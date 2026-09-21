Rüyada timsah görmek, dost görünen gizli bir düşmana, hile yoluyla kazanç sağlayan hain ve zalim bir kimseye delalet eder. İçerik gövdesi:

Rüyada timsah görmek, anlatılan sahnenin ayrıntısına göre farklı karşılıklar alır. Timsahın yavru mu yoksa iri mi olduğu, suda mı yoksa evin içinde mi göründüğü, tek başına mı sürü hâlinde mi çıktığı ve rengi tabiri değiştiren ölçülerdir. Yanında yılan gibi başka bir hayvanın bulunması da rüyaya ayrı bir yön verir.

Rüyada timsah görmek

Rüyada timsah görmek, alçak ve hakir bir düşmana delalet eder. Bu düşman rüya sahibinin yakınındadır; dost görünen, niyetini gizleyen bir kimseye işaret eder. Aynı rüya hile yoluyla kazanç sağlayan bir rakibe, hain bir hırsıza, zalim bir tüccara yorulur. Verdiği sözde durmayan, kendisine asla güvenilmeyecek inatçı kimse de bu rüyanın karşılığıdır. Timsah ayrıca düşmanlığını açıkça göstermeyen, zamanı geldiğinde saldıran bir hasma delalet eder.

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Timsah rüyası kolluk kuvvetlerine de yorulur. Timsahın rüya sahibini suya çekerek boğduğunu görmek, bir kolluk işine düşmeye ve resmî bir meselenin içinde kalmaya alamettir. Timsahın sessizce yaklaşması ise zararın fark edilmeden geleceğine delalet eder.

Rüyada timsah görmek, kişinin dostlarını ve yakın arkadaşlarını iyi seçmesi gerektiğine dair uyarı sayılır. Rüya sahibinin timsahı alt ettiğini görmesi rüyayı kendi lehine çevirir; rakiplerine ve hasımlarına karşı kazanacağı başarıya delalet eder. Tabirde timsah görmekte hayır yoktur, rüyanın yönü rüya sahibinin ona ne yaptığıyla lehe döner.

Rüyada timsah saldırması

Rüyada timsah saldırması, düşmanlar ya da rakipler tarafından tuzağa düşürülmek istendiğine işaret eder. Kurulan tuzak çoğu zaman rüya sahibinin güvendiği bir kimsenin eliyle hazırlanır. Saldırı sırasında timsahtan yara aldığını gören kimse güvende değildir; dost görünenleri iyi tartması gerektiğine delalet eder. Timsaha mağlup olmak, içinde bulunulan tehlikeye işarettir. Timsahla boğuştuğunu görmek ise düşmanla girişilecek mücadeleye yorulur.

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Rüyada timsah saldırısından kurtulmak

Rüyada timsah saldırısından kurtulmak, karşılaşılan büyük bir tehlikeden ve sıkıntıdan zarar görmeden çıkmaya delalet eder. Rüya sahibinin üzerindeki sıkıntıların kolay atlatılacağına, hastalığı olanın şifa bulacağına işaret eder. Aynı rüya düşmanın şerrinden ve beklenmedik bir beladan korunmaya alamettir. Timsahın dişinden kurtulduğunu gören kimse için tehlike geçmiş sayılır.

Rüyada timsah ısırması

Rüyada timsah ısırması, düşmanların ya da rakiplerin kurduğu tuzağa düşürülmek istendiğine işaret eder. Isırık, güvenilen kimselerden gelecek bir hayal kırıklığına delalet eder. Verilen borcun tahsil edilemeyeceğine, alacağın uzun süre karşı tarafta kalacağına yorulur. Yakın çevreden gelecek zararın habersiz yakalayacağına işarettir.

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Rüyada timsah kovalaması

Rüyada timsah kovalaması, düşmanların şerrinin artmasına ve sıkıntılı bir döneme işaret eder. Rüya sahibinin çekindiği durumdan uzaklaşamayacağına, meselenin kapanmadan süreceğine delalet eder. Çevredeki kötü niyetli kimselere karşı temkinli olmak gerektiğine yorulur.

Rüyada yavru timsah görmek

Rüyada yavru timsah görmek, zararı sınırlı ama niyeti kötü bir düşmana işaret eder. Bu kimsenin rüya sahibine gücü yetmez; düşmanlığını sürdürse de eline bir şey geçmez. Timsah yavrusu görmek ayrıca önemli olmayan, fakat ağrı veren hastalıkların ortaya çıkacağına delalet eder. Yavrunun büyüdüğünü görmek düşmanın güç kazanacağına yorulur. Yavru timsahı öldüren kimse ise zayıf düşmanını alt eder. Timsah yumurtası görmek mutluluğa, güzel fırsatlara ve hedefe ulaşmaya alamettir.

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Rüyada küçük timsah görmek

Rüyada küçük timsah görmek, çevredeki düşmanlığa ve kıskançlığa karşı uyarı sayılır. Güvenli görünen bazı ilişkilerin göründüğü kadar güvenli olmadığına işaret eder. Rüya sahibine zarar vermek isteyen, fakat bunu yapacak gücü bulunmayan bir kimseye delalet eder.

Rüyada evde timsah görmek

Rüyada evde timsah görmek, eve sıkıntı ve zarar girmesine işaret eder. Evin içinde timsah görmek maddi kayba delalet eder, hane halkının tamamını ilgilendiren bir kayıptır. Bu rüya aynı zamanda hainliğe ve gizli bir düşmana karşı uyarı sayılır; rüya sahibinin en yakınındaki kimseleri gözden geçirmesi gerektiğine yorulur. Timsahın rüya sahibini suya çektiğini görmek, evden zorla bir şey alınacağına işarettir.

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Rüyada timsah öldürmek

Rüyada timsah öldürmek, bütün belalardan, tehlikelerden ve sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder. Uzun zamandır çekilen maddi ve manevi sorunların sona ereceğine delalet eder. Düşmana karşı galip gelineceğine, kurulan tuzağın rüya sahibine dokunmadan dağılacağına yorulur. Öldürdüğü timsahın iri olduğunu gören kimse için tabir daha güçlüdür, alt edilen düşman da o ölçüde güçlüdür.

Rüyada ölü timsah görmek

Rüyada ölü timsah görmek, tehdit eden kimsenin ve tehlikeli durumun gücünü yitirmesine işaret eder. Sıkıntılı durumdan zarar görmeden çıkmaya, çekilen sıkıntının geçici olduğuna delalet eder. Uzun zamandır beklenen şeyin elde edileceğine alamettir.

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Rüyada timsahtan kaçmak

Rüyada timsahtan kaçmak, düşmandan uzak durmaya ve onun şerrinden korunmaya işaret eder. Rüya sahibinin sıkıntılı bir döneme gireceğine, zor işlerle mücadele edeceğine ve bu mücadeleden zarar görmeden çıkacağına delalet eder. Buradaki kaçış, tehlikeyi zamanında görüp önlem almaya ve selamete çıkmaya yorulur. Timsahtan korktuğunu görmek ise karşıdaki kimsenin zararından sakınmak gerektiğine işaret eder.

Rüyada suda timsah görmek

Rüyada suda timsah görmek, endişe verici bir duruma ve tedirginlik veren bir gidişata işaret eder. Suyun içinde timsah görmek, henüz belli olmayan bir zararın yaklaştığına delalet eder. Denizde timsah görmek hain bir hırsıza ya da zalim bir tüccara yorulur. Timsahın sudan çıktığını görmek, iş hayatında güçlü rakiplerin bulunduğunu gösterir. Timsahı sudan karaya doğru çektiğini gören kimse ise düşmanına galip gelir.

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Rüyada timsahlar görmek

Rüyada timsahlar görmek, büyük işlere girileceğine fakat bu işlerden kazançlı çıkılamayacağına işaret eder. Timsah sürüsü görmek aile içi sorunlara ve maddi kayba delalet eder. Sürünün kalabalık olması, karşı tarafta birden fazla kimsenin bulunduğuna yorulur. Tehlikeli bir döneme girileceğine, girişilen işin hesabının yeniden yapılmasına alamettir.

Rüyada timsah ve yılan görmek

Rüyada timsah ve yılan görmek, sinsi düşmanların bir plan kurduğuna işaret eder. İkisinin bir arada görülmesi, açık tehlikeyle gizli tehlikenin aynı anda bulunduğuna delalet eder. Yılan ve timsah görmek, niyeti belirsiz kimselere karşı temkinli olmayı gerektirir. Zararın tek bir yerden gelmeyeceğine yorulur.

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Rüyada timsah eti yemek

Rüyada timsah eti yemek, mal ve menfaat elde etmeye işaret eder. Rüya sahibinin düşmanının malından eline bir şey geçeceğine, hasmının kazancından pay alacağına delalet eder. Timsah eti görmek de aynı yönde tabir edilir, düşmanın elindeki bir şeyin rüya sahibine geçeceğine işarettir. Timsah derisi görmek kazanca ve helal rızka yorulur; derisinden yapılmış çanta bol rızka, ayakkabı ise başkaları yüzünden çekilecek zahmete alamettir.

Rüyada büyük timsah görmek

Rüyada büyük timsah görmek, büyük engellere ve güçlü bir düşmanlığa işaret eder. Timsahın iriliği karşıdaki kimsenin gücünü gösterir, zarar vermek isteyen bu kimsenin tesiri geniştir. Zorlu bir döneme girileceğine ve temkinli davranmak gerektiğine delalet eder.

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Rüyada timsahın rengine göre tabiri

Timsahın rengi, karşıdaki kimsenin huyuna ve hâline işaret eder. Rengi ne olursa olsun timsah gizli bir hasma delalet eder; renk yalnız o hasmın hangi yönden tanınacağını bildirir. Yeşil timsah sinsi ve çift karakterli bir kimseye işarettir. Sarı timsah düşmanın hastalığına, kırmızı timsah ise düşmanın zevke düşkünlüğüne yorulur.

Rüyada beyaz timsah görmek

Rüyada beyaz timsah görmek, düşmanın yenileceğine ve bundan sonra huzurlu bir ömür sürüleceğine alamet sayılır. Rüya sahibinin bazı tehlikelerle yüzleşeceğine, fakat bunlarla başa çıkacak gücü bulunduğuna işaret eder.

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Rüyada siyah timsah görmek

Rüyada siyah timsah görmek, birden fazla düşmanın varlığına işaret eder. Çevredeki kıskançlığa ve kötü niyetli kimselere delalet eder, rüya sahibinin yakın çevresini gözden geçirmesi gerektiğine yorulur.

Rüyada timsah yakalamak

Rüyada timsah yakalamak, düşmana galip gelmeye işaret eder. Bol kazanç getirecek önemli bir işe girişileceğine ve kısmetin açılacağına delalet eder. Timsahı eline geçirdiğini gören kimse, hile yoluyla kazanç sağlayan biriyle görüşür.

Rüyada timsah beslemek

Rüyada timsah beslemek, çok sevilen bir kimse tarafından ihanete uğranacağına işaret eder. Rüya sahibinin yanlış kimseyi koruyup kolladığına, koruduğu bu kimsenin ileride kendisine zarar vereceğine delalet eder. Beslenip büyütülen timsah, gelecek zararın rüya sahibinin kendi eliyle büyüdüğüne yorulur.