiğine delalet eder.

Rüyada aileden birinin silahla vurulduğunu görmek

Rüyada aileden birinin silahla vurulduğunu görmek aydınlık günlerin yaklaştığına işaret eder. İş için alınan borçların kapanacağına ve hane halkının üzerindeki yükün hafifleyeceğine delalet eder.

Rüyada annenin silahla vurulduğunu görmek şifaya işaret eder, hanedeki hastalığın geçeceğine delalet eder.

Rüyada çocuğun silahla vurulması evde aydınlık günlere ve çocuk hakkında hayırlı bir gelişmeye işaret eder.

Rüyada babanın silahla vurulduğunu görmek parlak bir geleceğe delalet eder.

Rüya sahibinin eşinin silahla vurulduğunu görmesi hayırlı bir ortaklığa yorulur.

Rüyada silah doğrultulduğunu görmek

Rüyada silah doğrultulduğunu görmek güvende olmaya işaret eder. Görünüşte tehdit gibi duran bu rüya hayırla tabir edilir, uğranılan zararın yeniden kazanılacağına ve yeni iş fırsatlarının doğacağına delalet eder. Uzun süredir beklenen müjdenin geleceğine ve verilen sözün tutulacağına yorulur. Rüyada birinin silah çektiğini ya da üzerine silah doğrultulduğunu görmek de bu tabirin içindedir. Silahın doğrultulduğu hâlde ateşlenmemesi korkunun geçeceğini ve rüya sahibinin emniyette olacağını gösterir.

Rüyada kafaya silah dayanması

Rüyada kafaya silah dayanması korkulanın aksine emniyete işaret eder. Rüya sahibine verilen sözün tutulacağına, baskı altında geçen bir dönemin sona ereceğine ve uğradığı zararın telafi edileceğine delalet eder.

Rüyada silahla ateş edilmesi ama vurulmamak

Rüyada silahla ateş edilmesi ama vurulmamak bundan sonra güven içinde yaşanacağına işaret eder. Rüya sahibinin hatalarından döneceğine ve beklenmedik bir muradın gerçekleşeceğine delalet eder. Ateş eden kimse düşmansa o düşmana galip gelineceğine yorulur. Rüyada üzerine silahla ateş edilmesi ya da kendisine silah sıkıldığını görmek aynı şekilde tabir edilir, isabet olmaması korkunun tesirsiz kalacağını gösterir.

Rüyada silah çeşidine göre tabiri

Rüyada görülen silahın çeşidi, rüya sahibinin elindeki kuvvetin ölçüsünü gösterir. Silah ne kadar büyük ve tesirliyse kuvvet ve itibar da o kadar büyük olur; küçük silah yakın çevrede geçerli bir söze, büyük silah geniş bir alanda geçerli bir kudrete delalet eder. Silahın hangi çeşidi görülürse görülsün rüya hayırla tabir edilir. Rüyada tabanca görmek ağız tadıyla geçecek bir ömre, büyük paraların kazanılmasına ve rüya sahibinin mertebesinin yükselmesine işaret eder.

Rüyada uzun namlulu silah görmek

Rüyada uzun namlulu silah görmek büyük işler başarılacağına işaret eder. Dert ve sıkıntılardan kurtulunacağına, elde edilen başarının görülüp takdir edileceğine delalet eder. Bekâr kimse için evliliğe, maddi darlık çeken kimse için sıkıntının sona ermesine yorulur. Rüyada av tüfeği görmek ise hedeflerin gerçekleşmesine ve ciddi bir servet edinilmesine işaret eder.

Rüyada keleş silah görmek ticari işlerde büyük kazanç elde edileceğine işaret eder. Yakın bir arkadaşla yaşanan tartışmanın barışla sona ereceğine ve rüya sahibinin şansının açılacağına delalet eder.

Rüyada oyuncak silah görmek

Rüyada oyuncak silah görmek sevilen kimseyle muhabbetin derinleşeceğine işaret eder. Daha iyi bir işe girileceğine, borcu olanın ödeme imkânı bulacağına ve iş hayatında terfi edileceğine delalet eder. Silahın oyuncak olması hükmü küçültmez, tabir yine hayra çıkar.

Rüyada büyük silah görmek

Rüyada büyük silah görmek kuvvete ve zafer kazanmaya işaret eder. Rüya sahibinin düşmanlarını alt edeceğine, bulunduğu yerde sözünün üstün geleceğine ve kudretinin artacağına delalet eder.

Rüyada silah almak ve silah bulmak

Rüyada silah almak kuvvete ve düşmanları alt etmeye işaret eder. Aldığı silahı kullanamadığını gören kimse olgunluğa erişir, muradı olur. Devlet büyüğünden silah almak maddi ve manevi darlıktan kurtulmaya, eşten ya da aileden silah almak uzun süredir çözülmeyen bir işin destekle halledileceğine yorulur. Birinin silah verdiğini görmek de bu yönde tabir edilir.

Rüyada silah bulmak düşmana galip gelmeye, zafer kazanmaya ve hastalığı def etmeye işaret eder. Güzel bir silah bulmak mevkiye, kudrete ve rütbeye delalet eder. Rüyada silah hediye etmek adının duyulacağına ve itibar kazanılacağına, hediye olarak silah almak ise büyük bir başarıya ve servete işaret eder.