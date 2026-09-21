Rüyada su görmek hayra, rızka ve berekete delalet eder. Bulanık, çamurlu ve ölçüsünü aşan su ise zahmete ve sıkıntıya yorulur.

Rüyada su görmek, tek bir sahneyle sınırlı kalmayan rüyalardandır. Su kimi rüyada evi basar, kimi rüyada çeşmeden akar. Kuyunun dibinde durur, bardakta içilir, içine girilir, üstünde yürünür. Bu yüzden tabir suyun göründüğü yere ve rüya sahibinin o suyla ne yaptığına göre ayrı ayrı kurulur. Suyu içmek ile ona düşmek, sudan geçmek ile suda boğulmak ayrı ayrı tabir edilir. Evi su basması, su içmek, suda yüzmek, tavandan su akması ve çeşmeden su doldurmak, suyun rüyada aldığı hâllerden yalnız birkaçıdır. Her birinin tabiri başkadır.

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Rüyada su görmek

Rüyada su görmek hayra, rızka ve berekete delalet eder. Hoş bir hayata, bol ve helal geçime, aile içinde birliğin korunmasına ve uzun süredir çekilen sıkıntıların akıp gitmesine işarettir. Su, rüyada geçimin karşılığı sayılır. Görüldüğü yerde darlığın kalkacağına, kapalı işlerin açılacağına ve gönül ferahlığına yorulur.

Tabirin yönünü suyun varlığı değil hâli belirler. Duru ve içilecek kadar temiz su hayrı büyütürken bulanık ve çamurlu su tabiri kederli tarafa çeker. Suyun akıp akmaması ikinci ölçüdür, çünkü akan su ile durgun su aynı yönde tabir edilmez. Suyun miktarı ve ölçüsünde kalıp kalmaması ayrı bir ayrım kurar. Soğukluğu ile sıcaklığı da birbirinin tersine yorulur.

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Suyun rengi ve hâli hatırlanmayan, yalnız su görüldüğü bilinen rüya genel tabiriyle hayra yorulur. Böyle bir rüya rızkın artacağına, hastalıktan şifaya ve darlıktan ferahlığa çıkılacağına işarettir. Uzun süredir devam eden bir sıkıntının içindeyken su görmek de o sıkıntının sona yaklaştığına delalet eder.

Rüyada çok su görmek

Rüyada çok su görmek bolluğa ve rızkın genişlemesine delalet eder. Bol su görmek elde edilecek kazancın beklenenden fazla olacağına, büyük su görmek ise açılacak büyük bir kısmete işarettir. Suyun çokluğu berraklığından bağımsız ölçülür. Miktarın fazlalığı, taşıp zarar vermediği sürece hayrın büyümesine yorulur.

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Rüyada köpüklü su görmek

Rüyada köpüklü su görmek hareketli ve bereketli bir döneme işarettir. Suyun köpürerek akması işlerin canlanacağına, beyaz köpüklü su görmek de eve girecek berekete ve kısa sürede düzelecek bir işe delalet eder.

Rüyada evi su basması

Rüyada evi su basması, eve girecek rızka ve o evde yaşanacak değişime işarettir. Tabiri belirleyen, evi basan suyun temiz mi kirli mi olduğudur. Evini su basması temiz suyla görülmüşse iş ve aile hayatında hayırlı kısmetlere, bolluğa ve berekete delalet eder. Eve su basması çamurlu ya da kirli suyla görülmüşse hem işte hem akrabalık ilişkilerinde uzun sürecek zahmetli ve tartışmalı günlere yorulur.

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Evin su bastığını görmek, o evde bir şeyin köklü biçimde değişeceğine işarettir. Suyun temizliği bu değişimin hayır tarafında mı zahmet tarafında mı olacağını belirler. Rüya sahibinin kendi evini, oturduğu eski evini ya da yeni taşındığı evi görmesi tabiri değiştirmez. Ölçü yine suyun hâlidir. Evinin su basması ev halkının tamamını ilgilendiren bir gelişmeye, evime su bastığını görmek ise rüya sahibinin kendi geçimiyle ilgili bir habere delalet eder.

İşyerini su basması, o işte yaşanacak köklü bir değişime işarettir. Suyun temiz olması işin büyüyeceğine, kirli olması ise ortakla çıkacak anlaşmazlığa delalet eder.

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Rüyada evi temiz su basması

Rüyada evi temiz su basması hayırlı kısmete, helal rızka ve bereketli bir döneme işarettir. Berrak suyun eve dolduğunu görmek beklenen haberin geleceğine, ev halkının geçiminde genişlemeye ve uzun süredir bekleyen bir işin hayırla sonuçlanacağına delalet eder.

Rüyada evi pis su basması

Rüyada evi pis su basması uzun sürecek dertlere, aile içi kavgaya ve itibarın zedelenmesine delalet eder. Evi lağım suyu basması ise haram karışmış bir kazanca ve ev halkı hakkında çıkacak dedikoduya işarettir.

Rüyada eve yağmur suyu girmesi

Rüyada eve yağmur suyu girmesi eve girecek berekete ve beklenmedik bir kısmete işarettir. Evi yağmur suyu basması ev halkının rızkının artacağına, yağmur suyunun eve girmesi ise ev halkının gönlünü ferahlatacak bir gelişmeye delalet eder.

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Rüyada evi su basması ve temizlemek

Rüyada evi su basması ve temizlemek, uzun süredir çekilen bir derdin sabırla çözüleceğine delalet eder. Basan suyu temizleyip evi kurulamak zahmetin sona ereceğine ve ev halkının rahata kavuşacağına işarettir.

Rüyada mutfağı su basması

Rüyada mutfağı su basması evin rızkıyla ilgili bir değişime işarettir. Dışarıdan gelip mutfağa dolan su temizse sofranın bereketleneceğine, kirliyse geçimde bir süre sıkıntı çekileceğine delalet eder.

Rüyada banyoyu su basması

Rüyada banyoyu su basması ev halkının sağlığıyla ilgili bir habere işarettir. Suyun temiz olması hastalıktan kurtulmaya, kirli olması ise bir süre yorgunluk çekileceğine delalet eder.

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Rüyada evin içine su dolması

Rüyada evin içine su dolması hane halkını birden değiştirecek bir gelişmeye işarettir. Odayı su basması o odada kalan kimsenin işiyle ilgili bir habere, evin su dolması ise gelen rızkın evde birikeceğine delalet eder. Evde su basması ve evin içini su basması, suyun temiz olması şartıyla hayır tarafında tabir edilir.

Rüyada başkasının evini su bastığını görmek

Rüyada başkasının evini su bastığını görmek, o kimsenin hâlinde yakında bir değişiklik olacağına işarettir. Su temizse o eve gelecek berekete, kirliyse o hanede çıkacak anlaşmazlığa delalet eder.

Rüyada su içmek

Rüyada su içmek bolluğa ve berekete işarettir. Hasta olan kimse için şifaya, darda olan için ferahlığa, eli dar olan için zenginliğe delalet eder. Bekâr kimsenin su içtiğini görmesi evliliğe yorulur. Sudan içildiğini görmek o yıl para sıkıntısı çekilmeyeceğine ve rahat bir dönem geçirileceğine işarettir.

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Suyun tadı ve hâli tabirin yönünü değiştirir. Tatlı ve soğuk su hayrı büyütür, tuzlu ve sıcak su ise zahmet tarafına çeker. Okunmuş su içmek çekilen sıkıntıdan kurtulmaya ve duanın kabul olmasına delalet eder. Rüyada suyu görüp de içmemek haksızlığa uğramaya ve hak edilen paranın alınamamasına işarettir.

Rüyada kana kana su içmek

Rüyada kana kana su içmek büyük işler başarılacağına ve maddi dileklerin yakın zamanda gerçekleşeceğine işarettir. Uzun süredir beklenen muradın hasıl olacağına, dert ve sıkıntıların sona ereceğine delalet eder. Çok su içmek aynı yönde tabir edilir. Bol bol su içmek ve sürekli su içmek kazancın artacağına, bardak bardak su içmek ise elde edilen imkânın ardı ardına geleceğine işarettir.

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Rüyada soğuk su içmek

Rüyada soğuk su içmek hayra ve kurtuluşa işarettir. Uzun ve dertsiz bir ömre, hastalıktan uzak huzurlu bir yaşama delalet eder; evli kimse için çocuk müjdesidir. Buzlu su içmek ferahlığın ansızın geleceğine, soğuk su görmek de sıkıntının dineceğine yorulur. Soğuk suyla gusletmek tövbeye, şifaya ve borçtan kurtulmaya işarettir.

Rüyada sıcak su içmek

Rüyada sıcak su içmek hastalığa ve hüzne işarettir. Sıcak suyun fazlaca içilmesi çok üzüntü ve sıkıntı çekileceğine delalet eder. İçilen suyun sıcaklığı, çekilecek sıkıntının derecesini belirler.

Rüyada tuzlu su içmek

Rüyada tuzlu su içmek geçimde darlığa ve zahmete işarettir. Maddi kayba, mal zararına ve bozulacak ilişkilere delalet eder. Tuzlu su görmek ise elde olan imkânın beklenen faydayı vermeyeceğine yorulur.

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Rüyada bulanık su içmek

Rüyada bulanık su içmek kedere, hastalığa ve kayba işarettir. Kirli su içmek aileden birinin ağır hastalığına yorulur. İçilen suyun kirliliği arttıkça tabirin ağırlığı da artar.

Rüyada temiz su içmek

Rüyada temiz su içmek saf rızka ve gönül huzuruna işarettir. Hastalıklardan uzak, dengeli ve uzun bir ömre, içilen her yudumla artacak berekete delalet eder.

Rüyada oruçken su içmek

Rüyada oruçken su içmek, işleri karıştıran kimsenin ortaya çıkarılacağına işarettir. Oruçluyken su içmek akıllıca davranılarak maddi sıkıntıya düşülmeden başarıya ulaşılacağına delalet eder.

Rüyada su içip doymamak

Rüyada su içip doymamak hırsa ve doyumsuzluğa işarettir. Su içip susuzluğun geçmemesi, çok emek verilmesine rağmen beklentilerin karşılık bulmayacağına delalet eder.

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Rüyada bardaktan su içmek

Rüyada bardaktan su içmek uzun ömre ve güzel ahlaka delalet eder. Bardakla su içmek elde olan nimetin ölçülü biçimde kullanılacağına işarettir. Musluktan su içmek kazancın kendi emeğinden geleceğine, pet şişeden su içmek hazır gelen bir imkâna, hortumdan su içmek ise aceleyle elde edilen ve bereketi az olan kazanca yorulur.

Rüyada evde su akması

Rüyada evde su akması eve girecek rızka ve berekete işarettir. Evin içinde su görmek hane halkının geçiminde genişlemeye delalet eder. Akan suyun temiz olması bu genişlemenin kalıcı olacağını gösterir. Evde su görmek, o evde uzun süredir beklenen bir işin hareketleneceğine yorulur.

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Suyun nereden aktığı tabiri inceltir. Eve su akması dışarıdan gelecek bir desteğe, evin içine su akması hane içinde doğacak yeni bir kazanca işarettir. Evden su çıkması ise ev halkının elinden çıkacak bir mala delalet eder. Su berraksa çıkanın yerine daha hayırlısının geleceğine yorulur.

Evin içinde su aktığını görmek, suyun kirli ve kokulu olması hâlinde ev halkı arasında çıkacak dargınlığa işarettir.

Rüyada tavandan su akması

Rüyada tavandan su akması çekilen sıkıntının gün geçtikçe büyüyeceğine işarettir. Evin tavanından su akması, ev halkını bir süredir meşgul eden meselenin ağırlaşacağına delalet eder. Akan suyun temiz olması hâlinde tabir hayra döner ve borçların kapanacağına, sıkıntılı durumun düzeleceğine yorulur.

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Tavandan su damlaması sıkıntının ağır ama yavaş ilerleyeceğine işarettir. Evin tavanından su damlaması gözden kaçan küçük bir zarara, evin iç tavanından su akması ise hane içinden çıkacak ve dışarıya taşmayacak bir anlaşmazlığa delalet eder.

Rüyada tavandan temiz su aktığını görmek beklenen rızka, borçların ödenmesine ve sıkıntının sona ermesine işarettir. Akan suyun berraklığı, gelecek hayrın umulandan çabuk ulaşacağına delalet eder.

Rüyada tavandan yağmur suyu akması umulmadık bir yardıma işarettir. Evin tavanından yağmur suyu akması, ev halkının sıkıntısının dışarıdan gelecek bir destekle hafifleyeceğine delalet eder.

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Rüyada çatıdan su akması ev halkını koruyan imkânda bir eksilmeye işarettir. Evin çatısından su akması, evin geçimini üstlenen kimsenin bir süre zorlanacağına delalet eder.

Rüyada üst komşudan su akması

Rüyada üst komşudan su akması, yakın çevredeki bir kimsenin yüzünden zahmete girileceğine işarettir. Üst kattan eve su damlaması, komşuluk ya da akrabalık ilişkisinde çıkacak küçük bir anlaşmazlığa delalet eder. Akan su temizse tabir döner ve o kimseden gelecek bir faydaya yorulur.

Rüyada duvardan su akması

Rüyada duvardan su akması zenginliğe ve bolluğa kavuşulacağına işarettir. Evin duvarından su akması geçmişte yapılan yanlışlardan zarar görmeden çıkılacağına ve askıya alınmış işlerin yeniden başlayacağına delalet eder. Duvardan su sızması beklenen imkânın yavaş yavaş ve gecikmeyle geleceğine yorulur. Evin duvarlarından suyun birden fazla yerden akması ise hayrın çoğalacağına işarettir.

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Rüyada musluktan su aktığını görmek

Rüyada musluktan su aktığını görmek bol kazanca, hayırlı işlerin kapısının açılmasına ve uzun süredir devam eden sıkıntıların sona ermesine işarettir. Musluktan berrak su akması kazancın helal yoldan geleceğine, musluktan kirli su akması elde edilecek paranın bereketsiz olacağına delalet eder. Musluktan su fışkırması hiç hesapta olmayan bir yerden gelecek büyük bir imkâna, lavabonun altından su akması ise gözden kaçan bir masrafın büyümesine yorulur.

Rüyada su borusunun patladığını görmek

Rüyada su borusunun patladığını görmek hayırlı haber alınacağına ve dert ile sıkıntıların biteceğine işarettir. Su borusu patlaması, sevilen kimselerle kurulacak ortaklıktan umulan kârın elde edileceğine delalet eder. Plastik su borusunun patlaması ansızın gelecek ama çabuk düzelecek bir masrafa işarettir. Su patlağı görmek beklenmedik bir gelire, su kaçağı görmek ise farkına varılmadan eriyen bir birikime yorulur.

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Rüyada su hortumu görmek

Rüyada su hortumu görmek rızkın belirli bir yoldan ve düzenli biçimde geleceğine işarettir. Hortumdan su aktığını görmek işlerin kesintisiz yürüyeceğine, hortumdan temiz su akması kazancın helal olacağına delalet eder. Hortumla su tutmak, rızkı kendi eliyle yönlendirecek bir imkâna kavuşmaya işarettir.

Rüyada akan su görmek

Rüyada akan su görmek ticarete ve kazanca delalet eder. Fırsatların tam zamanında değerlendirileceğine, belirsizlik ve huzursuzluktan kurtulunacağına işarettir. Su aktığını görmek, duran işlerin harekete geçeceğine ve bir süredir yürümeyen bir işin yeniden başlayacağına yorulur.

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Suyun nereden ve nasıl aktığı tabire ayrı bir yön verir. Sakin ve düzenli akan su emeğin karşılığının zamanla alınacağına, coşkun akış ise aceleye gelecek bir işe işarettir. Boşa akan suyu kapatmak israfın önüne geçileceğine ve elde kalan malın korunacağına delalet eder.

Rüyada berrak su aktığını görmek

Rüyada berrak su aktığını görmek açılacak rızık kapılarına, helal kazanca ve gönül ferahlığına delalet eder. Akan temiz su görmek süregelen sorunların kısa sürede sona ereceğine işarettir; suyun hem akması hem berrak olması tabiri en kuvvetli hayır tarafına çeker. Temiz su aktığını görmek beklenen müjdenin yaklaştığına yorulur.

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Rüyada bulanık su aktığını görmek

Rüyada bulanık su aktığını görmek üzüntüye, geçim darlığına ve araya girecek bir ayrılığa delalet eder. Çamurlu su aktığını görmek, yürüyen bir işin içine karışacak zahmete ve o işten umulan kazancın azalmasına işarettir.

Rüyada hızlı akan su görmek

Rüyada hızlı akan su görmek aceleyle alınmış kararlara ve kontrolden çıkan işlere işarettir. Şelale gibi akan su görmek büyük ama idare edilmesi zor bir imkâna, dalgalı su görmek geçici bir kargaşaya, tazyikli su görmek ise beklenmedik bir zorlamayla karşılaşılacağına delalet eder.

Rüyada akar su ve yeşillik görmek

Rüyada akar su ve yeşillik görmek helal kazanca ve gönül ferahlığına işarettir. Suyun yanında yeşilliğin görülmesi rızkın artacağına ve huzurlu bir döneme girileceğine delalet eder. Akar su ile bahçe sulamak, verilen emeğin bereketleneceğine yorulur.

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Rüyada dereden su aktığını görmek

Rüyada dereden su aktığını görmek düzenli ve kesintisiz bir kazanca işarettir. Derede su görmek geçimin kendi mecrasında yürüyeceğine, dere suyu görmek küçük ama devamlı bir rızka delalet eder. Kayalıklardan su aktığını görmek zor bir işten elde edilecek hayra, arktan su akması emeğin doğru yere ulaşacağına, köprü altında su görmek ise aşılan bir sıkıntının geride kaldığına işarettir.

Rüyada bulanık su görmek

Rüyada bulanık su görmek üzüntüye, kedere, geçim darlığına ve araya girecek bir ayrılığa delalet eder. Bulanıklığın derecesi tabirin ağırlığını belirler. Hafifçe bulanmış su geçici bir üzüntüye, dibi görünmeyecek kadar bulanık su ise uzun sürecek bir sıkıntıya işarettir.

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Bulanık suda yıkanıp çıkmak bu tabirin tek istisnasıdır ve sıkıntıdan, hastalıktan kurtulmaya yorulur. Suyun içine girip temiz çıkmak, derdin sona erdiğine işarettir.

Kanlı su görmek, haram karışmış bir kazanca ve aile içinde çıkacak ağır bir anlaşmazlığa delalet eder.

Rüyada çamurlu su görmek

Rüyada çamurlu su görmek zahmetli ve sıkıntılı bir dönemin yaklaştığına işarettir. Büyük bir tedirginlik duyulacağına ve neşeden uzaklaşılacağına delalet eder. Çamurlu suyu temizlemek ise uzun süredir çekilen derdin sabırla çözüleceğine yorulur. Suyun çamuru ne kadar koyuysa sıkıntının süresi de o kadar uzundur.

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Rüyada kirli su görmek

Rüyada kirli su görmek uzun sürecek bir hastalığa, maddi ve manevi güçlüğe, aile içi geçimsizliğe işarettir. Pis su görmek çevrede dönen bir dedikodudan zarar görüleceğine delalet eder. Kirli suyu dökmek iş yerinde sıkıntıya ve uzaktan gelecek üzücü habere yorulur.

Rüyada lağım suyu görmek haram kazanca, dedikoduya ve itibar kaybına delalet eder. Boklu su görmek elde edilen paranın bereketsiz olacağına, kanalizasyon suyu görmek ise çevredeki kimselerden gelecek zarara işarettir. Suyun kirliliği arttıkça tabirin ağırlığı da artar.

Rüyada yosunlu su görmek

Rüyada yosunlu su görmek uzun süredir el atılmayan bir işin bozulmaya yüz tuttuğuna işarettir. Suyun yüzünü yosun kaplaması, ihmal edilen bir meselenin zamanla derde dönüşeceğine delalet eder.

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Rüyada birine su vermek

Rüyada birine su vermek hayırlı bir tabirdir. Rüya sahibinin bereketli bir kimse olacağına, insanlığa faydalı işler yapacağına ve muhtaç olana el uzatacağına işarettir. Su vermek aynı zamanda askıda kalmış bir işin yeniden açılacağına delalet eder.

Birine bir bardak su vermek küçük görünen bir iyiliğin büyük karşılık bulacağına işarettir. Su dağıtmak geniş bir çevreye dokunacak hayra, su ikram etmek ise ikram edilen kimseden gelecek duaya yorulur.

Rüyada su isteyen birine su vermek

Rüyada su isteyen birine su vermek sevap kazanılacağına, duasını alacak kimselere yardım edileceğine ve rızkın artacağına işarettir. Su istemek, rüya sahibinin bir konuda desteğe muhtaç olduğuna delalet eder. Bir erkeğin sizden su istemesi ise yakın çevreden gelecek bir yardım talebine işarettir.

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Rüyada ölmüş birine su vermek

Rüyada ölmüş birine su vermek geçmişte yapılan iyiliğin karşılığını almaya ve o kimsenin duasını kazanmaya işarettir. Ölüye su vermek, vefat eden kişi düşman idiyse aradaki kırgınlığın affedildiğine delalet eder.

Rüyada ölmüş birinin su istemesi hayır, dua ve sadaka beklendiğine işarettir. Ölünün su istemesi arkasından yapılacak hayra, ölmüş babanın kızından su istemesi o evlattan beklenen duaya delalet eder. Ölmüş anne ya da babanın su istemesi de aynı yönde tabir edilir. Ölen birinin su istemesi, geride kalanlara düşen bir vazifeye işarettir.

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Rüyada birinin sana su vermesi

Rüyada birinin sana su vermesi zor zamanda o kimseden hayati bir destek görüleceğine işarettir. Birinin su vermesi beklenmedik bir yardıma, bir erkeğin sana su vermesi güvenilir bir kimseden gelecek desteğe delalet eder. Ölmüş birinin sana su vermesi ise helal ve bereketli bir rızka işarettir.

Rüyada kediye su vermek

Rüyada kediye su vermek planların tutacağına, zorlukların sona ereceğine ve rızkın çoğalacağına işarettir. Kuşlara su vermek gönül rahatlığına ve duası alınacak bir iyiliğe, köpeğe su vermek sadık bir dostun desteğine delalet eder. Kuşa su vermek küçük bir iyilikten doğacak büyük sevaba, yılana su vermek ise kötülük bekleyen bir kimseye yapılacak iyiliğe işarettir.

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Rüyada bebeğe su içirmek

Rüyada bebeğe su içirmek üstlenilen bir sorumluluğun hayırla yürütüleceğine işarettir. Küçük bir çocuğa su içirmek, ev halkının rızkının artacağına ve evdeki çocukların hayırla büyüyeceğine delalet eder.

Rüyada suda yüzmek

Rüyada suda yüzmek, ilim tahsil eden kimse için istenen mertebeye ulaşmaya, diğerleri için resmî bir görev elde etmeye ve kendini geliştirmeye işarettir. Suda yüzdüğünü görmek girişilen işte ilerleme kaydedileceğine delalet eder. Suyun içinde rahatça ilerlemek, işlerin karşısına çıkan engellerin aşılacağına yorulur.

Suyun derinliğine ve hareketine göre tabir ayrışır. Derin suda yüzmek büyük bir işin altına girileceğine ve o işin hayırla tamamlanacağına, akan suda yüzmek ise şartlar değişirken ayakta kalınacağına işarettir. Soğuk suda yüzmek sağlığa ve ferahlığa, buzlu suda yüzmek zor bir dönemi dayanıklılıkla geçirmeye delalet eder.

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Suyun altında yüzmek gizli tutulan bir işin yürütüleceğine işarettir. Yeşil suda yüzmek ise helal kazanca ve gönül rahatlığına yorulur.

Rüyada berrak suda yüzmek

Rüyada berrak suda yüzmek aydınlık bir döneme girileceğine, zorlukların çözüleceğine ve hayırlı haber alınacağına işarettir. Temiz suda yüzmek insanlar arasında sayılıp sevilmeye ve sözünün dinlenmesine delalet eder. Tertemiz suda yüzmek ise hem geçimde hem sağlıkta beklenen düzelmeye ve gönlü rahatlatacak bir habere işarettir.

Rüyada bulanık suda yüzmek

Rüyada bulanık suda yüzmek iş hayatında büyük dertlere ve aile içi geçimsizliğe işarettir. Çamurlu suda yüzmek girişilen işin içinden çıkılamayacak kadar karışacağına, pis suda yüzmek ise itibarı zedeleyecek bir çevreye karışılacağına delalet eder. Bulanık sudan çıkıp temizlenmek, sıkıntının sona ereceğine işarettir.

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Rüyada suda balık ve yılan görmek

Rüyada suda balık ve yılan görmek hayra ve elde edilecek kazanca delalet eder. Suyun içinde bir canlının görülmesi, rızkın bereketli ve hareketli olduğuna işarettir. Suyun içinde ceset görmek elden çıkacak bir mala, suda buğday görmek bereketli bir kazanca, suyun içinde uyuyan bebek görmek beklenen bir müjdeye, suda kurbağa görmek ise ölçülü konuşulması gereken bir çevreye delalet eder.

Rüyada suda balık görmek

Rüyada suda balık görmek bereket, kısmet ve maddi kazanca işarettir. Suyun içinde balık görmek kesintisiz rızka delalet eder; bekâr kimse için kısmetin açılmasına, hasta için şifaya yorulur. Suda balık tutmak ise emeğin karşılığının elle alınacağına ve umulan kazancın gerçekleşeceğine işarettir.

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Rüyada temiz suda balık görmek bolluğa ve büyük bir maddi kazanca işarettir. Berrak suda balık görmek iş ve aile hayatında olumlu gelişmelere delalet eder.

Rüyada bulanık suda balık görmek zahmetle elde edilecek bir kazanca işarettir. Kısmetin geleceğine, ancak epeyce uğraş isteyeceğine delalet eder.

Rüyada suda ölmüş balık görmek umulan kısmetin elden kaçacağına işarettir. Beklenen kazancın gecikeceğine ve bir fırsatın değerlendirilemeyeceğine delalet eder.

Rüyada suda yılan görmek

Rüyada suda yılan görmek çevredeki kimselerin zenginleşeceğine ve iş hayatında hayırlı gelişmelere işarettir. Suyun içinde yılan görmek yakın çevrenin işlerinin açılacağına delalet eder. Berrak suyun içinde yılan görmek hayrın büyüyeceğine, suda yüzen yılan görmek beklenen haberin yaklaştığına, suyun içinde büyük yılan görmek ise elde edilecek imkânın büyüklüğüne yorulur.

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Rüyada suda timsah görmek

Rüyada suda timsah görmek rızkın yolunda duran güçlü bir engele işarettir. Sudaki timsahtan uzak durmak, zarara uğramadan kurtulmaya delalet eder.

Rüyada suyun içinde altın bulmak

Rüyada suyun içinde altın bulmak beklenmedik bir kazanca ve elde edilecek kalıcı bir mala işarettir. Suyun içinde altın toplamak, emek verilen işten umulandan çok karşılık alınacağına delalet eder.

Rüyada berrak su görmek

Rüyada berrak su görmek temiz bir hayata ve bol rızka delalet eder. Toplum içinde itibarın artacağına, zor işlerin çözüme kavuşacağına ve sağlık sorunlarının sona ereceğine işarettir. Suyun dibi görünecek kadar duru olması, rüya sahibinin işlerinde gizli kalmış bir mesele bulunmadığına ve elindekinin helal olduğuna yorulur. Berrak su ne kadar çoksa gelecek hayır da o kadar büyür. Berrak suyu görüp ondan içmek, beklenen ferahlığın kısa sürede geleceğine işarettir.

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Rüyada temiz su görmek

Rüyada temiz su görmek bolluğun ve adaletin yayılmasına, hastalıklardan uzak, dengeli ve uzun bir ömre işarettir. Temiz suyun aktığını görmek süregelen sorunların su gibi akıp gideceğine delalet eder. Temiz su, görüldüğü her yerde o yere gelecek berekete yorulur. Evde görülmesi hane halkının geçimine, dışarıda görülmesi ise iş hayatında elde edilecek yeni bir imkâna işarettir.

Rüyada duru su görmek

Rüyada duru su görmek uğranılan maddi kaybın tamamının telafi edileceğine ve kimseye muhtaç kalınmayacağına işarettir. Aile içindeki dargınlıkların ve küskünlüklerin sona ereceğine delalet eder.

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Rüyada tertemiz su görmek

Rüyada tertemiz su görmek güzel geçime, saf rızka ve gönül huzuruna işarettir. İçme suyu görmek de aynı tabire girer ve ihtiyaç duyulan şeyin tam zamanında karşılanacağına delalet eder.

Rüyada çeşmeden su akması ve su içmek

Rüyada çeşmeden su akması ve su içmek, rızkın belli bir kapıdan ve düzenli biçimde geleceğine işarettir. Çeşme, rüya sahibinin geçimini sağlayan işin karşılığı sayılır. Suyunun bol olması o işin bereketine, çeşmeden içilmesi ise elde edilen kazancın helalliğine delalet eder. Çeşmenin bakımlı ve suyunun berrak olması, geçimin uzun süre aksamadan süreceğine yorulur.

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Rüyada çeşmeden su içmek

Rüyada çeşmeden su içmek doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmayacağına, helal kazançla geçinileceğine ve elindekine kanaat edileceğine işarettir. Çeşmeden avuçla su içmek az ama bereketli bir rızka, akan çeşmeden su içmek işlerin yolunda gideceğine, köy çeşmesinden su içmek ise uzaktan gelecek hayırlı bir habere delalet eder.

Rüyada çeşmeden su doldurmak

Rüyada çeşmeden su doldurmak işteki bereketin artacağına, rahata ve zenginliğe kavuşulacağına delalet eder. Doldurulan kabın ağzına kadar dolması emeğin tam karşılığının alınacağına işarettir. Çeşmede su doldurup bir başkasına vermek, yapılan iyiliğin kat kat geri döneceğine yorulur.

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Rüyada çeşmeden su akması

Rüyada çeşmeden su akması işlerin açılacağına ve kazancın akıllıca işlerle çoğalacağına işarettir. Çeşmeden su aktığını görmek bekleyen bir meselenin çözüleceğine delalet eder. Evin içinde çeşmeden su aktığını görmek hane halkının rızkının artacağına, çeşmeden akan su görmek ise gelecek hayrın süreklilik kazanacağına yorulur.

Rüyada çeşmeden çamurlu su akması geçime karışacak zahmete işarettir. Çeşmeden kirli su akması, elde edilen kazançta bereketin azalacağına ve o işten dert doğacağına delalet eder.

Rüyada suya düşmek

Rüyada suya düşmek yakın zamanda sevindirecek habere ve kendi emeğiyle kazanılan helal rızka işarettir. Suya düştüğünü görmek beklenmedik bir gelişmenin işleri hızlandıracağına delalet eder. Derin suya düşüp çıkmaya çabalamak büyük itibara ve yüklü bir paraya, sığ suya düşmek ise zorlukların kolayca aşılacağına yorulur.

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Yüksekten suya düşmek ani bir değişikliğe ve alışılmış düzenin bozulmasına işarettir. Çamurlu suya düşmek zahmetli bir işin içine girileceğine, durgun suya düşmek ise hareket alanını daraltacak bir duruma delalet eder.

Rüyada suya düşmek ve kurtulmak

Rüyada suya düşmek ve kurtulmak zorluğun içinden sıyrılmaya ve beklenmedik bir yardımla ferahlığa çıkmaya işarettir. Arabayla suya düşmek ve kurtulmak büyük bir zarara uğramadan atlatılacak bir olaya delalet eder. Çocuğunun suya düştüğünü görüp kurtarmak, kendi çocuğunu sudan kurtarmak ve suya düşen çocuğu kurtarmak ise ev halkına gelecek bir hayra ve üzerindeki yükün kalkmasına yorulur.

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Rüyada çocuğunun suya düştüğünü görmek

Rüyada çocuğunun suya düştüğünü görmek, evlatla ilgili ansızın çıkacak bir mesele yüzünden telaşa düşüleceğine işarettir. Kızının suya düştüğünü görmek kız evladın işlerine el atılacağına delalet eder. Başkasının çocuğunun suya düştüğünü görmek ve başkasının suya düştüğünü görmek derde düşmüş bir tanıdığa yardım edileceğine, suya düşen birini görmek ise yardıma muhtaç birinin ortaya çıkacağına yorulur.

Rüyada arabayla suya düşmek

Rüyada arabayla suya düşmek yürütülen işte ani bir aksamaya işarettir. Uçağın suya düştüğünü görmek büyük bir planın yarıda kalacağına delalet eder. Her iki rüyada da sudan çıkmak, zararın telafi edileceğine yorulur.

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Rüyada telefonun suya düşmesi

Rüyada telefonun suya düşmesi bir haberin kesilmesine ve yakın çevreyle bağlantıda yaşanacak aksaklığa işarettir. Telefonu suya düşürmek, elde tutulan bir imkânın dikkatsizlik yüzünden kaybedileceğine delalet eder.

Rüyada yerden su çıkması

Rüyada yerden su çıkması büyük işler başarılacağına, bol kâr elde edileceğine ve itibar kazanılacağına işarettir. Topraktan su çıkması sıkıntı veren kimselerin hayattan çıkacağına ve yeni yollara girileceğine delalet eder. Yerden su çıktığını görmek, umulmadık bir yerden gelecek imkâna yorulur.

Topraktan temiz su çıktığını görmek kazancın helal olacağına, yerden su kaynadığını görmek rızkın kendiliğinden artacağına işarettir. Tarladan su çıktığını görmek emek verilen işin verim vereceğine, sondajdan su çıktığını görmek ise uzun uğraşla elde edilecek büyük bir kazanca delalet eder.

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Rüyada su fışkırması görmek

Rüyada su fışkırması görmek ansızın gelecek bol bir rızka işarettir. Yerden su fışkırdığını görmek umulmadık bir kazancın doğacağına, fışkıran temiz su görmek ise gelecek hayrın bereketli olacağına delalet eder.

Rüyada kaynak suyu görmek

Rüyada kaynak suyu görmek büyük bir kısmetin yaklaştığına, rızkın artacağına ve maddi beklentilerin gerçekleşeceğine işarettir. Temiz kaynak suyu mirasa ve büyük bir hayat değişimine, kirli kaynak suyu ise kötü kimselerle kurulacak yakınlığa delalet eder. Su kaynağı görmek geçimin kesintisiz süreceğine, dağda su kaynağı görmek zor bir yoldan elde edilecek hayra, sıcak su kaynağı görmek ise şifaya ve sağlıkta düzelmeye yorulur.

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Rüyada pınardan su içmek şifaya ve gönül ferahlığına işarettir. İçilen suyun soğukluğu, beklenen rahatlığın kısa sürede geleceğine delalet eder.

Rüyada tulumbadan su çekmek emekle elde edilecek rızka işarettir. Tulumbanın bol su vermesi, verilen emeğin karşılığının fazlasıyla alınacağına delalet eder.

Rüyada suya girmek

Rüyada suya girmek uzun süredir sıkıntı çeken kimsenin dertlerinin biteceğine, borçların kapanacağına ve aile içi anlaşmazlıkların sona ereceğine işarettir. Temiz suya girmek işlerin hayırla sonuçlanacağına, berrak suya girmek beklenen ferahlığa kavuşulacağına delalet eder. Soğuk suya girmek, zorluk çeken kimsenin ansızın büyük başarılar elde edeceğine yorulur.

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Bulanık suya girmek zahmetli bir işin içine girileceğine işarettir. Elbiseyle suya girmek hazırlıksız yakalanılan bir duruma, suyun içine girip beklemek ise bir meselenin çözümünü sabırla beklemeye delalet eder.

Rüyada suya atlamak

Rüyada suya atlamak ferah bir hayata yorumlanır. Suyun temiz ve berrak olması sıkıntılardan kurtulmaya ve dileklerin kolayca gerçekleşmesine işarettir. Yüksekten suya atlamak makamda yükselmeye ve cesaretle alınan kararın karşılığını bulmasına delalet eder. Bulanık ve dipsiz suya atlamak ise uygun olmayan bir kısmete ve işte aksiliğe yorulur.

Rüyada suya dalmak

Rüyada suya dalmak bir işin derinine inileceğine ve gizli kalmış bir meselenin öğrenileceğine işarettir. Suya dalmak ve çıkmak, girilen zorlu işten kazançla ayrılacağına delalet eder.

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Rüyada suyun içinde olmak

Rüyada suyun içinde olmak rızkın ortasında bulunmaya ve geçim derdinin kalkmasına işarettir. Kendini suyun içinde görmek yürütülen işin tam ortasında olunduğuna delalet eder. Suyun altında nefes almak ise zor şartlar altında bile ayakta kalınacağına ve o şartlardan zararsız çıkılacağına yorulur.

Rüyada suda yürümek

Rüyada suda yürümek kısa süreli ama büyük bir sevince ve sorunların hızla çözülmesine işarettir. Suyun içinde yürümek kazançlı bir işe girişileceğine, aynı zamanda aceleye kapılmadan akılla hareket edilmesi gerektiğine delalet eder.

Suyun temizliği tabirin yönünü belirler. Temiz suyun içinde yürümek ve berrak suda yürümek beklenen müjdeye, temiz suda yürümek işlerin kolaylaşacağına işarettir. Akan suyun içinde yürümek, şartlar değişirken yön kaybetmeden ilerleneceğine delalet eder.

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Çamurlu suda yürümek zahmetli günlere ve girilen işten umulan faydanın azalmasına yorulur. Lağım suyunda yürümek haram karışmış bir kazanca ve itibarın zedelenmesine işarettir. Yağmur suyunda yürümek ise ansızın gelecek bir berekete delalet eder.

Rüyada suyun üstünde yürümek

Rüyada suyun üstünde yürümek, itikadı kuvvetli kimse için takvaya ve hikmete işarettir. Bunun dışındakiler için tehlikeye ve dayanağı olmayan bir işe girişmeye delalet eder. Su üstünde yürümek ile suyun üzerinde yürümek aynı tabire girer. Suyun üstünde uçmak ise elde edilecek yüksek bir makama, ancak o makamın sağlam bir zemine oturmadığına işarettir.

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Rüyada sudan geçmek

Rüyada sudan geçmek sorunsuz ve çilesiz bir dönem geçirileceğine, uzun süredir kurulan hayallere ulaşılacağına ve büyüklerin katında itibar görüleceğine işarettir. Temiz sudan geçmek bu tabiri kuvvetlendirir ve yolun açık olduğuna delalet eder.

Rüyada suyun üstündeki köprüden geçmek zor bir dönemin kolaylıkla aşılacağına işarettir. Köprünün sağlam olması, işi yürütecek desteğin bulunduğuna delalet eder. Altından su akan köprüden geçmek, rızkın aktığı bir yoldan güvenle ilerleneceğine ve o işin hayırla sonuçlanacağına yorulur.

Rüyada su dökmek ve suyla yıkamak

Rüyada su dökmek beklenmedik bir sıkıntıyla karşılaşılacağına ve işlerin istenmeyen bir hâle geleceğine işarettir. Suyun nereye döküldüğü tabiri değiştirir. Temiz bir yere su dökmek meyve alınacağına, evli kimseler için hayırlı evlada delalet eder. Kap içine su dökmek ise nafakaya yahut çocuğa yorulur.

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Rüyada birinin sana su dökmesi

Rüyada birinin sana su dökmesi ansızın gelecek habere ve durumun değişmesine işarettir. Dökülen suyun temizliği tabirin yönünü belirler. Üstüne su dökülmesi beklenmedik bir gelişmeye, üzerine su atılması yakın birinin uyarısına delalet eder. Birinin üstüne su dökmesi araya girecek bir gerginliğe, kaynar su dökülmesi ise çekilecek acıya ve ağır bir üzüntüye işarettir.

Rüyada suyla yerleri yıkamak

Rüyada suyla yerleri yıkamak evden sıkıntının çıkacağına ve hane içinde huzurun yerleşeceğine işarettir. Temiz suyla elini yıkamak günahlardan uzaklaşmaya, temiz suyla merdiven yıkamak yükselecek bir işe delalet eder. Temiz suya ayaklarını sokmak yorgunluğun geçeceğine, suyla temizlik yapmak ve banyoyu su ile yıkamak ise dert sayılan bir meselenin sona ereceğine yorulur. Lağım suyu temizlemek haramdan arınmaya, çamuru suyla temizlemek itibarın geri kazanılmasına, suda ıslanmak berekete işarettir. Suyla uğraşmak ise geçim için verilecek emeğin karşılığını bulacağına delalet eder.

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Rüyada tuvalete su dökmek

Rüyada tuvalete su dökmek elden çıkacak küçük bir mala ve boşa gidecek bir emeğe işarettir. Eve su döküldüğünü görmek hane içinde çıkacak beklenmedik bir masrafa, mezara su dökmek ise vefat etmiş bir kimsenin ardından yapılacak hayra delalet eder.

Rüyada ateşe su dökmek

Rüyada ateşe su dökmek büyümekte olan bir anlaşmazlığın yatıştırılacağına işarettir. Yangına su dökmek ve yangını suyla söndürmek, ortalığı karıştıran bir meselenin rüya sahibinin eliyle sona ereceğine delalet eder.

Rüyada su bardağı ve su şişesi görmek

Rüyada su bardağı ve su şişesi görmek elde tutulan imkâna ve saklanan rızka işarettir. Kabın dolu olması geçimde sıkıntı çekilmeyeceğine, kabın temiz ve sağlam olması ise elde edilen malın helal yoldan geleceğine delalet eder. Suyun kap içinde durması, rızkın hazır ve el altında olduğuna yorulur.

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Rüyada su bardağı görmek

Rüyada su bardağı görmek maddi durumun her zaman iyi olacağına ve hayır getirecek bir gelişmeye işarettir. Bardakta su görmek ihtiyaç duyulan şeyin tam zamanında karşılanacağına, bir bardak su görmek ise az ama bereketli bir rızka delalet eder.

Rüyada su şişesi görmek

Rüyada su şişesi görmek biriktirilen malın korunacağına işarettir. Şişede su görmek ölçülü bir geçime, pet şişede su görmek geçici bir imkâna delalet eder. Damacana su görmek uzun süre yetecek bir rızka, cam sürahide su görmek ise hane içinde konuğa açılacak berekete yorulur.

Rüyada su dolu bidon görmek

Rüyada su dolu bidon görmek biriken bir mala ve zor günler için ayrılan imkâna işarettir. Su dolu bidonlar görmek kazancın çoğalacağına, bidonda su görmek eldeki paranın yeteceğine, su tankeri görmek ise geniş bir çevreye ulaşacak hayra delalet eder. Boş su bidonu görmek, beklenen bir imkânın gecikeceğine ve bir süre eldekiyle idare edileceğine işarettir.

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Rüyada su testisi görmek

Rüyada su testisi görmek evin bereketine ve hane halkının geçimine işarettir. Leğende su görmek ev işlerinin yolunda gideceğine, su sebili görmek ise geniş bir çevreye dokunacak hayra delalet eder.

Rüyada su doldurmak, taşımak ve satın almak

Rüyada su doldurmak, taşımak ve satın almak hayırlı bir kazanca ve elde edilecek berekete delalet eder. Suyun kendi eliyle taşınıp biriktirilmesi, geçimin verilen emekle sağlanacağına işarettir. Suyun temiz olması ise bu emeğin karşılığını eksiksiz bulacağına yorulur.

Rüyada su doldurmak

Rüyada su doldurmak çok büyük bir hayırla karşılaşılacağına işarettir. Doldurulan su temizse berekete ve kabul olacak dualara, kirli ya da bulanıksa zahmete ve sağlık sorununa delalet eder. Kovaya su doldurmak emekle kazanılacak mala, bardağa su doldurmak günlük rızka, bidona ve şişeye su doldurmak ise ileride işe yarayacak bir birikime işarettir. Temiz su doldurmak hayrın kalıcı olacağına yorulur.

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Rüyada su taşımak

Rüyada su taşımak sabır ve sebatla zorlukların aşılacağına işarettir. Borçların yavaş yavaş ödeneceğine ve sonunda rahata çıkılacağına delalet eder. Kovayla su taşımak, ağır bir yükün altına girileceğine ancak o yükün hakkıyla taşınacağına yorulur.

Rüyada su almak

Rüyada su almak iş konusunda hayırlı bir adım atılacağına ve maddi imkânların çoğalacağına işarettir. Su satın almak bir başkasından ilim ve doğru bilgi alınacağına delalet eder. Marketten su almak ise hazır bir imkânın küçük bir bedelle elde edileceğine yorulur.

Rüyada su satmak

Rüyada su satmak hekimliğe işarettir; şifa dağıtan bir işe ve emeğin paylaşılmasına delalet eder.

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Rüyada su kuyusu görmek

Rüyada su kuyusu görmek biriktirilen sermayeyle kurulacak ticarete ve darlıktan bolluğa geçişe işarettir. Uzun süredir çözülemeyen meselelerin çözüme kavuşacağına delalet eder. Kuyuda su görmek elde saklı duran bir imkâna, kuyu suyu görmek ise emekle çıkarılacak bereketli bir rızka yorulur. Kuyunun ağzının açık ve suyunun berrak olması, o imkânın kolayca kullanılabileceğine işarettir.

Rüyada kuyudan su çekmek

Rüyada kuyudan su çekmek kurnazlıkla elde edilecek mala işarettir; helal olmayan yoldan gelecek kazanca delalet eder. Kuyudan su çıktığını görmek ise uzun süredir beklenen bir imkânın ortaya çıkacağına yorulur.

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Rüyada su dolu kuyu görmek

Rüyada su dolu kuyu görmek biriken mala ve hazır duran imkâna işarettir. Ağzına kadar su dolu kuyu görmek beklenenden büyük bir kazanca, kuyuda temiz su görmek ise helal ve bereketli bir rızka delalet eder.

Rüyada susuz kuyu görmek

Rüyada susuz kuyu görmek sağlık mücadelesine ve manevi yorgunluğa yorulur. Kuyunun dibinin kuru olması, umut bağlanan bir işten karşılık alınamayacağına işarettir.

Rüyada su kuyusu açmak

Rüyada su kuyusu açmak yeni bir geçim yolu aranacağına ve bu arayışın sonuç vereceğine işarettir. Kazılan kuyudan su çıkması, verilen emeğin kısa sürede karşılık bulacağına delalet eder.

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Rüyada suda boğulmak

Rüyada suda boğulmak, boğulunan suyun hâline göre tabir edilir. Berrak suda boğulmak iş hayatında büyük başarıya ve hatırı sayılır bir mala işarettir. Suyun içinde kalmak, o işin rüya sahibini tamamen kuşatacak kadar büyüyeceğine delalet eder. Bulanık suda boğulmak hem iş hem akrabalık ilişkilerinde zahmete, kirli suda boğulmak ise doğru yoldan sapmaya yorulur. Suda boğulduğunu görmek, girilen işin ağırlığı altında bir süre zorlanılacağına işarettir.

Rüyada suda boğulmak ve kurtulmak

Rüyada suda boğulmak ve kurtulmak güç durumdan doğacak bir çekişmeye, ardından sevilen bir kimsenin hataları bağışlamasına işarettir. Suda boğulmaktan kurtulmak, içine düşülen sıkıntının kalıcı bir zarar bırakmadan sona ereceğine delalet eder.

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Rüyada tanıdık birinin suda boğulduğunu görmek

Rüyada tanıdık birinin suda boğulduğunu görmek, derde düşmüş bir dostun yardıma muhtaç olduğuna işarettir. Boğulan kimseyi kurtarmak, muhtaç birine büyük maddi ve manevi destek verileceğine delalet eder. Çocuğunun suda boğulduğunu görmek o evlada gösterilecek desteğin gerekli olduğuna, kızının suda boğulduğunu görmek ise hane içinde uzayan bir meselenin çözümü için adım atılacağına yorulur.

Rüyada su taşması

Rüyada su taşması kötü durumlardan uzaklaşılacağına, hayırlı haberlere ve kazançlı fırsatlara işarettir. Suların yükselmesi bekleyen bir işin kısa sürede hareketleneceğine, suyun taştığını görmek ise eldeki imkânın beklenenin üstüne çıkacağına delalet eder. Su taşması görmek ve su taşmasını görmek, uzun süredir çekilen darlığın sona ereceğine yorulur.

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Taşkınlığın derecesi tabiri değiştirir. Su taşkını görmek ve taşkın su görmek, suyun ölçüsünü aşıp çevreye zarar vermesi hâlinde fitneye ve insanlar arasında büyüyecek bir anlaşmazlığa işarettir. Dere suyunun yükseldiğini görmek yaklaşan bol bir rızka, nehir suyunun yükselmesi ise büyük bir imkânın yaklaştığına delalet eder. Suların yükseldiğini görmek ve suların yükselmesini görmek, taşma sınırına varmadığı sürece hayra yorulur.

Rüyada mutfakta su taşması

Rüyada mutfakta su taşması evin içinde ansızın çıkacak bir işe ve o işin masrafına işarettir. Mutfak lavabosundan su taşması ev halkının geçimiyle ilgili küçük bir aksamaya, çamaşır makinesinden köpüklü su taşması ise görünürde büyük ama çabuk geçecek bir telaşa delalet eder.

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Rüyada tuvalette su taşması

Rüyada tuvalette su taşması saklı tutulan bir meselenin ortaya çıkacağına işarettir. Tuvaletten temiz su taşması beklenmedik bir gelirin geleceğine, lavabodan su taşması ise küçük bir zarardan sonra düzelecek bir duruma delalet eder. Taşan suyun kirli olması, çevrede çıkacak dedikoduya yorulur.

Rüyada su baskını görmek

Rüyada su baskını görmek fitneye, insanlar arasında büyüyecek anlaşmazlığa ve zulme delalet eder. Maddi ve manevi kayba, düşmanın güçlenmesine işarettir. Sel suyu görmek ansızın gelen ve karşı konulamayan bir olaya yorulur. Baskın ne kadar geniş bir alanı kaplarsa uğranılacak zarar da o ölçüde büyür. Baskından kurtulmak ise kurulan tuzaklardan akılla sıyrılacağına işarettir.

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Rüyada her yerin sular altında kaldığını görmek

Rüyada her yerin sular altında kaldığını görmek yaygınlaşacak fitneye ve toplumu saracak karışıklığa delalet eder. Her yeri su basması, kimsenin dışında kalamayacağı geniş bir sıkıntıya işarettir.

Rüyada dünyayı su basması

Rüyada dünyayı su basması, karışıklığın bir bölgeyi aşıp herkesi etkileyecek boyuta ulaşacağına işarettir. Dünyanın sular altında kaldığını görmek ve evlerin sular altında kaldığını görmek geniş bir çevreyi saracak zorluğa, kıyametin suyla koptuğunu görmek ise insanlar arasındaki bağların zayıflayacağına delalet eder.

Rüyada sokakları su bastığını görmek

Rüyada sokakları su bastığını görmek yaşanılan çevrede çıkacak bir karışıklığa işarettir. Tarlayı su basması emek verilen işte uğranılacak zarara, sular içinde kalmak ise içinden çıkılması güç bir duruma delalet eder.

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Rüyada zemzem suyu içmek

Rüyada zemzem suyu içmek ömür boyu sürecek başarıya, hayra ve berekete işarettir. Kişinin manevi mertebesinin yükseleceğine, duasının kabul olacağına ve niyetinin hayırla sonuçlanacağına delalet eder. Kana kana zemzem içmek, uzun süredir beklenen muradın hasıl olacağına yorulur.

Rüyada zemzem suyu görmek

Rüyada zemzem suyu görmek zararlardan, hastalıktan ve zahmetten korunacağına işarettir. Zemzemin görülmesi, rüya sahibinin üzerindeki sıkıntının kaldırılacağına delalet eder. Zemzem kuyusu görmek ise zahmete, borca ve darlığa işarettir.

Rüyada zemzem suyu ikram edilmesi

Rüyada zemzem suyu ikram edilmesi eve bereket getirecek, beklenmedik ve hayırlı bir misafire işarettir. Zemzem suyu dağıtmak ise geniş bir çevreye ulaşacak hayra ve duası alınacak bir iyiliğe delalet eder.

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Rüyada durgun su görmek

Rüyada durgun su görmek hapse, üzüntüye ve kedere işarettir. Akıntısı olmayan su, geçimde darlığa düşüleceğine delalet eder. Suyun uzun süre kıpırdamadan durması, işlerin bir süre yerinde sayacağına yorulur.

Rüyada su birikintisi görmek

Rüyada su birikintisi görmek, birikinti temizse gelecek güzel günlere işarettir. Çamurlu su birikintisi ise iftiraya, adli meselelere ve aile içi anlaşmazlığa delalet eder. Yağmur suyu birikintisi görmek küçük ama vaktinde gelecek bir hayra, bulanık su birikintisi görmek ise çevreden gelecek bir söze yorulur.

Rüyada suyun rengine göre tabiri

Suyun rengi, berraklığından sonra bakılan ikinci ölçüdür ve hayrın hangi yönden geleceğini belirler. Açık ve canlı renkler rızka, huzura ve işlerin düzelmesine işarettir. Koyu renkler ise üstün gelme ve karşı tarafı geçme yönüne çeker. Rengi ne olursa olsun suyun duru görünmesi, tabiri hayır tarafında tutar.

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Rüyada yeşil su görmek

Rüyada yeşil su görmek helal kazanca ve gönül rahatlığına işarettir. İlişkilerin düzeleceğine ve dileklerin gerçekleşeceğine delalet eder.

Rüyada mavi su görmek

Rüyada mavi su görmek maddi ve manevi gelişmeye, iş ve aile hayatında büyük başarıya işarettir. Masmavi su görmek öfkenin geçeceğine ve kederlerin son bulacağına delalet eder.

Rüyada beyaz su görmek

Rüyada beyaz su görmek girilen yolda önlenemez bir yükselişe, zor durumdaki işlerin düzelmesine ve eve bereket gelmesine işarettir.

Rüyada siyah su görmek

Rüyada siyah su görmek hased edenlere karşı üstün gelineceğine, anlaşmazlıkların çözüleceğine ve işlerde büyük bir ferahlık yaşanacağına işarettir.

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Rüyada sarı su görmek

Rüyada sarı su görmek hastalıklardan ve kederlerden uzak kalınacağına, akrabalarla bağların kuvvetleneceğine ve rızkın artacağına işarettir.

Rüyada sıcak su görmek

Rüyada sıcak su görmek hastalığa ve hüzne işarettir. Suyun sıcaklığı arttıkça çekilecek sıkıntının ağırlığı da artar. Termal su görmek ise şifaya ve sağlıkta düzelmeye delalet eder. Sıcak suyun şifa için kullanılması, tabiri hayır tarafına çevirir.

Rüyada kaynar su görmek

Rüyada kaynar su görmek zahmete, gözyaşına ve çetin bir döneme işarettir. Kaynar suyun dökülmesi çekilecek acıya delalet eder. Kaynayan su görmek yakında büyüyecek bir anlaşmazlığa, ocakta kaynayan su görmek ise hane içinde çıkacak bir tartışmaya yorulur.

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Rüyada yağmur suyu, baraj ve su kanalı görmek

Rüyada yağmur suyu, baraj ve su kanalı görmek hayra ve rızkın çoğalmasına delalet eder. Gökten inen, barajda tutulan ve kanalda akan su, geçimin kaynağının kurumayacağına işarettir. Suyun toplandığı yerin dolu olması bolluğa, boş olması ise beklemeye ve darlığa yorulur.

Rüyada yağmur suyu görmek

Rüyada yağmur suyu görmek bitmeyen berekete ve kısmete işarettir. Yağmur suyunu içmek günahlardan arınmaya ve niyetin temizliğine delalet eder. Yağmur suyunun toprağa işlediğini görmek, verilen emeğin karşılığını kısa sürede bulacağına yorulur.

Rüyada su kanalı görmek

Rüyada su kanalı görmek rızkın belli bir düzen içinde geleceğine işarettir. Kanal suyu görmek işlerin kendi seyrinde yürüyeceğine, baraj suyu görmek biriktirilen büyük bir imkâna, su değirmeni görmek ise emeğin kazanca dönüşeceğine delalet eder. Boş su kanalı görmek, beklenen desteğin gelmeyeceğine ve bir süre kendi imkânıyla idare edileceğine işarettir.

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Rüyada tarlada su görmek

Rüyada tarlada su görmek emek verilen işin bereketleneceğine işarettir. Su dolu tarla görmek, toprağın ve işin sahibine bol ürün ile kazanç getireceğine delalet eder.

Rüyada suların kesilmesi

Rüyada suların kesilmesi her gün bir öncekinden daha çok iş yapılacağına, işlerin yoluna gireceğine ve aradaki gerginliklerin ortadan kalkacağına işarettir. Su kesilmesi, alışılmış düzenin değişeceğine ancak bu değişimin rüya sahibinin lehine olacağına delalet eder. Abdest alırken suyun kesilmesi yarım kalacak bir işe, suların çekilmesi ise bir sıkıntının geride bırakılacağına yorulur. Havuzun suyunun çekilmesi ve havuzun suyunun boşaldığını görmek, elde tutulan bir imkânın azalacağına işarettir.

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Rüyada susuz kalmak

Rüyada susuz kalmak karşısına iyi kalpli insanların çıkacağına ve zorluklar karşısında dinçlik hissedileceğine işarettir. Su kıtlığı görmek ise bir süre idareli davranılacağına, ardından hayırlı bir yola girileceğine delalet eder.

Rüyada çeşmeden su akmadığını görmek

Rüyada çeşmeden su akmadığını görmek alışılmış bir gelir kapısının bir süre kapanacağına işarettir. Çeşmeden akan suyun kesilmesi, ardından daha bereketli bir kazanca kavuşulacağına delalet eder.

Rüyada su dolu havuz görmek

Rüyada su dolu havuz görmek ele geçen fırsatların yeni yollar açması sayesinde maddi ve manevi durumun düzeleceğine işarettir. Rahata erişileceğine ve aile içinde barışa delalet eder. Havuzun suyunun berrak olması gelecek hayrın temiz yoldan geleceğine, havuzun genişliği ise elde edilecek imkânın büyüklüğüne yorulur.

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Rüyada su bulmak

Rüyada su bulmak kararların sorumluluğunu üstlenmeye, kazancın ikiye katlanmasına ve imkânsız görünen işte büyük başarıya işarettir. Su aramak, uzun süredir üzerinde durulan bir meseleye çözüm aranacağına ve aranan şeyin sonunda bulunacağına delalet eder.