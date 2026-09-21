Rüyada yavru kedi görmek, işleri kolaylaştıracak bir yardımcıya, haneye gelecek evlada ve sıkıntıların küçülerek sona ermesine delalet eder.

Rüyada yavru kedi görmek, büyümüş bir kedi görmekten ayrı tabir edilir; yavrunun küçüklüğü ve muhtaç hali yorumu kendi tarafına çeker. Yavrunun nerede ve kimin yanında görüldüğü de tabiri ayırır. Evin içinde görülen yavru kedi ile annesinin yanında görülen yavru kedi aynı hükme girmez, rüya sahibinin kucağına alıp gözettiği yavru ise ikisinden de ayrı tabir edilir.

Rüyada yavru kedi görmek

Rüyada yavru kedi görmek, rüya sahibinin işini kolaylaştıracak bir yardımcıya, eli altında çalışacak bir kimseye ve haneye gelecek evlada delalet eder. Uzun süredir çekilen darlığın kalkacağına, sıkıntıların küçülerek sona ereceğine ve evde bolluğun artacağına işarettir. Büyümüş kedide hırsıza ve düşmana çekilen hüküm yavruda küçülür, ev içinde çıkacak ufak bir sıkıntıya ve bakımı zahmetli bir çocuğa iner.

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Rüyada görülen bu yardımcı, evin işini gören bir kimse, bahçeyi gözeten biri ya da yanına alınacak bir çırak olarak tabir edilir. Yavrunun muhtaç hâli ayrı bir yön taşır. Kendi başına duramayan bir canlının rüyaya girmesi, rüya sahibinin üstleneceği sorumluluğa ve bakmakla yükümlü olacağı bir kimseye yorulur.

Rüyada kedi yavrusu, hanede beklenen çocuğa ve hayırlı nesle de işaret eder. Evli olan için gelecek evlada, evinde çocuk sesi olmayan için müjdeye delalet eder. Yavrunun sağlıklı ve hareketli görülmesi gelecek nesilden hayır görüleceğine, rüya sahibinin elinin genişleyeceğine ve yakın zamanda sevindirici bir haber alınacağına alamettir.

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Rüyada kedi yavrusu görmek

Rüyada kedi yavrusu görmek aynı tabire girer, müjde tarafı ağır basar. Hastalığı olan için şifaya, dua edip karşılık bekleyen için duanın ve tövbenin kabulüne delalet eder. Gelecek hayırlı habere, geride kalacak sıkıntılara ve küskünlerin barışmasına işarettir. Uzun süredir beklenen bir işin hayırla sonuçlanacağına yorulur.

Rüyada yeni doğmuş kedi yavrusu görmek

Rüyada yeni doğmuş kedi yavrusu görmek, rüya sahibinin bulunduğundan daha iyi bir konuma geçeceğine işaret eder. Sıkıntıların kısa sürede biteceğine ve kaybedilen itibarın geri kazanılacağına delalet eder. Yeni doğmuş yavru kedi görmek evin içinde olursa baht ve kısmetin açılmasına, uğranılan zararın telafi edilmesine yorulur.

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Rüyada küçük kedi yavrusu görmek

Rüyada küçük kedi yavrusu görmek, huzurlu ve mutlu bir döneme girileceğine işaret eder. Minik kedi yavrusu görmek ev değişikliğine, yeni bir eve taşınmaya delalet eder. Küçük yavru kedi görmek, rüya sahibinin sıkıntısız günler geçireceğine ve evinde rahat edeceğine yorulur.

Rüyada kedi yavruları görmek

Rüyada kedi yavruları görmek, rüya sahibinin hayatını etkileyecek önemli kararlar alacağına yorulur. Bu kararın hayırla sonuçlanacağına, işlerin rüya sahibinin lehine gelişeceğine ve sabırla beklenen şeyin gerçekleşeceğine işarettir. Rüyada yavru kediler görmek, rüya sahibinin işlerinin çoğalacağına ve eli altında birden fazla kimse bulunacağına delalet eder.

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Rüyada bir sürü yavru kedi görmek

Rüyada bir sürü yavru kedi görmek, rüya sahibinin önüne birden fazla hayır çıkacağına ve hayallerin gerçeğe döneceğine işaret eder. Sabırla beklenen mutluluğa erişileceğine ve sevinçli bir döneme girileceğine delalet eder. Bir sürü kedi yavrusu görmek, gelecek hayrın bir kişiyle sınırlı kalmayacağına, ev halkının da bundan pay alacağına yorulur.

Rüyada iki yavru kedi görmek

Rüyada iki yavru kedi görmek, rüya sahibinin rahat ve neşeli günler göreceğine ve hedeflediği yere çabuk varacağına işaret eder. Hanede bereketin artacağına delalet eder. İki tane yavru kedi evin içinde görülürse mirasa kavuşmaya ve aile desteğiyle istenene ulaşmaya yorulur.

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Rüyada 3 yavru kedi görmek

Rüyada 3 yavru kedi görmek, rüya sahibinin çevresinin genişleyeceğine ve tanıdık halkasının büyüyeceğine işaret eder. 3 tane kedi yavrusu görmek, yeni tanışılacak kimselerden hayır görüleceğine delalet eder.

Rüyada yavru kedinin rengine göre tabiri

Yavrunun rengi hayrın hangi yönden geleceğini gösterir. Açık renk huzur ve sevinç tarafına, koyu renk tanışma ve kısmet tarafına çeker; sarı yavru kedi kazanca delalet eder, gri yavru kedi rüya sahibinin önüne çıkacak fırsata yorulur. Rengi hangisi olursa olsun yavru kedi rüya sahibinin lehine yorulur.

Rüyada beyaz yavru kedi görmek

Rüyada beyaz yavru kedi görmek, huzura, iyiliğe ve arka arkaya gelecek küçük sevinçlere işaret eder. Bekâr olan için evliliğe, evli olan için evlada delalet eder. Beyaz kedi yavrusu görmek sıkıntılı bir dönemin atlatılacağına ve üzüntünün sevince döneceğine yorulur. Yavru beyaz kedi, renkler içinde en açık hayra delalet eden yavrudur; rüya sahibinin çevresinden göreceği iyiliğe alamettir.

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Rüyada siyah yavru kedi görmek

Rüyada siyah yavru kedi görmek, hayırlı bir kimseyle tanışmaya işaret eder. Bekâr için yaklaşan evliliğe, evli için gelecek evlada delalet eder. Siyah kedi yavrusu görmek dert ve kederin biteceğine yorulur. Yavru kara kedi görmek de aynı anlama gelir, tanışılacak kimseden hayır görüleceğine işarettir.

Rüyada sarı yavru kedi görmek

Rüyada sarı yavru kedi görmek, maddi kalkınmaya ve zorlukların geride kalmasına işaret eder. Hayal edilene kısa sürede ulaşılacağına, uzun zamandır istenen bir şeyin gerçekleşeceğine delalet eder. Yavru sarı kedi görmek, rüya sahibinin kazancının artacağına ve zorlandığı işlerin düzeleceğine yorulur.

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Rüyada gri yavru kedi görmek

Rüyada gri yavru kedi görmek, rüya sahibinin eline sayısız fırsat geçeceğine işaret eder. Dargınların barışacağına ve sevinçli haberler alınacağına delalet eder. Evin içinde görülmesi ailenin büyümesine ve kötülükten uzak kalınmasına yorulur.

Rüyada kedi ve yavrularını görmek

Rüyada kedi ve yavrularını görmek, aile bağlarının güçleneceğine ve hanede bereketin artacağına delalet eder. Huzurlu, sakin günler geçirileceğine işarettir. Anne kedi ve yavrularını görmek şefkat ve koruyuculuk alameti sayılır, rüya sahibini gözeten kimselerin varlığına yorulur. Kedi ve yavrusunu görmek yakın bir yolculuğa, uzakta olan birine duyulan hasrete de delalet eder. Kedi ve kedi yavrusu bir arada görülürse evin düzeninin yerine oturacağına ve dağılan işlerin toplanacağına işaret eder.

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Rüyada kedi yavruladığını görmek

Rüyada kedi yavruladığını görmek, geçmişteki dargınlıkların sona ereceğine ve rızkın artacağına delalet eder. Maddi ve manevi rahatlığa erişileceğine işarettir. Yavrulamış kedi görmek evin içinde olursa düşmandan kurtulmaya ve aile içinde kurulacak yeni bir işe yorulur. Doğum yapmış kedi ve yavrularını görmek evlat sahibi olmaya işaret eder.

Rüyada kedinin yavrularını emzirmesi

Rüyada kedinin yavrularını emzirmesi, büyük bir kazanca ve borçların kapanmasına işaret eder. Hastalıkların düzeleceğine, rüya sahibinin yanında iyilik eden yardımsever bir kimse bulunacağına delalet eder.

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Rüyada yavru kediye bakmak

Rüyada yavru kediye bakmak, rüya sahibinin üstlendiği sorumluluğun karşılığını göreceğine delalet eder. Muhtaç bir yavruyu gözetmek, elinin altındaki bir işe ya da bir kimseye sahip çıkmaya yorulur ve bu sahip çıkış hayırla döner. Yavruya gösterilen özenin ölçüsünce rüya sahibinin kazancı artar, yükü hafifler.

Rüyada yavru kedi beslemek

Rüyada yavru kedi beslemek, yardıma muhtaç kimselere destek olunacağına işaret eder. Rüya sahibinin çevresinde sevilen biri olacağına, ileride bu kimselerden büyük destek göreceğine delalet eder. Kedi yavrusu beslemek mal kazancına ve servetin artmasına yorulur.

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Rüyada yavru kediye süt vermek, kaybedilenlerin geri kazanılacağına ve dertlerin kısa sürede çözüleceğine delalet eder. Yapılan işin karşılığının alınacağına işarettir. Yavru kedi emzirmek, kimseden destek almadan başarıya ulaşmaya yorulur.

Rüyada yavru kedi sahiplenmek

Rüyada yavru kedi sahiplenmek, kapalı kısmet kapılarının açılacağına işaret eder. İnsanı sıkan durumların ortadan kalkacağına ve huzura erişileceğine delalet eder. Kedi yavrusu sahiplenmek, aileye katılacak yeni birine ya da rüya sahibinin üstleneceği bir sorumluluğa yorulur. Bu sorumluluk rüya sahibine yük olmaz, hayır getirir.

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Rüyada yavru kedi kurtarmak

Rüyada yavru kedi kurtarmak, kederin sona ereceğine ve rahat bir hayata erişileceğine delalet eder. Geçmişte kalan sıkıntıların geride bırakılacağına ve aileden destek görüleceğine işarettir. Suda boğulmak üzere olan bir yavruyu kurtarmak, üzüntünün dağılmasına ve yeni bir kazanç kapısının açılmasına yorulur. Yavru kedileri kurtarmak, rüya sahibinin iyi kalpli ve yardımsever bir kimse olduğuna alamettir.

Rüyada yavru kedi yıkamak

Rüyada yavru kedi yıkamak, amacın önündeki engellerin kalkacağına ve kazancın artacağına delalet eder. Kötü bir dönemin geride kalıp huzura erişileceğine işarettir. Kısa sürede evlat sahibi olmaya yorulur.

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Rüyada yavru kedi sevmek

Rüyada yavru kedi sevmek, çok çalışarak saygı görülen bir kimse olunacağına işaret eder. Emeğin karşılığının alınacağına, kazancın artacağına ve çevreden takdir görüleceğine delalet eder. Kedi yavrusu sevmek, rüya sahibinin sözünün geçeceğine ve etrafındakilerin ona iyilikle yaklaşacağına yorulur. Rüya sahibinin önünde umutlu günler olduğuna alamettir.

Rüyada evde kedi yavrusu görmek

Rüyada evde kedi yavrusu görmek, aile mutluluğuna ve hanenin düzeninin yerinde olacağına delalet eder. Yardıma muhtaç kimselerin ihtiyacının görüleceğine, uzun süredir dert edilen işlerin zahmetsiz çözüleceğine işarettir. Evde yavru kedi görmek, düşmanlık besleyen kimselerin kurduğu engellerin aşılacağına yorulur. Evin içinde kedi yavrusu görmek, eve girecek hayra ve bu hayrın ev halkına dağılacağına alamettir.

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Rüyada eve yavru kedi girmesi

Rüyada eve yavru kedi girmesi, rüya sahibinin herkesten saygı göreceğine işaret eder. Maddi konuda destek olacak bir ortak bulunacağına ve çözümsüz görünen işlere çare çıkacağına delalet eder. Eve kedi yavrusu girmesi, kapıdan hayrın gireceğine ve rüya sahibinin işlerinin açılacağına yorulur.

Rüyada yavru kedinin durumuna göre tabiri

Ölü, hasta ya da yaralı görülen yavru kedi, çekilen sıkıntının sona ermesine ve rüya sahibinin daha rahat günlere kavuşmasına delalet eder. Muhtaç hâldeki yavru rüya sahibinin gözetmesi gereken bir işe ya da bir kimseye yorulur; o işe el atıldığında dertlerin geride kalacağına işaret eder.

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Rüyada ölü kedi yavrusu görmek

Rüyada ölü kedi yavrusu görmek, üzüntü ve sıkıntıların ortadan kalkacağına delalet eder. Uzun süredir çekilen darlığın sona ereceğine ve yeni bir iş hayatına girileceğine işarettir. Yavru kedi ölüsü görmek, rüya sahibinin kıymetini bilen biriyle tanışacağına ve kendine bir yardımcı bulacağına yorulur.

Rüyada hasta yavru kedi görmek

Rüyada hasta yavru kedi görmek, rüya sahibinin yakınında yardıma muhtaç bir kimse bulunduğuna işaret eder. Hasta kedi yavrusu görmek, o kimseye destek olunacağına ve bu yardım sayesinde daha iyi bir döneme geçileceğine delalet eder.

Rüyada yaralı yavru kedi görmek

Rüyada yaralı yavru kedi görmek, sorunların yakın zamanda kesin çözüme kavuşacağına ve dertlerin biteceğine delalet eder. Rüya sahibinin daha varlıklı günler geçireceğine işarettir. Yaralı yavru, korunması gereken hassas bir işin incindiğine de yorulur. Yaralı yavruya yardım edememek, önüne çıkan fırsatların kendi eliyle geri çevrileceğine işaret eder.

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Rüyada kedi köpek yavrusu görmek

Rüyada kedi köpek yavrusu görmek, birbirine zıt kimselerin bir arada uyum içinde yaşayacağına alamettir. Beklenmedik birleşmelere, sadakate ve rüya sahibinin korunacağına delalet eder. Yavru kedi ve köpek görmek, birinden görülecek desteğe ve aradaki dargınlığın biteceğine işaret eder.

Rüyada yavru kedi saldırması

Rüyada yavru kedi saldırması, işlerin daha iyiye gideceğine ve rüya sahibinin dinçleneceğine işaret eder. İş hayatında yöneticiliğe yükselmeye, hane içindeki sorunların çözülmesine ve küskünlerle barışmaya delalet eder. Yavrunun saldırısı zarar vermez, rüya sahibinin önündeki küçük engelin kalkacağına yorulur.

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Rüyada yavru kedi ısırması

Rüyada yavru kedi ısırması, uzun süren tasadan kurtulmaya ve hayatı değiştirecek adımlar atılacağına işaret eder. Sorunların çabuk çözüleceğine delalet eder. Isırılan yer tabiri ayırır. Elden ısırılması dostlardan gelecek maddi desteğe, ayaktan ısırılması rüya sahibinin atacağı büyük bir adıma yorulur.

Rüyada yavru kedi tırmalaması

Rüyada yavru kedi tırmalaması, daha önce girilmemiş işlere girileceğine ve bu işlerden hayır görüleceğine işaret eder. Kaçırılan fırsatların yeniden ele geçeceğine ve rüya sahibinin önündeki günlerin aydınlık olacağına delalet eder.