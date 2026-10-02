Rüyada siyah köpek görmek, köpek rüyaları içinde rengi yüzünden ayrıca ele alınan bir rüyadır. Tabirciler bu rüyada önce köpeğin tavrına bakar. Köpeğin sakin durması, saldırması ya da havlaması rüyanın anlamını farklı bir yöne çeker. Köpeğin iri ya da yavru olması, evin içinde görülmesi ve rüya sahibinin onu sevmesi, ondan korkması veya onu öldürmesi de ayrı ayrı hesaba katılır. Siyah köpeği kara köpek diye gören kişi için de aynı ölçüler geçerlidir.

Rüyada siyah köpek görmek

Rüyada siyah köpek görmek sinsi bir düşmana işaret eder. Bu düşman uzakta değildir. Rüya sahibinin yakınında bulunur, dost görünür ve içten içe zarar vermeye çalışır. Siyah köpek yabancı, tanınmayan kimselere de delalet eder. Bu rüya el âlemden birinin rüya sahibinin hayatına karışacağına, kötü niyetli kişilerle kurulan bir dostluğun sonunda zarar görüleceğine de alamettir. Düşmanın arkadan konuşup fitne çıkarması, evdeki ve işteki rahatın bozulması da bu rüyaya bağlanır. Ticaretle uğraşan kişi için ise kazancın bereketsizleşmesine ve maddi kayba yorulur.

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Siyah renk her zaman uğursuzluğa yorulmaz. Rüyanın anlamını değiştiren asıl etken köpeğin tavrıdır. Uysal ve sevilen siyah köpek hayra, saldırgan siyah köpek şerre yorulur. Rüyada siyah köpeğin saldırması, yakındaki düşmanın kötülüğünü doğrudan rüya sahibine yönelteceğine işaret eder. Siyah köpeğin ısırması ise düşmanın zararının rüya sahibine gerçekten dokunacağına delalet eder. Rüyada siyah köpeğin kovalaması, bu kötü niyetli kimsenin rüya sahibini takip etmeyi sürdürdüğüne ve zararın ondan kolay uzaklaşmayacağına yorulur.

Bir başka görüşe göre ise siyah köpek görmek, uzakta da olsa rüya sahibini seven ve onu sürekli kollayan birinin varlığına işaret eder.

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Rüyada kara köpek görmek

Kara köpek de siyah köpek gibi rüya sahibinin çevresindeki kötü niyetli kimseye delalet eder. Başka bir görüşe göre ise kara köpek, arzularının peşinden koşan ve isteklerine uyan bir kimseye yorulur. Rüyadaki kara köpek, rüya sahibinin yakınında bulunan böyle birine işaret sayılır.

Rüyada uysal siyah köpek görmek

Sakin duran ve rüya sahibine zarar vermeyen siyah köpek, tehlikeli görünse de aslında kötü niyeti olmayan bir düşmana delalet eder. Oturan siyah köpek görmek de düşman gibi görünen ama içinde iyilik bulunan bir kimseye işaret eder. Uysal kara köpeğin iyi kalpli bir hasma, merhametli bir rakibe yorulduğu da görülür. Bu rüyayı gören kişinin karşısındaki kimse ona muhalif olsa bile kötülük etmeye niyetli değildir.

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Rüyada büyük siyah köpek görmek

Rüyada büyük siyah köpek görmek, tanınmayan kişilerden ve yabancılardan gelecek zarara, sıkıntıya işaret eder. Rüya sahibinin hiç tanımadığı birinin işlerine karışıp ona güçlük çıkaracağına yorulur. Rüyada siyah büyük köpek görmek güçlü bir düşmana da delalet eder. Bazı tabircilere göre ise iri siyah köpek, rüya sahibini koruyan bir güce alamet sayılır. Büyük siyah köpeği sevdiğini görmek, rüya sahibinin her işinin hayırla sonuçlanacağına işaret eder.

Rüyada siyah yavru köpek görmek

Rüyada siyah yavru köpek görmek, doğacak bir çocuğun ileride ailesi içinde büyük bir yer tutacağına işaret eder. Bazı tabirciler ise rüyada yavru siyah köpek görmeyi iş hayatındaki, ailedeki ve yakın çevredeki düşmanlara karşı bir uyarı sayar. Rüyada küçük siyah köpek görmek ise iri siyah köpeğin tersine, düşmanlığın hafif kalacağına ve rüya sahibinin karşısındaki hasmın gücünün az olduğuna işaret eder. Siyah yavruyu sevmek ise kimilerine göre zarar vermek isteyenlerin çevrede bulunduğuna ve rüya sahibinin çaresiz kalacağı bir duruma delalet eder.

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Rüyada siyah köpek görmek ve korkmak

Rüyada siyah köpek görmek ve ondan korkmak, rüya sahibinin tedbirli ve soğukkanlı davranması gerektiğine işaret eder. Bu rüya, çevrede düşmanlık besleyen ve kıskançlık duyan kimselerin bulunduğuna alamettir. Rüyada siyah köpekten kaçmak da husumet ve hasede alamettir. Rüya sahibinin bu kimselere karşı sakınması, adımlarını dikkatle atması gerektiğine delalet eder.

Rüyada siyah köpek sevmek

Rüyada siyah köpek sevmek hayra yorulur. Bu rüya, rüya sahibinin iyiliğini isteyen biriyle yakınlık kuracağına ve güzel haberler alacağına işaret eder. Siyah köpeği okşamak işlerin düzelmesine, kurulan ortaklıklardan başarı elde edilmesine delalet eder. Siyah köpeğe yemek vermek ya da onu beslemek, sıkıntılı günlerin geride kalacağına ve rızkın çoğalacağına işaret eder. Siyah köpekle oynamak sevdiklerle huzurlu bir yuvada yaşanacağına alamet sayılır. Siyah köpeği hediye olarak almak ise sevindirici bir habere ya da beklenmedik bir sürprize yorulur.

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Rüyada evde siyah köpek görmek

Rüyada evde siyah köpek görmek de siyah köpeğin eve girdiğini görmek de aile içinde tartışmalar çıkacağına işaret eder. Siyah köpeği evden çıkarmak ise bir yolculuğa delalet eder.

Rüyada siyah köpek öldürmek

Rüyada siyah köpek öldürmek hayra yorulur. Sinsi düşmana galip gelineceğine, ondan zarar görmeden kurtulunacağına ve rüya sahibinin huzurunu bozan tehdidin kalkacağına işaret eder. Ölü siyah köpek görmek, rüya sahibinin bu düşmanın zararının üstesinden geleceğine delalet eder. Siyah köpeği bağlamak ise kötülük isteyenlerin rüya sahibine ulaşamayacağına işaret sayılır.

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Rüyada siyah köpeğin havlaması

Rüyada siyah köpeğin havlaması ya da havlamasını duymak, keyif kaçıracak haberler alınacağına, rüya sahibinin huzursuzluk ve uğursuzluk yaşayacağına delalet eder. Siyah köpeğin uluduğunu duymak ise hastalığa, özellikle ateşli bir hastalığa işaret sayılır.