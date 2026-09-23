Rüyada yılan ısırması, ısıran yılanın hâline ve ısırılanın kim olduğuna göre başka başka tabir edilir. Yılanın rengi, boyu ve zehirli olup olmaması hükmü değiştirir. Isırılan kimi rüyada rüya sahibinin kendisi, kimi rüyada yakınındaki bir kimse ya da bir hayvandır. Yılanın ısırmaya kalkışıp ısıramadığı rüyalar ise kendi başına ayrı bir hükme girer.

Rüyada yılan ısırması

Rüyada yılan ısırması, rüya sahibine husumet besleyen gizli bir kimsenin zararının ona bizzat eriştiğine delalet eder. Yılan hilesini saklayan bir hasma yorulduğundan ısırık, o hasmın artık harekete geçtiğini haber verir. Zarar uzaktan değil, güvenilen birinin bulunduğu yakın çevreden gelir. Rüya bu yüzden üzüntüye, kedere ve kayba yorulur. Rüya sahibi düşmanını tanır, onunla açık bir çekişmeye girer ve bu çekişmede malından ya da itibarından kaybeder.

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Rüyada yılanın ısırdığını görmek, huzurun uzaklaşacağına ve yakın çevreden birinin ihanet edeceğine delalet eder. Yılan tarafından ısırılmak haram kazanca da yorulur. Zararın ağırlığı ise ısırığın ayrıntısından okunur. Isırığın geldiği uzuv zararın hangi alana dokunacağını bildirir, yaradan akan kan zararın ne kadar açık ve büyük olacağını, acının duyulması ise zararın rüya sahibine gerçekten değip değmediğini haber verir. Rüya bir uyarı sayıldığından yakındaki kimselerin niyetine karşı temkinli olmak gerekir.

Rüyada yılanın ısırdığı uzva göre tabiri

Elden gelen ısırık rüya sahibinin kazancına ve emeğine dokunur, kurduğu iş düzeninde bir eksilme olur. Ayaktan, bacaktan ve sırttan gelen ısırık ise gidişata ve tuttuğu yola çıkacak bir engele delalet eder. İki hattın da faili aynı gizli düşmandır, ayrılan yalnız zararın indiği taraftır. Isırık hangi uzva gelirse gelsin zarar rüya sahibinin kendisine erişir, yakınındakilere değil.

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Rüyada yılanın elini ısırması

Rüyada yılanın elini ısırması, düşmanın zararının doğrudan işe ve mala dokunduğuna delalet eder. Rüya sahibinin emeğiyle kurduğu düzende bir eksilme olur ve emeğinin karşılığını eksik alır. Elini yılan ısırdığını gören kimsenin çevresinde ona kin besleyen gizli bir düşman vardır, hüküm de en çok iş tarafına dair sayılır. Elden gelen ısırıkta acı duyulmuşsa zarar kazanca fiilen dokunmuş olur.

Rüyada sağ elini yılan ısırması, kazanç kapısına inen bir darbeye delalet eder. Zarar emeğin tamamına değil, rüya sahibinin geçimini sağladığı kapıya iner ve o kapı daralır. Darbeyi indiren, onunla aynı işi paylaşan ve düşmanlığını hiç göstermeyen bir kimsedir.

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Rüyada ayağını yılan ısırması

Rüyada ayağını yılan ısırması ve bacağından yılan ısırması, rüya sahibinin gidişatının bozulacağına ve yolunun kapanacağına delalet eder. Tuttuğu iş aksar, ilerleyişi durur. Önüne onu durdurmak isteyen bir kimse ya da geçilmesi güç bir engel çıkar. Rüyada yılanın ayağını ısırması, bu engelin rüya sahibi yola çıktıktan sonra görüneceğini haber verir.

Rüyada sırtından yılan ısırması

Rüyada sırtından yılan ısırması, yolu kesen zararın arkadan ve görülmeden geleceğine delalet eder. Rüya sahibi zararı geldiği anda değil, iş olup bittikten sonra fark eder. Hüküm yakın çevrede beslenen bir ihanete yorulur.

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Rüyada yılan ısırması ve kanaması

Rüyada yılan ısırması ve kanaması, düşmanın verdiği zararın gizli kalmayıp herkesin göreceği bir hâl aldığına delalet eder. Kanın çok akması zararın büyüklüğüne, az akması zararın o nispette hafif kalacağına işaret eder. Rüya sahibinin kurulu düzeni bozulur ve maddi sıkıntı çeker. Kanama bazen akrabalardan ya da yakın çevreden gelecek bir kırgınlığa da yorulur.

Rüyada ayağını yılan ısırması ve kanaması

Rüyada ayağını yılan ısırması ve kanaması, rüya sahibinin yol üzerinde ziyana uğrayacağına delalet eder. Yoluna çıkan engel onu yalnız oyalamaz, tuttuğu işte malından da eksilir. Kayıp yalnız vakitte kalmaz, mal tarafında da bir eksilme olur.

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Rüyada elini yılan ısırması ve kanaması

Rüyada elini yılan ısırması ve kanaması, kazanılmış paranın bir kısmının elden çıkacağına delalet eder. Zarar işin kendisine değil, işten kalan paraya dokunur ve kaybın hesabı tutulacak kadar açıktır. Rüya sahibinin çevresinde kötü niyetli kimseler vardır, rüya onlardan ayrılmaya işaret eder.

Rüyada yılanın zarar verememesi

Yılanın rüya sahibine dokunup da zarar verememesi, düşmanın hazırladığı şerrin sonuç vermediğine delalet eder. Acının duyulmaması, yılanın ısırmaya kalkışıp ısıramaması ve ısırıktan sonra zehrin çıkarılması, korkulan zararın rüya sahibine erişmeden dağılacağına işaret eder.

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Rüyada yılan ısırması ama acımaması

Rüyada yılan ısırması ama acımaması hayra yorulur. Isırık gerçekleşir, fakat düşmanın niyetlendiği zarar rüya sahibine işlemez. Acının duyulmaması, husumetin rüya sahibine ulaştığını ama tesir etmediğini bildirir ve karşılaşılan tehlike sonuçsuz kalır. Rüya sahibi sıkıntıyı hiçbir kayıp vermeden atlatır. Yara açılsa bile kazancında ve gidişatında bir eksilme görülmez. Rüyada ısırığın acısı duyulmuşsa hüküm döner ve rüya art niyetli çevreden görülecek bir zarara delalet eder.

Rüyada yılanın ısırmaya çalışması

Rüyada yılanın ısırmaya çalışması, düşmanlık besleyen kimselerin rüya sahibine ulaşamayacağına delalet eder. Saldırı olur, fakat yılan ısıramaz. Korkulan şey başa gelmez, rüya sahibi beklediği tehlikeden emin olur. Husumet ortadan kalkmaz, düşmanın gücü ise rüya sahibine yetmez.

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Rüyada yılan ısırması ve zehrini çıkarmak

Rüyada yılan ısırması ve zehrini çıkarmak, büyük bir sıkıntıdan tedbirli davranarak korunulacağına delalet eder. Zarar başlamıştır, fakat rüya sahibi vaktinde davranıp önünü keser. Düşmanın şerri defedilir ve sıkıntı kısa sürede ortadan kalkar.

Rüyada ısıran yılanın rengine göre tabiri

Isıran yılanın rengi zararın hangi taraftan geleceğini belli eder. Aynı ısırık, yılanın rengine göre bir yerde mala, bir yerde dine, bir yerde mevkiye dokunur. Rüyada siyah yılan ısırması ve kara yılan ısırması dokunan zararın en ağırına delalet eder, siyah yılan tarafından ısırılan kimse zararı nereye indireceğini iyi bilen bir düşmandan sıkıntı çeker.

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Rüyada yeşil yılan ısırması

Rüyada yeşil yılan ısırması, din tarafından gelecek bir zarara ve dindeki zayıflığa delalet eder. Rüya sahibi hayrına inandığı bir işten hayır görmez, iyi beklediği iş kötü sonuçlanır. Rüyada yeşil yılanın ısırdığını görmek, zararın doğru sanılan yoldan ve güvenilen bir kimseden geleceğini haber verir.

Rüyada sarı yılan ısırması görmek

Rüyada sarı yılan ısırması görmek, mal ve mevki kaybına delalet eder. Ticaretle uğraşan kimse için doğrudan zarara işaret eder. Hain plan kuran biri yakın zamanda harekete geçer ve rüya sahibini maddi yönden zarara uğratır.

Rüyada yılanın başkasını ısırdığını görmek

Rüyada yılanın başkasını ısırdığını görmek, zararın rüya sahibine değil gözünün önündeki kimseye eriştiğine delalet eder. Isırılan kimse kendi düşmanından zarar görür ve başına bir sıkıntı gelir. Rüyada birini yılan ısırdığını görmek o kimseye yönelmiş bir husumeti haber verir, başkasını yılan ısırdığını gören kimse bu husumetin dışında kalır. Isırılan tanıdık biriyse rüya, onun haram mala ve haram kazanca göz yumduğuna da yorulur.

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Rüyada küçük yılan ısırması

Rüyada küçük yılan ısırması, şerrin kısa zamanda rüya sahibine uğrayacağına işarettir. Küçük görülüp önemsenmeyen bir düşman ya da hakkında söylenmiş bir iftira yakın zamanda zararını gösterir. Rüya sahibinin hafife aldığı kimse umulmadık bir anda şerrini açığa vurur, küçük yılanın ısırdığı kimseye şer gecikmeden erişir. Büyük bir yılanın ısırdığını görmek ise başka bir hükme girer ve haram mala bulaşıldığına delalet eder. Küçük yılanda şerrin vakti, büyük yılanda kazancın haramlığı bildirilir.

Rüyada zehirli yılan ısırması

Rüyada zehirli yılan ısırması, kötülüğünü isteyen kimselerin zarar vermeyi sürdüreceğine işaret eder. Husumet tek seferlik değildir, düşman zarar vermekten vazgeçmez. Yılanın ısırıp zehrini akıttığı görülmüşse zarar daha ağır olur ve tesiri uzun sürer.

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Rüyada kobra yılanı ısırması

Rüyada kobra yılanı ısırması, zehri ve tehlikesi büyük bir düşmandan gelecek eziyete delalet eder. Isıran kobra, çevrenin korktuğu ve karşısına çıkmaya çekindiği bir kimseye yorulur. O kimsenin verdiği zarar da büyüklüğü ölçüsünde ağır olur.

Rüyada yılanın kediyi ısırması

Rüyada yılanın kediyi ısırması, dost çevresinde çıkacak bir ihanete delalet eder. İhanet uzaktan değil, rüya sahibinin kendisine yakın tuttuğu taraftan gelir. Güvendiği kimse umduğunu vermez, hakkında hoş olmayan bir durum ortaya çıkar ve aradaki dostluk bozulur.