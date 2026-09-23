Rüyada tırnak kesmek, kesilen tırnağın kime ait olduğuna, el veya ayak tırnağı olmasına ve kesimin nasıl gerçekleştiğine göre farklı şekillerde tabir edilir. Kendi tırnağını kesmek ile başkasının tırnağını kesmek farklı yorumlanırken, tırnağın uzun veya kısa olması, makas kullanılması ve kesim sırasında kanama görülmesi de rüyanın anlamını etkiler.

Rüyada tırnak kesmek

Rüyada tırnak kesmek hayra yorulan rüyalardandır ve tabirin özü kudret ile güç sahibi olmaktır. Rüya sahibinin karşısına çıkan zorlukları aşacağına ve uzun süredir sürüp giden dert ile tasaların kısa zamanda son bulacağına delalet eder. Sıkıntının bitmesiyle rüya sahibinin ferahlayacağına, ardından da hayatının yeni bir düzene kavuşacağına işaret eder. Rüya sahibinin malını, namusunu ve gücünü koruyacağına, hayırlı işler içinde yer alacağına yorulur. Aynı rüya borcun ödenmesine ve çekilen sıkıntıların telafisine de bağlanır.

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Rüyada tırnak kesmek, rüya sahibinin eline geçecek güce ve bu gücün getireceği üstünlüğe işaret eder. Rüya düşmana galip gelmeye de delalet eder. Kendisine zarar vermek isteyen bir kimse varsa rüya sahibi onun tesirinden kurtulur ve meseleyi kendi lehine çevirir. Rüya sahibinin girdiği işte söz sahibi olmasına ve çevresinde saygınlık kazanmasına da yorulur.

Rüya sahibinin kendi tırnaklarını kesmesi malına ve ömrüne delalet eder. Bu rüya dert ile tasadan kurtulmaya, malın artmasına ve sağlıklı, huzurlu bir ömre yorulur. Önündeki bütün zorlukların kısa sürede aşılacağına ve rüya sahibinin birçok hayırlı işin içinde bulunacağına işaret sayılır. Tırnağın kesilip bakımlı hâle gelmesi, rüya sahibinin elindekini koruyacağına ve işlerini derli toplu tutacağına delalet eder. Kesilen tırnakla gelen ferahlık rüya sahibinin geçimine ve kazancına da uzanır. Bu sebeple rüya, geçimi daralan kimse için kazancın açılmasına, işi aksayan kimse için işlerin düzelmesine delalet eder.

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Rüyada ayak tırnağı kesmek

Rüyada ayak tırnağı kesmek hayırlı rüyalardan sayılır. Güzel haberler almaya ve süregelen sıkıntıların sona ermesine delalet eder. Rüya, iş yerindeki hasımlara karşı kazanılacak bir zafere işaret eder. Rüya sahibinin işinde kendisine ihtiyaç duyulan bir kimse olacağına yorulur. Tabir uzaktaki yakınlardan haber almaya da işaret eder. Uzun zamandır görüşemediği birini merak eden kimse için rüya, bu merakın giderileceğine ve beklenen haberin geleceğine delalet eder.

Rüyada ayak başparmağının tırnağını kesmek

Rüyada ayak başparmağının tırnağını kesmek zenginliğe, hayra ve esenliğe tabir edilir. Zorlukların dağılacağına ve çoktandır beklenen bir muradın hasıl olacağına delalet eder. Rüya sahibinin rızkının genişleyeceğine, kazancını zahmetsiz elde edip rahat bir hayat süreceğine yorulur. Girişilen işte öne geçmeye ve uğranılan zararın büyük bir kazançla kapanmasına da işaret eder.

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Rüyada el tırnaklarını kesmek

Rüyada el tırnaklarını kesmek, rüya sahibinin kuvvet ve izzet sahibi olacağına işaret eder. Girişeceği işlerin hayırlı geçeceğine delalet eder. Rüya aynı zamanda baş olmaya layık görülmeye ve sözünün geçer olmasına yorulur. Sıkıntı veren durumlar içinde olan kimse için tabir, bu durumlardan kısa zamanda sıyrılacağı yönündedir. El tırnaklarını kesmek ayrıca yolculuğa da delalet eder. Rüya sahibinin iş ya da başka bir sebeple evden ayrılacağına ve bir süre aile fertlerinden uzak kalacağına yorulur.

Rüyada başkasının tırnağını kesmek

Rüyada başkasının tırnağını kesmek, bir düşmanı alt edecek gücü elde etmeye ve yeni bir zafere delalet eder. Rüya temiz bir amel olarak nitelenir ve rüya sahibinin hayır işlerinde bulunacağına, zorlu bir meselenin çözüleceğine yorulur. Sıkıntılı işlerin kolaylaşmasına ve uzun süredir beklenen bir dileğin gerçekleşmesine de işaret eder. Bir işte çalışan kimse için rüya, derecesinin yükselmesine, anlaşmazlıkların kısa sürede çözülmesine ve eve huzurun dönmesine tabir edilir. Rüya sahibi zor gününde kendisinden yardım bekleyen kimseye elini uzatır ve bu iyiliğin karşılığını görür.

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Rüyada ölmüş birinin ayak tırnaklarını kesmek

Rüyada ölmüş birinin ayak tırnaklarını kesmek, ölenin ardından vefa göstermeye delalet eder. Rüya sahibinin sevdiklerini zor günlerinde yalnız bırakmayan bir kimse olduğuna işaret eder. Tabir ayrıca rüya sahibinin işindeki aksaklıkların yerini hayra bırakacağına yorulur.

Rüyada birinin tırnak kestiğini görmek

Rüyada birinin tırnak kestiğini görmek, yani kesme işini bir başkasının yaptığını seyretmek, zorlukların aşılıp bereketli bir döneme girileceğine delalet eder. Rüya huzura kavuşmaya ve temiz bir hayat sürmeye işaret eder. Maddi sıkıntı çeken kimse için tabir, bu sıkıntıların kalkacağı ve borçların kısa sürede ödeneceği yönündedir.

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Rüyada ölmüş birinin tırnak kestiğini görmek

Rüyada ölmüş birinin tırnak kestiğini görmek, karşılık beklemeden yardımda bulunmaya ve birine borç vermeye delalet eder. Eski borçların ödenmesine ve emeğin karşılığının alınmasına da işaret sayılır.

Rüyada uzun tırnak kesmek

Rüyada uzun tırnak kesmek, azimli ve gayretli bir kimse olmaya ve hak edilenin elde edilmesine delalet eder. Rüya sahibinin sevilip sayılan bir kimse olacağına, girdiği işi hayırla bitireceğine ve muradına ereceğine işaret eder. Tırnağın kesilmeyip uzamış hâlde kalması ise hayra yorulmaz.

Rüyada tırnakları kısa kesmek

Rüyada tırnakları kısa kesmek, uzun zamandır çekilen sıkıntılardan kurtulmaya, temiz bir hayata ve işlere yeniden başlamaya yorulur. Tabirin yönünü belirleyen ölçü kesimin derecesidir. Tırnak ölçüsünde kısaltıldığı sürece rüya hayırlı koldadır. Ancak dipten ve aşırı kısa kesmek olumsuz sayılır ve yapılacak bir hatadan ötürü bir kısmetten mahrum kalmaya işaret eder.

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Rüyada tırnak keserken kanama görmek

Rüyada tırnak keserken kanama görmek, kesim sırasında beklenmedik ufak aksiliklerin çıkacağına işaret eder. Bir işi düzeltmeye çalışırken daha dikkatli olmak gerektiğine ve rüya sahibinin atılacağı bir işten ötürü ağır üzüntü duyacağına yorulur. Kesimin ardından akan kan ise ferahlığa delalet eder. Sıkıntının kökünden çözüleceğine ve borçların kapanacağına işaret sayılır.

Rüyada tırnak makası görmek

Rüyada tırnak makası görmek, dostluğun canlanmasına ve işlerin kısa sürede yoluna girmesine delalet eder. Makası eline alıp tırnak kesmek ise düşmanların alt edileceğine ve hayırlı bir beraberliğe işaret sayılır.

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Rüyada tırnak törpülemek

Rüyada tırnak törpülemek, rüya sahibinin önünde ümit verici bir dönem bulunduğuna ve işlerinin hayra dönmesine delalet eder.