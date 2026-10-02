Rüyada sınava girememek, rüya sahibinin sınava hazırlandığı, yola çıktığı ve içeri girmeyi istediği hâlde dışarıda kaldığı rüyadır. Kişi sınav saatine yetişemez, yolda gecikir, salonu bulamaz ya da kapıda durdurulur. Rüyanın anlamı, karşılaşılan engelin türüne, rüya sahibinin sonunda içeri alınıp alınmadığına ve engele takılanın kendisi mi yoksa bir yakını mı olduğuna göre değişir. Sınava geç kalmak ve sınava yetişememek bu rüyanın en çok merak edilen biçimleri arasındadır. Kapıda kalıp ağlamak, bir başkasının içeri alınmadığını görmek ve son anda içeri girebilmek de sık görülen sahnelerdendir.

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Rüyada sınava girememek

Rüyada sınava girememek, rüya sahibinin önüne gelmiş büyük bir fırsatın elden kaçacağına işaret eder. Yakın zamanda beklenen bir kısmet başka yöne gider ve sahibine ulaşmaz.

Bu rüya, planların istenildiği gibi gitmeyeceğine de delalet eder. Önceden hesaplanan yol beklenmedik bir engelle kesilir. Rüya sahibinin kurduğu düzen bozulur ve işler başka bir mecraya döner.

Rüyada sınavı kaçırmak, sınava yetişemeyip dışarıda kalmak gibi, elde edilmek üzere olan bir fırsatın kaçmasına yorulur. Sınav saati geçmiş, kapılar kapanmış ve rüya sahibi dışarıda kalmıştır.

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Rüyada sınav yerini ya da sınav salonunu bulamamak, fırsatların kaçmasına işaret eder. Kapıdan çevrilip sınava alınmamak, kapıya kadar gelmiş bir kısmetin rüya sahibinin elinde olmayan bir engel yüzünden geri dönmesine delalet eder. Uyuyakalıp sınava gidememek de fırsatın elden kaçmasına yorulur ve burada kısmet, rüya sahibi daha yola çıkmadan uzaklaşır.

Rüyada sınav giriş belgesini unutmak, tamamlanmak üzere olan bir işin son adımda eksik kalan bir şart yüzünden takılmasına yorulur. Burada engel en sona kalır. Kişi kapıya kadar gelir, fakat belge eksik çıkar ve içeri girilemez.

Rüyada sınava girememek ve ağlamak

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Kapıda kalıp gözyaşı dökmek, rüya sahibinin uzun süre yeni bir fırsat elde edemeyeceğine işaret eder. Yeni bir kapının açılması beklenenden uzun sürer. Rüyada sınava girememek ve ağlamak, yaşanan kayıpların ardından derin bir üzüntünün geleceğine de yorulur.

Bir başka görüşe göre ise bu gözyaşı, rüya sahibinin kalbindeki şüphelerden arınıp ileride büyük ve güzel işler başaracağına alamettir.

Rüyada başkasının sınava girememesi

Tanıdık birinin sınav kapısında kaldığını görmek, rüya sahibinin kendisinden çok o kişiye dair bir alamettir. Rüyada başkasının sınava girememesi, yakın bir kimsenin talihsizlikle karşılaşacağına işaret eder. Rüyada birinin sınava geç kaldığını ya da kapıda bekletilip içeri alınmadığını görmek, o kişinin başına gelecek aksiliğin çevresindekileri de olumsuz etkileyeceğine yorulur.

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Rüyada sınava geç kalmak

Rüyada sınava geç kalmak, rüya sahibinin işlerinde aksilik ve gecikme yaşayacağına delalet eder. Kişi sınav yerine vardığında saatin geçtiğini görür. Bu rüya yolunda gittiği düşünülen işlerin beklenmedik biçimde ertelenmesine yorulur. Bitmesi beklenen bir iş uzar, sonuç alınması gereken bir girişim bir süre bekler.

Sınava geç kalmak, yarım kalmış işlerin zamanla büyüyüp sıkıntıya dönüşeceğine de işarettir. Bu sıkıntılardan kurtulmak kolay olmaz. Rüya büyük bir fırsatın elden gideceğine de işaret sayılır, ancak burada ağırlık gecikmededir. Rüya sahibinin karşısına çıkan engeller onun işlerini yavaşlatır ve beklenen sonucu geciktirir.

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Rüyada üniversite sınavına geç kalmak

Rüyada üniversite sınavına geç kalmak, uzun süre verilen emeklerin boşa gideceğine delalet eder. Rüyada üniversite sınavına girememek ise uzun süre hazırlanılan bir hedefin, rüya sahibinin elinde olmayan bir engel yüzünden son adımda yarım kalacağına işaret eder.

Bir başka görüşe göre bu rüya bekleyişin sonunu haber verir. Sabırla bekleyen rüya sahibi sonunda arzu ettiği mevkiye ve büyük bir karşılığa kavuşur. Emeğin boşa gittiği düşünülen yerde, bekleyişin karşılığı gecikmeli de olsa gelir.

Rüyada sınava geç kalıp yine de girmek

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Kapılar kapanmak üzereyken görevlilerin kişiyi içeri alması, son anda yakalanan bir fırsata yorulur. Rüyada sınava geç kalıp yine de girmek, kaçırıldığı sanılan fırsatların yeniden rüya sahibinin karşısına çıkacağına işaret eder. Rüya sahibi geç kalmış, kapıda beklemiş ama sonunda içeri alınmıştır. Gecikme yaşansa da fırsat elden gitmez. Bu rüya maddi ve manevi sıkıntılardan kurtuluşun da müjdesidir.

Rüyada sınava geç kaldığını sanmak

Telaşla sınav yerine koşan kişinin saatin henüz gelmediğini fark ettiği rüya hayırlı sayılır. Rüyada sınava geç kaldığını sanmak, hayat şartlarının iyileşeceğine ve beklentilerin çabuk gerçekleşeceğine yorulur. Aile içindeki anlaşmazlıkların çözüleceğine de işaret eder.

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Rüyada sınava yetişememek

Rüyada sınava yetişememek, uzun sürecek bir pişmanlığa işarettir. Bu rüyayı geç kalmaktan ayıran yan, ardında bıraktığı duygudur. Sınav yerine giden yol uzar, taşıt gecikir ya da kalabalık yolu tıkar ve sınav rüya sahibi gelmeden başlar.

Pişmanlığın konusu, rüya sahibine verilecek çok büyük sayılan bir kısmettir. Engel dışarıdan gelse de bu kısmetin kaçması rüya sahibinde uzun bir hayıflanma bırakır. Kişi yaşadığı kaybı kolayca unutamaz.

Rüyada sınava yetişmeye çalışmak

Rüyada sınava yetişmeye çalışmak, rüya sahibinin hayatının sürekli bir koşuşturma içinde geçeceğine delalet eder. Kişi koşarak ya da acele ederek sınav yerine varmaya uğraşır ama yine de yetişemez. Bu rüya kişinin çok yıprandığına da işaret eder. Yol uzar, saat ilerler ve kapıya bir türlü varılamaz. Sınava yetişmek için koşan ama kapıya ulaşamayan kimse için bir tabir daha vardır. Buna göre rüya sahibi zor şartlar altında geçimini sağlamak için çok çalışacaktır.