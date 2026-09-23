Rüyada uçak görmek, uçağın o anda ne yaptığına göre değişen bir rüyadır. Uçağın gökyüzünde düzgün seyretmesi, alçalması, yere inmesi ya da düşmesi tabiri birbirinden ayırır. Uçağın türü ve rengi de yorumu değiştiren ölçülerdendir. Uçağın tek başına mı yoksa kalabalık hâlde mi görüldüğü ayrıca tabir edilir. Rüya sahibinin uçağın içinde mi dışında mı olduğu, onu kullanıp kullanmadığı ve ona yetişip yetişemediği yorumu belirleyen diğer ölçülerdir.

Rüyada uçak görmek

Rüyada uçak görmek yolculuğa delalet eder. Ehil kimse için makam ve rütbenin yükselmesine, maddi ilerlemeye ve kazancın büyümesine işaret eder. Uçak gören kimse hayatında önemli bir dönüm noktasına yaklaşmıştır. Rüya, önüne çıkacak fırsatlara ve bu fırsatları vaktinde değerlendirmesi gerektiğine yorulur. Elde tutulduğu takdirde bu fırsatlar kişiyi uzun vadede rahat ettirecek bir düzene ulaştırır. Rüyada uçak görmek uzaktan gelecek bir haberin de alametidir. Gelen haber kişinin uzun zamandır beklediği bir mesele hakkındadır ve işlerinin yönünü değiştirir. Rüya sahibinin bulunduğu yerden daha ileri bir yere geçeceğine, hâlinin ve mevkisinin değişeceğine delalet eder. Bulunduğu işte ehliyeti olan kimse için rüya, o işte öne çıkacağına ve sözünün geçeceğine yorulur. Uçak gören kimsenin eline maddi bir imkân geçer ve bu imkânla ilerleme kaydeder.

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Rüyada uçağın uçtuğunu görmek

Rüyada uçağın uçtuğunu görmek, işlerin hızlı gelişmesine ve düzenin sağlanmasına işaret eder. Gökyüzünde uçak görmek, rüya sahibinin elindeki işin aksamadan yürüyeceğine delalet eder. Havada uçak görmek, geciken bir meselenin yoluna gireceğine ve beklenen neticenin vaktinde alınacağına yorulur. Uçan uçak görmek, kişinin tuttuğu yolda sarsıntı yaşamayacağına ve başladığı işi sonuna kadar götüreceğine alamettir. Düzgün seyreden uçak, işlerin birbiri ardına sıraya girmesine delalet eder.

Rüyada alçaktan uçan uçak görmek, yükselişin durmasına işaret eder. Uçağın irtifasını yitirmesi, rüya sahibinin elindeki işin beklenen seviyeye çıkmayacağına ve kazancın daralacağına delalet eder. Alçalan uçak, ulaşılmak istenen makamın uzaklaşmasına yorulur.

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Rüyada uçaklar görmek

Rüyada uçaklar görmek müjdeli haberler alınacağına işaret eder. Bir sürü uçak görmek, rüya sahibinin önüne bol fırsat çıkacağına ve bunların birbiri ardına geleceğine delalet eder. Çok uçak görmek kazanç kapılarının genişlemesine ve gelirin birden fazla yerden akmasına yorulur. İki uçak görmek ise yakın bir arkadaşla çıkılacak seyahate işarettir.

Rüyada jet uçağı görmek

Rüyada jet uçağı görmek beklenen şeyin hızlanmasına işaret eder. Uzun süredir sürüncemede kalan bir işin kısa sürede neticeleneceğine delalet eder. Jet uçağı, beklenen haberin umulandan çabuk ulaşacağına ve rüya sahibinin arzusuna vakit kaybetmeden kavuşacağına yorulur.

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Rüyada yerde uçak görmek

Rüyada yerde uçak görmek, beklenen haberin umulduğu gibi çıkmayacağına işaret eder. Havalanmayıp yerde duran uçak, rüya sahibinin ümit bağladığı işin neticesinin hayırlı olmayacağına delalet eder. Uçağın yerde gittiğini görmek, başlanan işin ağır ilerlemesine ve maksada vaktinde varılamamasına yorulur.

Rüyada uçağın indiğini görmek

Rüyada uçağın indiğini görmek, rüya sahibinin durumunun bozulacağına işaret eder. Yavaş yavaş alçalıp yere konan uçak, kişinin yakınlarından ayrı düşüp yalnız kalmasına delalet eder. İnen uçak, sürmekte olan bir işin burada sona ermesine ve rüya sahibinin yeniden başa dönmesine alamettir. Uçağın inişe geçtiğini görmek, elde bulunan hâlin eskisi gibi sürmeyeceğine yorulur.

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Rüyada uçağın kalktığını görmek

Rüyada uçağın kalktığını görmek hayır ve menfaate işaret eder. Yavaş yavaş yükselen uçağı gören kimse yüksek bir makama erişir. Havalanan uçak bolluk ve berekete, rüya sahibinin önündeki engeli aşıp itibar kazanmasına delalet eder. Uçağın kalkışa geçtiğini görmek, uzun zamandır beklenen bir işin nihayet başlamasına ve hayırlı bir yola girilmesine yorulur.

Rüyada yolcu uçağı görmek

Rüyada yolcu uçağı görmek, kalabalıkla birlikte çıkılacak bir yola işaret eder. Rüya sahibinin tek başına değil bir topluluğun içinde hareket edeceğine, elde edilecek menfaatin de ortak olacağına delalet eder.

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Rüyada beyaz uçak görmek

Rüyada beyaz uçak görmek, çok yakında bir haber alınacağına ve bu haberin sevinç getireceğine işaret eder. Beyaz uçak, rüya sahibinin kendini yıpratmadan ve gönlü rahat biçimde bir dönem geçireceğine yorulur.

Rüyada uçak düştüğünü görmek

Rüyada uçak düştüğünü görmek musibete ve belaya delalet eder. Uçağın düştüğünü ya da parçalandığını gören kimse beklemediği bir sıkıntıyla karşılaşır ve bir müddet bu sıkıntının içinde kalır. Rüya, kurulan hayallerin yıkılmasına, bağlanan umutların yitirilmesine ve girişilen işin hüsranla neticelenmesine işaret eder. Düşen uçak görmek, rüya sahibinin uzun süredir emek verdiği bir işin son anda elinden gitmesine yorulur. Uçak düşmesi, kişinin güvendiği bir imkânın ansızın ortadan kalkmasına da delalet eder. Bir uçağın düştüğünü görmek, beklenen bir hayrın gecikmesine ve yerine sıkıntı gelmesine işarettir. Uçağın arıza sebebiyle düştüğünü görmek ise yapılan bir hata yüzünden makamdan uzaklaşmaya alamettir. Düşmüş uçak görmek, zararın hesabının sonradan görülmesine ve kaybın büyüklüğünün zamanla anlaşılmasına yorulur. Bu rüya, gören kimsenin işlerini sıkı tutması ve elindekini koruması gerektiğine işaret eder.

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Rüyada uzaktan uçak düştüğünü görmek

Rüyada uzaktan uçak düştüğünü görmek, gelen sıkıntının rüya sahibine değil çevresine dokunacağına işaret eder. Uzakta düşen uçak, kişinin kendi işinde bir aksaklık çıkmayacağına, buna karşılık yakınlarından birinin zarar göreceğine delalet eder. Rüya sahibi bu zararı uzaktan duyulan kötü bir haber yoluyla öğrenir. Uzaktan uçağın düştüğünü görmek, kişinin üzüntü duyacağına ama zararın kendi üzerine gelmeyip malının ve işinin sağlam kalacağına alamettir.

Rüyada uçağın denize düştüğünü görmek

Rüyada uçağın denize düştüğünü görmek, izi sürülemeyen bir kayba işaret eder. Denize uçak düştüğünü görmek, rüya sahibinin uğradığı zararın sebebini bulamayacağına ve kaybettiği şeyin geri dönmeyeceğine delalet eder. Uçağın suya düştüğünü görmek, neticesi görünmeyen bir zarara uğranmasına yorulur. Uçağın denize düşmesi, elden çıkan malın hesabının yapılamamasına ve kaybın ardından belirsizlik yaşanmasına işarettir.

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Rüyada uçak düştüğünü görmek ve kurtulmak

Rüyada uçak düştüğünü görmek ve kurtulmak, gelmekte olan belanın savuşturulmasına işaret eder. Rüya sahibinin başına gelecek zararın son anda önlenmesine delalet eder. Düşen uçaktan kurtulmak, uğranılan kaybın telafi edileceğine ve eksilen malın yerine konacağına yorulur. Bu rüyayı gören kimse sıkıntılı bir dönemi zarar görmeden atlatır ve işine kaldığı yerden devam eder.

Rüyada uçak düşmesi ve patlaması

Rüyada uçak düşmesi ve patlaması, rüya sahibinin üzerine kasvet çökeceğine işaret eder. Dert ve sorunlarla karşı karşıya kalınacağına delalet eder. Patlayan uçak, başarısız bir iş yüzünden ciddi maddi kayba uğranmasına yorulur. Rüya sahibi bir süre bu sıkıntının ağırlığını üzerinde taşır ve yeni bir işe girişmekte zorlanır.

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Rüyada bindiğin uçağın düşmesi

Rüyada bindiğin uçağın düşmesi, zararın doğrudan rüya sahibine dokunacağına işaret eder. Kişinin içinde bulunduğu uçağın düşmesi, uğranılacak sıkıntının başkası eliyle değil kendi işinden geleceğine delalet eder. Rüya, elde tutulan bir imkânın sahibinin kendi elinde kaybedilmesine yorulur.

Rüyada yolcu uçağının düştüğünü görmek

Rüyada yolcu uçağının düştüğünü görmek, zararın tek bir kişiyi değil kalabalığı bulacağına işaret eder. Rüya sahibinin de içinde bulunduğu bir topluluğun ortak bir sıkıntıya uğrayacağına delalet eder.

Rüyada uçağa binmek

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Rüyada uçağa binmek, sevilen kimselerden sevindirici bir haber alınacağına delalet eder. Uçağa bindiğini görmek, rüya sahibinin hayatında bilerek ve isteyerek büyük bir değişikliğe gireceğine işaret eder. Rüya aynı zamanda sıkıntılı bir dönemin geride bırakılacağına yorulur. Uçağa binen kimse bulunduğu yerden ayrılıp daha geniş bir alana çıkar ve orada eskisinden düzgün bir hayat kurar. Uçağın kişiyi yerden alıp yükseğe taşıması, rüya sahibinin işlerinin hızlanmasına ve kısa sürede mesafe almasına alamettir. Uçağa binmek, rüya sahibinin uzaktaki yakınlarıyla yeniden bir araya geleceğine de yorulur.

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Rüyada uçakta olmak

Rüyada uçakta olmak büyük bir mutluluğa ve huzura delalet eder. Kendini uçakta gören kimsenin gönlü rahattır. Uçağın içinde olduğunu görmek, rüya sahibinin emniyette bulunduğuna ve üzerindeki yükü bırakıp ferahlayacağına işaret eder. Uçakta olduğunu görmek, kişinin içinde bulunduğu hâlden hoşnut kalacağına ve bu huzurun bir süre devam edeceğine yorulur.

Rüyada uçağı kaçırmak

Rüyada uçağı kaçırmak pişmanlığa ve hayal kırıklığına işaret eder. Uçağa yetişemeyip onun kalkışını arkadan seyretmek, elden kaçan bir fırsata delalet eder. Rüya sahibi vaktinde davranmadığı için kendisine açılmış bir kapının kapandığını görür. Uçağı kaçırdığını görmek, kişinin kendini uzun uzun gözden geçirmesine ve hâlini düzeltmesine yorulur. Uçağa yetişememek, geciken bir kararın bedelinin ödenmesine alamettir. Uçak kaçırmak, rüya sahibinin elindeki imkânı zamanında değerlendirmediği için sonradan üzüleceğine işaret eder. Kaçırılan uçak, bir daha geri gelmeyecek bir imkânın ardından duyulan hayıflanmaya delalet eder.

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Rüyada uçağa yetişmeye çalışmak

Rüyada uçağa yetişmeye çalışmak, neticesi henüz belli olmayan bir uğraşa işaret eder. Rüya sahibi elindeki imkânı tutmak için telaşlı bir gayret içindedir ve o imkân hâlâ yerinde durmaktadır. Rüya, telaş içinde yürütülen bir işte karar verilemediğine delalet eder. Kişinin vaktini daraltan bir mesele yüzünden zorlanmasına ve hangi yolu tutacağını tayin edememesine yorulur.

Rüyada savaş uçağı görmek

Rüyada savaş uçağı görmek, hayatın birdenbire değişeceğine işaret eder. Bu değişim büyüktür ve kısa sürede gerçekleşir. Savaş uçağı, büyük kazançların yanında ani kayıpların da yaşanacağına delalet eder. Gökyüzünde savaş uçağı görmek, rüya sahibinin güç ve mücadele isteyen bir işe gireceğine, o işte cesaretle hareket edeceğine yorulur. Uçağın taşıdığı kuvvet, kişinin bulunduğu yerde rütbesinin yükselmesine alamettir. Askeri uçak görmek ise devletle ilgili beklenen bir habere işaret eder ve açılmış bir davanın olumlu sonuçlanacağına delalet eder.

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Rüyada savaş uçakları görmek

Rüyada savaş uçakları görmek güçlü bir desteğe işaret eder. Rüya sahibinin arkasında duran ve onu koruyan bir çevrenin bulunduğuna delalet eder. Savaş uçaklarının uçtuğunu görmek, bir işin tek başına değil toplu hareketle yürütüleceğine yorulur. Gökyüzünde savaş uçakları görmek, kişinin girdiği işte yalnız bırakılmayacağına ve kuvvetli kimselerin desteğini göreceğine alamettir.

Rüyada savaş uçaklarının bombaladığını görmek

Rüyada savaş uçaklarının bombaladığını görmek korkuya ve tehlikeye delalet eder. Uçakların şehri bombaladığını görmek, şiddetli bir sıkıntının yaşanacağına işaret eder. Uçaktan bombalar atıldığını görmek, rüya sahibinin üzerine dışarıdan gelen bir baskının bineceğine yorulur. Savaş uçağının ateş ettiğini görmek, kişinin elinde olmayan sebeplerle huzurunun bozulmasına alamettir.

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Rüyada savaş uçağının düştüğünü görmek

Rüyada savaş uçağının düştüğünü görmek, güç ve makam beklentisinin boşa çıkmasına işaret eder. Rüya sahibinin arkasındaki desteğin çekileceğine delalet eder. Askeri uçak düştüğünü görmek, umut bağlanan bir yardımın gelmemesine ve bu yüzden işin yürümemesine yorulur.

Rüyada savaş uçağı kullanmak

Rüyada savaş uçağı kullanmak cesaretle hareket etmeye işaret eder. Rüya sahibinin güç isteyen bir işte sorumluluk alacağına delalet eder. Rüya, üzerine aldığı yükü taşıyacağına ve büyük sıkıntıların geride kalacağına yorulur.

Rüyada uçakla yolculuk yapmak

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Rüyada uçakla yolculuk yapmak hayırlı sayılan rüyalardandır. Rızkın ve kazancın artacağına delalet eder. Uçakla seyahat etmek, rüya sahibinin yeni bir yerde yeni bir hayata başlayacağına işaret eder. Bu yolculuğun sonunda kişi yeni bir mevki edinir ve orada eskisinden geniş bir çevreye kavuşur. Uçak yolculuğu, geçimin darlıktan çıkıp genişlemesine ve kapalı duran kapıların açılmasına yorulur. Uçak ile seyahat etmek, rüya sahibinin hem malını hem itibarını artıracağına alamettir.

Rüyada uçak kazası görmek

Rüyada uçak kazası görmek hayal kırıklığına işaret eder. Kurulan planların yarıda kalacağına ve tamamlanmadan bırakılacağına delalet eder. Uçak kazası, rüya sahibinin maksadının gecikeceğine yorulur. Kişi bir müddet sıkıntılı bir dönem geçirir ve bu dönemde istediği neticeyi alamaz. Kaza görmek, yolun ortasında durulmasına ve hesapların yeniden yapılmasına alamettir. Rüya, elde bulunan işin beklenen vakitte bitmeyeceğine de işarettir.

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Rüyada uçak kazasından kurtulmak

Rüyada uçak kazasından kurtulmak, yarıda kalan işin tekrar yoluna gireceğine işaret eder. Rüya sahibinin bıraktığı yerden devam edip maksadına ulaşacağına delalet eder. Gecikmenin sona ereceğine ve verilen emeğin karşılıksız kalmayacağına yorulur.

Rüyada uçak kazası geçirmek

Rüyada uçak kazası geçirmek, yarıda kalan işin yükünü rüya sahibinin kendisinin taşıyacağına işaret eder. Kaza geçirdiğini gören kimsenin planı kendi elinde aksar ve maksadına varması gecikir.

Rüyada uçak kullanmak

Rüyada uçak kullanmak, kişinin kendi gayretiyle yüksek bir makama erişeceğine delalet eder. Uçak kullandığını görmek şan ve şöhrete kavuşulacağına işaret eder. Uçak sürdüğünü gören kimsenin hayatı kendi kontrolündedir ve kararlarını başkasına danışmadan verir. Rüyada pilot olduğunu görmek, rüya sahibinin idaresi altındaki işi istediği yöne çevirecek kudreti bulacağına yorulur. Pilot olmak, kişinin önündeki yolu kendi eliyle çizeceğine alamettir. Uçağı kullanırken kendini rahat ve güvende hisseden kimse için rüya, beklenen haberin yakında geleceğine delalet eder.

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Rüyada uçak almak

Rüyada uçak almak, rüya sahibinin çıkacağı yolu kendi eliyle hazırlayacağına işaret eder. Uçağın kişinin mülkiyetine geçmesi, yükselişini başkasının imkânıyla değil kendi vasıtasıyla kuracağına delalet eder. Uçak alan kimse ilerlemesini sağlayacak vasıtayı elinde tutar ve yola ne zaman çıkacağına kendisi karar verir.