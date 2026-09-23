Rüyada uçmak, tabirde uçuşun nasıl gerçekleştiğine göre ayrı ayrı değerlendirilir. Kişinin kanatla mı kanatsız mı uçtuğu, yerden ne kadar yükseldiği, uçuşun evin içinde mi denizin üzerinde mi geçtiği ve rüyanın yere inerek mi yoksa inmeden mi bittiği hükmü ayrı yönlere çeker. Uçuşun rüya sahibinin elinde olup olmaması da tabiri değiştiren ölçülerden biridir. Uçanın rüya sahibinin kendisi olmasıyla başka birinin uçması da aynı hükmü almaz.

Rüyada uçmak

Rüyada uçmak ferahlığa, sevince ve sıkıntıdan kurtulmaya delalet eder. Rüya sahibini daraltan mesele çözülür ve içi rahatlar. İçinde bulunduğu sıkıntılı dönem uzamaz, beklediği iyi hâl gecikmeden gerçekleşir. İşi durgunlaşmış kimse için durgunluğun sona ermesine, uzun süredir bir dert yüzünden huzursuz olan kimse için o derdin kapanmasına yorulur. Üzerinde bir ağırlık taşıyan kimse o ağırlıktan kurtulur. Tabirin bu hükmü, kişinin kendi bedeniyle havalandığı rüyalar içindir.

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Uçmak, tabir geleneğinde hayra yorulan rüyalardandır. Geleneğin bu rüya için kurduğu özet formül beş başlığı bir araya getirir. Uçmak yolculuğa, hacca, büyüklük ve mevkiye, kişinin halinin değişmesine, hastalık ya da ölüme delalet eder.

Formülün son maddesi dar şartlara bağlıdır. Hastalık ve ölüm hükmü uçuşun nasıl sona erdiğine bakılarak verilir, uçmanın kendisi şartsız biçimde ölüme yorulmaz. Uçma rüyasının ilk karşılığı sevinç ve gönül rahatlığıdır. Kederli olan kimsenin kederi dağılır, sıkışan kimsenin önü açılır. Uçtuğunu gören kimsenin sevinci hem hanesine hem işine dokunur.

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Rüyada uçabilmek

Rüyada uçabilmek büyük bir hayra ve işlerin kolaylaşmasına delalet eder. Rüya sahibinin tuttuğu iş ona zorluk çıkarmaz, kapalı sandığı kapı kendisine açılır. Zorlanarak yürüttüğü mesele bundan sonra kolay görülür ve kendisine gelen hayır tek bir işle sınırlı kalmaz. Rüya sahibi istediği anda havalanıyor, istemediğinde yerde kalıyorsa uçuş kendi elindedir ve rüya bu yönde tabir edilir. Rüyada uçmaya çalışmak da aynı ölçünün içindedir, hayır uçuşun kişinin dilediği gibi gerçekleşmesine bağlıdır. Havada dilediği gibi süzülüp dilediğine fayda ya da zarar verebildiğini gören kimse için rüya, büyük bir güce erişmeye işarettir. Uçuşunu dilediği gibi idare eden kimsenin karşısına büyük bir hayır çıkar ve elindeki işler kolay yürür.

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Rüyada rüzgardan uçtuğunu görmek

Rüyada rüzgardan uçtuğunu görmek, olumsuz olaylara karşı tedbirli olmak gerektiğine dair bir uyarı sayılır. Rüya sahibi rüzgârın önünde savrulur, uçuş kendi iradesiyle değil dışarıdan gelen bir kuvvetle gerçekleşir. Bu haldeki uçuş, önüne çıkacak işlerde dikkatli davranmaya çağırır.

Rüyada uçtuğunu görmek

Rüyada uçtuğunu görmek refahlı bir yaşama ve geçim düzeninin genişlemesine delalet eder. Rüya sahibinin eline geçen artar, hane halkının ihtiyaçları karşılanır ve maişet tarafında bir darlık kalmaz. Kişinin elinde birikim kalmasına ve harcamalarını kısmadan karşılamasına da işarettir. Sofrası bollaşır, ailesine ayırdığı pay artar. Tabir, kişinin elde edeceği önemli başarılara da yorulur. Rüyada kendini uçarken gören kimse için tabir, geçiminin genişlemesi ve hanesindeki bolluğun artmasıdır.

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Rüyada birinin uçtuğunu görmek

Rüyada birinin uçtuğunu görmek, uçan kimsenin tanıdık olup olmamasına göre tabir edilir. Rüyada tanıdık birinin uçtuğunu görmek, o kimsenin elde ettiği başarıya haset duymaya delalet eder. Rüyada başkasının uçtuğunu görmek, uçan kişi rüya sahibinin tanımadığı biriyse hasetçi ya da iki yüzlü bir kimsenin zarar verme isteğine işarettir. Rüyada uçan birini gören kimse için tabir, tanıdığı biri uçuyorsa haset, tanımadığı biri uçuyorsa kendisine yöneltilen bir zarar isteğidir.

Rüyada uçuşun yüksekliğine göre tabiri

Rüyada uçuşun yüksekliği itibarın ölçüsü sayılır. Rüya sahibi yerden ne kadar yükselirse çevresi içindeki saygınlığı o kadar artar. Rüyada havaya yükselmek makam, mevki ve maddi kazanç işaretidir. Uçarak yükseldiğini gören kimsenin bulunduğu konumu yükselir, iş içinde ve çevresinde sözü daha çok geçer. Bir işin başında bulunan kimse için yükseklik, elindeki işin büyümesine ve adının daha geniş bir çevrede duyulmasına yorulur.

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Rüyada gökyüzünde uçmak

Rüyada gökyüzünde uçmak ticaretin büyümesine delalet eder. Rüya sahibinin işi genişler, alışverişi bereketlenir ve önüne yeni fırsatlar çıkar. İş hayatında ayrıcalıklı bir yere gelir, düzeni öncekinden daha rahat olur. Ortaklık kurduğu işten umduğu kâr gerçekleşir. Bu rüya, uzun süredir hasret duyulan kimseyle kavuşmaya da yorulur. Gökyüzüne uçtuğunu gören kimse için tabir, uzaktaki yakınının dönmesine ve beklenen buluşmanın gerçekleşmesine işarettir.

Rüyada göğe yükselmek

Rüyada göğe yükselmek yüksek bir makama ve önderliğe delalet eder. Rüya sahibi bulunduğu çevrede öne geçer, işlerin idaresi ona verilir ve sözü dinlenen bir kimse olur. Bir topluluğun başında bulunan kimse için rüya, idaresinin genişlemesine yorulur. İnsanların işini gören, aralarında hüküm veren bir yere gelir. Bu rüyanın ikinci karşılığı hacdır. Kişinin hac yolculuğuna çıkmasına ve günahlarından arınmasına işarettir. Hacca niyeti olan kimse için rüya, o niyetin gerçekleşmesine delalet eder. Rüyada gökyüzüne yükseldiğini gören kimsenin derecesi dünya işlerinde de ibadet tarafında da artar.

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Rüyada bulutların üstünde uçmak

Rüyada bulutların üstünde uçmak, gidilen yerde izzet ve ikram görmeye delalet eder. Rüya sahibi vardığı yerde ağırlanır, kendisine hürmet gösterilir ve ihtiyacı karşılanır. Rüyada bulutların üstünde olduğunu gören kimse için tabir, misafir olduğu yerde saygı bulmasıdır. Gittiği kapıda kendisine yer açılır.

Rüyada alçaktan uçmak

Rüyada alçaktan uçmak geçici bir sıkıntıya ve hafif bir hastalığa delalet eder. Yerden az yükselen uçuş, rüya sahibinin önüne çıkacak darlığın büyük olmadığını ve kısa sürede geçeceğini gösterir. Rüya maddi tarafta da bir sıkışma haber verir, eldeki para bir süre yetmez ve harcamalar kısılır. Hastalık hükmü burada ağır değildir, kısa süren bir rahatsızlıkla sınırlı kalır. Sıkıntı da büyük bir zarara dönüşmez.

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Rüyada havada uçmak

Rüyada havada uçmak borçların kapanmasına delalet eder. Rüya sahibinin üzerinde kalan ödemeler biter, alacaklıya verilecek bir şey kalmaz ve uzun süredir kapanmayan hesap temizlenir. Rüya, kurulan planların zamanında tamamlanmasına da işarettir. Ertelenen mesele daha fazla gecikmez, verilen söz vaktinde yerine getirilir. Havada uçtuğunu gören kimsenin sırtındaki borç yükü kalkar. Havaya uçmak da borcun kapanması ve kurulan planın vaktinde tamamlanması yönünde tabir edilir.

Rüyada kanatsız uçmak

Rüyada kanatsız uçmak, bir durumdan başka bir duruma geçmeye delalet eder. Rüya sahibinin hali değişir, alışık olduğu düzen yerini yenisine bırakır. Kanatsız uçtuğunu gören kimse için rüya yer değiştirmeye de yorulur, oturduğu yerden ya da çalıştığı işten ayrılıp başkasına geçer. Bulunduğu şehirden başka bir şehre gitmesine de işarettir. Tabirin ikinci karşılığı müjdeli bir haber almaktır. Bekar kimse için müjde evliliktir, evli kimse için çocuk sahibi olmaktır. Rüyada havalandığını görmek de kişinin bulunduğu halin daha iyisine dönmesine işarettir.

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Rüyada zıplayarak uçmak

Rüyada zıplayarak uçmak, arzu ettiği şeye erişmeye delalet eder. Ayaklarını yerden kesip alçak bir yerden yüksek bir yere kanatsız çıktığını gören kimse uzun süredir istediği şeye erişir, arzusu gerçekleşir.

Rüyada kanatlanıp uçmak

Rüyada kanatlanıp uçmak yolculuğa çıkmaya delalet eder. Çıkılacak yol hayırlı ve bereketlidir, rüya sahibi yolculuğunu sağlıkla tamamlar. Kanatla gerçekleşen uçuşta yolun zahmeti hafif olur. İki kanadıyla uçtuğunu gören kimse için rüya, bütün insanlar hakkında hayır ve iyilik sayılır, beklemediği büyüklükte bir menfaate işarettir. Kanatlanıp bir yerden bir yere uçmak ev değiştirmeye ve taşınmaya da yorulur. Rüyada uçarak gitmek hayırlı ve bereketli bir yola çıkmaya delalet eder.

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Rüyada kuş olup uçmak

Rüyada kuş olup uçmak yabancı kimselerle tanışmaya delalet eder. Rüya sahibi uzak diyardan gelen insanlarla görüşür ve onlarla birlikte yola çıkar. Kuşlarla birlikte uçtuğunu gören kimse için tabir yeni tanışıklıklardır, karşısına çıkan kimseler o güne kadar hiç görmediği kişilerdir. Güvercin gibi uçtuğunu gören de yeni kimselerle tanışır ve onlarla yol arkadaşı olur.

Rüyada uçulan yere göre tabiri

Rüyada uçulan yer tabirin yönünü değiştirir. Rüya sahibinin kendi evinin içinde uçması yeniliğe ve aile huzuruna delalet eder, hanede iyi yönde bir değişiklik olur. Ev halkı arasında sevinç görülür. Evlerin üzerinden uçmak ise ıstıraba ve işlerin ilerlememesine yorulur, elde tutulan iş bir türlü neticelenmez. Bilinen bir evden yine bilinen başka bir eve uçmak evlenmeye işarettir. Tanınmayan, uzak bir eve uçtuğunu gören kimse için tabir vefattır. Damdan dama uçmak, rüya sahibinin bağlı olduğu tanınmış bir kimseden ayrılıp bir başkasına bağlanmasına ya da eşinden ayrılıp başkasıyla evlenmesine delalet eder.

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Rüyada denizin üstünde uçmak

Rüyada denizin üstünde uçmak emeğinin karşılığını almaya delalet eder. Rüya sahibi istediği şeyin peşinde azimli davranır, önüne çıkan zorlukla mücadele eder ve verdiği emek karşılıksız kalmaz. Zorluk karşısında vazgeçmez, istediğine ulaşıncaya kadar çalışır. Suyun üstünde uçtuğunu gören kimse için tabir kısmetin açılmasıdır, uğraştığı iş kendisine bir rahatlık getirir. Denizin genişliği üzerinde uçmak, uzun süren bir çabanın neticeye bağlanmasına işarettir.

Rüyada uçuşun bitişine göre tabiri

Uçuşun nasıl sona erdiği hükmü belirler. Yere inen uçuşla hiç inmeyen uçuş aynı yönde tabir edilmez. Rüyada uçarken düşmek, ölüm derecesinde hastalanıp sonra şifa bulmaya delalet eder. Hastalık ağırdır, sonu ise iyileşmedir. Düşerek biten uçuş, rüya sahibiyle eşi arasında bir anlaşmazlık çıkmasına da yorulur. Göğe uçup bir daha inmemek ve uçarken gökte kaybolmak vefata yorulur. Rüya sahibinin hasta olması hâlinde uçtuğunu görmesi vefata delalet eder.

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Rüyada uçmak ve yere inmek

Rüyada uçmak ve yere inmek, ciddi meselelerin karşısına çıkacak cesareti bulmaya delalet eder. Uçuşunu tamamlayıp yere konan kimseyi meşgul eden mesele çözülür ve zor günler geride kalır. Rüyada yerden yükselmek ve inmek, işin bereketlenmesine ve çevrenin takdirini kazanmaya işarettir. Göğe yükselip yeniden yere indiğini gören kimsenin özgüveni geri gelir. Bekar kimse için rüya önemli bir tanışmaya yorulur.

Rüyada havada durmak

Rüyada havada durmak yolculuğun yarım kalmasına delalet eder. Rüya sahibi uçuşunu sürdürürken bir yere konmadan asılı kalır, ne yükselmeye devam eder ne de yere iner. Çıkılan seferden geri dönülür ya da varılmak istenen yere ulaşılmadan beklemeye girilir.