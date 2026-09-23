Rüyada tatlı yemek, görülen tatlının çeşidine, içindeki malzemelere ve rüya sahibinin rüyada ne yaptığına göre farklı şekillerde tabir edilir. Tatlı yemek, tatlı görmek, birine tatlı ikram etmek veya tatlı satın almak rüyanın anlamını değiştirirken, tatlının şerbetli, sütlü, çikolatalı ya da meyveli olması da tabire etki eder. Tatlı bir meyve yemek ise meyvenin cinsine göre yorumlanır.

Rüyada tatlı yemek

Rüyada tatlı yemek helal rızka, bolluğa ve bereketli günlere delalet eder. Rüya sahibinin kısa zamanda sevindirici bir haber alacağına ve beklediği kısmetin çıkacağına işarettir. Çalışma hayatı yönünden terfiye ve mevki yükselmesine yorulur.

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Rüya, uzun süredir çözülemeyen sıkıntıların ortadan kalkacağına ve darlıktan ferahlığa geçileceğine delalet eder. Evdeki hastanın şifa bulacağına ve uzun zamandır bekleyen işlerin yoluna gireceğine işaret eder. Bekâr için hayırlı bir kısmete ve evliliğe, evli için aile içinde huzura ve geçim kolaylığına yorulur.

Rüyada tatlı yediğini görmek, rüya sahibinin alın teriyle kazandığı helal bir rızkı yediğine işaret eder. Rüya sahibi verdiği mücadelenin karşılığını kazanç olarak alır. Rüyada tatlı bir şey yemek de aynı yönde kısmete, helal rızka ve ferahlığa yorulur. Zor görünen işlerin kolayca tamamlanmasına ve huzurlu günler geçirilmesine delalet eder.

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Tatlı ikram etmek helal ve bereketli bir kazanca işaret eder. Aynı rüya eşler arasındaki dargınlığın sona ermesine ve hayırlı kimselerle yol arkadaşlığına da delalet eder. Tatlı satın almak ise işlerde muvaffakiyete ve hayat standardının yükselmesine yorulur.

Rüyada çeşit çeşit tatlı yemek

Rüyada çeşit çeşit tatlı yemek evin bereketine delalet eder.

Rüyada şerbetli tatlı yemek

Rüyada şerbetli tatlı yemek, yapılan işte yanılgıya düşmeden ilerleneceğine işaret eder. Emeğin karşılığının alınmasına ve önüne çıkacak kazançlı fırsatlara delalet eder. Bekâr kızlar için bu rüya görücü gelmesine yorulurken evli çiftler için yeni bir bebeğe işarettir. Tatlının bol şerbetli görülmesi ise aile içindeki tatsızlıkların sona ereceğine delalet eder.

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Rüyada kadayıf tatlısı yemek

Rüyada kadayıf tatlısı yemek, kaybedilen malın ya da paranın yakın zamanda geri kazanılacağına işaret eder. Rüya sahibinin maddi ve manevi yönden rahat edeceğine, bir yerden eline para geçeceğine delalet eder. Doğru işler başarmaya, dostlar ve akrabalar arasında mutlu bir hayata yorulur.

Rüyada halka tatlı yemek

Rüyada halka tatlı yemek aile bağlarının güçlenmesine ve parasal sıkıntıların ortadan kalkmasına işaret eder. Aile bireylerinin birbirini desteklemesiyle işler daha kazançlı hâle gelir. Bolluk içinde geçecek günlere ve sağlığın korunmasına yorulur.

Rüyada irmik tatlısı yemek

Rüyada irmik tatlısı yemek gönül huzuruna ve ağız tadıyla geçirilecek günlere işaret eder.

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Rüyada lokma tatlısı yemek

Rüyada lokma tatlısı yemek hem kısmete hem bol paraya işarettir. Rüya sahibinin şansının açık olduğuna ve işlerinin umduğundan iyi gideceğine delalet eder. Gönül işlerinde ilerlemeyeceği sanılan bir yakınlığın evlilik kararına dönüşmesine yorulur.

Rüyada tatlı meyve yemek

Rüyada tatlı meyve yemek helal yoldan gelecek bir hayra delalet eder. Buradaki tatlılık tatlı çeşidinden değil, meyvenin kendi tadından gelir. Bu hayır, yenen meyvenin cinsine göre ailede, işte ya da sağlıkta görülür.

Rüyada tatlı erik yemek

Tatlı erik yiyen kimsenin ailesinden kötü niyetli kişiler uzaklaşır. Rüyada tatlı erik yemek önemli bir maddi kazanca delalet eder.

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Rüyada tatlı kavun yemek

Rüyada tatlı kavun yemek, rüya sahibinin kararlı adımlarla ilerleyip mevki kazanacağına yorulur. Çekilen sağlık sıkıntısı geride kalır.

Rüyada tatlı üzüm yemek

Rüyada tatlı üzüm yemek üzüntü veren olayların son bulacağına delalet eder. Çözülmeyi bekleyen işler kısa sürede yoluna girer ve kardeşler arasındaki sürtüşme sona erer.

Rüyada tatlı karpuz yemek

Yenen karpuzun tadı tatlıysa, rüya iyi bir çevre edinmeye ve dünya malının çoğalmasına işaret eder. Rüyada tatlı karpuz yemek, aile bireylerinden birinin iş kuracağına ve kısa zamanda kazanç elde edeceğine yorulur. Rüya sahibinin rahatlığa erişmesine de işarettir.

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Rüyada tatlı armut yemek

Rüyada tatlı armut yemek korkuların sona ermesine, kusurların ve günahların telafi edilmesine delalet eder. Aileyi sevindirecek bir habere ve sıkıntıların hızla çözülmesine işaret eder.

Rüyada kabak tatlısı yemek

Rüyada kabak tatlısı yemek edilen bir duanın kabul olacağına işaret eder. Rüya sahibi uğradığı zararı karşılayacak bir yardım görür. Helal çalışmayla elde edilecek maddi başarıya da delalet eder.

Rüyada sütlü tatlı yemek

Rüyada sütlü tatlı yemek sevilen kimselerle mutlu bir hayat sürüleceğine işaret eder. Aile birliğinin korunmasına ve maddi manevi ferahlığa delalet eder.

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Rüyada tatlı yeşil biber yemek

Rüyada tatlı yeşil biber yemek, maddi sıkıntıların bir ortaklık yoluyla çözüleceğine ve parasal kazancın artacağına işaret eder. Hayırlı kimselerle kurulacak ortaklık sayesinde iyi mevkilere gelineceğine yorulur. Biberin rengi hükmü belirler. Kırmızı biberin yendiği görülen rüya dost ya da akrabadan gelecek bir ihanete, uykusuz gecelere ve dedikoduya işaret eder.

Rüyada tatlının içindeki malzemeye göre tabiri

Tatlının içine konulan malzeme hayrın hangi yoldan geleceğini gösterir. İçine bir malzeme katılmış tatlı yemek, rüya sahibinin hayrı kendi başına değil başka kimseler eliyle bulacağına delalet eder. Malzemenin bol görülmesi ise hükmü kuvvetlendirir.

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Rüyada çikolatalı tatlı yemek

Rüyada çikolatalı tatlı yemek uzaktan gelecek iyi bir habere ve aileyle çıkılacak bir tatile delalet eder. İş hayatındaki başarının artmasına, gerekli kimselerle bağlantı kurulmasına ve uzun zamandır süren sıkıntıların sona ermesine işaret eder.

Rüyada fıstıklı tatlı yemek

Rüyada fıstıklı tatlı yemek, rüya sahibinin ticarette kârlı ortaklıklar kurup itibar kazanacağına işaret eder. Tatlının bol fıstıklı görülmesi düşünülen işlerin gerçekleşmesine, kapalı kapıların açılmasına ve evlilik yoluyla uzun bir mutluluğa delalet eder.

Rüyada tatlı kurabiye yemek

Rüyada tatlı kurabiye yemek yapılacak yeni anlaşmalara ve işlerin iyiye gitmesine işaret eder. Dargınlarla yeniden barışılmasına tabir edilir.

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Rüyada tatlı görmek ama yememek

Rüyada tatlı görmek ama yememek, rüya sahibinin karşısına çıkacak bir fırsatın kaçırılmasına işaret eder. Tatlılarla dolu bir sofradan yemeden kalkıldığı görülen rüya da eldeki imkânın değerlendirilmeden geçmesine delalet eder.

Rüyada birinin tatlı yediğini görmek

Rüyada birinin tatlı yediğini görmek, oturulan makamın sağlamlaşmasına işaret eder. İşsiz ve aşsız kalma korkusundan kurtulmaya, ekonomik sıkıntıların kısa vadede çözülmesine delalet eder.