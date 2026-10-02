Rüyada sınava girmemek, kişinin sınavdan haberdar olduğu ve girebilecek durumda bulunduğu hâlde kendi isteğiyle sınava girmediği rüyadır. Tabir, girmeme kararını kimin verdiğine ve bu kararın sessiz bir vazgeçiş mi yoksa açık bir kaçış mı olduğuna göre farklı yorumlanır. Ana rüyanın yanında sınavdan kaçmak ve başka birinin sınava girmediğini görmek de sıkça sorulur.

Rüyada sınava girmemek

Rüyada sınava girmemek, kişinin ayağına gelen şansı tepmesine yorulur. Rüya sahibi sınavın varlığını bilir ve girebilecek durumdadır. Buna rağmen sınava girmemeyi seçmişse, bu rüya kendisine sunulan imkânı bile bile geri ittiğine işaret eder.

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Sınava hazırlanıp sonra sınava girmemeye karar vermek de bu tabire girer. Bu rüya, kişinin hayatındaki önemli bir karardan vazgeçtiğine delalet eder.

Sınava çağrıldığı hâlde gitmeyip daveti geri çevirmek, teklif edilen imkânı kendi eliyle reddetmeye yorulur. Bu rüya, rüya sahibinin önüne konan işi bir yana bıraktığına ve bu tercihten bir kayıp doğabileceğine işarettir.

Sınav salonunun kapısına kadar gelip içeri girmeden geri dönmek, son anda bir işten vazgeçmeye yorulur. Kişi eşiğine kadar geldiği imkânı kendi isteğiyle geride bırakır.

Bu rüya bir uyarıdır. Değerlendirilmeyen bir imkânın ardından kişiye, önünde bekleyen işin değerini bilmesi hatırlatılır. Rüya aynı zamanda rüya sahibinin bu rüyadan ders çıkarmasına işaret eder.

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Rüyada sınavdan kaçmak

Rüyada sınavdan kaçmak, kişinin üstüne düşen işten kaçmasına ve taşıması gereken sorumluluğu sırtından atmak istemesine yorulur. Sınavdan kaçan kimse için bu rüya, üstlenilmesi gereken bir yükümlülükten çekindiğine ve vaktinde görülmesi gereken işleri sonraya bıraktığına delalet eder.

Bazı yorumlarda ise sınavdan kaçmak bolluk ve ferahlık dönemine işarettir. Bu yoruma göre rüya sahibi rızkta ve parada darlık çekmediği gibi kazancı da her geçen gün artar. Dert ve sıkıntıları yakında dağılır, yakınlarıyla arasındaki bağlar da güçlenir.

Rüyada birinin sınava girmediğini görmek

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Rüyada birinin sınava girmediğini görmek, rüya sahibinin özel hayatında yaşayacağı hayal kırıklıklarına işaret eder. Bu rüya, ilişkilerde dikkatli olmaya çağıran bir uyarı olarak tabir edilir.